Девушка, которая вырубила соперницу, а потом убралась у нее в квартире - ну оооочень странная! А та, что с мороженым - а если бы народ траванулся ее "кремом"? Повезло дурехе
15 историй о людях, находчивости которых можно только позавидовать
Истории
11 часов назад
На некоторых людей, как не посмотришь, у них все время какие-то идеи в голове генерируются, причем не самые обычные, ну и они, без тени сомнения, спешат воплощать их в жизнь. Конечно, не всегда и не все претворяется в жизнь идеально, но наблюдать всегда бывает любопытно.
- Племяшка-подросток обожает лапшу быстрого приготовления, а ее мать строго запрещает есть такое. Ребенок от этого хочет лапшу не меньше и придумала суперплан. Значит, отсчитывает время — не менее часа до прихода матери. Ест лапшу в комнате на столе, а у нее там есть выдвижная полка для клавиатуры, если надо — можно задвинуть, открывает окно настежь и лопает. Потом складывает контейнер в портфель, утром выкидывает. Запрещать еду ребенку — толку ноль. Пусть наестся вдоволь разок, и сама больше просить не будет. Но пока — так. © Подслушано / Ideer
- Узнала, что у моего парня есть кто-то на стороне. Женская интуиция + смекалка, и вот я уже нашла его пассию в соцсетях, написала ей и обрисовала ситуацию. Она пригласила к себе — поговорить. Я приехала, а у нее дома черт ногу сломит. Посидели мы с ней в итоге, пообщались, она вырубилась, а я ей квартиру намыла до блеска, и меня отпустило после этого. С ее телефона отправила нашу с ней фотку парню и подписала: «Береги ее». Вот такая женская солидарность. © Подслушано / Ideer
- Студенчество, решила подзаработать — продавать домашнее мороженое. За ночь сделала сайт, купила с рук мороженицу и разослала рекламу в соцсети. Уже на следующее утро у меня заказали 1 кг на праздник. Понесла мороженое к метро, и тут до меня дошло, что без сумки-холодильника оно растает. В бессилии предупредила об этом клиентку. А вечером я обалдела, потому что получила от нее сообщения с благодарностью. Она сказала: «Мороженое, конечно, растаяло, но получился очень вкусный крем, который все с удовольствием съели». Но я все же решила закрыть на этом свой стартап и от перенапряжения и чувства вины забыла о случившемся на 10 лет.
- У меня есть киоск на блошином рынке. Самый прибыльный товар — это леденцы, которые я закупаю у местного предпринимателя. Я беру их оптом, делаю наценку 100% и все равно продаю их кучами. Благо, что в местном торговом центре их продают по цене в 3 раза выше. Всем хочется попробовать, но не все хотят отдавать столько денег, поэтому и радуются, когда видят у меня приятные цены и берут 3 штуки по цене 1 леденца из ТЦ. Может это и глупость какая-то, но я довольна. © GreenOnionCrusader / Reddit
- У нас на работе очень суровый директор, и чтобы не попасться за сидением в интернете, приходится по сто раз поворачиваться, чтобы убедиться, что он не идет. Вот я и стала ставить на полку открытую пудреницу с зеркалом, настраиваю ее, как надо, и использую как зеркало заднего вида. © Подслушано / Ideer
- Я продаю черенки растений и саженцы. Весной я просто продаю свои излишки перцев и помидоров, а еще у меня есть несколько любимых комнатных растений, которые нужно время от времени подстригать. Я убираю с них лишнее и просто укореняю черенки в воде, потом пересаживаю в горшок и продаю. По-моему, это отличный способ для того, чтобы даже хобби со временем окупилось. Я даже гранат выращиваю из семян, потому что в нашей местности это необычное комнатное растение. Я продаю их почти в 7 раз дешевле, чем местный садовый магазин продает маленькие деревца. © induceddaftfan / Reddit
- В школе у нас пекли очень вкусные сосиски в тесте. Но их раскупали за одну перемену и многим не доставалось. Я, учась в начальной школе, просек это, отпрашивался в туалет за 5 минут до конца урока, сам шел в столовую, чтоб быть первым в очереди, покупал по 10-15 штук сосисок, и тем, кому не досталось, продавал в два раза дороже. Накопил на крутое LEGO. Тогда-то во мне и зародился будущий бизнесмен. © Подслушано / Ideer
- В детстве, когда отдыхала у бабушки в деревне, на нашей улице жили много моих ровесников. И среди всех двухколесный велик был только у меня. Помню, как сдавала его всем в аренду на 5-10 минут, а оплату мне приносили цветами с маминых клумб — гладиолусами, астрами, бархатцами. Букеты я дарила бабушке. Выросла и теперь учусь на специальность связанной с бизнесом и понимаю, что все-таки предпринимательская жилка во мне с детства. © Не все поймут / VK
- Раньше жутко бесили нотации мужа на кухне. Нашла выход: как только он начинает зудеть, наношу жироудалитель на плиту и плитку вокруг. Его запах буквально за пару минут изгоняет мужа из кухни, а мне есть поле для деятельности, где «выпустить пар», если супруг успел завести. В итоге тишина, а бонусом — чистота на кухне. © Подслушано / Ideer
В наше время такому хитровыделанному предпринимателю с сосисками запросто могли устроить "темную"...Ну или бойкот.
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- Когда забеременела, то сразу четко представляла себе комнату малыша, и обязательным в ней атрибутом была желтая кроватка. Стала искать такую, но нашла только два варианта и за непосильные для нашей семьи деньги. Подумала и попросила мужа самому сделать кроватку, он купил нужные материалы из дерева, все сам смастерил, а я ее покрасила. И такая милая кроватка получилась, что некоторые наши друзья попросили за деньги сделать им такие же. А потом мы открыли свой магазинчик в интернете, заказов поступало очень много. Спустя два года у нас свое большое производство. И я очень рада, что мое простое желание теперь привело к такому хорошему этапу нашей жизни. © Не все поймут / VK
- В классе 7-8 я перешел в другую школу. Там сразу со мной захотела пообщаться школьная «элита». Я, понятное дело, пришел на разговор один, а их было человек 10. Я взял с собой свои грамоты и ко мне даже лезть никто не стал. На следующий день вообще вся школа со мной стала здороваться, все думали, что со мной лучше не связываться, потому что все мои грамоты были за спортивную борьбу. А я их на самом деле сделал дома на компьютере, распечатал и вписал везде свое имя. © Подслушано / Ideer
- Когда мой муж учился в колледже, кто-то бесконечно пользовался его средством для стирки. Ему это надоело, и в один прекрасный день он вылил остаток жидкости из бутылки, а вместо нее налил туда жидкий крахмал. Испортить чью-то одежду эта жидкость не могла, просто вещи стали бы очень жесткими и надо было бы постирать их кучу раз, чтобы вернуть им первозданный вид. Надо ли говорить, что после этого его гель больше никто не трогал? © ChaoticForkingGood / Reddit
Пффф, сейчас тема с грамотами не прокатит. Обязательно найдётся кто-то, кто скажет "а докажи"
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- Муж купил маме рядом с нами участок под дачу, чтобы ей было чем заняться на пенсии. Сначала она нас тиранила с посадками — мы ей сами огород засадили. Потом то же самое с сорняками и поливом. А как собирать урожай, так она здоровее всех. В прошлом году опять 25. Одним из вечеров свекровь должна была приехать, а я взяла да и решила, что раз так все происходит, соберу весь урожай сама.
Я встала пораньше и собрала все, даже что-то успела заморозить, закатать. Сколько крику было, я теперь враг номер один. Зато она больше не ездит на дачу и не общается со мной. Участок по документам мужа, и у меня появился дополнительный кусок земли. А надо было всего лишь один раз собрать урожай. © Подслушано / Ideer
- Я не толстая, но у меня есть небольшой животик. Однажды я пошла в магазин, надев топ, который заканчивался чуть выше талии. Подошла ко мне какая-то старушка, ни с того, ни с сего положила руку мне на живот и такая: «Когда рожать?» При этом еще так широко улыбается, будто мы с ней лучшие подруги. Ну я взяла да и положила свою руку на ее живот и улыбаясь, ответила: «Я не беременная, просто толстая». Ее лицо надо было видеть, пытаясь одернуть мою руку, она молча и очень быстро ретировалась. © QfromP / Reddit
- Нам в школе задали склеить трехмерные геометрические фигуры. Кто не принесет — тому 2. Ну мы с другом склеили. И я предложил еще склеить. Он спросил зачем, я ответил, что, скорее всего, все забудут и, чтобы не получить 2, готовы будут купить. Наделали мы их в итоге 4 пакета и не прогадали. Действительно, почти никто ничего не склеил, и наши фигуры разошлись, как горячие пирожки. Потом еще несколько дней мы клеили их для тех, кому учительница дала отсрочку и для параллельных классов. Более легких денег у меня никогда в жизни не было. © Unknown author / Pikabu
Вот еще несколько наших статей о людях, которые вообще не боятся никакие свои идеи в жизнь воплощать:
Комментарии
Уведомления
похоже тренд года история про "я не беременная, я просто толстая..."
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Вот в этом и почти весь бизнес. Могут только спекуляцией заниматься, а почти никто не производит
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