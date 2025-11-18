16 питомцев, которые, кажется, в прошлой жизни были людьми
5 часов назад
Бывает, смотришь на своего питомца и думаешь: «Ты точно просто кошка?» Когда наши четвероногие друзья сидят, как люди, смотрят телевизор с таким же скепсисом, как мы. Или делают лицо, будто собираются раскрыть сложное детективное дело, невольно начинаешь верить в реинкарнацию. В этой подборке мы собрали 16 уморительных доказательств того, что мимика и поведение этих питомцев четко намекают: в прошлой жизни они были людьми!
«Мою кошку подстригли, вся семья в шоке»
- Я выгляжу так же, когда мне не нравится стрижка. © Regular_Echo9715 / Reddit
«Мой большой мальчик опрокинул свою лазерную игрушку для кошек. Он выглядит таким обиженным»
«Я думаю, что внутри моего кота живет настоящий человек. Он любит сидеть на диване, как человек, и смотреть телевизор вместе с нами»
«Почему она выглядит так, будто собирается раскрыть сложное детективное дело?»
Они будто семейная пара в выходной день с утра
«Стоит ли мне купить ему маску для сна?»
Похоже, кому-то по кайфу думать, что он младенец
Когда надо вставать с утра. И ты уже почти встал, но так хочется еще поспать
«Проснулся в 2 часа ночи и перевернулся... Что он замышляет? Как часто он так делает? Мне стоит бояться?»
«Я навестил своих друзей, у которых есть кошка, и она, пожалуй, самая избалованная кошка, которую я видел в жизни. И я ее обожаю»
«Его мордашка похоже на одно из тех старых портретов из универмагов»
«Реакция моей маленькой леди на кошачий домик»
«Мама, которая, очевидно, не хотела кошку, вяжет ей различные жилетки, и та носит их с удовольствием»
«Я пытался сделать глупую фотографию своего кота, но забыл, что вспышка включена, и случайно стер его воспоминания»
Кошка такая: «Не массируйте мне тут помидоры. И возьмите кулечек»
«Я оглянулась и увидела этого пушистика, который работает в приюте для животных. Похоже, он многое повидал»
А вот еще подборочка фото, которые четко дают понять, что коты — это мастера драмы и комедии.
Фото на превью Strong-Difference-18 / Reddit
