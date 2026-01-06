Кота не приглашали на съёмки кошачьего варианта "Крёстного отца"?
20 питомцев, которые всем своим видом показывают, что этот дом принадлежит им
Есть что-то общее у всех владельцев животных: мы регулярно ловим на себе тот самый взгляд, полный укоризны или королевского презрения. «Где завтрак?», «Ты загородил солнце!», «Как ты посмел меня разбудить?» — это их немые претензии к нам — их прислуге. Здесь 20 настоящих звезд драмы, которые одним своим видом доказывают: дом принадлежит им.
«Вот такой кот у моей бабушки»
- Я бы повесил его фотку как большую картину. © Sunset_Bleu / Reddit
- Да это кошачья Мона Лиза! © CalpisMelonCremeSoda / Reddit
- Садись, нам нужно поговорить. © ExtraGravy26 / Reddit
«Когда позвала ее»
«Трудности всех современных избалованных домашних кошек: тебе все еще нужна еда!»
«Присел на диван к жене и получил вот такой взгляд»
- Какую часть из фразы «двухместный диван» ты не понял? © SB_089 / Reddit
«Похоже, я слишком сильно загораживала вид из окна, так что, на всякий случай поздоровалась»
Я бы не только поздоровалась, но и поклонилась на всякий случай.
- Она не разговаривает с горничными. © Haunting-Comb-9723 / Reddit
«Я представляю вам моего кота Мерлина»
- Этот чувак знает, что он звезда. © jotro138 / Reddit
«Три недели назад я подобрала двух котят. Вот это Арти»
«А это — Луна»
«Я сказала ей, что собачью еду есть нельзя»
- Если эта еда не для нее, то почему она в миске? © justgalsbeingpals / Reddit
- Я никогда не видел никого более напряженного! © oldinfant / Reddit
- Оно что, за моей спиной? © Sm********Everyday / Reddit
«Я пошевелилась и разбудила ее»
«Спросила ее, когда она начнет вносить свой вклад в домашнее хозяйство»
«Он пугает меня!»
«Он злится, потому что я хочу отобрать это одеяло»
«Ты что, не видишь, что мешаешь?»
«Как ты смеешь входить в мой дом без разрешения?»
- Ха! И эти усы совсем вышли из-под контроля! © Disastrous-Roll7059 / Reddit
«Она залезла в холодильник, а я ее оттуда достала»
«Когда не кормила уже 15 минут»
- У меня аж холодок по коже!
- Самая опасная «Хоба!» из всех, что я видела!
«Я опаздываю с завтраком уже на 15 минут»
«Убирайся отсюда подобру-поздорову!»
- Мне хочется сказать: «Прости, что дышу твоим воздухом!» © Miserable_Tension227 / Reddit
Они наглые, требовательные и чертовски фотогеничные! Не забудьте угостить своего маленького домашнего тирана его чем-то вкусным за то, что он разрешил вам пожить на его территории. И пишите, какие их привычки вас больше всего бесят (и умиляют)! Надеюсь, эта доза шерстяного дофамина подняла вам настроение!
Для пущего эффекта посмотрите на котиков. Да, опять:
- 16 питомцев, которые, кажется, в прошлой жизни были людьми
- 20+ питомцев, которых поймали с поличным, но им хоть бы хны
- 16 питомцев выбрали себе «любимчика» в семье, и теперь этого не скрыть
Комментарии
той кошке я б не только паспорт показал, но и деньги отдал бы на всякий случай