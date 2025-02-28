Каша нa воде с варёными яйцами, с сырыми орехами и ягодами - какое-то извращеное гурманство.
8 мифов о еде, которые не выдержали проверки временем
Еда – это не только наше топливо, но и целая вселенная мифов, которые передаются из поколения в поколение. Многие из этих убеждений настолько укоренились, что воспринимаются как аксиомы. Вряд ли кто-то не слышал, что мед – лучшее средство от простуды, а пропуск завтрака грозит проблемами со здоровьем. Но что, если эти «истины» давно устарели или вовсе не имеют научного обоснования?
В бонусе - короткие необычные факты о знакомых продуктах, которые позволят взглянуть на них с новой стороны.
Каша – лучший завтрак
Для начала, не все каши одинаково полезны. Быстрый ритм жизни современного человека зачастую диктует выбор каш быстрого приготовления, которые достаточно залить кипятком. Порция такой овсянки может вызвать скачок сахара в крови и голод придет снова уже через пару часов. Наиболее полезным вариантом будет каша на воде из цельного зерна долгой варки. А если дополнить ее вареными яйцами, нежареными орешками и свежими ягодами, получится и вовсе отлично!
Яичница - наше всё. С любыми добавками - овощами, сваренными крупами, макаронами, колбасными изделиями и др. Любое, что есть в холодильнике выложить нa сковороду и залить яйцами. Всё, завтрак готов!
Что можно выбрать вместо каши? Оптимальный завтрак легко сбалансировать по принципу «гарвардской тарелки»: половина — овощи, четверть — белки, четверть — сложные углеводы и немного полезных жиров сверху. Например, это может быть яичница с овощами или тост из цельнозернового хлеба и авокадо.
Свежевыжатые соки невероятно полезны
Чтобы снизить количество сахара в соках достаточно разбавить их водой. Но свежевыжатые соки дают не только калории но большой объём витаминов, который невозможно пополнить съев только один фрукт.
Соки — это модно, ярко и, казалось бы, полезно. Но не все так просто. В соках нет клетчатки, которая содержится в цельных фруктах. А именно клетчатка помогает замедлить всасывание сахара и дает чувство сытости. В итоге, выпив стакан апельсинового сока, получим порцию фруктозы, которая быстро попадет в кровь и может вызвать скачок сахара.
А еще соки — это довольно калорийно, и если стоит цель снизить вес, то они не лучший в этом помощник. В стакане яблочного сока может быть столько же сахара, сколько в банке газировки! Если хочется получить максимум пользы, лучше съесть целый фрукт.
Мед – панацея от всех болезней
Мед полезный продукт, если это настоящий цветочный мед. По-моему, его невозможно съесть много, потому что он слишком сладкий, приторно сладкий.
Мед – это, конечно, вкусно, но считать его лекарством от всех болезней – это перебор. Да, в меде есть полезные вещества, но их количество не настолько велико, чтобы он мог заменить медикаменты. Например, мед действительно обладает антибактериальными свойствами, но простуду или грипп он не вылечит.
Не стоит также забывать, что примерно на 80% мед состоит из углеводов и воспринимается организмом примерно так же, как чистый сахар. Избыток меда в рационе может привести к проблемам с лишним весом и спровоцировать возникновение кариеса. Не стоит отказывать себе в любимом лакомстве, главное - не переборщить!
Завтрак пропускать нельзя
Сто процентов согласна, что завтракать не обязательно. У меня голод появляется только через пару часов после пробуждения. И если я встаю в 12 часов дня, то завтрак у меня может быть в два-три часа дня, когда у других обед 😀
«Завтрак – самый важный прием пищи» – эту фразу мы слышим с детства. Но на самом деле, пропуск завтрака – это не катастрофа. Все зависит от образа жизни и биоритмов. Например, если голода утром нет, то заставлять себя есть – это не лучшая идея.
Более того, некоторые исследования показывают, что интервальное голодание, когда завтрак исключается из расписания, может быть полезным для здоровья. Главное – не переедать в обед и ужин. Конечно же, выбор такой схемы питания стоит предварительно обговорить на консультации с врачом.
На переваривание сельдерея тратится больше калорий, чем он содержит
Сельдерей - не только полезный, но и очень вкусный овощ. Особенно сочные стебли и корень-клубень. Его можно сочетать с другими свежими овощами в салате. Ням-ням. 😋
Сельдерей – любимец всех, кто сидит на диете. Но миф о том, что он «сжигает» калории – это просто миф. В действительности сельдерей не такой уж низкокалорийный, чтобы «уйти в минус». Да, в нем всего около 13 ккал на 100 грамм, но на его переваривание организм тратит еще меньше.
Однако это не значит, что он бесполезен. Сельдерей богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, что делает его отличным перекусом. Просто не стоит рассчитывать на него как на волшебное средство для похудения.
Салат «Цезарь» родом из Италии
Название салата «Цезарь» звучит так, будто он пришел прямиком из итальянской кухни. Но на самом деле его родина не Италия, а Мексика! В 1920-х годах итальянский шеф-повар Цезарь Кардини, работавший в Тихуане, создал этот салат из того, что было под рукой: листьев салата, гренок, пармезана и соуса на основе яиц и оливкового масла. Кстати, оригинальный рецепт не включал курицу, креветки или анчоусы – их добавили позже.
В замороженных продуктах никакой пользы
Быстрая заморозка в новых современных морозильных камерах действительно сохраняет продукты, как свежие. Но размораживать их нужно не при комнатной температуре, а в холодильнике.
Замороженные продукты часто считают «второсортными», но это не так. Современные технологии заморозки позволяют сохранить большую часть витаминов и минералов. Конечно, замороженные овощи или ягоды могут быть немного менее ароматными, но по питательной ценности они почти не уступают свежим.
Почитала в оригинале про рис. Там, как водится, не то, что тут напереводили.
Варка риса _с кокосовым маслом_ с последующим _12-часовым охлаждением_ (а не заморозкой) переводит рисовый крахмал в менее доступную для человеческих пищеварительных ферментов форму. Так много времени при определённой температуре нужно для прохождения химической реакции.
А если просто сварить и заморозить рис, никакого результата не получится. Учёные проверили 38 (!) рецептов варки риса, прежде чем нашли вот это транс-изомеризующее сочетание факторов.
Обезжиренные продукты лучше для фигуры
Обезжиренные продукты кажутся идеальным выбором для тех, кто следит за весом. Но на самом деле, когда из продукта удаляют жир, он теряет вкус. Производители часто добавляют сахар или крахмал, чтобы компенсировать это. В итоге получаем продукт с низким содержанием жира, но не выигрываем в калорийности. Например, обезжиренный йогурт может содержать столько же сахара, сколько кусок торта!
Но главное – жиры сами по себе не враги. Наоборот, они необходимы для нормальной работы организма. Например, жиры помогают усваивать жирорастворимые витамины (A, D, E, K), поддерживают здоровье кожи и волос, а также участвуют в производстве гормонов. Более того, диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов доказали свою эффективность для снижения веса и улучшения метаболизма. Такие диеты помогают стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшить чувство голода и повысить энергетический уровень.
Однако не все жиры одинаково полезны. Насыщенные жиры, которые содержатся в сливочном масле, жирном мясе и сыре, могут повышать уровень «плохого» холестерина, если употреблять их в избытке. А вот ненасыщенные жиры, которые есть в оливковом масле, авокадо, орехах и рыбе, наоборот, полезны для сердца и сосудов. Они снижают уровень холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так что не стоит бояться жиров – главное, выбирать правильные их источники.
Бонус: короткие и необычные факты о привычных продуктах
- Авокадо на самом деле фрукт.
- Малина — это не ягода, а многокостянка. Еще к костянкам относятся вишни, абрикосы, сливы, персики, клубника, ежевика и даже фисташки и оливки!
- А вот бананы, тыквы и лимоны — это ягоды.
- Если кинза кажется отвратительной на вкус, то, скорее всего, виноваты специфические гены обонятельных рецепторов, которые есть у некоторых людей.
- Не всякий инжир могут употреблять в пищу веганы. Отдельные его сорта опыляются инжирной осой, которая остается внутри плода и полностью растворяется в нем к моменту созревания.
Казалось бы, мы знаем о еде все, что можно. Но каждый год приносит все новые научные открытия, которые заставляют пересмотреть свой взгляд на привычные вещи. Еще больше фактов - в нашей статье: 11 мифов о здоровой пище, которые нам впаривают кто ни попадя, а мы в них верим