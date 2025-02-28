15+ человек, чья находчивость порой вызывает чувство белой зависти

Истории
1 час назад

Каждый день жизнь подкидывает нам задачки на смекалку и мы, сами того не замечая, включаем режим изобретателей. Одни придумывают нестандартные способы заработать, другие — поражают креативностью на праздниках, а кто-то с легкостью превращает рутину в удобный процесс. Гениальные решения рождаются в самых простых ситуациях — главное, смотреть на вещи под другим углом.

  • Мои дети отдают мне свою грязную одежду вывернутой наизнанку и слипшейся так, будто они снимают с себя белье, как кожуру с банана. Я миллион раз просила их выворачивать одежду на лицевую сторону, чтобы постирать ее как следует, но в ответ — игнор. Я устала с ними бороться и теперь просто выдаю им одежду выстиранной, высушенной, сложенной в стопочку... и вывернутой наизнанку. © Hippydippy*** / Reddit
  • Учился у нас в группе парень, совершенно нелюдимый, ни с кем не общался, всегда молчал, доклады готовил редко, если готовил, то крайне короткие, на трояк. И вот защита диплома, большая аудитория, весь поток плюс комиссия, он выходит и идеально защищается, речь, доклад, вопросы, все на "отлично". Его дипломный руководитель не выдерживает:
    — Все, я думаю, согласны, что это "отлично" без вариантов, но ответь на последний вопрос: ты пять лет проучился, от тебя лишнего слова не дождешься, ты же мог учиться на "хорошо" как минимум.
    — Просто не люблю.
    — Что не любишь?
    — Разговаривать. © cmbIcJIe / Pikabu
  • В классе 7-8 перешел в другую школу. Сразу со мной захотела пообщаться школьная «элита». Их было человек 10, а я пришел один, но прихватил с собой все свои грамоты. Ребята взглянули на них, и вопросы отпали. А на следующий день вся школа со мной здоровалась. Но я им не признался, что все мои грамоты были за спортивную борьбу, но сделал я их у себя дома на компьютере и просто распечатал. © Подслушано / Ideer
  • Дочка начала истерить в магазине игрушек: упала на пол и стучала ногами. Пыталась быть спокойной, не кричать, договориться с ней. Обещала, что вернемся за куклой, когда мама получит денежку. Ничего не работало. И тут вдруг пришла гениальная идея. Я сняла сумку и легла на пол вместе с ней. Сказала: «Полежим тут, раз тебе так хочется». Малая в недоумении вытерла слезы, поняла, что ее манипуляция не сработала. Встала и сказала, чтобы я тоже поднималась, ведь могу простыть. © Мамдаринка / VK
  • Подруга выходила замуж. На свадьбе была целая куча безжалостных конкурсов. И вот дали ей картофелину, в которую было воткнуто много зубочисток. Сказали, что нужно вынимать их и называть блюда, которые она будет готовить мужу. А невеста была не промах, она взяла эту картошку и как начала называть множество блюд из одной только картошки, типа: жареная, вареная, запеченная, тушеная... © Svetlana Svetlana / ADME
  • Когда забеременела, то сразу четко представляла себе комнату малыша, и обязательным в ней атрибутом была желтая кроватка. Стала искать такую, но нашла только два варианта и за непосильные для нашей семьи деньги. Подумала и попросила мужа самому сделать кроватку, он купил нужные материалы из дерева, все сам смастерил, а я ее покрасила. И такая милая кроватка получилась, что некоторые наши друзья попросили за деньги сделать им такие же. А потом мы открыли свой магазинчик в интернете, заказов поступало очень много. Спустя два года у нас свое большое производство. И я очень рада, что мое простое желание теперь привело к такому хорошему этапу нашей жизни. © Не все поймут / VK
  • У меня есть киоск на блошином рынке. Самый прибыльный товар — это леденцы, которые я закупаю у местного предпринимателя. Я беру их оптом, делаю наценку 100% и все равно продаю их кучами. Благо, что в местном торговом центре их продают по цене в 3 раза выше. Всем хочется попробовать, но не все хотят отдавать столько денег, поэтому и радуются, когда видят у меня приятные цены и берут 3 штуки по цене 1 леденца из ТЦ. Может это и глупость какая-то, но я довольна. © GreenOnionCrusader / Reddit
  • Я продаю черенки растений и саженцы. Весной я просто продаю свои излишки перцев и помидоров, а еще у меня есть несколько любимых комнатных растений, которые нужно время от времени подстригать. Я убираю с них лишнее и просто укореняю черенки в воде, потом пересаживаю в горшок и продаю. По-моему, это отличный способ для того, чтобы даже хобби со временем окупилось. Я даже гранат выращиваю из семян, потому что в нашей местности это необычное комнатное растение. Я продаю их почти в 7 раз дешевле, чем местный садовый магазин продает маленькие деревца. © induceddaftfan / Reddit
  • В детстве, когда отдыхала у бабушки в деревне, на нашей улице жили много моих ровесников. И среди всех двухколесный велик был только у меня. Помню, как сдавала его всем в аренду на 5-10 минут, а оплату мне приносили цветами с маминых клумб – гладиолусами, астрами, бархатцами. Букеты я дарила бабушке. Выросла и теперь учусь на специальность связанной с бизнесом и понимаю, что все-таки предпринимательская жилка во мне с детства. © Не все поймут / VK
  • Нам в школе задали склеить трехмерные геометрические фигуры. Кто не принесет – тому 2. Ну мы с другом склеили. И я предложил еще склеить. Он спросил зачем, я ответил, что, скорее всего, все забудут и, чтобы не получить 2, готовы будут купить. Наделали мы их в итоге 4 пакета и не прогадали. Действительно, почти никто ничего не склеил, и наши фигуры разошлись, как горячие пирожки. Потом еще несколько дней мы клеили их для тех, кому учительница дала отсрочку и для параллельных классов. Более легких денег у меня никогда в жизни не было. © Unknown author / Pikabu
  • Студенчество, решила подзаработать – продавать домашнее мороженое. За ночь сделала сайт, купила с рук мороженицу и разослала рекламу в соцсети. Уже на следующее утро у меня заказали 1 кг на праздник. Понесла мороженое к метро, и тут до меня дошло, что без сумки-холодильника оно растает. В бессилии предупредила об этом клиентку. А вечером я обалдела, потому что получила от нее сообщения с благодарностью. Она сказала: «Мороженое, конечно, растаяло, но получился очень вкусный крем, который все с удовольствием съели». Но я все же решила закрыть на этом свой стартап и от перенапряжения и чувства вины забыла о случившемся на 10 лет.
  • Племяшка-подросток обожает лапшу быстрого приготовления, а ее мать строго запрещает есть такое. Ребенок от этого хочет лапшу не меньше и придумала суперплан. Значит, отсчитывает время — не менее часа до прихода матери. Ест лапшу в комнате на столе, а у нее там есть выдвижная полка для клавиатуры, если надо — можно задвинуть, открывает окно настежь и лопает. Потом складывает контейнер в портфель, утром выкидывает. Запрещать еду ребенку – толку ноль. Пусть наестся вдоволь разок, и сама больше просить не будет. Но пока — так. © Подслушано / Ideer
  • В школе у нас пекли очень вкусные сосиски в тесте. Но их раскупали за одну перемену и многим не доставалось. Я, учась в начальной школе, просек это, отпрашивался в туалет за 5 минут до конца урока, сам шел в столовую, чтоб быть первым в очереди, покупал по 10-15 штук сосисок, и тем, кому не досталось, продавал в два раза дороже. Накопил на крутое LEGO. Тогда-то во мне и зародился будущий бизнесмен. © Подслушано / Ideer
  • Когда мой муж учился в колледже, кто-то бесконечно пользовался его средством для стирки. Ему это надоело, и в один прекрасный день он вылил остаток жидкости из бутылки, а вместо нее налил туда жидкий крахмал. Испортить чью-то одежду эта жидкость не могла, просто вещи стали бы очень жесткими и надо было бы постирать их кучу раз, чтобы вернуть им первозданный вид. Надо ли говорить, что после этого его гель больше никто не трогал? © ChaoticForkingGood / Reddit
  • У нас на работе очень суровый директор, и, чтобы не попасться за сидением в интернете, приходится по сто раз поворачиваться, чтобы убедиться, что он не идет. Вот я и стала ставить на полку открытую пудреницу с зеркалом, настраиваю ее, как надо, и использую как зеркало заднего вида. © Подслушано / Ideer
  • Раньше жутко бесили нотации мужа на кухне. Нашла выход: как только он начинает зудеть, наношу жироудалитель на плиту и плитку вокруг. Его запах буквально за пару минут изгоняет мужа из кухни, а мне есть поле для деятельности, где «выпустить пар», если супруг успел завести. В итоге тишина, а бонусом — чистота на кухне. © Подслушано / Ideer

Жизнь становится ярче и проще, когда мы не боимся экспериментировать и искать нестандартные решения. Например, некоторые люди уже мастерски научились пользоваться своей смекалкой.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее