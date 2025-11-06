20 человек, которые на своем опыте узнали, как Вселенная щедра на приятные сюрпризы

Знаете это чувство, когда весь мир тебе улыбается? И пусть не целыми днями, но жизнь подкидывает приятные, необычные, а порой и очень щедрые сюрпризы. Я собрала подборку таких сюрпризов — от вдруг прилетевшей на руку птички до серьезной суммы денег, найденной абсолютно случайно. Листайте, чтобы увидеть, как выглядят приветы от Вселенной.

«Сегодня мне улыбнулась удача, и в земле я отыскал вот такое украшение»

«Сегодня нашел послание в бутылке. Очень жду, когда смогу высушить это и посмотреть, сможем ли мы его прочитать»

«Услышала какие-то звуки за ​​окном спальни и нашла это застрявшим в кустах на высоте 5 футов»

«Эта прелесть нашлась в коробке с предметами, купленными на распродаже»

«Мы купили эту кобылу, а сегодня увидели вот такой маленький сюрприз»

© No_Type_9898 / Reddit Зловредный дед 1 час назад Cегодня в местной газете прочел, что дама родил третьего(!) ребенка, причем до самых родов не подозревала о своей беременности. И не так чтобы очень полная. В теле, да, но не жиртрест. - - Ответить

«Этот кулон достался мне от бабушки. Но я и не подозревала, что он с сюрпризом, пока не сфотографировала! Я в восторге!»

«На меня приземлилась птичка, я чувствую себя принцессой Диснея»

«На таком тоненьком дереве выросло единственное яблочко»

«Нашли ее на улице и принесли домой. А уже ночью она нам устроила вот такой сюрприз»

«У моего чизкейка на верхушке есть еще маленький кусочек пирога»

«Нашла эту маленькую коробочку, а в ней вот такие куколки»

«Поймал стрекозу, когда закинул удочку»

«Мне досталось два печенья с предсказанием вместо одного»

Однажды я открыла печенье с предсказанием, а там не было никакого предсказания. А когда я открыла еще одно такое же, там оказалось два предсказания. Я не могла поверить. © lilsweetnothin / Reddit

«Нашел эту статую, когда убирал мусор на берегу реки»

«Вендинговый автомат дал мне аж две шоколадки вместо одной»

«Я случайно вырастил дыню в переулке за своим рестораном»

«Моя собака сломала свой игрушечный кактус, а внутри оказался еще один»

«Был на пляже и нашел ракушку похожую на анатомически правильное сердце»

«Торговый автомат на работе сломался и выдал все сразу»

«Мой отец-пенсионер хотел немного заработать, сдав металлолом. Но то, что он нашел в этой старой печи, могло изменить его жизнь. Он нашел внутри более 40 тысяч долларов»