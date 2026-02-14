Вот как выглядят 11 привычных продуктов до того, как попадут на магазинную полку (про арахис мы не знали)

Тушь для ресниц также готовится на основе воска. И все чаще в составах натуральной продукции он предстает в растительной форме — например, из рисовых отрубей или из карнаубских пальм, которые растут в Бразилии.

Кстати, карнаубский воск и для помад используют: он имеет самую высокую температуру плавления и придает продукту чудесное свойство — такая помада не плавится на солнце. Так сказать, с макияжем на основе карнаубских пальм хоть сейчас на карнавал в Рио.