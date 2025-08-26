15+ историй и фото от покупателей, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений

Моя бабушка жила в селе. Зимой они с односельчанами часто возили свои овощи в Москву. И вот как-то во время очередной поездки, она с соседкой вечером пошла в ЦУМ. Разбрелись по магазину. Бабушка долго не могла что-то там найти. Тут смотрит стоит парень без верхней одежды (а на дворе зима). Решила – это работник магазина, сейчас спрошу. Подходит, а это манекен. Через некоторое время встречаются с соседкой и говорит: "Ну надо же как на человека похож. Я даже хотела у него спросить, где .... продается". Та ей: "А я уже спросила".