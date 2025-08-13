15 случаев, когда языковой барьер приводил к самым нелепым и смешным ситуациям

Языковой барьер — штука коварная. Стоит чуть-чуть не так сказать — и вот ты уже просишь не класть тебе в салат маринованного дедушку, хотя имел в виду краба. Но именно в таких ситуациях и рождаются истории, которые потом с удовольствием пересказывают друзьям. Мы собрали забавные случаи, когда недопонимание между людьми из разных стран превратилось в маленькие комедии — добрые, курьезные и очень живые.