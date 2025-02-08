Как сфотографировать своих близких так, что бы они не просили по сто раз переснять фото

Семейная фотосессия может стать настоящим испытанием для всех участников процесса. Кому-то сложно расслабиться перед камерой, другие жалуются, что на снимках всегда получаются плохо. При этом иногда хочется сделать несколько кадров близких людей, которые будут вызывать положительные эмоции — и у фотографа, и у тех, кто на них изображен. Мы решили собрать советы, которые помогут вам этого добиться.

Нужно обратить внимание на свет

Жабка в шляпке 1 день назад Меня так в детстве всегда фоткали. Смотреть нa солнце с перекошенным лицом, изо всех сил стараясь не зажмуриться. 😅 - - Ответить

Свет — это лучший друг фотографа. Поэтому не стоит снимать домашних против солнца, если только вы не умеете пользоваться вспышкой. Иначе фото получится блеклым, лицо — невыразительным, а задний фон — засвеченным. В идеале, нужно выбрать такую точку съемки, чтобы свет (натуральный или искусственный) падал на лицо. Постарайтесь найти такой угол, при котором лицо освещалось бы равномерно, а под глазами не появлялись тени.

Старайтесь, чтобы конечности не смотрели в камеру

Ольга Курпякова 10 часов назад В школьные годы родители 1 сентября всегда меня отводили в фотоателье. Всегда (!) усаживали за стол и говорили сложить руки как примерная ученица - в результате мои худые руки с длинными пальцами бросались в глаза больше, чем лицо. Такими фотографами и фотографиями до сих пор поражаюсь. - - Ответить

Камера увеличивает объекты, которые находятся ближе к объективу. Если человек сидит, поставив согнутые ноги перед собой, они будут казаться больше и массивнее. Лучше попросить модель слегка повернуть ноги в сторону. Главное, чтобы поза была удобной, иначе ваша половинка будет выглядеть зажатой и напряженной.

Постарайтесь, чтобы домашние не закрывали друг друга

Богиня фонтана ВДНХ 8 часов назад Вот тут первая точно лучше, живая, естественная. И оба персонажа очень милые ) - - Ответить

Чем больше людей в кадре, тем сложнее выбрать идеальный момент для съемки. Кто-нибудь обязательно моргнет, чихнет или повернет голову, и в результате фото окажется испорченным. Поэтому лучше сразу сделать несколько снимков — хотя бы один выйдет удачным. Не стесняйтесь сказать домашним, если они перекрывают друг друга или у кого-то растрепалась прическа.

Воспользуйтесь окружающими предметами

Статичные позы всегда выглядят скучно. Если домашние не знают, как встать, и чувствуют себя скованно, предложите им облокотиться на дерево, столб или любую другую вертикальную поверхность. Так кадр сразу станет живее и динамичнее.

Задний план можно размыть

Далеко не всегда объекты на заднем плане украшают снимок, иногда они могут только испортить кадр. Не обязательно искать идеальное место для съемки, доводя родных до тихого бешенства. Достаточно просто уменьшить глубину резкости, открыв диафрагму. При этом лицо человека будет в фокусе, а все остальные предметы — размыты.

Попросите модель перенести вес на заднюю ногу

Дмитрий Ворон 5 часов назад Здесь спорно. Очень субъективно. Если слева повесить красный плащь до пола и пояс широкий , то отличная поза слева. Слева экстраверт, справа -интроверт. Позы для разных людей (и жанра фото). Здесь нельзя сказать, что одна поза лучше другой. Если пример был бы другим, может и согласился бы, так как идея сама, имеет смысл ! - - Ответить

Если вашей половинке сложно принять естественную позу, предложите ей потянуться и немного размяться — это поможет расслабиться. После этого посоветуйте человеку перенести вес тела на одну ногу. Такая поза выглядит одновременно живо и естественно, а сохранять равновесие в ней проще.

Выберите угол съемки

В идеале объектив камеры должен быть расположен на уровне глаз модели. Если фотографировать человека снизу, ноги будут казаться массивнее, а голова — маленькой. Если, наоборот, поднять камеру слишком высоко, ноги станут короткими, а голова — непропорционально большой. При этом некоторым людям нравятся снимки, сделанные с необычного ракурса. Поэтому можно немного поэкспериментировать и потом спросить у модели, какой вариант ей больше приглянулся.

Снимайте модель чуть сбоку и попросите вытянуть одну ногу

Некоторые люди предпочитают поджимать ноги в положении сидя. Хотя такая поза кажется естественной, на снимке она выглядит не слишком красиво, особенно если фотографировать человека фронтально. Лучше попросить модель вытянуть одну ногу и сделать кадр немного сбоку.

Обратите внимание на руки

Зачастую модель не знает, куда деть руки во время съемки. Кто-то засовывает их в карманы, другие прячут за спину. Если вы видите, что руки на снимке не видны, попросите человека положить их на бедра или талию. Иначе может показаться, что конечностей вообще нет, а это создаст пугающее впечатление.

Иногда, достаточно сделать шаг в сторону

Светлана БМВ 12 часов назад Слева очень удачный снимок. И положение модели в полоборота, и нормальный фон, и заборчик ржавый почти не видно. Да и тени нa лице не портят вид. - - Ответить

Не обязательно безжалостно гонять близких, выискивая идеальный фон для фото. Если изменить фокусное расстояние и размыть задний план не получается, можно просто сделать пару шагов в одну или другую сторону. Иногда этого вполне достаточно, чтобы найти более подходящий фон.

Следите, чтобы из головы ничего не выросло

Sergey Gorovoy 11 часов назад главное - чтобы не рога).

а ветки и вышки электропередач - пофигу. - - Ответить

Увлекшись процессом съемки, мы порой не замечаем, что находится за спиной модели, а зря. В результате даже отличный кадр может испортить небольшая деталь. Например, из головы человека неожиданно вырастет дерево или фонарный столб. Поэтому стоит внимательнее следить за фоном, даже если на снимке он получается размытым.

Рассмешите свою половинку

Не стоит слишком серьезно подходить к процессу съемки. Даже идеальная поза выглядит на фотографиях плохо, если человек слишком напряжен и чувствует себя скованно. Попробуйте развеселить свою половинку. Пусть она подурачится и покорчит рожицы. Зачастую такие кадры выглядят симпатичнее, чем постановочные, и модель будет в восторге.