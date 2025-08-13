15 случаев, когда языковой барьер приводил к самым нелепым и смешным ситуациям
Языковой барьер — штука коварная. Стоит чуть-чуть не так сказать — и вот ты уже просишь не класть тебе в салат маринованного дедушку, хотя имел в виду краба. Но именно в таких ситуациях и рождаются истории, которые потом с удовольствием пересказывают друзьям. Мы собрали забавные случаи, когда недопонимание между людьми из разных стран превратилось в маленькие комедии — добрые, курьезные и очень живые.
А в конце вас ждет нетривиальный бонус о том, к каким кулинарным открытиям может привести «моя твоя не понимает».
- Живу в Будапеште. Напротив меня живет турок, который при встрече всегда говорит мне: «Хелло, солнце!» Сегодня я решил ответить взаимностью, узнал, как будет «солнце» по-турецки и выдал соседу: «Хелло, гунес!» Турок был в шоке, ведь он, оказывается, говорил не «солнце», а «сомцед», что на венгерском значит «сосед». © Jeniay / Pikabu
- Как-то решил помочь двум азиатам в магазине выбрать сгущенку — уж очень долго они стояли и сомневались, какую взять. Показываю на свою любимую марку и говорю: «Это — вэри найс!» Парень смотрит на меня, потом на банку, потом опять на меня и с таким диким акцентом вопрошает: «Майонес?!» © StoryVl / Pikabu
- Была история, как группа туристов поехала в страну типа Италии или Испании. И один товарищ пытался объясниться с таксистом на идеальном английском, но тот его вообще не понимал. Тогда она дама сказала что то типа: «Хау лонг гоу ту *населенный пункт*?» Таксист радостно заулыбался: «Ноу лонг!» И итог всей истории был такой: до конца поездки с местными жителями общалась эта дамочка, потому что ее уровень английского совпадал с их уровнем английского. © Алла Андреева / Dzen
- История произошла со мной 8 лет назад в Италии в маленьком городке Градо. В общем, заказала я латте, а у меня уточнили: «Холодный или горячий?» Ну, конечно, говорю, горячий. Принесли мне горячее молоко в айриш-бокале да еще со взбитой пеной. Кофе латте с тех пор не пью. Разонравился. © coccinella / Pikabu
- В году так 2012 посчастливилось нам с супругой отдыхать в солнечной Испании, а точнее, в Каталонии. Отель выбирали долго, и в конце концов подвернулся один интересный вариант. В отзывах так и писали, что с языком будет туговато, но нас это не пугало: раньше в Испании бывали, жена уже 2 года учила испанский, интернет почти всегда под рукой.
На поверку отель оказался очень даже ничего. Мы подсмотрели в разговорнике пару фраз на испанском и решили использовать их. Итак, возвращаемся мы с пляжа, идем к администратору и гордо заявляем что-то типа: «Буэнос тардес, сеньора! Порфавор, даме лас ллавес де ла хабасион ел кинфе» (переводится как «Добрый день, уважаемая! Дайте, пожалуйста, нам ключи от номера»). Администратор улыбнулась: ну, что с нас взять? Произношение не то! Сразу и не понять. Но ключи все же дала. На следующий день история повторилась: администратор только улыбалась нам в ответ. Где-то на третий день, возвращаясь с пляжа, мы пытались заладить нашу пластинку, но администратор ждала нас с улыбкой и запиской, которую она прочла вслух на нашем родном языке: «Я не понимаю по-испански! Я из Англии». В общем, оказалось, что в тот год отель ждал наплыва туристов из Англии и повыписывал персонал оттуда же, а приехали мы, и персонал не знал, что делать. © free.sabit / Pikabu
года 3 назад когда я жила в Каталонии некоторое время и искала хоть какую-то работу, надеялась может хоть уборщицей в отель возьмут. Но нет. Даже чтоб попасть уборщицей в отель - нужно знать обязательно испанский, французский и английский. хотя... наверное это требование для иностранцев, т.к. персонал в отеле, где была я - знал только испанкий)))
- Живу в Таиланде, уже 2 года учу тайский язык и, в целом, справляюсь, но в процессе практики было много курьезных случаев из-за моих ошибок. Ошибки были в основном из-за неправильного тона (тональностей в тайском пять, в нашем местном северном диалекте — шесть). Что особенно запомнилось, так это как я попросил не класть в салат маринованного дедушку («дедушка» и «краб» отличаются только тональностью). Сейчас уже ошибок таких не делаю, но подобных неловких ситуаций было много. © Inquieto / Pikabu
- В Мюнхене выхожу из кирхи. За мной выходит такой злобный местный старикашка и на немецком что-то говорит про фото. Думаю, блин, вот внушает, что фоткать в храме нельзя было. Я что-то ляпнул, он отмахнулся. Через 500 метров выяснилось, что я кофр забыл в кирхе. © Андрей Кондор / Dzen
В белорусском языке нет слова "поезд". Есть слово "цягнік".
- Стою на вокзале в Минске, ищу на табло свой поезд. Объявляют: «Поезд прибывает на другой путь другой платформы!» Я в ступоре... Какой другой-то? Что, трудно сказать, на какой путь? Время идет, я нервничаю. Спросила у милиционера, а тот вдруг выдал, что другой — это второй! Мораль: учите иностранные языки. © Средний *** / Dzen
- Пришел мой муж в ресторан с иностранными заказчиками, а там столы ломятся от деликатесов. Один иностранец, указывая на оленину, спросил, что это за мясо. А у мужа напрочь вылетело из головы, как будет по-английски оленина. Но он не растерялся и поведал заказчику, что тот только что съел Бэмби. © urman.valeria / Dzen
- Я пиццу пепперони в Болонье заказывал. Принесли пиццу, усыпанную красными перцами. Ну а что я хотел? Пепперони по-итальянски и есть перцы. © user5786514 / Pikabu
- Путешествовали мы с мужем на велосипедах по Андалусии (это область в Испании). И вот в районе Гибралтара вкручиваем мы на не очень крутой, но очень длинный подъем. Температура воздуха была чуть за +30 ℃. Навстречу нам едет старик, тоже на велике. Остановился, начал что-то говорить, руками махать. То на грудь мою показывает, то обнимет себя за плечи и изображает, что дрожит. Мы с мужем строим версии, одна забавнее другой, ржем. Старик рукой махнул, достал из багажника пакет, разорвал на две части, одну мужу дал, другую мне. И показывает, что, мол, надо под майки засунуть (+30 ℃ на улице, вы помните?).
Ну, мы не стали спорить, очень уж он разошелся, взяли пакеты, дали ему брелок в подарок и поехали. Заехали на самый верх, а там такой ветрище! Как потом оказалось, на Гибралтаре какая-то адская роза ветров, и велосипедисты стараются это место избегать. И вот начался длинный длинный спуск... В ушах свистит, пальцы закоченели на тормоз жать, и только пакет под майкой спасал от продувания насквозь.
Прости нас, добрый дедушка, что плохо про тебя подумали. © Simptomchick / Pikabu
- Я в Германии в зоопарке накупил сувениров и решил блеснуть знаниями немецкого. Спросил у продавщицы: «Haben Sie Ein Grosser tische?» Что дословно означало: «У вас есть столы побольше?» А надо было сказать tasche (сумка). Продавщица была очень удивлена, но сообразила все же, чего я от нее хочу. Давно мне так стыдно не было. © Unknown author / Pikabu
- Была история. Работала я в Швеции на ферме. Со шведами общались на английском. То есть, язык не родной ни для меня, ни для них. Иногда возникали недопонимания. Однажды приезжаю на обед, а у нас посреди двора лежит шланг, и вот из него брызжет вода. А рядом выгул для лошадей. Звоню хозяйке: «We have a hole in the hose!» («У нас тут дырка в шланге»). Хозяйка что-то нечленораздельное в трубку выдала и сбросила звонок. Ну, я пожала плечами, пошла домой обедать. Через 3 минуты залетает во двор машина, из нее с бешеным лицом выскакивает хозяйка и орет: «Were is the horse? Where is it?» («Где лошадь, где она?») Показалось ей, что дырка в лошади. А потом выяснилось, что шланг по-шведски будет... шланг! © unsure / Pikabu
Окей, Haben первое в предложении, с заглавной буквы, Sie вежливое Вы. Но почему все остальные слова с большой буквы, кроме существительного, которое как раз должно быть с большой буквы?!..
- Я однажды ехала на поезде в Болонью и не успела провалидировать билет (там при посадке нужно его прокатать в специальном аппарате, который поставит время и станцию отправления). Ко мне подходит контролер, я ему протягиваю билет, он говорит мне, мол, тот не провалидирован. А я запаниковала и сказала: «Sorry, I’m hungry!» вместо «I’m hurry» («я голодна» вместо «я торопилась»). Надо было видеть его выражение лица! © valyndrik / Pikabu
- Мы лет 10 назад ехали из Барселоны а Андорру. Где-то на границе захотелось перекусить. Глухая деревня. Все закрыто, обед. Одно кафе, около которого столик, старики сидят и что-то пьют. Зашли. Они не знают английский, мы — испанский. Кое-как заказали пасту. А чай ну ни в какую они не понимают! Мы уже, как в анекдотах, почти орем: «Tea!» В итоге показали, типа хотим пить. Нам принесли чайник литра на 4 с абсолютно непонятным напитком, словно там вся трава с ближайших лугов. Гадость редкая! Порции пасты зато были такие, что и одной на четверых бы хватило. Запомнилось надолго! © Mishmula / Pikabu
Бонус: иногда недопонимание — это ключ к чему-то новому
- Зашли в кафе в Барселоне. Слово «десерт» официант никак не понимал. Мы ему и «тирамису», и «брауни» — не помогает. На «чизкейке» он оживился. Гляньте, что он принес! © tyrtyrmitya / Pikabu
Непонятно, почему одни не учат язык страны и норм, а другие учат, но стыдятся. Скорее первым должно быть стыдно, а вторым нормально
