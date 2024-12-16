15 историй о людях, находчивости которых можно только позавидовать

На некоторых людей, как не посмотришь, у них все время какие-то идеи в голове генерируются, причем не самые обычные, ну и они, без тени сомнения, спешат воплощать их в жизнь. Конечно, не всегда и не все претворяется в жизнь идеально, но наблюдать всегда бывает любопытно.