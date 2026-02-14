Как я теперь буду пользоваться косметикой с ланолином, зная, что это кожное сало овец, сошедшее с шерсти после стирки…
Вот как выглядят 11 привычных продуктов до того, как попадут на магазинную полку (про арахис мы не знали)
Кто бы мог подумать, что для губной помады нужно стричь овец, а обычный соевый соус готовится чуть ли не полгода! А ведь мы просто решили полюбопытствовать, как простые и привычные нам вещи выглядят до попадания на прилавок магазина. В итоге узнали кое-что новое.
Губная помада
Веками для изготовления помады использовали пчелиный воск. Увы, он не был универсальным средством для всех модниц, ведь у некоторых людей на него аллергия. Технология не стоит на месте, и сейчас нам предлагают альтернативные варианты. Чаще всего помаду делают на основе ланолина — натурального жира, который получают при вываривании овечьей шерсти. Да-да, эти звери дают нам не только свитера и шапочки.
Тушь для ресниц
Тушь для ресниц также готовится на основе воска. И все чаще в составах натуральной продукции он предстает в растительной форме — например, из рисовых отрубей или из карнаубских пальм, которые растут в Бразилии.
Кстати, карнаубский воск и для помад используют: он имеет самую высокую температуру плавления и придает продукту чудесное свойство — такая помада не плавится на солнце. Так сказать, с макияжем на основе карнаубских пальм хоть сейчас на карнавал в Рио.
Желатинки
5 лет назад моя подружка стала вегетарианкой. И тут прихожу в гости, а у нее целая вазочка желейных мишек! Вроде как продукт животного происхождения. Она говорит: «Угощайся, это мне Витя купил. Их же делают из ирландского мха!» Было вкусно, и я полезла в интернет искать, что это за мох. Оказалось, так называются лохматые морские водоросли красного цвета, из которых делают агар-агар.
Другое их название — грацилария. Используют этот мох не только для приготовления лакомств — он весьма ценится среди докторов, а в Японии из него делают клей.
Арахис
Я ещё в младшей школе об этом узнала, мне нравились все орехи - и грецкие, и фундук, и миндаль, а вот арахис - нет, а когда узнала, что это бобовые, вообще, его есть перестала. (Не люблю никакие бобовые - одну банку зелёного горошка добавляю в "Оливье" на Новый год и всё, и так до следующего года).
А в каком возрасте вы узнали, что арахис — не орех, а бобовая культура? Правда, в отличие от своих сородичей, созревает он под землей. Поначалу у этого растения происходит цветение — ничего необычного. Потом желтенькие цветочки превращаются в своеобразные шишки, на которых и находятся зародыши арахиса. Стебель со всем своим содержимым ползет в почву, а там уже и созревают так называемые земляные орехи.
Арахис растет кустами высотой около 40 см. Фермеры засевают им целые плантации. Многие используют крупногабаритную сельскую технику для посева и обработки полей. Смотришь на фото, и будто в деревне у дедушки: только вместо картошки сеют «орешки».
Лак для ногтей
Коллега подруги по работе раньше работала на производстве, где изготавливали такие лаки.
Чтобы вы понимали, ноготочки делали еще до начала нашей эры! В Китае, например, готовили смесь из пчелиного воска, яичного желтка, желатина и растительных красителей. Тогда было модно иметь золотистые, серебряные, красные или черные ногти. В Египте ногти окрашивали хной. Сейчас палитра лаков достигает тысячи оттенков, а изготавливают его из пленкообразующих полимеров, чаще всего — нитроцеллюлозы, которая напоминает вату.
Соевый соус
В наше время, конечно, трудно представить, что соль когда-то экономили. Да так экономили, что главной приправой была ферментированная рыба с добавлением соли и соевых бобов. Сейчас соевый соус можно увидеть чуть ли не в каждом доме. У меня про него даже история есть!
Моя бабушка обожает соевый соус. Прихожу я как-то к ней. А там на кухне бурная деятельность: стоит здоровая бочка, мешок пшеницы, и еще приблуды какие-то. А счастливая бабуля у меня перед носом газетой какой-то машет. Оказалось, она варила соевый соус. Или что она там с ним делала... Одним словом, прочитала бабушка, что в состав, кроме соевых бобов, входит еще пшеница и какие-нибудь вещества а-ля дрожжи или плесень. И решила попробовать. Спойлер: ничего не вышло, только закваску для йогуртов перевели.
Так выглядит склад соевого соуса.
А все потому, что не так уж и просто готовить соевый соус. Раньше смесь из всех ингредиентов ферментировали в огромных кувшинах прямо под солнцем. Считалось, что это улучшает вкусовые качества. Теперь все происходит в современных камерах с контролем влажности и температуры. Так что изначально любимая многими приправа выглядит как испорченные бобы с плесенью.
После брожения смесь прессуют для получения жидкого соуса, а остатки используют в качестве удобрения или корма для животных. Потом соус пастеризуется и разливается по бутылкам. Звучит все легко, но на изготовление этого кулинарного чуда уходит несколько месяцев!
Кешью
Кешью очень полезные и вкусные. Но цена у них, конечно, кусается. Вот только, если узнать подробности, все становится ясно. Растут эти орехи с толстой скорлупой, которая содержит токсичные масла. Чтобы собрать орешки, очистить, обработать и сделать готовыми к употреблению, нужно затратить много ресурсов. Одна только защита для работников чего стоит, не говоря уже о том, что масла повреждают оборудование, на котором кешью готовят к продаже.
«Кока-кола»
Дабумс! Давно используются концентраты и ароматизаторы. А листья коки и орех кола это "оригинальные" ингридиенты. Казалось бы уже давно известно о том, что еда это химия
Рецепт всемирно известного напитка хранится в тайне более 100 лет, но один из главных ингредиентов указан прямо в названии — орех кола, который содержит кофеин. Эти плоды чем-то напоминают каштаны и растут в Западной Африке. Местные жители частенько жуют эти орешки, чтобы взбодриться.
Корица
А на фото у них не корица, ха-ха-ха!
Настоящая корица (Цейлонская) — это тонкая, хрупкая кора светло-коричневого цвета с мягким сладким вкусом, тогда как коринга (или кассия) — это более дешевый аналог из Китая или Индонезии. Кассия толще (до 3 мм), жестче, темнее, имеет жгучий, грубый аромат, содержит много кумарина и при изломе не скручивается в многослойную трубочку.
На подсознательном уровне можно догадаться, что корица — это кора дерева. Только не внешняя, а внутренняя. Чтобы мы могли насладиться этой пряностью, со стеблей соскабливают кору, бьют молотком, а затем аккуратно снимают внутреннюю часть — где-то полмиллиметра. Эти полоски высушивают в хорошо проветриваемом помещении. Ну а до начала всего этого процесса корица была вечнозеленым деревом.
Кунжут
Булочка с кунжутом для нас уже вещь обыденная. Некоторые добавляют эти семена в салаты и соусы. А вот знали ли вы, как он растет? Чем-то напоминает созревший люпин, да? Эти стручки высушивают, а потом извлекают из них семечки. В зависимости от сорта он может быть черным, белым, красным.
Кунжут — самое древнее масличное растение, распространен он в Индонезии. Эта культура частенько упоминается в различных легендах, сказках и баснях. Прямо как у нас яблоки.
Хрустальная посуда
Вот так живешь, живешь, и вдруг оказывается, что из пальм воск делают. Получилось вас удивить? Или мы что-то упустили? Возможно, вы тоже знаете какие-то интересные факты о простых вещах, которые мы используем каждый день, делитесь в комментариях.
