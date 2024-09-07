18 уморительных объявлений, которые бодрят, как чашка эспрессо с утра
Народное творчество
7 часов назад
Мы вечно куда-то спешим и редко умудряемся заметить что-то занимательное — например, смешные объявления на дверях магазинов или столбах. Но, оказывается, среди них можно найти такие, что они зацепят собой немало интернет-пользователей.
«В 5-м классе потерял сын в школе шорты. Огорчился. Но не растерялся. И расклеил объявления по школе. Ржали все. Один из этих опусов мне его классная переслала»
Веская причина для закрытия магазина, не придерешься
Собаки в качестве охраны — удел прошлого. Куда лучше так
«Живу в общаге. Сегодня утром увидел такое объявление на кухне. Что-то мне подсказывает, что Сережину просьбу не выполнят...»
«Морячка не дождалась»
Ни один моряк не напишет, что он "плавал", потому что они "ходят ".
-
-
Ответить
Последняя фраза звучит, как название вестерна
А зачем нам такие беседы?
Даже помидорам делают массаж...
Экстремальный выход
«Работайте до изнеможения, а потом еще немного»
Крик души
«Пропал уникальный кот»
«Есть у нас забор, который постоянно перекрашивают из-за граффити. Видимо поняли, что по-другому не выиграть»
«На подъезде было обнаружено объявление. По-моему забавно»
Все мы немножко Лена
«Просто открытая дверь в аптеку»
«Взрослые не носят карандаши» звучит грустно
Порой питомцы выдают тайны не хуже детей
Не нужно отказываться от возможности посмеяться. Просмотр следующих статей отнимет буквально 5 минут, а поднимет настроение многим.
Комментарии
Уведомления
Похожее
15+ бедолаг, которые с легкостью могли бы стать чемпионами в номинации «семейный затуп»
Истории
3 недели назад
20+ фото знаменитостей, которые лишний раз напомнят о том, как быстро летит время
Ностальгия
2 года назад
16 свекровей, которые так чудят, что хоть караул кричи
Народное творчество
6 месяцев назад
13 способов испортить празднование Нового года так, что даже оливье будет не в радость
Народное творчество
2 года назад
17 человек, терпение которых проверяли крайне варварским методом
Народное творчество
2 года назад
Девушка из принципа не пригласила сестер и братьев на свою свадьбу, и у нее есть на то веская причина
Семья
11 месяцев назад
«Не хотят твой суп — значит, не голодные», — считает подруга. И я очень сочувствую ее домочадцам
Авторские колонки
2 месяца назад
20+ человек, которые просто так взяли и переделали то, что им в себе не нравилось
Сделай сам
3 года назад
10 популярных кинодуэтов, которые могли сыграть другие актеры, но они не прошли кастинг
Кино
6 месяцев назад
25+ котиков, которым хоть сейчас бы на сцену, но у них лапки
Животные
2 года назад
8 подарков, которые настолько неуместны, что лучше уж прийти с пустыми руками
Культура
10 месяцев назад
10 бесячих стандартов красоты, не соответствовать которым вообще-то нормально
Культура
1 год назад