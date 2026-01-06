20 питомцев, которые всем своим видом показывают, что этот дом принадлежит им

Есть что-то общее у всех владельцев животных: мы регулярно ловим на себе тот самый взгляд, полный укоризны или королевского презрения. «Где завтрак?», «Ты загородил солнце!», «Как ты посмел меня разбудить?» — это их немые претензии к нам — их прислуге. Здесь 20 настоящих звезд драмы, которые одним своим видом доказывают: дом принадлежит им.

«Вот такой кот у моей бабушки»

«Когда позвала ее»

«Трудности всех современных избалованных домашних кошек: тебе все еще нужна еда!»

«Присел на диван к жене и получил вот такой взгляд»

Какую часть из фразы «двухместный диван» ты не понял? © SB_089 / Reddit

«Похоже, я слишком сильно загораживала вид из окна, так что, на всякий случай поздоровалась»

Она не разговаривает с горничными. © Haunting-Comb-9723 / Reddit

«Я представляю вам моего кота Мерлина»

Этот чувак знает, что он звезда. © jotro138 / Reddit

«Три недели назад я подобрала двух котят. Вот это Арти»

«А это — Луна»

«Я сказала ей, что собачью еду есть нельзя»

«Я пошевелилась и разбудила ее»

«Спросила ее, когда она начнет вносить свой вклад в домашнее хозяйство»

«Он пугает меня!»

«Он злится, потому что я хочу отобрать это одеяло»

«Ты что, не видишь, что мешаешь?»

«Как ты смеешь входить в мой дом без разрешения?»

Ха! И эти усы совсем вышли из-под контроля! © Disastrous-Roll7059 / Reddit

«Она залезла в холодильник, а я ее оттуда достала»

«Когда не кормила уже 15 минут»

У меня аж холодок по коже!

Самая опасная «Хоба!» из всех, что я видела!

«Я опаздываю с завтраком уже на 15 минут»

«Убирайся отсюда подобру-поздорову!»