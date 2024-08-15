14 историй о том, что со взрослыми детьми порой сложнее, чем с младенцами. Зато весело

Многие родители говорят, что трудно только с грудными детьми, а когда они вырастают, становится попроще. Отчасти так и есть: как минимум, они становятся самостоятельными, и у родителей появляется время на себя. Но со взрослением приходят и другие приколы: подростковый бунт, например, и попытки примириться с тем, что ребенок — уже не ребенок, а отдельная цельная личность.