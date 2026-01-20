19 случаев, когда обычный рабочий день продавца превратился в комедию

У меня нет топографического кретинизма, обычно я прекрасно ориентируюсь. Но зашла как-то в ТРЦ. Длиной он почти два километра (засекла на шагомере) в ширину 4 линии. Ориентиры мне дали такие: блок 4, линия D, направо до восточного выхода, место 40. Ну и заблудилась. Рабочий день, народу мало, даже выход спросить не у кого. Вспомнила, как Остап Бендер с Кисой бродили среди "стульев из дворца".

Еле выбралась оттуда!