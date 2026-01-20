19 случаев, когда обычный рабочий день продавца превратился в комедию
Работа в магазине — это не только чеки и сдача, но и ежедневная проверка на прочность. Где еще вы встретите даму, требующую синий корм под цвет кухни, или покупателя, который возвращает половину грейпфрута спустя две недели? Мы собрали 19 историй от продавцов, чьи будни — это готовый сценарий для комедии абсурда. А у вас карта или наличка?
- В студенческие годы подрабатывала в одном магазине. Сижу как-то, зубрю конспекты. Заходит женщина, набирает продукты и в конце спрашивает: «А где Соня? Что-то давно ее не видно». Я новенькая, но теряться нельзя. Вспомнила, что вроде уборщицу так зовут. Отвечаю: «А Соня отпуск взяла! Уехала отдыхать». Женщина застыла. Глаза стали по пять копеек. Я уже напряглась, может, сболтнула лишнего? Тут она медленно достает из кармана пакетик «Вискаса» и растерянно бормочет: «В отпуск? Надо же. А я ей поесть принесла». Оказалось, Соня — это местная дворовая кошка, любимица всего района. Представляю, что творилось в голове у женщины: кошка, которая написала заявление на отпуск и улетела куда-то!
- Работал продавцом-консультантом в магазине оргтехники. Заходит девушка, нужен ноутбук. Мило побеседовали, проконсультировал, оформляю покупку, печатаю ей накладную, говорю: «Проходите на кассу, пожалуйста». Девушка уходит из поля зрения, слышу ее голос — на кассе никого нет. Ладно, видимо, кассир на перерыве. Сажусь за кассу, принимаю оплату, печатаю чек, ставлю печать на накладной, говорю: «Проходите на выдачу». Она уходит, снова слышу голос, что на месте никого. Беру накладную, иду на склад, взял ноут и выдаю ей. Вскрываем, проверяем, я получаю благодарности, и она обращает внимание на стенд с фотографией лучшего работника месяца. А там висит моя фотка. Заулыбалась и говорит: " Вы лучший работник, потому что единственный?" © 4ocuspocus
- Работала продавцом в хлебном в одном месте несколько лет. Покупатели, в основном, одни и те же, меня знают, я их знаю, так что можно и пошутить. И вот когда предлагала им пирожные, торты, а они фигуру берегут, я им всегда говорила: «Как будет сильный ветер, я сети выставлять не буду, чтобы вас ловить». © azaryuna
- Насмотрелся постов типа «на кассе спросили паспорт, я спел ретро песню, посмеялись с продавщицей и вопрос возраста отпал». Решил попробовать. В итоге на мой ответ:
— Давайте я вам вместо паспорта спою «Дельтаплан» Леонтьева!
Продавщица выдала:
— То, что вам больше 18 лет, и так понятно. Я у вас паспорт спрашиваю потому, что вы на ревизора похожи. Занавес. © bububurchat
Вот именно, это и есть самый большой секрет работников торговли! Когда у вас в магазине спрашивают паспорт это вовсе не потому что вы "ой хихихи я так молодо выгляжу", а просто потому, что: 1) вы сами похожи на ревизора, 2) на подставу, 3) над продавцом висит камера наблюдения.
ps Котик крут...
- Не все сотрудники оправились после Нового года — некоторые до сих пор отсыпаются прямо в магазинах. © ЗЛОЙ ПРОДАВЕЦ / VK
- Однажды наблюдала ситуацию у ларька «Фрукты-овощи» рядом с метро: пожилой мужичок требовал возврата денег за «гнилой грейпфрут», предъявляя ополовиненный продукт прямо к носу продавца. Конечно, без чека. На вопрос о том, когда покупал, дедок на голубом глазу ответил, что купил две недели назад, половину съел, а остальное сгнило. © Natali Natali / ADME
- Стою на кассе и вдруг слышу чириканье. Считаю, что это чей-то рингтон. Но вот подходит очередь и я вижу следующих клиентов — мужчина и женщина. По мере того как они приближаются, чириканье становится громче. Я спрашиваю: «Вы слышите это?», а они такие: «О, это наши цыплята. Мы их только что купили и не стали оставлять в машине, потому что на улице жарко. Хотите посмотреть?» и протягивают мне коробку, а в ней 6 или 7 цыплят всех цветов. Давно я не испытывал такой радости просто так. © Low_Sherbert_8373 / Reddit
- Работаю в магазине, детский отдел. На днях зашла бабушка с внуком, пацану лет пять. Слышу, как она ему говорит: «Ну, выбирай! Что тебе хочется?» Малыш сразу к машинкам подскочил, а бабуля его тормозит: «У тебя их уже целая коробка дома, куда еще?» Тогда он к пазлам пошел, а она ему: «Ты старые-то не собрал еще!» Потом долго бродил, в итоге замер у витрины с роботами. Бабушка вздохнула и говорит: «Да они сломаются завтра же, смысла нет!» Так они и ходили кругами, а внук уже сдался, спрашивает: «Бабушка, так что мне тогда взять?» Она, не моргнув глазом: «Да что хочешь! Твой же день рождения!» Я стояла, еле держалась, чтобы не заржать. © Мамдаринка / VK
- Я много лет продавец в зоомагазине. Приходит раз вся такая расфуфыренная дамочка, делает умный вид, будто в депутаты готовится. Собачку она купила, нужна ей синяя миска. Нашла для нее синюю миску и тут она начинает требовать у меня синий корм. Я ей пытаюсь объяснить, что нет такого, и быть не может. Но она стоит на своем, кричит прям на меня, что ей нужен исключительно синий корм, потому что только синий подходит под интерьер ее кухни. С горем пополам она ушла искать синий корм дальше. А мне жаль животное, которое будет есть только то, что подходит под интерьер хозяйки. © Рабочие истории / VK
- Я продавец в магазине. Сегодня утром папа с дочкой пришли за покупками. И слышу я такой диалог: «Пап, ты чипсы будешь?» Мужчина отрицательно кивает в ответ. Девочка стояла-стояла с ними в руках минуты 2, потом направилась к папе, кидает ему чипсы в корзину и говорит: «Ну ладно, а я буду!» © Рабочие истории / VK
- Работаю продавцом в магазине косметики. Пришла женщина и попросила хорошую водостойкую тушь. Ну продала я ей. Возвращается через пару дней, начинает скандалить и требовать вернуть деньги. Пытаюсь узнать, в чем дело. Оказалось, что тушь плохо смывается! Финиш! Когда рассказала ей о средствах для снятия макияжа, меня назвали ужасным человеком, который пытается всучить ненужный товар и развести на деньги. © Подслушано / Ideer
с нами был непрофессионализм. если тушь нужна даме, не желающей пользоваться средствами для удаления макияжа, ей нужно предлагать тушь 38 градусов, смывающуюся горячей водой
- Работаю в бутике с галантереей. Зашла раз девушка, ресницы до неба, на плечах шубка, и взяла дорогущие перчатки. Я их пробиваю и кладу в большой пакет, других не осталось. Тут она глаза выпучивает и возмущается: «А что, меньше не было?» Я, недолго думая, достаю обычный прозрачный пакетик, кладу в него перчатки, а затем беру со стола мишуру (мы как раз собирались украшать зал) и завязываю пакет. Протягиваю ей и говорю: «Носите на здоровье». И давлю улыбку изо всех сил. Вся очередь, ожидавшая ее одну, обомлела, и тут моя сменщица как захохотала, а за ней и весь бутик. Я получила и выговор, и похвалу от директора. А сменщица соорудила мне орден «За победу над плохим настроением».
- Я уже много лет работаю в магазине игрушек. Сначала продавцом была, сейчас уже администратор, но при первой же возможности бегу в торговый зал девочек-продавцов заменять. Нравится мне работать с детьми. И вот за последний год я заметила, что у нас вошли в моду старые имена — Мирослава, Аксинья, Гавриил, Потап, и даже Прасковья у нас была. Но мой любимчик — это наш постоянный клиент Лучезар. Я его ласково называю Лучиком. В современном мире слышать такие имена очень даже странно, хочу я вам сказать. Непривычно, что ли. © Рабочие истории / VK
- Мне было 15, первая подработка в магазине, знаний — ноль. Подходит ко мне мужчина, вертит в руках две бутылки и спрашивает: «Слушай, а в чем разница между обычным клюквенным соком и вот этим?» Я завис. Стою, хлопаю глазами, понятия не имею, что там внутри, и тут как ляпну: «Ну тем, что один чуть дороже другого». Мужик так хохотал, что настоящий состав его уже даже не интересовал. Оценил честность! © ****manthatsmyjam / Reddit
если где-то продают "дорогущие" перчатки и прочий люкс, там должен быть ассортимент пакетов на любой размер и количество. так что скорее всего, бутик был ну совсем не бутиком
- Устроилась я весной продавцом в магазин одежды и мне казалось, что после продуктового я там буду как в раю. Какие могут быть заморочки и недовольства. Но я ошибалась, очень. Случаев было море. Всех не описать. Но вот один я запомню надолго. Приходит барышня. А барышня потому что в шубе, кольца на всех пальцах, ресницы длиннее, чем мои волосы. Пошла в отдел с рубашками, тщательно рассмотрела каждую, и стоит, крутит одну во все стороны, смотрит то на бирку, то на рубашку. Я уже подошла, спросила, может подсказать чего. Она такая: «Вот скажите, это хлопок? Мне нужна исключительно хлопковая рубашка!» Я ей показываю, что это коттон 100%, то есть хлопок. Она с таким презрением смотрит на меня: «Что вы за продавец такой? Как коттон может быть хлопком! Глупая вы женщина!», махнула шубой и ушла. © Рабочие истории / VK
- Вчера я поняла, что быть продавцом, видимо, мое призвание по жизни. Я как начала работать с 17 лет в торговле, так и до сих пор, хотя мне уже 32 года. Захожу вчера в аптеку, приболела. Фармацевт пробивает мне все, что я попросила. И я просто машинально говорю ей: «Картой будете оплачивать или наличкой?» Фармацевт в недоумении смотрит на меня, а я на нее — мол, чего молчишь? И тут до меня доходит... Я, конечно же, извинилась, а фармацевт посмеялась надо мной и спросила: «Вы давно были на выходном?» Видимо, по мне заметно, что давно. Полгода как без выходных — пожалуй, пора денечек передохнуть. © Рабочие истории / VK
- 3 года назад я стала директором рынка. Сама же торговала на этом рынке почти 10 лет. Моя точка действует до сих пор, клиентов за это время появилось достаточно. Только теперь торгую не я, а продавец. Когда самый главный начальник рынка предложил должность директора, я так радовалась! Думала, это круто — такая должность. Ага, конечно... Раньше я пришла в 6 на работу, отторговала, собралась, в 2 ушла — и все. Сейчас на мне висит куча бумаг, то туда надо поехать, то сюда, то еще уйма каких-то заданий. Идем вчера с дочкой из магазина, встречаем ее воспитательницу. Слово за слово, тут она интересуется у дочери — мол, откуда идем и все такое. Дочь говорит, что из магазина. А воспитательница, видимо, решила пошутить: «Так у тебя ж мама на рынке работает, дома вкусняшек, наверное, целая гора, зачем тебе еще магазин?» Дочь, недолго думая: «Так мама там директор, домой только бумаги в папке приносит!» Воспитатель решила усложнить вопрос: «А-а-а, так мама у тебя руководитель! А за что отвечает директор, ты знаешь?» Дочь задумалась и выдает: «За базар!» © Рабочие истории / VK
Соглашусь с комментариями ниже. Наш генеральный директор обещал зарплату до Нового года заплатить. Итог - нет. В принципе, не первый раз он обещания не выполняет, но хоть перед праздником была небольшая надежда на чудо)))
- Работаю продавцом в супермаркете. Стоит в магазине под вечер женщина с тележкой, собирает в нее покупки. Ничего необычного, складывает детское питание, памперсы, каши. А через несколько секунд начинает тележку как детскую коляску укачивать. Видимо, рефлекс выработан успешно. © Рабочие истории / VK
- Я продавец-консультант в большом магазине. Сложно сказать, на чем мы специализируемся, ибо в нашем ассортименте есть все. В один из рабочих дней охрана подходит ко мне и говорит, чтобы я «проследил» за одним клиентом: мол, ходит по магазину туда-сюда уже больше получаса, может, ему помощь нужна или еще чего? Я пошел в сторону того мужика. Действительно, ходит то в одну сторону, то в другую — насторожило. Я подошел и спрашиваю, не нужна ли ему помощь. Он такой: «Молодой человек, сдаюсь! Не могу найти выход, не подскажете?» Бывает же такое! © Рабочие истории / VK
За каждым прилавком стоит человек, который тоже хочет улыбнуться, даже если его только что назвали «очень нехорошим человеком» из-за водостойкой туши. Будьте добрее и помните: немного юмора или капелька честности могут спасти даже самый безнадежный день.
А какой «перл» от покупателей или продавцов до сих пор вызывает у вас смех? Ждем ваши байки в комментариях!
Комментарии
У меня нет топографического кретинизма, обычно я прекрасно ориентируюсь. Но зашла как-то в ТРЦ. Длиной он почти два километра (засекла на шагомере) в ширину 4 линии. Ориентиры мне дали такие: блок 4, линия D, направо до восточного выхода, место 40. Ну и заблудилась. Рабочий день, народу мало, даже выход спросить не у кого. Вспомнила, как Остап Бендер с Кисой бродили среди "стульев из дворца".
Еле выбралась оттуда!