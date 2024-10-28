16 историй о людях, которые могли бы и на коленке бизнес состряпать

Развивать новый бизнес — занятие непростое и затратное. Но люди, которые горят этим делом и находят свою нишу, не так уж и редко достигают успеха. Следующие истории расскажут о женщинах, мужчинах и детях, в которых зародилась тяга к предпринимательству и желание создавать что-то новое.