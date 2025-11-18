16 питомцев, которые, кажется, в прошлой жизни были людьми

Бывает, смотришь на своего питомца и думаешь: «Ты точно просто кошка?» Когда наши четвероногие друзья сидят, как люди, смотрят телевизор с таким же скепсисом, как мы. Или делают лицо, будто собираются раскрыть сложное детективное дело, невольно начинаешь верить в реинкарнацию. В этой подборке мы собрали 16 уморительных доказательств того, что мимика и поведение этих питомцев четко намекают: в прошлой жизни они были людьми!

«Мою кошку подстригли, вся семья в шоке»

Я выгляжу так же, когда мне не нравится стрижка. © Regular_Echo9715 / Reddit

«Мой большой мальчик опрокинул свою лазерную игрушку для кошек. Он выглядит таким обиженным»

«Я думаю, что внутри моего кота живет настоящий человек. Он любит сидеть на диване, как человек, и смотреть телевизор вместе с нами»

«Почему она выглядит так, будто собирается раскрыть сложное детективное дело?»

Они будто семейная пара в выходной день с утра

«Стоит ли мне купить ему маску для сна?»

Похоже, кому-то по кайфу думать, что он младенец

Когда надо вставать с утра. И ты уже почти встал, но так хочется еще поспать

«Проснулся в 2 часа ночи и перевернулся... Что он замышляет? Как часто он так делает? Мне стоит бояться?»

«Я навестил своих друзей, у которых есть кошка, и она, пожалуй, самая избалованная кошка, которую я видел в жизни. И я ее обожаю»

«Его мордашка похоже на одно из тех старых портретов из универмагов»

«Реакция моей маленькой леди на кошачий домик»

«Мама, которая, очевидно, не хотела кошку, вяжет ей различные жилетки, и та носит их с удовольствием»

«Я пытался сделать глупую фотографию своего кота, но забыл, что вспышка включена, и случайно стер его воспоминания»

Кошка такая: «Не массируйте мне тут помидоры. И возьмите кулечек»

«Я оглянулась и увидела этого пушистика, который работает в приюте для животных. Похоже, он многое повидал»