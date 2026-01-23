Помоему, это не отпуск, это туалет. У меня младший кот, обожает рыхлить и удобрять, к сожалению цветы от этого жутко воняют и гибнут. Однажды пересаживала, расположилась в коридоре, вытащила цветы из старых кашпо, рассыпала дренаж и часть земли по новым, он наблюдал за мной, а воду набрать забыла, пока ходила в ванную за водой он покопался во всех заготовках, а одно кашпо использовал как туалет.
От пальмы до тренажера: 20 питомцев, которые уверены, что в этом доме правила устанавливают они
Фотоподборки
1 час назад
Вы можете купить 27 лежанок и домиков для своих пушистых любимцев, а они все равно найдут места получше. Коты уютно устраиваются на карнизах и в раковинах, собаки способны отжать подушку у любимого хозяина. Некоторые и вовсе устраивают себе курорты. Мы изучили излюбленные места питомцев и теперь даже немного им завидуем — это ж надо так комфортно устроиться!
«Если ты не можешь поехать в отпуск, то отпуск может приехать к тебе. Все в твоих лапках!»
-
-
Ответить
«Мой кот живет свою лучшую жизнь»
«Пока я на ночной смене, моя собака спит на моей подушке»
Глядя на это фото так и хочется повторять стишок: «Кошка спит, она устала. Ну и я мешать не стала»
«Отец жалуется, что не может растопить печь»
«Мамина фарфоровая посуда оказалась гораздо симпатичнее, чем я ожидала»
«Я просто спокойно спала»
«Мой Бантик готов к любому развитию событий»
«Моя лучшая шапка»
- Идеальный вариант для зимнего сезона! © DeepDayze / Reddit
«У кого-нибудь еще собака нуждается в подушке для сна?»
«Наш кот Семен часами может заседать в ведре»
«Это моя кошка злится, потому что разорвала свою кроватку. Сама»
«Кот у меня без ума от „палаточных домиков“ — накроешь пледом диван, и он тут же устраивается внутри»
Наши сами залезают под покрывало на диване, надо проверять перед тем как сесть.
-
-
Ответить
«Ну как, уже накачался, хозяин?»
«Для многих людей собака в постели — табу, а я вот считаю своей обязанностью пустить песика на кровать»
«Излюбленное место моего питомца»
«Если я не могу найти пушистика, просто иду в ванную. Вот он, родненький, расслабляется в раковине»
«Слышала я про карманных собачек, но вот это, по-моему, перебор»
«Так вот для чего я покупал ноутбук!»
«Еще выше забраться он просто не смог»
В каких неожиданных местах спят ваши питомцы? Возможно, вы как-то чуть не ушли на работу с котом в сумке? Или ваш пес прячется за шторой, как настоящий профи?
Еще несколько статей о братьях наших меньших:
Фото на превью raty / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Похожее
14 случаев, когда мужчина и женщина говорили на одном языке, но не поняли друг друга
18 жизненных ситуаций, в которых люди проявили хитрость уровня ниндзя
Интересное
1 неделя назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
2 дня назад
20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали
Ностальгия
3 недели назад
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
15+ историй о том, что иногда достаточно открыть просто дверь, чтобы начались приключения
15 пар показали, что совместный быт — это вечный стендап
Фотоподборки
2 недели назад
16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
Истории
1 неделя назад
15+ историй о детях, чьи родители уже пресс от смеха накачали
15 звонков, которые нельзя выкинуть из памяти, словно старую телефонную книгу
15 случайных встреч, которые превратили обычный день в маленькое чудо
15 курьезных историй, которые начались с обычного звонка в дверь
Истории
1 неделя назад