16 женщин рассказали, какой поступок подруги заставил их навсегда вычеркнуть ее из жизни

У меня была подруга, дружили с 10 лет. Выросли, стали работать, она устроилась воспитателем в частную "развивашку" для малышей. Владельцами была семейная пара с маленьким ребенком. Они взяли подругу на работу, когда у неё была очень сложная ситуация в жизни, предоставили ей жилье и даже оплату не брали какое-то время. Полностью доверили ей управление школой, финансовые и другие документы. А она подсуетилась и эту школу у них отжала. И ещё возмущалась, что они мебель вывезли, вот гады.

Я перестала с ней общаться, вот просто не смогла больше.