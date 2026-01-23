От пальмы до тренажера: 20 питомцев, которые уверены, что в этом доме правила устанавливают они

Вы можете купить 27 лежанок и домиков для своих пушистых любимцев, а они все равно найдут места получше. Коты уютно устраиваются на карнизах и в раковинах, собаки способны отжать подушку у любимого хозяина. Некоторые и вовсе устраивают себе курорты. Мы изучили излюбленные места питомцев и теперь даже немного им завидуем — это ж надо так комфортно устроиться!

«Если ты не можешь поехать в отпуск, то отпуск может приехать к тебе. Все в твоих лапках!»

Любовь 1 день назад Помоему, это не отпуск, это туалет. У меня младший кот, обожает рыхлить и удобрять, к сожалению цветы от этого жутко воняют и гибнут. Однажды пересаживала, расположилась в коридоре, вытащила цветы из старых кашпо, рассыпала дренаж и часть земли по новым, он наблюдал за мной, а воду набрать забыла, пока ходила в ванную за водой он покопался во всех заготовках, а одно кашпо использовал как туалет. - - Ответить

«Мой кот живет свою лучшую жизнь»

«Пока я на ночной смене, моя собака спит на моей подушке»

Глядя на это фото так и хочется повторять стишок: «Кошка спит, она устала. Ну и я мешать не стала»

«Отец жалуется, что не может растопить печь»

«Мамина фарфоровая посуда оказалась гораздо симпатичнее, чем я ожидала»

«Я просто спокойно спала»

«Мой Бантик готов к любому развитию событий»

«Моя лучшая шапка»

Идеальный вариант для зимнего сезона! © DeepDayze / Reddit

«У кого-нибудь еще собака нуждается в подушке для сна?»

«Наш кот Семен часами может заседать в ведре»

«Это моя кошка злится, потому что разорвала свою кроватку. Сама»

«Кот у меня без ума от „палаточных домиков“ — накроешь пледом диван, и он тут же устраивается внутри»

«Ну как, уже накачался, хозяин?»

«Для многих людей собака в постели — табу, а я вот считаю своей обязанностью пустить песика на кровать»

«Излюбленное место моего питомца»

«Если я не могу найти пушистика, просто иду в ванную. Вот он, родненький, расслабляется в раковине»

«Слышала я про карманных собачек, но вот это, по-моему, перебор»

«Так вот для чего я покупал ноутбук!»