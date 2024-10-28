16 историй о людях, которые могли бы и на коленке бизнес состряпать
Развивать новый бизнес — занятие непростое и затратное. Но люди, которые горят этим делом и находят свою нишу, не так уж и редко достигают успеха. Следующие истории расскажут о женщинах, мужчинах и детях, в которых зародилась тяга к предпринимательству и желание создавать что-то новое.
- Когда мои дети были маленькими, я время от времени нянчила соседских детей. Я живу на одном месте уже почти 20 лет, поэтому знакома со многими родителями из своего района. Поэтому раз в месяц я устраиваю для мам и пап свободный пятничный вечер и присматриваю за детьми всю ночь. Я беру за это по $ 50 за одного ребенка. У меня дома есть качели на дереве, мы с детьми смотрим фильмы, ужинаем и я подаю им десерт, а спать они ложатся в спальных мешках. Детям все это нравится, и человек 8-10 всегда с радостью остается у меня ночевать. А утром я кормлю их завтраком, а потом приходят родители и забирают их. © FurryFreeloader / Reddit
- Знакомый занимается картингами. И вот его сыну, Диме, 15 лет стукнуло, и тот захотел летом денежек выручить. Знакомый предложил ему поработать на картинге и заключил сделку: от суммы сверх обычной летней выручки Дима получит 20 % себе в качестве зарплаты. Дима картинги не любил, но согласился. Бизнес шел так себе, вели его, по сути, наемные работники. И вот Дима приехал на место и обнаружил, что на этаже даже нет места для ожидания. Работники утверждали, что, кто приехал, катается сразу, но стоило поставить 2 диванчика, как появились и люди, ждущие своей очереди. Вслед за этим поставили столики. Вскоре позвонил клиент и спросил, можно ли снять картинг целиком на пару часов для корпоратива. Дима завел 2 канала в соцсетях, поставил 2 автомата — со снеками и c кофе. Провели первый небольшой турнир, в итоге про картинг даже написали местные СМИ. К концу летних каникул выручка выросла на 40 %, а Дима получил свои заслуженные 100 тысяч. © ViBo / Pikabu
- Один парень начал бизнес по сбору перекати-поля, упаковке его в коробки и отправке с большой наценкой. Все было дело в том, что он выяснил, что это растение часто используется для создания декораций для кино и театров, при изготовлении украшений и в других целях, а бизнес по его сбору и доставке — никем не занятая ниша. Недостатка в сырье не было, и его бизнес стал успешным. © Bigtsez / Reddit
- Однажды вышли с супругой подышать на улицу. И внезапно я сказал ей: «Света, а что если создать магазин для торговли вещами б/у? Смотри, у нас дочка растет, скоро коляска уже не нужна будет, куда ее девать? А ведь мы такие не одни... На этом можно заработать». Светка тоже загорелась этой идеей. Пообсуждали. У меня уже было одно ИП, поэтому решил оформить дело на супругу. Жена нашла классное, сдаваемое в аренду, место. Проходное, центр города, практически готовое, даже стеллажи есть. А я тем временем писал бизнес-план для получения средств от центра занятости. Получили деньги, заехали в помещение. Рисковали всем, что имели: в продажу пошли наш собственный музыкальный центр, детская качалка, домашний кинотеатр. Решил, что торговать нужно всем и сразу — от детских вещей до антиквариата — тогда покупатель будет заходить регулярно, даже просто из любопытства. А оценивали вещи через интернет: находили товар по объявлениям, выясняли среднюю цену, при скупке предлагали треть цены от стоимости нового — зато сразу. © Unknown author / Pikabu
Ну и как? Пошëл бизнес с вещами б/у, а то ни словечка про выгоду?
- Мужа позвали на работу в другой город, пришлось переехать. Просто сидеть на его шее — скучно. А я умею только сажать огород и цветы. Подумала — и разместила в местном чате объявление об озеленении помещений и помощи с комнатными растениями. Легла спать, а утром офигела, потому что увидела какое-то нереальное количество сообщений. Я-то думала, что раз в неделю буду ходить пересаживать цветочки. Уже почти год озеленяю и помогаю с растениями почти 7 дней в неделю. Доход неплохой, с таким даже одной нестрашно остаться в чужом городе. © Подслушано / Ideer
- С детства у меня была предпринимательская жилка: еще в школе вязала и шила для одноклассниц вещи на трудовое обучение, за что брала деньги. Мне нравилось заниматься рукоделием. Но родители говорили, что это просто развлечение, и заставили поступить на бухгалтера. Поскольку я была послушной девочкой, отучилась там до конца и получила диплом. Своим «развлечением» сейчас оплачиваю себе жизнь, ведь у меня есть магазинчик вязаных вещей и заказы у меня регулярные. Родители до сих пор считают, что я неправильным делом занимаюсь. Но вещи у меня покупают, а диплом так и пылится на полочке. © Карамель / VK
Ой не фантазируйте, невозможно вязанием н.а жизнь заработать. Слишком велики расходы н.а материалы, и долгий процесс изготовления. Да и предложений н.а рынке очень много. Так, в качестве хобби, чтобы отбивать расходы н.а пряжу...
«Я вяжу крючком и продаю кукол».
- Как-то в школе устроили ярмарку, где можно было принести свои поделки и продать их. Старшая сестра связала мне на продажу 2 пары кукольных тапочек с бусинами. Подошел мальчишка и купил быстро обе пары тапок. Я счастливая побежала было тратить деньги, а потом обалдела, когда увидела, что он продает эти тапочки в 2 раза дороже. Так в 7 лет я узнала, кто такие перекупы. © Подслушано / Ideer
- Когда сыну было всего 12, начал зарабатывать деньги. Он неплохо рисовал, делал людям аватарки для соцсетей, обрабатывал фотографии, создавал обложки для видеоблогеров, да и сам немного монтировал. Он часто просил у меня карту, чтобы ему прислали гонорар, и иногда зарабатывал больше, чем мы с мужем вместе взятые. Самое интересное, что всему он научился сам и находил работу тоже самостоятельно. Где-то год он активно этим занимался, купил себе все, что хотел, обновил компьютер и велосипед, а потом остыл и сказал, что ему уже неинтересно работать. © Мамдаринка / VK
- Я ходил в школу с мальчиком, чей отец изобрел бутылку для кетчупа, которую можно было сжимать. Они были очень обеспеченными, но не выставляли это напоказ, за что я их уважал. Определенно, это был один из самых необычных способов разбогатеть, с которым я сталкивался. © accountofyawaworht / Reddit
Да, про профессиональное выгорание правда. Стоит только переборщить с работой, игнорируя отдых, и она становится постылой, это может пройти, а может и нет 🥺
- Одна девушка придумала бизнес-идею: она помогает богатым китайским родителям давать своим детям подходящие английские имена. Дело в том, что в Восточной Азии детям нередко дают вторые английские имена, которые они часто используют в дальнейшей жизни, например, во время деловых поездок. Люди присылают ей фотографии своих детей, а она предлагает им варианты имен — по $ 65 за каждое. © christw_ / Reddit
- В 90-х с подружкой собрали свои запасы девчачьей фигни (открыточки, бусины, блесточки, красивые пуговки) и сложили в красивый мешочек. Предварительно переписали каждый предмет на маленькие бумажечки, свернули их красиво, сложили в коробку. Отнесли все это добро в школу и устроили беспроигрышную лотерею. Даешь денежку, тянешь бумажку — получаешь приз. Успех у этого предприятия был колоссальный, как, собственно, и втык от завуча и родителей. © Goreotumaeva / Pikabu
- В 88-м я пошел во второй класс и в городе открылся коммерческий магазин, в котором, кроме жевательной резинки, были фотографии Брюса Ли, Чака Норриса и так далее. Мой дед был фотографом, а я в тот период жизни тоже увлекался фотографией. План возник моментально. Я купил 3 фото, перефотографировал, а дед отретушировал их и размножил. После чего я продавал их в школе. Бизнес пер, пока не пришли с жалобами родители двух одноклассников, которые таскали без спросу деньги у родителей. После этого меня как «спекулянта» перед строем полчаса позорила завуч. © Uralmso / Pikabu
- Году эдак в 2005 мама продала спешно пару киосков: в одном продавались фрукты и овощи, а в другом — всякая требуха вроде брелоков, заколок, резинок и игрушек. Ну овощи и фрукты частично сами поели, остальное сбагрили со скидкой знакомым. А вот всякие женские побрякушки остались, и я, который тогда учился в 5-м классе, решил носить их на продажу одноклассникам. Спрос был большой. Позже начали подтягиваться дети из других классов. В среднем я выручал от 7 до 12 сотен — крутяк для школоты. Позже о моей торговле прознали учителя, начали выгонять из классов, но это мне только на руку было: в коридоре покупателей было больше. А потом маму вызвали к директору. Директор заявила:
— Сделайте что-то с вашим сыном. Это же неприемлемо. Даже если не мешает учебе.
А мама на это ответила:
— Действительно, нужно что-то сделать. Пойдем мы купим ему компьютер в качестве поощрения. Он почти уже заработал на него.
Так у меня появился первый комп. © wakerss1 / Pikabu
- Знакомый парень учился еле-еле. В этом году школу закончил. Но предпринимательская жилка у него была на таком уровне, что я диву давалась. Продать может все! Еще учась в школе, раскрутил свой бизнес по покупке б/у вещей, которые он ремонтировал, отстирывал, приводил в порядок. Вещи скупал брендовые, но в не очень хорошем состоянии. Поэтому доставались они ему фактически за копейки. Приводил в порядок и продавал в 2-3 раза дороже. Доход имел в среднем 200 тысяч в месяц. © Маргарита Игоревна / Рабочие истории / VK
- Около 4 лет назад я заметила, что у нас слишком быстро заканчиваются пакеты с зип-застежкой. Оказалось, что моя 10-летняя дочь смешивала мармеладных мишек и червячков с испанскими специями и соусом шамой [мексиканская приправа из сухофруктов и перца чили — прим. ADME] и продавала их в школе по $ 5 за пакет. Она зарабатывала около 100-150 долларов в неделю. Сейчас ей скоро исполнится 15, я помогла ей построить свой кондитерский бизнес, и ее конфеты продаются в магазинах нашего города. © TheWizardry90 / Reddit
- C юности мечтала открыть свою кондитерскую. Вот только дома мои десерты есть любили, а поддерживать меня — нет. Мама твердила, что предприниматель из меня будет никудышный, куда мне. И родители загнали меня в педагогический. Я и ревела, и кричала, и возмущалась, но они не слушали. И тогда я, как только мне исполнилось 18, первым делом побежала забирать документы из института. Мама такой скандал устроила... Даже вспоминать не хочу. До сих пор не общаемся! А прошло 4 года. Я уехала в другой город, знакомые помогли найти хорошую работу, жилье. Работаю, но о своей мечте не забыла. Откладываю каждый месяц деньги на будущее дело. И я уверена, что все получится! А даже если не получится, я не расстроюсь, лучше попробовать и обломаться, чем не попробовать и всю жизнь жалеть! © Рабочие истории / VK
Товары, созданные с заботой о людях, часто пользуются особым спросом. К примеру, дизайнеры этих вещей постаралась учесть реальные потребности своих покупателей и не пожалели об этом.