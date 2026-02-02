18 человек рассказали, как стали встречаться с человеком из другой культуры и теперь у них не жизнь, а сплошной стендап какой-то

Жизнь с иностранцем — это когда ты не знаешь, за что получишь порцию критики: за открытую дверь в ванную или за то, что не вернул 1 евро за воду. Герои этой подборки на своем опыте узнали, что любовь — это не только романтика, но и бесконечный квест по изучению чужих странностей. Я собрала 19 разных историй о том, как же живется с человеком из другой культуры. Погнали получать бесценную информацию из первых рук!