8 мифов о еде, которые не выдержали проверки временем

Соки — это модно, ярко и, казалось бы, полезно. Но не все так просто. В соках нет клетчатки, которая содержится в цельных фруктах. А именно клетчатка помогает замедлить всасывание сахара и дает чувство сытости. В итоге, выпив стакан апельсинового сока, получим порцию фруктозы, которая быстро попадет в кровь и может вызвать скачок сахара.

А еще соки — это довольно калорийно, и если стоит цель снизить вес, то они не лучший в этом помощник. В стакане яблочного сока может быть столько же сахара, сколько в банке газировки! Если хочется получить максимум пользы, лучше съесть целый фрукт.