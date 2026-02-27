20+ историй, от которых душа кошатника начнет мурлыкать, а шерсть на одежде — согревать
Кошатник узнает кошатника в любом месте по пакетику влажного корма в кармане и аккуратно уложенной на одежде шерсти. Они скромно улыбнутся друг другу, возможно, спросят: «У вас какой котик?» А потом заспешат к своим лохматым любимцам. Те же с нетерпением ждут своего человека, чтобы залезть в новый пакет, устроить радостный забег по стенам и, если повезет, выглянуть в коридор на минутку, чтобы хозяину не было скучно. Мы собрали уютные истории, которые наглядно демонстрируют все прелести жизни с котом.
«Купил своей кошке цветы. Нравятся»
- Кошка моей мамы когда-то давно была благородно подобрана грязным, блохастым комочком на улице. Но когда этот комочек вырос, стало ясно — не иначе, как внебрачная дочь какого-то знатного дворянина. По-другому ее характер и предпочтения я объяснить не могу. Из всего прочего, кошка ест исключительно филейную часть семги. Так как целую рыбу покупать дешевле, чем филе, мама разделывает тушку сама. Из головы и плавников готовит уху, которую регулярно передает нам с женой. И каждый раз меня не покидает чувство, что я доедаю за кошкой. © Не все поймут / VK
- У мужа и кота каждый вечер был своеобразный ритуал. Как только муж ложился спать, Тихон укладывался ему на грудь и начинал громко мурчать. Так и засыпал. Супруг осторожно снимал кота с себя, укладывал рядом и шел менять футболку, потому что на груди расплывалось огромное пятно от котовых «соплей счастья»! Утро тоже было традиционным. Тихон внимательно смотрел на часы. Как только на табло зажигалось 5-00, начинал методично стучать тапком мужа. Пришло время коте завтракать! Чего спите-то? Хорошо, что супруг у меня жаворонок, а то бы кушал этот нахал часиков в 9! © Ирина Александровна / ADME
«У нас есть 3D-принтер для крайне важных нужд. Например, красный шлем космодесантника для кота вот сделали. Муж кота не хотел, кстати»
- Однажды мой рыжий кот выскочил в подъезд, забежал в квартиру к соседям, съел всю собачью еду, дал леща кане-корсо, намяукал что-то на хозяйку и вышел с гордо поднятым хвостом. Я даже не заметила! Соседи хохотали. Кане-корсо до сих пор обходит меня стороной, видимо, думает, что я не особо отличаюсь от своего кота. © _frankgust_
- У нас вчера была просто потрясающая ночь. Мелкий все плакал, чуть заснул. Тут котенок жалобно замяукал, потому что свалился между шкафом и стеной. Причем под своей тяжестью спускался все ниже и ниже. Понятно, что разбудил мелкого, и теперь они подняли шум уже вместе. Я полезла спасать котенка, и у меня застряла рука. Дуэт превратился в трио. На наш концерт прибежал муж. Он вытащил меня, но застрял сам. И тут пришла кошка Матильда. Она услышала, что негодует ее котенок, увидела застрявшего в том же углу мужа, и, конечно же, цапнула его. И вот мы уже квартет. © КТО ЗДЕСЬ / Telegram
«Как-то так кошка участвует в онлайн-занятиях нашей дочки»
- Муж купил камеры наблюдения в квартиру. Я вообще не понимала, зачем они. Район у нас спокойный, никто левый по подъездам не ходит. Но из-за нашей кошки записи с камер выглядят как настоящий фильм. Она весь день прыгает, вытворяет какую-то дичь, хотя всегда спокойно себя ведет. И самое интересное, что за полчаса до нашего возвращения, кошка садится перед входной дверью и ждет. Мой самый любимый момент в этом кино! © Мамдаринка / VK
- Просыпаемся в 3 часа ночи от жалобного мяуканья кошки. Муж встал, а там картина маслом: лежит кошка, на ней — лежанка, а сверху — сушилка для белья. Подняли все вещи, кошка лежит на ковре и ноет. Думаем, мало ли что подвернула, побежали в ночную ветеринарку, она рядом. В 3:20 начался осмотр:
— Что случилось?
— Кошка упала и теперь ноет.
— Давайте посмотрим.
Мусильда сразу замолчала. Ветеринар кошку прощупала — все хорошо. Спрашивает:
— А с какого этажа она упала?
— Так с подоконника...
Сдерживая смех, нас отправили домой. © fainacolor
«Не знаю, кого ревновать: мужа или кошку?»
- У нашего сына есть кошка. Но вот только кормлю ее я, горшок убираю я, к ветеринару вожу я. А спать она идет к сыну, любит его бесконечно! Однажды я кошке говорю, мол, Марк тебя тоже может накормить, нужно просто попросить его. Она так внимательно слушала меня, посмотрела на сына. В общем, она кошка быстро поняла, что не обязательно ждать маму с работы, чтобы покушать. С тех пор она обращается по этому поводу только к сыну. © sunny.notes.dana
- Вспомнила случай из детства, когда моя мама не могла найти нашего котенка. Вот слышит, что он мяукает, а понять, откуда идет звук, не может. Оказывается, он у нас на кровати под пледом «застрял» и выбраться самостоятельно не смог, только бегал по кровати туда-сюда. Это я его аккуратно накрыла. Убирала постель, а он так сладко спал, что будить его мне не хотелось. © nas_0407
Этот кот каждый раз проверяет посудомойку перед тем, как хозяева ее загрузят. А как ваш питомец помогает по хозяйству?
- Моя кошка знает разные слова. Например, «ныкайся» означает пылесос: она его не любит, поэтому бежит прятаться. При слове «птички» сразу бежит на окно и делает «экекекекек». На «хто ето» бежит встречать, подставляет нос и ушки. «Иди скорее» — бежит, ведь будет вкусняшка. «Пойдем чухать» означает вычесывать шерсть. © oksana_artlight
- Переехал в новую квартиру, естественно, первым делом начались ремонты. На второй день моего стучания-прибивания пришла соседка сверху с просьбой не стучать в обед: «У меня дочка спит». Я все понимаю: маленький ребенок, сон беречь нужно. Так что в обед откладывал все свои дела. Спустя месяц, когда с ремонтами было покончено, забрал у родителей своего кота. Стою возле подъезда, с соседом беседу веду. Выходит та самая соседка, видит у меня кошачью переноску: «Ой, а это котик? Он гулять во дворе будет? Это ж получается так здорово! Моей Доченьке будет не скучно». Так я узнал от соседа, что целый месяц я берег сон кошки с гордым именем Дочка! © Не все поймут / VK
«Как защитить комнатные цветы в горшках от кошки? Никак»
- Приучала первого кота к лотку. Он поел, помяла ему пузо, посадила в лоток. Сижу, жду. У меня уже ноги затекли, а он там резвится, играет, уже нор накопал и спать начал укладываться. А дел своих так и не сделал. «Ну что же, попробуем завтра», — подумала я и выпустила кота. Оказалось, что он все-таки напрудил, просто я не заметила. После этого кот несколько дней думал, что в лотке надо спать. Переучила. © fur red coat / ADME
- Проводили интернет. Входная дверь периодически открывалась. И вот мастер ушел, я зову котика, которого мы взяли месяц назад, а в ответ — тишина. Думаю, наверно выбежал в подъезд или на улицу. Весь двор обшарила, подвалы. Пришла домой, сижу плачу. И тут заспанная моська вылезает из-под дивана. Позднее выяснилось, что котик наш трус еще тот: при каждом незнакомце в квартире исчезает на часа три и спит в укромном месте. © elenalebedeva9513
«Хотела взять мужа за руку, но у нашей кошки были другие планы»
- Утром кошка выпрашивала еду. Я положила, она поковырялась, не доела и пошла из кухни. Говорю мужу: «Что-то кошка перестала еду доедать. Наверное, надо ей сократить пайку». Муж кивнул, а кошка, практически вышедшая из кухни, остановилась, испуганно посмотрела на нас, подошла к миске и все съела. КТО ЗДЕСЬ / Telegram
- У клиентки липкой лентой ручка крана на кухне замотана. Я, будучи вежливым мастером, спросил, что с краном, может, починить — секундное дело. Она говорит: «Нет, это кот любит так воду пить, открывает кран, а закрывать ему в лом. Так до утра вода и льется». © Бродяга / ADME
- Увидел пост с вопросом: «Чем пахнут подушечки на лапах вашего кота?» Ну думаю, людям совсем заняться нечем. Через две минуты я уже бегал за котом, чтобы понюхать. © absolvo
Этот кот, кажется, серьезно контролирует выполнения домашних заданий
- Садимся на кухне за стол. Осторожно выдвигаю стул, а на нем — кошь. Все, иду в кладовку за раскладным... © Петр Смирнов / Dzen
- Как-то мой кот заснул над пианино, а потом во сне упал на клавиши. Конечно же, на басы! Мы оба немного впечатлились, мягко говоря. © Unknown author / Reddit
- Мой кот заметил, что я всегда варю кофе по утрам, а кофеварка стоит у меня в комнате вместе с несколькими кружками. Как-то я не очень хорошо себя чувствовала и не вставала с постели. Поэтому кот захотел принести мне мою кофейную кружку, думая, что это меня подбодрит. Он запрыгнул туда, где стояла кофеварка, попытался столкнуть кружку вниз, и она разбилась на три больших куска. Но кот все равно поднял ту часть, где была ручка, и принес ее мне. Я нашла в себе силы заварить ромашковый чай, и мы с котом все же провели наш ритуал и вместе повалялись на кровати. © Sad-Belt-4662 / Reddit
Представляем вашему вниманию того самого кота-баристу
- Сломала ногу. И вот моя кошка, ранее ленивое создание, которое вставало только, чтобы покушать, попить и сходить в туалет, теперь следит за мной везде. Следует как хвостик, контролирует каждый шаг и каждое действие, хотя раньше за ней такого любопытства не наблюдалось. А недавно я не удержалась на костылях и чуть не упала. Так она подняла такой вой, что через 5 минут прибежали соседи. С такой кошатиной не пропадешь. © Не все поймут / VK
- Как-то пришел с курсов поздно вечером, был уставший и голодный. Сел есть, не накормив сначала кота, чего никогда ранее не было. Кот молча сидел на пороге кухни в позе копилки и смотрел, как я ем. А потом я заметил, что он печально причмокивает. И так мне стало от этого грустно, что я все бросил и стал кормить кота. Урок получил на всю жизнь. © Владимир Дизель / Dzen
- Я была чем-то очень расстроена, поэтому кот принес мне свои любимые шуршащие игрушки. Он погрыз их рядом со мной, потом подтолкнул ко мне и показал, как их лучше грызть, чтобы шуршание было самым приятным. От этого я начала хихикать. © Reddit
«Спала на столе, пока я работала. Сделали рабочую зону, там она тоже спала. Сейчас переехали в другой город, купили небольшой столик для работы. Ничего не поменялось»
- Кот иногда ронял свою мышку в мою рабочую сумку. Мило было потом на работе среди своих инструментов находить кошачью игрушку. Видимо, он переживал, чтобы мне было с чем поиграть в свой перерыв. © Solid-Scientist-7005 / Reddit
- Несколько месяцев назад я смотрела телевизор и услышала очень громкий шум и мяуканье. Пойдя посмотреть, что случилось, обнаружила свою кошку на кухне, играющую со стаканами и блюдцами. © CatLoverItaly / Reddit
- Это немного грустная история. Я переживала серьезную потерю в своей жизни. И кошки моей соседки буквально меня спасли. Одна из них укладывалась на меня сверху. Каждый раз, когда я ерзала и говорила: «Эй, Пафф, мне нужно подвинуться», она спрыгивала, ждала, пока я повернусь так, как мне удобно, а затем снова запрыгивала на меня и засыпала. © robin_terrae / Reddit
Все мы знаем: котики любят коробки. И вот наглядный пример, как хозяева построили целый «обеденный» замок для своего питомца, которому нужно было меньше кушать
В написании этой статьи принимали участие два кота, каждый весом около 4 килограмм. Так что мы на собственном примере прочувствовали всю прелесть этих милых животных. Например, буква «к» теперь немного не функционирует. Делитесь в комментариях, как ваши пушистые помогают вам по дому или проводят с вами досуг.
