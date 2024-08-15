14 историй о том, что со взрослыми детьми порой сложнее, чем с младенцами. Зато весело
Многие родители говорят, что трудно только с грудными детьми, а когда они вырастают, становится попроще. Отчасти так и есть: как минимум, они становятся самостоятельными, и у родителей появляется время на себя. Но со взрослением приходят и другие приколы: подростковый бунт, например, и попытки примириться с тем, что ребенок — уже не ребенок, а отдельная цельная личность.
- У меня две взрослых дочери, и мне ужасно стыдно, но я люблю одну из них больше другой. Кидайте в меня камнями, но невозможно любить человека, который постоянно отталкивает тебя. Старшая дочь была долгожданным ребенком, но с самого детства она совсем не ласковая, жестокая и злая. Мы пытались подружиться с ней, пытались найти и проявить в дочери эмпатию и нежность, но вот такая она. В 18 лет дочь буквально сбежала от нас, уехала учиться в другой город. Звонит раз в 3 месяца, приезжает раз в год на день рождения бабушки, которую все-таки любит. А нас с мужем, скорее всего, нет. А я люблю ее. Но намного меньше, чем младшую, ласковую и добрую. © Палата № 6 / VK
- Всегда хотела научиться подтягиваться, но мотивации не хватало. Сейчас у меня дочь-подросток. Сложно с ней, но я очень ее люблю и стараюсь сохранять спокойствие. Так вот когда терпение кончается и беседе не хватает конструктивности, я иду подтягиваться (специально турник повесили) и пью стакан воды. Пар выходит, и я снова готова к диалогу. Постепенно снижая нагрузку эспандеров, я научилась подтягиваться и без них. © Подслушано / Ideer
- Моя старшая сестра все старалась сыну ограничить время сидения за компом. Каждый вечер, стоило ему сесть за комп, мать следила за временем, дольше, чем до 23:00, сидеть не позволяла. Примерно за полчаса начинала напоминать, что скоро идти спать. И вот как-то позвали моих родителей и сестру к кому-то на юбилей, а я осталась с племянником дома. Поужинали, каждый занимается своим делом. Время примерно 22:40. Племянник спрашивает: «А почему ты мне не напоминаешь, что скоро спать?» Отвечаю ему: «Я не твоя мать, тебе уже 12, сам разберешься». А он: «Ах так? Да тебе на меня наплевать, и на зрение мое наплевать (видимо, сестра зудела, что он себе зрение посадит), я же еще подросток вообще-то!» С этими словами он стелет себе постель и ложится спать. Вот что это было? © Spiteful1990 / Pikabu
- Спускалась в метро, невольно стала свидетелем разговора матери с дочкой. Девочке-подростку, лет 12-13, мать говорит: «Надо тебе к школе телефон купить, а то свой-то ты утопила в лагере. Какой хочешь?». Девочка ей отвечает: «Хочу Samsung, как у Пашки». Мать ей возражает: «Давай что-то подороже купим, а то в школе все девочки с айфонами будут, а ты с телефоном за 6000». А девчонка в ответ: «Мам, ну нафига мне в школе айфон? Чтобы украли? Или чтобы постоянно бояться, что украдут? Лучше давай оставим бабушке на зубы». Дальше я их уже не слышала. Такое чувство было, будто попала в параллельную вселенную. © Trapezium / Pikabu
- Хочу поделиться лайфхаком для супружеских пар со взрослыми детьми. В квартире живем я, муж и два постоянно конфликтующих между собой подростка. Но в 15 минутах ходьбы от квартиры у нас имеется дача. И когда эти двое нас с мужем достают, мы просто сваливаем на дачу, оставив дома забитый едой холодильник и их (это бывает на выходных, т.е. сборы в школу отсутствуют). Вы не подумайте, что мы морозимся от детей! Мы зовем их с собой, но вы понимаете — как же они пойдут на дачу, если там интернет не ловит? А вечер с мужем наедине помогает нам не чокнуться. Мы едим вкусняхи, которые никто не отбирает, и смотрим фильмы. А дети без родительской опеки справляются лучше, чем с нами: и поесть приготовят, и уберутся, лишь бы не сваливать из цивилизации. © #щастьематеринства / VK
У меня подруга говорила, что у нее не 2 ребенка, а 3. Непосредственно дети по отдельности, а третий - конфликт между ними.
- Я своих сыновей воспитывала по принципу вседозволенности, все под их ответственность. В итоге как-то очень быстро перебесились и к 25 годам с ними стало скучно! Все из себя такие «хозяюшки домашние», рациональные, продуманные... В воскресенье звоню одному, говорю, мол, поехали купаться и на шашлыки. А он мне: «Мы с женой планируем уборку и поход в продуктовый». Спрашиваю второго, куда в отпуск поедет — отвечает, что дома будет паркет перекладывать... Ну караул! Это только я в свои 52 могу ночью на велике кататься? © doovy / Pikabu
- Недавно наш подросток-сын привел домой девушку. Синие волосы, пирсинг в носу, татуировка паука за ухом. Муж сразу занервничал, а я встретила молодых людей приветливо, испекла для них пирог и дала денег на поход в кино и покупку снеков. После их ухода супруг пришел в исступление, невысоко отзываясь о вкусах сына. Я же в ответ принесла старый школьный альбом и показала собственные фотографии тех лет. Зеленые волосы (красила с помощью зеленки и шампуня), пирсинг не только в носу, но и по шесть сережек в ушах. Но я выросла, перекрасилась, убрала сережки. Сейчас работаю врачом-педиатром, вредных привычек нет. А молодость для того и дана, чтобы найти себя, порой через бунт или ошибки. Никогда не позволю клеймить человека лишь за то, что у него, к примеру, синие волосы. © Полный рассказ / VK
- Моя пятнадцатилетняя дочь дружит с двадцатилетним студентом. Именно дружит: познакомились в соцсети на почве совместных интересов. Ничего больше: «Пап, я что, дура? Мы с Дэном просто друзья». Вчера поехала к нему на день рождения с ночевкой — он живет в городе, а мы в деревне. Ничего не имею против: адрес знаю, телефоны его и родителей записаны. И тут вечером звонок от его мамы: «Бла-бла, Юрий Викторович, не волнуйтесь, большое спасибо, что доверяете нашему сыну! Люба будет спать в зале на диване, вы не беспокойтесь». Я благодарю, а сам думаю: если я кому-то в этой ситуации и доверяю, то только своей дочери. © feldkurat / Pikabu
- Моей дочери 12 лет. Подросток, все такое. Сегодня приходил мужик, якобы из пенсионного фонда. Ну моя дочь услышала, что он не хочет уходить, настырный, взяла и вышла к нам со словами: «А ну пошел отсюда, знаем мы таких мошенников! Разводят на бабки, ищи вас потом! Чего глаза выпучил? А ну вали отсюда!» Мужик в шоке, ушел. А я, кажется, трусиха, чтобы сказать такое. © Подслушано / Ideer
- А меня вчера сын взял на прогулку! Он уже большой мальчик — почти 22, сейчас живет с нами. Так вот, пришла с работы поздно, но так захотелось погулять в кои-то веки, пока жары нет. Муж не захотел, дочка сама с одногруппниками гуляла, а одной не хотелось. Тут сын с работы пришел. Говорю ему, мол, пошли пройдемся. А он, оказывается, уже с приятелями договорился. Расстроилась, полушутя говорю: «Возьми с собой», а он раз — и взял. Прошлись по району, потом зашли фастфуда поесть, а потом они взяли прокатные электросамокаты и мы катались по всей округе — я в первый раз. Все-таки есть счастье! © #щастьематеринства / VK
- Дочери почти 16. Недавно пришла ко мне и со слезами и соплями заявила, что я ее не люблю, потому что, внимание, я слишком мало ее контролирую и слишком много разрешаю! Оказывается, всем ее подружкам после школы нужно сразу домой, а я своей разрешаю погулять и не дергаю звонками. Главное, чтобы дела были сделаны и после 22:00 железно была дома. Занимаются в секциях они только тех, что разрешают родители, сами не выбирают, а я своей разрешила на футбол ходить, потому что она захотела. А вот подружке мама сказала, мол, футбол не для девочек, топай на музыку. А еще я не проверяю дочкин телефон и не слежу за ее соцсетями, а за всеми мамы следят и все пароли знают. В общем, я плохая мать, потому что даю ей выбор и не напрягаю контролем. Такие дела... © Asaly / Pikabu
- Моей племяннице 14 и у нее обратная ситуация. Она недавно устроила истерику с криками, что у нее несчастное детство. Потому что гулять после 8 ей не разрешают, из школы могут иногда забрать на машине (а это прямо позор-позор), фотки в лифчике постить нельзя (а у подружек есть такие), в телефоне ночью сидеть нельзя, в бассейн раз в неделю заставляют ходить и еще английский учить надо. Все закончилось тем, что она сказала, что разведет мать с отчимом и поедет жить к бабушке, ведь там ее не контролируют, уроки делать не заставляют. Просто у человека очень ведомый и наивный характер. И когда «подружки» рассказывают, что их отпускают гулять до 2 часов ночи, а летом вообще одних отпустили в другой город, она верит. А когда задаешь парочку вопросов — как ехали, где остановились в 14-то лет, — кричит «Ты ничего не понимаешь». © evadoll / Pikabu
В 14 лет выкладывать фотки в лифчике.... С головой не дружат что-ли?
- Дочке 16 лет. Кто имел дело с подростками, тот знает. Каждый день слышу, какая она взрослая, сама все может решить, что она все докажет и все сделает сама, примет самостоятельное решение, «уважайте меня как личность» и все в таким же духе. В этом году перешли в другую школу, в химико-биологический класс. Новая классная руководительница очень строгая, даже моя жена боится. Это не Марина Викторовна, которая носилась с ними как курица с пятого класса. И тут как-то надо было позвонить классной. И подходит ко мне моя взрослая, самостоятельная, независимая дочь, личность, способная управлять своей судьбой, принимать решения и бороться за справедливость, протягивает мне телефон и говорит: «Пап, позвони Светлане Петровне, поговори с ней. Я боюсь».
- Дочь-подросток научилась печь оладьи. Встает пораньше, заводит тесто, печет — все сама! Получается очень вкусно. Она их делает со всевозможными начинками: с ягодами, фруктами, ветчиной, сыром, зеленью, картофелем, брокколи, курицей, капустой, луком... Короче, со всем, что найдет в холодильнике. Или с вечера специально просит что-то купить в магазине. Это, конечно, все очень здорово. Но три лишних килограмма на боках и животе удручают. Обижать дочь не хочется, и отказаться есть не хватает воли. © Подслушано / Ideer
Впрочем, дети на то и дети, чтобы чудить и не давать спокойно жить родителям. Сорванцы из этой статьи вообще всех вокруг на уши поставили.
Комментарии
Что это за 20-летний парень, что отмечает до с несовершеннолетней и мамой?
И да. Доверять дочери - это прекрасно. Но,увы, жизнь иногда крайне забавная...
По поводу последней истории - спортом заняться. Многим помогает.