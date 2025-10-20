Если подруга реально врунья и планировала такое, тогда жесть, конечно.
16 женщин рассказали, какой поступок подруги заставил их навсегда вычеркнуть ее из жизни
Лучшая подруга — это почти как сестра. Человек, который знает тебя как облупленную, хранит твои самые сокровенные тайны и готов примчаться на помощь хоть в три часа ночи. Вы вместе смеетесь до колик и плачете, будучи уверенными, что эта связь — навсегда. Но иногда случается так, что эта идеальная с виду маска трескается.
- Была у меня подруга. Она и ее отец очень помогли мне с работой, когда я переехала в их город. 5 лет назад она резко прервала общение. Неделю назад позвонила как ни в чем не бывало. На мой вопрос, в чем дело, выдала: «Я обиделась, что ты на похороны отца не приехала!» Видимо я как-то должна была об этом узнать, но я ведь даже и не подозревала, что ее отец скончался. © IvgaLiss / ADME
- В универе была неразлучна с подругой. Услышала у ее двери в общаге: «Да, мам, диплом вместе пишем. Выпустимся, заблокирую ее, ведь общаться не буду». Выскочила. Хотела сразу все высказать, но сделала по-хитрому: просто взяла и после сдачи диплома поздравила с окончанием вуза, а в конце добавила: «Не забудь заблокировать потом, а то общаться ведь все равно не будем». Ее выражение лица в тот момент стоило видеть. Сколько раз она извинялась, писала, звонила, а дружбу уже не вернуть. Я тяжело перенесла эту ситуацию, но зато стала лучше разбираться в людях. А еще сблизилась с другой подругой, которую даже не замечала, пока была занята этой притворщицей.
- У меня была подруга. Она начала встречаться с парнем. Он плохо к ней относился, мое плечо не просыхало от ее слез. Когда они расстались, я порадовалась. Вскоре мы перестали общаться из-за того, что ее новый парень, а ныне муж, решил, что я хочу свести ее обратно с бывшим. С чего он сделал такие выводы, я не поняла, но наше общение с ней постепенно сошло на нет. © Ирина Заяц / Dzen
- Считала подругу близким человеком. У меня в жизни был тяжелый период — ухаживала за лежачей бабушкой, работала и разбиралась с судебным процессом. Как-то расплакалась перед подругой. Она шокированно посмотрела на меня и выдала: «Ну, ты сама обычно справляешься. Я не знаю, как тебя поддержать. Давай я пока не буду к тебе лезть, но вот когда ты будешь в хорошем настроении, напишешь мне. Хорошо?». Нет, мы не рассорились, общаемся до сих пор, но ощущения близости и доверия больше нет. © Jiàngzāi / ADME
- Попросила подругу помочь мне выбрать свадебное платье. А она потом взяла и разместила в своей соцсети фото, на котором я была запечатлена в этом наряде. Она даже отметила меня. Мне сразу же начали писать знакомые. Я удалила отметку, ее из друзей тоже удалила, чтобы будущий муж не увидел платье. Для чего она это сделала? Ради пары лайков? Подругу на свадьбу я решила не приглашать. © Bogsly / Reddit
- Подруга собралась замуж. Свадьба должна была быть шикарная. Меня пригласили быть подружкой невесты. Но вот за неделю до свадьбы она мне заявила: «Нам не хватает денег, ты не могла бы одолжить нам 50 тысяч?» Я офигела! Причем сказала так, будто это нормально — скинуться на их свадьбу. Я, конечно, отказалась, она обиделась. Теперь на меня косо смотрят все ее родственники. Будто это я должна платить за их праздник. © Палата ** / VK
- Я в ярости, потому что ко мне приехала подруга с дочерью из другой страны. Я встретила их радушно, показала им все, угощала завтраками и ужинами. При этом у меня есть маленький ребенок. Сегодня мы отправились в парк. Моя подруга заплатила за вход, а ее дочь спросила: «Почему мы должны платить за вас?» Ее мать даже не потрудилась объяснить, что раньше я платила за все! Это меня взбесило! Не нужны мне такие подруги! © Мамдаринка / VK
- Моя близкая подруга прекратила со мной общение, потому что я больше не могла выполнять ее просьбы. Дело в том, что меня чуть не уволили из-за ее просьб. Она просила забирать ее дочь из школы. Когда она в очередной раз попросила меня об этом, я собрала волю в кулак и отказала ей. После этого она прервала общение со мной. Ну а я устала сделать кому-то постоянные одолжения. © GingerJanMarie / Reddit
- Подруга, даже не поговорив со мной, неожиданно решила, что я мало вкладываюсь в нашу дружбу. Когда позвонила ей, чтобы поддержать в трудный момент, она просто накричала на меня и наговорила кучу гадостей — причем весьма болезненных. А потом еще и удивилась, что я больше не захотела с ней общаться. © Afraid-String / Reddit
- Заселились с подругой в общагу. Жили с соседками. Эти 2 девчонки резко начали меня избегать. Я недоумевала. Вскоре подруга попала в больницу. Наготовила ей вкусняшек, собралась нести. И тут одна из девочек не выдержала и спросила: «Почему ты к Лене так хорошо относишься, ведь она тебя грязью поливает?» Я офигела, не ожидала от нее такой подлянки. Когда она выписалась из больницы, я ей все высказала. Она пыталась помириться, но нет, я такое не понимаю и не прощаю. Спустя лет 20 мы случайно встретились с ней в автобусе. Она чуть слезу не пустила. Намекнула, что не против встретиться, пообщаться, как старые подруги. © Любовь / ADME
- Забеременели с подругой почти одновременно, родили с разницей в неделю. Я — сына, она — дочь. Мы вообще тогда с ней на одной волне были, обсуждали все подряд: подгузники, смеси, мультики, как сопли лечить и когда горшок покупать. Детей отдали в один садик. Мой пацан таскал ее девочке цветочки и какие-то фигурки из лего. Подруга ржала, типа «зятек растет». Все было мило, пока им по пять не стукнуло и мой резко переключился на другую девочку в группе. И началось шоу! Подруга явилась ко мне домой со словами: «Это вообще нормально? Чего твой сын к моей теперь спиной повернулся?!» Я была в шоке. Поняла, что сама виновата, ведь навязала сыну эту дружбу. Охладила тогда конкретно свои дружеские порывы. © Мамдаринка / VK
- Подруга собралась замуж, мне ничего не сказала. В свидетельницы пригласила другую девушку, та отказалась. Подруженька попросила меня быть на свадьбе. Согласилась. Накануне свадьбы увидела ее зареванную. Оказалось, она зашла в парикмахерскую сделать прическу, а там ей сожгли ее блондинистые волосы, а те, что остались, покрасили в черный. На голове у нее были волосы длиной сантиметров 5. Как я прилаживала фату — это вообще отдельная песня. К сожалению, это была не единственная гадость с ее стороны, только о них я узнавала от общих знакомых спустя годы. © Лидия Сергеева / Dzen
- Была у меня лучшая подруга. Мы дружили с 1-го класса, считали друг друга сестрами. И тут она начала встречаться с парнем из «высшего общества». Сначала мы постоянно веселились вместе с ее новой компанией. Но спустя год ее было не узнать: все наращенное, море пафоса в общении стало, она нашла новых подруг «по интересам». А я? По словам подруги, я не вписываюсь в ее новую компанию, потому что «слишком простовата для того общества». 13 лет дружбы коту под хвост. © Подслушано / Ideer
- Однажды я дала подруге денег и очень об этом жалею. Она была дружелюбным человеком, попросила немного на обед — я любезно одолжила. А спустя несколько дней узнала, что она распространяла обо мне грязные слухи. Дружба закончилась быстро. © Unknown author / Reddit
Так наоборот, хорошо: заплатила немного денег, чтобы увидеть нутро человека. Всегда б так можно было...
- У меня есть две подруги еще со школы. Как-то мы поссорились. Позже я признала свою вину и пригласила их на чай. Сидим, разговариваем, смеемся. Тут я отошла на минуту. По возвращении услышала: «Хорошо, что признала. А то у нее и так подруг нет, кроме нас. Еще и обижаться вздумала». © Подслушано / Ideer
- Экономила на всем. Дочке не могла фруктов купить, а муж не понимал, зачем ей фрукты, если есть грудное молоко. Моя подруга часто угощала клубникой зимой. Я сперва радовалась, а потом просто офигевала. Потому что, как оказалось, подруженька покупала все это на деньги моей семьи. Ведь спустя некоторое время мой муж ушел к ней и материально ее обеспечивал. Я вышла на работу, было сложно, но мы справились, сейчас нужды нет. Подруга же с моим мужем хлебнула горя, теперь она считает каждый рубль. © Подслушано / Ideer
После таких историй невольно начинаешь с подозрением смотреть на всех вокруг. Но, возможно, в этом и есть главный урок: такие ситуации, какими бы болезненными они ни были, помогают нам лучше разбираться в людях. А еще — по-настоящему ценить тех, кто рядом и в горе, и в радости, и чья дружба проверена не только веселыми посиделками, но и серьезными жизненными бурями. А в вашей жизни были «подруги», которые оказались совсем не теми, за кого себя выдавали?
Какие-то мелочные все обиды тут приведены. И все с последующей моралью...
У меня была подруга, дружили с 10 лет. Выросли, стали работать, она устроилась воспитателем в частную "развивашку" для малышей. Владельцами была семейная пара с маленьким ребенком. Они взяли подругу на работу, когда у неё была очень сложная ситуация в жизни, предоставили ей жилье и даже оплату не брали какое-то время. Полностью доверили ей управление школой, финансовые и другие документы. А она подсуетилась и эту школу у них отжала. И ещё возмущалась, что они мебель вывезли, вот гады.
Я перестала с ней общаться, вот просто не смогла больше.