18 человек рассказали, как стали встречаться с человеком из другой культуры и теперь у них не жизнь, а сплошной стендап какой-то
Жизнь с иностранцем — это когда ты не знаешь, за что получишь порцию критики: за открытую дверь в ванную или за то, что не вернул 1 евро за воду. Герои этой подборки на своем опыте узнали, что любовь — это не только романтика, но и бесконечный квест по изучению чужих странностей. Я собрала 19 разных историй о том, как же живется с человеком из другой культуры. Погнали получать бесценную информацию из первых рук!
- Я встречалась с американцем и то, как он разговаривает со своей матерью, братьями и сестрами, было шокирующе! Они такие откровенные, громкие и так быстро отпускают едкие шуточки, но при этом смеются и мгновенно переходят к следующей теме. Иногда я даже не понимаю, спорят они или нет. Мои азиатские родители бы меня наказали, если бы я вела себя подобным образом. © 100percentapplejuice / Reddit
- Я ценю время так же, как и немцы. Для меня или для тех, откуда я родом, нормально приехать на 5-10 минут раньше оговоренного времени. Если я говорю, что увижусь с вами через 30 минут, я буду там ровно через 30 минут. Я считаю опоздание огромным неуважением, особенно без объяснения причин и извинений. А вот там, откуда родом моя вторая половинка, задержка на 2 часа — это нормально. Это было одним из самых больших потрясений. И до сих пор никто из ее родственников не может мне объяснить, как на самолет или фильм они успевают, а на все встречи опаздывают на час! © fuxxo / Reddit
- Пригласил я японку на ужин. А она достала телефон, начала сверять календарь и предложила мне «слот» в следующем месяце. Спросил у нее, почему так нескоро, а она не моргнув глазом выдала: «Да ты что, я встречалась с бывшим целый год и мы за это время виделись всего 10 раз!» © Jephta / Reddit
- Моя жена — исландка. Нам потребовалась не одна попытка, чтобы наконец сойтись. Долгое время я думал, что я ей не нравлюсь, но она просто была очень смущена. А все потому, что на нашей третьей встрече я не объявил: «Теперь мы встречаемся» или что-то подобное. Теперь я знаю, что типичный ритуал для «ледяных» людей — это долго жить вместе, завести одного-трех детей, а затем объявить, что, возможно, вы встречаетесь. © Secret-Ad-5396 / Reddit
- У меня был парень-иностранец. Говорили почти всегда на английском (его язык тогда еще не знала, мой язык он не понимал). Это не мешало отношениям, но все ссоры заканчивались хохотом. Любой наш скандал походил на плохие копии сцен из американских фильмов, а иногда мы случайно цитировали какое-то кино. Как-то машинально вырывались эти напыщенные монологи, и выглядело это так, будто два начинающих актера проходят кастинг в голливудскую драму. © Подслушано / Telegram
- У меня была девушка-итальянка. Когда я впервые поехал к ней на родину знакомиться с семьей, больше всего меня поразило то, что каждый стереотип оказался чистой правдой. Паста и пицца там на каждом шагу (и это была лучшая пицца в моей жизни!). Мороженое — просто потрясающее. Кофе для них — это святое, да и к еде в целом относятся максимально серьезно. Постоянная жестикуляция при любом удобном случае. Любой разговор звучит как яростный спор. Соседи вечно орут. Вождение — это просто какой-то кошмар. И все — друзья, родственники — живут буквально друг у друга на головах. Для меня, как для шведа, этот культурный контраст был просто запредельным. © gandalfpsykos / Reddit
- Моя жена из Юго-Восточной Азии, а я — человек западной культуры. Поначалу некоторые вещи казались мне очень непривычными. Например, ее братья могут просто прийти и завалиться ко мне домой без приглашения и предупреждения. Сладкие пирожные на завтрак или прямо перед ужином — это норма. Вся их жизнь буквально вращается вокруг еды. А еще ты реально женишься не на девушке, а на всей ее семье, ха-ха! Таких семейных драм, как у них, я в жизни не видел. Кстати, азиатские родители ждут, что дети будут давать им деньги. В западной культуре это табу: если ты просишь денег у детей, считается, что ты не состоялся как родитель. © throwawaygoawaynz / Reddit
- Мы оба британцы, но я родом из Юго-Восточной Азии, мои родители — иммигранты. Меня шокирует, что муж хочет, чтобы я называла его родителей по именам. Я отказываюсь и вместо этого избегаю предложений, в которых мне нужно обращаться к ним напрямую, ха-ха. © 1000***ples / Reddit
- Я как-то встречалась с парнем из Нидерландов, на тот момент почти год. Захотела купить бутылку воды, но у меня не было мелочи, поэтому я попросила его одолжить немного. Бутылка стоила примерно 1,2 евро. А на следующее утро он написал очень подробное сообщение о том, что брать деньги взаймы, не возвращая их, — это признак плохого характера, и в конце написал номер своего счета PayPal, чтобы я могла перевести деньги. © elissfr / Reddit
Парень из Нидерландов - это фрукт 🍋🟩 отдать ему мелочь с банковскими процентами и заблокировать
- Мой мужчина из Восточной Европы был в полном шоке от того, насколько много в нашей кухне специй и приправ (я сама из Юго-Восточной Азии). А еще его поразило, что я искренне удивляюсь подаркам, почти никогда ничего не прошу и не умею говорить о своих желаниях прямо. Ему до сих пор (хотя мы вместе уже пять лет!) трудно осознать, что все, чего я хочу — это просто вкусно поесть и провести время вдвоем. Ну и, конечно, моя привычка постоянно улыбаться всем вокруг. Мы в Юго-Восточной Азии вообще народ очень позитивный и улыбчивый, какие бы трудности ни случались в жизни. © mddknyrak / Reddit
- Я американка, а мой муж китаец. Самый большой культурный шок произошел, когда мы пошли на новогоднюю вечеринку в Китае и хозяева вручили нам красные пакеты. Я не знала, что это, но сказала спасибо и пошла дальше. Позже вечером я открыла эти пакеты, ожидая открытку или приятное письмо, но там были денежные купюры, сотни долларов! Мой муж сказал, что они так всегда делают, когда празднуют Новый год или другие важные события. Но у нас в Америке не так — я могу пойти к своей тете без подарка, но если мы не принесем подарок его тете, она скажет, что мы ее не уважаем. © raketheleavespls / Reddit
- Меня как-то голландец один позвал в кино на свидание, где почему-то платить за свой билет я должна была сама. А клеился он так, словно и за кино, и за шикарный ужин, и такси, которых не было, сам заплатил и мне цветов подарил. Что и говорить, второй раз видеть его не хотелось. © Dora T / ADME
- Я до сих пор не могу понять, почему мой муж-американец добавляет лед во все холодные напитки. © Kiloura / Reddit
Я перестала добавлять лёд в холодные напитки летом только когда переехала поближе к полярному кругу. Если бы жила в субтропиках, как большинство американцев, добавляла бы и в еду лёд
- Я испанец, и моей девушке было очень тяжело смириться с тем, что мы ужинаем очень поздно, часто после 10 вечера. © LuNiK7505 / Reddit
- Моя девушка из Ирана твердила, что в их культуре держать дверь в ванную открытой — к большой беде. А так как она тогда искала работу, то требовала, чтобы дверь была закрыта вообще всегда. Каждый раз, когда я забывал ее закрыть, у нее начиналась настоящая истерика. © Forsaken-Outside-303 / Reddit
- Я как-то встречался с девушкой из Нидерландов. Даже в типично американском городе, полностью заточенном под автомобили, она упорно продолжала везде ездить на велосипеде. А еще она часто пользовалась автобусом, хотя у нас это считается уделом бедняков. Она прекрасно понимала все тонкости американской культуры, но вот ее друзья и семья поначалу казались мне резкими и, честно говоря, просто грубыми. Однако со временем я начал ценить эту голландскую прямолинейность. В том, что люди не ходят вокруг да около и отбрасывают фальшивую вежливость, есть что-то подкупающее. © LedRaptor / Reddit
- Дело было в Корее. Моя корейская девушка (теперь уже жена) зашла ко мне как-то летним утром и разнервничалась на все деньги. А я что? Я просто валялся в спальне с включенным кондеем и крутящимся вентилятором. Оказывается, я был буквально на волоске от смерти. Та самая «смерть от вентилятора»! А у меня их кочегарило сразу два! «Ты же помереть можешь, если оставишь вентилятор в комнате с закрытой дверью!» — кричала она. М-да, веселое тогда вышло обсуждение, поржали знатно (ну, точнее, поржал я). © SakyBoy49 / Reddit
- Я встречалась с филиппинцем, и его маме я нравилась больше, чем он. Уверена, это была в основном шутка, но мне это очень понравилось. © SuccessfulSchedule54 / Reddit
Разница в традициях — не преграда, а отличная возможность взглянуть на мир иначе (и лишний раз посмеяться). Какая история показалась вам самой жизненной? Ждем ваши ответы в комментариях — давайте обсудим!