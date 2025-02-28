15+ человек, чья находчивость порой вызывает чувство белой зависти

Каждый день жизнь подкидывает нам задачки на смекалку и мы, сами того не замечая, включаем режим изобретателей. Одни придумывают нестандартные способы заработать, другие — поражают креативностью на праздниках, а кто-то с легкостью превращает рутину в удобный процесс. Гениальные решения рождаются в самых простых ситуациях — главное, смотреть на вещи под другим углом.