Моя бабушка жила в селе. Зимой они с односельчанами часто возили свои овощи в Москву. И вот как-то во время очередной поездки, она с соседкой вечером пошла в ЦУМ. Разбрелись по магазину. Бабушка долго не могла что-то там найти. Тут смотрит стоит парень без верхней одежды (а на дворе зима). Решила – это работник магазина, сейчас спрошу. Подходит, а это манекен. Через некоторое время встречаются с соседкой и говорит: "Ну надо же как на человека похож. Я даже хотела у него спросить, где .... продается". Та ей: "А я уже спросила".
15+ историй и фото от покупателей, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
У некоторых людей даже поход за хлебом превращается в целый квест с неожиданными поворотами. Одни умудряются встретить старого знакомого там, где меньше всего ожидали, другие — оказаться в центре комедийной сцены прямо у кассы. И вроде бы план был прост: «Куплю молоко — и домой». Но нет, жизнь добавляет спецэффектов.
- Мне так стыдно вчера стало. Торчал с женой на кассе супермаркета, и ко мне сзади подбежала девушка. Стала обнимать крепко, визжала от радости. Скажу честно, был в шоке не меньше, чем жена. Незнакомка увидела мое удивление и сказала: «Ну, я Ритка Соколова! Одноклассница». Я всматривался, но никак не мог вспомнить. Из вежливости сделал вид, что узнал, обменялись парой фраз и договорились как-то встретиться. Всю дорогу домой я был в раздумьях. Поехал к родителям на старую квартиру, откопал выпускной альбом. И таки да, нашел эту Соколову. Тихоня из моего класса, которая постоянно болела и не участвовала в тусовках. Вот почему не признал. © Не все поймут / VK
«В местном хозяйственном магазине есть свой кот!»
- Были с подругой в торговом центре. Пришли в новый магазин техники, ходили, смотрели на то, что никогда не собирались покупать, тыкали в каждый гаджет. Как вдруг появилось много сотрудников, они взяли микрофон и начали говорить, что готовят розыгрыш своих товаров в честь открытия магазина. Устроили настоящий конкурс талантов! Подруга заставила меня поучаствовать, еще и уговорила показать им то, как я могу с прыжка сесть на шпагат. Мне было так стыдно и неловко, но я при всех сделала это, быстро поднялась и осознала, что у меня штаны порвались... Зато один приз выиграла — электронные шахматы. Никогда в них не играла и не собираюсь, но вот с дыркой в штанах по торговому центру пришлось пройтись. Оно того стоило? Не уверена. © Палата № 6 / VK
«А в этом супермаркете продают яйца с двумя желтками»
- Ехал с работы, телефон почти разрядился. Тут жена звонит, просит купить туалетную бумагу, соль и тампончики. Я удивился, конечно, но вида не подал. Долго выбирал тампоны, взял самые дорогие. Захожу домой гордый, а жена мне так разочарованно: «А пончики где? Я же просила соль и какие-нибудь там пончики». Пришлось еще раз идти.
- Утром рванула в магазин за кофе, сонная, без макияжа. На другой кассе расплачивался парень: сильные руки, голубые глаза. Стоял и пялился на меня. Я аж заулыбалась, думаю: «Эх, хороша я, чертовка!» И тут он мне: «Женщина, у вас с лицом что-то». Я глянула в камеру на телефоне, а у меня патчи зеленые под глазами — я забыла про них совсем. Красотка, блин! Неловко вышло.
«В моем продуктовом придумали целую систему для знакомств прямо в магазине. Тут теперь есть корзины, которые указывают, что с вами можно флиртовать»
- Уверена, парни прям ломиться будут! © Gastroh / Reddit
- Покупаю вчера продукты в магазине, а передо мной стоит бабушка старенькая — покупает хлеб, масло, два яблока и яйца. Долго рылась в кошельке, а потом вздохнула и сказала, что яйца брать не будет, не хватает денег. Так я решила схитрить: оплатила свои покупки и ее яйца, и смогла незаметно сунуть их ей в сумку — у нее была довольно большая сумка на колесиках. Получила огромное удовольствие, представив, как она дома обрадуется. © Подслушано / Ideer
- Увидела в магазине золотую подвеску с камнем и прямо загорелась ее приобрести. Еле дождалась получки и галопом понеслась за мечтой. Залетаю, а там какая-то мадам меряет мою цепочку! Перед зеркалом крутится и на посетителей вопросительно озирается. Ну я и говорю: «Глазки у вас зеленые, а камень голубой, лучше изумруды посмотреть». Она ее сняла, направилась к изумрудам, а я цепочку в охапку и к кассе. Думала, у меня от ее взгляда спина загорится! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Захожу в магазин, хочу купить газировку. Вижу — за холодильником мужик, вроде как чинит его. Я спрашиваю: «Холодильник работает? Можно взять напиток?» В ответ молчание.
Мне неловко, ухожу, потом думаю: ну уж нет, пить-то хочется! Возвращаюсь и вдруг понимаю, что разговаривала я с плакатом. Зрение минус 2. © wyyynder / Pikabu
- Я со старшей дочерью (14 лет) поехал по магазинам — покупать ей зимнюю куртку и шапку. Перед выходом жена сказала, мол, покупайте что хотите, только не черное. Дочка согласилась, а я жене сказал, что не нам носить, пусть выбирает что нравится, но в пределах установленного бюджета. Короче, купили пуховик и шапку серого цвета, дочке понравилось, ехала всю дорогу довольная, спасибо говорила. А когда приехали домой, начался цирк с конями: «Что это вы такое купили, да ей это не нужно, да как бабушка какая то...» и все в таком роде. Дочка в слезы, я злой как пес. Жена говорит, что сейчас сама поедет и поменяет на свой вкус. А я у дочки спрашиваю, мол, хочешь менять? Она говорит, что ей это нравится. Короче, на жену рявкнул, сказал, что менять не дам, а если хочешь другое, то езжай и покупай на свои деньги. Она замолкла. Прошел уже месяц, всем все нравится. И ради чего нужно было устраивать скандал? © Evgen***89 / Pikabu
- Я как-то раз была в специализированном магазине, где продают мужскую и женскую обувь больших размеров. Одна женщина зашла, долго смотрела, а потом говорит: «Почему здесь такая гигантская обувь?» Продавцы ей вежливо ответили, что женские размеры представлены от 42 и больше, мол, такой вот у нас магазин. Так та женщина, недолго думая, сказала: «И какие акселераты носят такие размеры?» Это при том, что говорила она совсем не тихо, и в магазине по меньшей мере было 3-4 человека. Что в голове у таких людей? © Ohiko.S / Pikabu
«В местной сети супермаркетов есть ванночка с ледяной водой, чтобы бесплатно охладить напитки»
У нас раньше в городе был магазин "Богатырь", где продавались одежда и обувь больших размеров. И вот как-то стою ищу обувь 46-го размера. И тут одна женщина орет на весь магазин: "Это что ж такое – магазин "Богатырь", а лифчиков больших нет!"
- Захожу вчера в магазин со своим пакетом. На кассе перчатки из кармана выложил, потому что пакет под ними, пакет выложил, расплатился. Я обычно складывать на ходу не успеваю: пока выложусь — они уже все пробьют. А там паренек молодой на кассе. И он, пока я платил, схватил мой пакет, развернул и начал в него продукты пихать. Я удивленно на него смотрю, а он такой: «А вы можете пока перчатки надеть». Я конечно, офигел, при том что за мной никто не стоял, торопиться вроде некуда. То ли я старый такой стал, то ли у них новое правило, то ли просто люди вежливые бывают. © elvinnsk / Pikabu
- Вчера подъехали к магазину. Муж отправился за покупками, а мы с дочкой (3 года 10 месяцев) остались ждать в машине. Рядом с нами паркуется автомобиль, а из него выходит мужчина с огромным животом, в очках, с белой большой бородой и в красной куртке и шапке! Ну вылитый Санта! Я не растерялась, говорю дочке: «Кира, смотри скорей! Дед Мороз за подарками в магазин приехал!». Сколько радости было в глазах моего ребенка! Она махала ему и кричала: «Ура! Дедушка Мороз!» Второй день под впечатлением, уже всем растрещала, что видела настоящего дедушку Мороза. Хочется еще раз встретить этого мужчину и сказать ему спасибо. © Мамдаринка / VK
«У нас в местном магазине все бутылки с вустерским соусом наполнены по-разному»
- Пришли с супругой на кассу с покупками. Выгружаем, а впереди дама спрашивает: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Супруга говорит, мол, без проблем, она на телефоне, я вам проведу. Так и сделали, потом пробили свои покупки, уже идем в сторону парковки, как эта тетка нас догоняет и такая: «А вы не хотите мне вернуть бонусы, которые вам зачислились на карту?» Вот честно, пора прекращать заниматься благотворительностью. © ****Pavliasvili / Pikabu
- Подарили мне смартфон. Не новый, но для меня это был самый крутой телефон в мире! И приложения, и игры, и интернет... Мечта! Решила я ему чехольчик сменить. Захожу в магазин, подбегает консультант: «Чем помочь?» Объяснила, показала телефон. А он мне с такой кислой миной выдает: «О! Да он у вас такой старенький... Не, таких чехлов уже давно нет...» Обидно стало. Думаю, а если бы увидел мой прежний аппарат, то пинками бы из магазина попер? © Подслушано / Ideer
«А у нас между стеллажами в супермаркете ковролин постелили»
- Стоим мы пару лет назад с подругой в обычном сельском магазине (не самообслуживание), перед нами обычная семья — муж, жена, ребенок лет 9. Жена за что-то ворчит на мужа. Подходит их очередь, и женщина недовольным голосом говорит продавцу: «Верните нам, пожалуйста, макаронину». Продавец спокойно уходит на склад, выносит им одну обычную макаронину. Женщина забирает, говорит: «Спасибо», — и они уходят. Что это было, черт возьми? © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды в детстве шел в магазин с дисками. Чтобы в него попасть, нужно было пройти через магазин ковров. Там у самого входа лежал огромный ковер, я подумал, что у них фишка такая, и вытер об него ноги. Поднимаю голову и вижу — на меня бабка зло смотрит. Оказывается, что она этот ковер собралась покупать, и его расстелили, чтобы она могла посмотреть на него. Мне так было стремно, что я даже за диском не пошел — сразу развернулся и бегом свалил оттуда. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
«А мне в упаковке яиц попался штамп для них»
А зачем домашние яйца подделывать? Обычно наоборот, магазинные яйца за домашние выдают.
- Ну все, теперь сможете яйца подделывать! © PHLAK / Reddit
- Набрала кучу продуктов, по два тяжелых пакета в каждую руку. Иду к выходу из магазина, и тут врываются несколько мужиков — ни один даже не подумал придержать дверь. Бурчу себе под нос: «Вот заразы!» и кое-как выползаю на улицу с этими баулами. И тут один из них догоняет меня, вырывает пакеты из рук и таким тоном, будто я ему должна, говорит: «Пошли!». Я, обалдев, бегу за ним, пытаясь понять, куда он тащит мои продукты. Он кидает пакеты в машину, потом усаживает туда меня, я уже готовлюсь прощаться с жизнью. Спрашивает: «Адрес, куда везти?». Довез до дома, до лифта проводил, пакеты передал и на прощание сказал «Я не зараза!» И ушел. Что это вообще было? © Карамель / VK
- Дожила. Стою в магазине со своим мужчиной, выбираю продукты. Тут звонит бывший муж, с которым в нормальных отношениях, говорит, что рядом, предлагает выпить кофе. Отказываюсь, вру, что не дома, так как он не вписывается в планы и не в курсе моих новых отношений. И через пару минут натыкаюсь на него в соседнем отделе. Бегала с тележкой по всему продуктовому и пряталась за стеллажами, как в каком-то дурацком ситкоме. Не заметил. И смешно, и стыдно... © Подслушано / Ideer
