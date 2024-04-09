17 человек, которые красиво справились с наглецами

Я тоже всегда была худющая. Но недавно, пару месяцев назад сильно поправилась. Врач говорит, побочка от каких-то лекарств. Но я так довольна! Всю жизнь стеснялась своей худобы. А теперь стала "справная". И сил стало больше, и не мёрзну, как раньше, и уверенность в себе появилась.