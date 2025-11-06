20 человек, которые на своем опыте узнали, как Вселенная щедра на приятные сюрпризы
Знаете это чувство, когда весь мир тебе улыбается? И пусть не целыми днями, но жизнь подкидывает приятные, необычные, а порой и очень щедрые сюрпризы. Я собрала подборку таких сюрпризов — от вдруг прилетевшей на руку птички до серьезной суммы денег, найденной абсолютно случайно. Листайте, чтобы увидеть, как выглядят приветы от Вселенной.
«Сегодня мне улыбнулась удача, и в земле я отыскал вот такое украшение»
- Это очень странный крестраж, чувак! © Ordinary_Ice_796 / Reddit
«Сегодня нашел послание в бутылке. Очень жду, когда смогу высушить это и посмотреть, сможем ли мы его прочитать»
«Услышала какие-то звуки за окном спальни и нашла это застрявшим в кустах на высоте 5 футов»
«Эта прелесть нашлась в коробке с предметами, купленными на распродаже»
«Мы купили эту кобылу, а сегодня увидели вот такой маленький сюрприз»
Cегодня в местной газете прочел, что дама родил третьего(!) ребенка, причем до самых родов не подозревала о своей беременности. И не так чтобы очень полная. В теле, да, но не жиртрест.
«Этот кулон достался мне от бабушки. Но я и не подозревала, что он с сюрпризом, пока не сфотографировала! Я в восторге!»
«На меня приземлилась птичка, я чувствую себя принцессой Диснея»
Ореховую смесь им купите, и будете себя прЫнцессой чувствовать хоть каждый день.
«На таком тоненьком дереве выросло единственное яблочко»
«Нашли ее на улице и принесли домой. А уже ночью она нам устроила вот такой сюрприз»
«У моего чизкейка на верхушке есть еще маленький кусочек пирога»
«Нашла эту маленькую коробочку, а в ней вот такие куколки»
«Поймал стрекозу, когда закинул удочку»
«Мне досталось два печенья с предсказанием вместо одного»
- Однажды я открыла печенье с предсказанием, а там не было никакого предсказания. А когда я открыла еще одно такое же, там оказалось два предсказания. Я не могла поверить. © lilsweetnothin / Reddit
«Нашел эту статую, когда убирал мусор на берегу реки»
«Вендинговый автомат дал мне аж две шоколадки вместо одной»
«Я случайно вырастил дыню в переулке за своим рестораном»
А я в теплице вырастить не могу.. Ни дыню, ни арбуз.. Третий год пытаюсь. Зато тыквы растут, как не в себя
«Моя собака сломала свой игрушечный кактус, а внутри оказался еще один»
«Был на пляже и нашел ракушку похожую на анатомически правильное сердце»
а я думала, "Сердце океана" - это бриллиант, а на самом деле вот оно чо
«Торговый автомат на работе сломался и выдал все сразу»
«Мой отец-пенсионер хотел немного заработать, сдав металлолом. Но то, что он нашел в этой старой печи, могло изменить его жизнь. Он нашел внутри более 40 тысяч долларов»
- Как вообще можно было додуматься прятать такое внутри печи? © jackleggjr / Reddit
Вот такие маленькие и весомые, драгоценные и симпатичные, даже съедобные приветы нам передает Вселенная. Надеюсь, что эта подборка вдохновила вас чаще смотреть наверх и по сторонам, чтобы замечать хорошее. Пусть ваше везение вас обязательно найдет.
