17 моментов, которые подняли настроение словно по взмаху волшебной палочки
А вы замечали, как один случайный жест незнакомца может переписать сценарий всего дня? Пять минут назад вы были готовы рвать и метать из-за пробок, но вот сосед по потоку закидывает вам в окно шоколадку — и вы уже улыбаетесь во весь рот. Или когда суровый охранник, ворчавший на застрявшую дверь, внезапно тает от простого детского «спасибо». Здесь подборка историй про то, что магия — это не фокусы из цилиндра, а наша готовность быть капельку добрее.
- Шел домой из магазина, вижу — в соседний подъезд возвращается с утренней прогулки пес, золотой ретривер Бублик. И хозяйка его уже заходит в подъезд, а он встал и смотрит на меня выжидающе. Ну я ему руками показал: «Ну иди обниму». А он ка-а-ак побежал обниматься и завалил меня! Вот. Настроение на весь день. А до этого момента день был не очень. © iamzhass
- Знаете, как бы не хейтили эту волну с киндерами по сериалу «Очень Странные Дела», но боже, как приятно смотреть на взрослых людей, у которых куча проблем, но вот на этот период все забыли о них. И бегают, хвастаются, обмениваются фигурками. Будто мир стал прежним. Люди, продолжайте, вы создаете мне новогоднее настроение как из детства. © _anspetri_
- Вызвал такси, приехал водитель. Я весь на негативе, тороплюсь. Сажусь в машину и вижу картину — весь салон украшен фигурками котиков. Начал рассматривать, а водитель мой интерес заметил и говорит: «Доча украсила». И сразу так тепло стало. Настроение поднялось. 10/10. © togaibayev
- Сегодня утром проснулась не выспавшаяся и не в настроении. Вся злая, вызвала такси на работу. К счастью комфортное такси оказалось прямо рядом с домом и за 20 секунд буквально приехало за мной. Прежде чем заехать во двор, я получила сообщение от водителя: «Извините, у меня в машине имеется котенок. Мне его не с кем оставить, к сожалению. Но он очень спокойный и ласковый». И действительно у него сладко спал милый котенок. Это сделало мое утро! Прямо настроение на весь день. © dianayonx
- Когда мне грустно, или плохое настроение я захожу в интернет и пишу всем подряд добрые комментарии! Я сломаю эту систему злости и ненависти! Надеюсь кому-то очень нужны мои слова поддержки и кого-то эти комментарии заставляют улыбаться и верить в себя. © yackovchuck
- Ехала сегодня через таможню, я за рулем, а муж рядом. Смотрю на таможенника, а он в сторону жезлом энергично так указывает, мол, поезжай. И что-то говорит на иностранном, прямо в глаза глядя. Я на тормоз, глаза оленьи, спрашиваю, мол, что? А он: «Проезжайте». Тут муж поворачивается, улыбка на пол-лица, говорит: «Знаешь, как это переводится? Он сказал: Проезжай, красавица!» Я как расцвела, улыбалась так, что щеки болели, весь день настроение было королевское. Вот вроде мелочь, а как приятно!
- Собралась наряжать елку, а пластиковые игрушки надоели. Решила повесить старые, бабушкины. Достала со шкафа пыльную коробку, а там все вперемешку. Гляжу — на дне коробки шкатулочка плоская. Открыла и глазам не поверила: бабуля все мои открытки самодельные в нее складывала. Я и забыла про них за давностью лет! Но так сразу на душе приятно стало! Весь день потом улыбалась!
- Выходила с тележкой, в которой сидел сын, из магазина, что-то случилось с дверьми и мы застряли: ни назад, ни вперед. Я в шоке, хорошо что сына не прижало, зову охрану, которая не очень то и спешит помочь. Подходит охранник и начинает ковыряться в дверях, при этом что-то бубнеть, мол, мы ломаем двери. Меня это жутко взбесило, и я ему ответила резко, хотя стараюсь не кричать при сыне. Ребенок спокойно сидит себе в тележке и смотрит на ситуацию. Как только нас освободили, сын сказал: «Спасибо». И все, повисла тишина, и луч добра поразил нас всех. И вправду, спасибо, ведь мужчина нам помог, а плохие дни и такие случаи бывают со всеми. © mommdarinka
- Я был, наверное, классе в 4. Родители тогда были полностью погружены в заботы о новорожденной младшей сестре. И вот у нас в школе обед, я разворачиваю свой пакет — а там бутерброд без ничего! Просто два ломтя батона. Я, естественно, очень расстроился. Так буквально все ребята вокруг скинулись ингредиентами и сделали мне просто обалденнейший бутерброд с ветчиной и сыром. Лучший в моей жизни. © I_Am_The_Grapevine / Reddit
- Я работаю оператором колл-центра в службе доставки суши. В моей работе было всякое: и положительные отзывы о компании, и грубость клиентов, и розыгрыши от школьников, и оскорбления. Однажды я приняла звонок и услышала, как несколько молодых людей радостно кричат в трубку: «Здравствуйте, мы из третьей школы и хотим исполнить вам песню!» Я ожидала услышать очередные неприятные шутки, но они просто начали петь! Петь про улыбку, хорошее настроение и просто что-то счастливое. По их голосам было понятно, что они поют искренне и радостно! В тот момент я работала уже шесть дней подряд без выходных по 14 часов и чувствовала себя измотанной, но после этого звонка я снова поверила в людей! © Палата № 6 / VK
- У нас в семье есть одна классная традиция — мы с мужем обнимаемся. Каждый день, всего 8 секунд. Что бы не случилось, даже если в ссоре. Раньше муж удивлялся, мол зачем? А я говорила: «Давай просто постоим». Сейчас он часто подходит сам. Не представляете, как сразу меняется состояние и настроение: как будто внутри зарождается и разрастается блаженство что ли. Маленький ритуал, всего 8 секунд, но на все сразу смотришь иначе. Просто попробуйте, рекомендую от души. © koroleva.svet_lana
- Сегодня в пробке увидела девушку, которая стояла у остановки и плакала, смотря на небо. Недолго думая остановилась, предложила подвезти. Она согласилась, едем минут 5. Думаю не буду нарушать тишину, чтобы спросить куда ей. Врубила музыку погромче, в машине всегда есть тайник со сладостями, достаю и просто закидываю ей на колени шоколадки, мармеладки. Тут она начинает улыбаться, настроение заметно улучшилось. © ___aidoka___
- Мне только что позвонил незнакомый номер. А там: «Привет, дочка, как дела? Я твои любимые манты приготовила, приедешь?» Я ее совсем не знаю и голос чужой. Оказывается, бабушка одна ошиблась номером, до этого она звонила мне по поводу шапок, потом хотела дочери позвонить, но набрала мне. Знаете, так на душе тепло стало, меня давно никто не называл дочей и не готовил для меня манты! Потом говорю бабушке: «Вы ошиблись номером, но спасибо вам, настроение подняли». Она говорит: «Доченька, ты тоже приходи». Вот собираюсь к ней, хочу подарить шапку, которую связала сама. © savirlim
- Недавно был такой случай и он поднял мне настроение на целый день. Я зашла в маршрутку, там сидела девушка и предложила мне сесть рядом с ней возле окошка, потому что она скоро выходит. Она выглядела потрясающе! На ней было пальто, аккуратный макияж и потрясающая помада, которая сразу бросилась мне в глаза, она невероятно дополняла ее образ. Наверное, если бы она не предложила сесть рядом, я бы никогда этого не сделала (постеснялась бы), но я сказала: «Девушка, вы такая красивая!» Она искренне улыбнулась и ответила мне: «Спасибо, и вы тоже!», и на душе стало так тепло и приятно. После этого мы проехали пару минут с улыбкой на лице и попрощались, пожелав друг другу хорошего дня. Возможно, это покажется слишком обыденным и банальным, но я была так воодушевлена этой небольшой историей нашей поездки. В такие моменты понимаешь, насколько приятны могут быть такие мелочи, как простой комплимент и доброжелательность. Как важно отдавать малое, чтобы получить нечто большее. © polly1801oops
- Я была на баскетбольном матче, и высокая девчонка, сидевшая по соседству, поймала сувенирную игрушку. Услышав раньше, как мне понравились эти игрушки, она протянула ее мне. Прошло уже много лет, а этот подарок все еще на моем рабочем столе. Не из-за красоты, а в память о благородном поступке той девушки. Эта вещь напоминает мне о том, сколько вокруг добрых людей. © Gen-Jinjur / Reddit
- Я был на концерте группы, которую видел раз четырнадцать, наверное. У меня уже целая коллекция: сет-листы, медиаторы, цветы. На очередном фестивале я поймал букет, который бросили со сцены после выступления. Сначала обрадовался, но потом вспомнил, что у меня дома уже и так полно таких засушенных цветов. В общем, я просто протянул их первой попавшейся девушке. Надо было видеть, как она просияла! Я был с женой, и она нас без конца благодарила. Так круто, что такой простой жест может сделать чей-то день! © One_pop_each / Reddit
Глядя на такие истории, понимаешь: чтобы стать для кого-то добрым волшебником, не нужно учиться в Хогвартсе. Иногда достаточно просто не промолчать, когда хочется сказать что-то приятное, или поделиться мармеладками с тем, кому грустно. Ведь самый простой способ поднять настроение себе — это сделать что-то хорошее для другого. А вас когда-то касалось такое волшебство? Пишите в комментариях.
С какого-то момента я начала говорить людям что-то хорошее (конечно, если есть за что), потому что на себе поняла, как нас окрыляют добрые слова. Раньше я стеснялась такое говорить, но теперь, если я вижу, что кассир на кассе быстро и ловко работает, я не промолчу, а скажу это. И вообще стараюсь хоть одно маленькое дело, какой-нибудь добрый пустяк в день сделать, например, уступить дорогу, придержать дверь, даже просто улыбнуться человеку. Вы не представляете, как это положительно не только на других, но и на мне сказывается. Проблемы мельчают, печали бледнеют. А как меняется лицо человека, когда ему приятное скажешь! Это невозможно забыть.