20+ человек, которые честно и с юмором показали закулисье своей профессии

На свете так много профессий, и о каждой мы многого не знаем. Даже у кассиров в пиццерии и электриков, казалось бы, простые рабочие будни полны интересных нюансов. Что уже говорить о крановщиках и бутафорах! Кто-то делится трогательными моментами, кто-то с иронией показывает итог своей работы за 2 месяца, а чье-то ремесло можно угадать по рукам. В этой подборке люди провели нас в закулисье своей профессии, и там есть на что посмотреть и про что послушать.

«Я работаю крановщицей. В основном дежурю на тот случай, если вдруг нужно будет поднять огромные бревна или начнутся ремонтные работы. Вот так выглядит наш цех зимой во время отгрузки»

«Я театральный бутафор. Вот, например, будущие слоны для оперы „Аида“. Потом им приделают длинные ноги, и они будут словно с картин Сальвадора Дали»

«Такое иногда происходит на бумажной фабрике. Всю эту бумагу придется разрезать, сложить на поддоны, а потом вручную отправить под пресс»

«Один из посетителей в качестве чаевых преподносит мне кольцо из купюры в один доллар»

Маленький рассказ гастролирующего музыканта

Не знаю, как вам, а автору этой статьи всегда казалось, что быть певцом и музыкантом — это не только заниматься любимым делом, но и путешествовать по всему миру. И вот выясняется, что все не так просто: Я всю жизнь гастролирую как музыкант. Возможно, это никому не интересно, но я вам расскажу одну вещь. Куда бы вы не приезжали с выступлениями, вы мало что увидите. Через какое-то время становится уже все равно: находитесь вы в Бразилии, Греции или Швейцарии. Я был в Париже как минимум 20 раз и ни разу не видел Эйфелеву башню. © Draw-Or-Die / Reddit Драконятина 2 часа назад Да конечно, если график расписан, что там увидишь, от аэропорта до гостиницы, от гостиницы до концертного зала и быстрее обратно в аэропорт. Ответить

«Спустя 8 лет балетных прослушиваний»

Просто нет слов! Вот это прогресс. © ADME

«Я геодезист. Чаще всего работаю с бумагами, но иногда случаются вот такие вылазки»

«На своей первой подработке мне пришлось расшивать и сканировать документы. Вот столько скоб накопилось за два месяца в офисе»

Крановщиком не каждый сможет работать. Поэтому вот вам вход в кабину — где вы еще такое увидите?

Немного о розничной торговле

Многие из нас часто жалуются на нехватку кассиров или администраторов в магазинах. Представитель этой профессии выдвинул предположение, почему же так происходит: Я работаю в розничной торговле. На самом деле покупатели возвращают очень много товаров, купленных онлайн. Этот возврат напрямую не повлияет на наш ежедневный план продаж, но при этом существенно увеличит количество часов нашей работы. Обработка онлайн-возвратов занимает время, отвлекает немногочисленных продавцов от оффлайн-покупателей в нашем магазине. Это приводит к упущенным продажам и невыполнению запланированного плана. В результате расходы на оплату труда превышают отработанное время, и руководство вынуждено сокращать рабочие часы сотрудников. Вот почему вы не можете найти кого-нибудь, кто бы вас обслужил. © JeezBeBetter / Reddit Nati Ja 2 часа назад Запланированного плана! 🤣 Ответить

«Так выглядят мои руки через 2 часа за кассой»

Сдается нам, в кино такие палубы не показывали. А вот для матроса это нормальное явление

«Мой отец работает уже 30 лет на стройке. Копает он правой рукой»

«Знаете, что мне действительно не нравится в моей работе? Все это придется выбросить»

Минусы работы в гастрономии

Иногда ресторанам и кондитерским действительно приходится выбрасывать много еды. Каждая компания решает для себя, как поступить. Бывают даже такие примеры: В одной из кондитерских, где я работал, постоянно выбрасывали остатки теста, потому что из него не получались полные партии. Однажды я их собрал и разложил по разным формочкам. Вышли огромные печенья, которые можно было продавать на развес. Раскупались они мгновенно. Когда к нам зашел главный менеджер, он попросту меня отчитал. Я до сих пор не понимаю такого подхода. © Infymus / Reddit

Не зря существует выражение «ювелирная работа». От этих маленьких деталей на столе мастера, которые потом превращаются в стильные украшения, голова кругом

«Работаю в пиццерии. Сегодня никто не просил чек»

«Я работаю светооператором. На перерыве в школьном театре мы с коллегами сидим на подиуме и отдыхаем»

«Я дрессирую собак. Учу их работать технично и по команде. Учу их искать меня, а не прятаться от меня. Учу их догонять, но только по просьбе хозяина. И, конечно, мы учимся вежливости к велосипедистам»

На что приходится идти ради чистоты

Мы все хотим, чтобы улицы, леса и поля были чистыми и радовали нас. Кстати, есть даже люди, которые контролируют это: У меня был парень в Оклахоме. Его работа заключалась в том, чтобы ездить в глухие леса и по грунтовым дорогам и находить мусор, который люди выбрасывали. Он сообщал о месте нахождения импровизированной свалки, чтобы уже другие сотрудники ее убрали. Но самое интересное, он должен был изучить и рассмотреть весь мусор, чтобы найти хоть что-то для установления того, кто устроил этот беспорядок. © Granny_nows_best / Reddit

Если вы думаете, что инженеры-электромонтажники все время возятся в уйме проводов, то... вы, отчасти правы. Но иногда они могут любоваться городом свысока

«Просто пересчитал $ 650 долларов монетами»

«Наш генеральный директор моет посуду после того, как купил всем обед»

© w-o-r-k-l-o-g-i-n / Reddit Jelena 26 минут назад Есть кухня, а обед купил, есть посудомоечная машина, а моет руками. Да и покупной обед обычно порционный и в одноразовой упаковке.

Что-то не сходится в рассказе. Ответить

«За последние пару месяцев на работе резко возросло количество неодобренных квитанций»

Профессия, о которой мы и не догадывались

Не знаю, есть ли такое еще где-то, но в Нью-Йорке можно стать профессиональным работником очереди. Вы стоите в очередях за билетом в театр или в ожидании столика в известном ресторане. В очередях, которые длятся часами. Турист, который не хочет ждать и у которого плотный график, с удовольствием заплатит вам за то, чтобы вы заняли ему место, а он мог насладиться отдыхом, а потом вкусно поужинать. © AbbreviationsGlad833 / Reddit Liou 1 час назад В мск весьма популярно и пользуется спросом. От билетов на премьеры до брони беседок для барбекю в парках. Ответить

«Я электромонтажник. Вот приехал в детский сад по гарантии заменить светильник»

Бонус: авторам ADME иногда приходится работать в непростых условиях и под строгим контролем... котов

ADME Jelena 10 минут назад Может это и не контролёр вовсе, а сам автор статей.🤔 Ответить

В одной из статей меня упрекнули, что я про своих котов написала, да не показала. Исправляюсь! Вот вам обратная сторона моей профессии — чудесная кошка Фиби, которая работает не покладая лапок.