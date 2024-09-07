18 уморительных объявлений, которые бодрят, как чашка эспрессо с утра

Мы вечно куда-то спешим и редко умудряемся заметить что-то занимательное — например, смешные объявления на дверях магазинов или столбах. Но, оказывается, среди них можно найти такие, что они зацепят собой немало интернет-пользователей.

«В 5-м классе потерял сын в школе шорты. Огорчился. Но не растерялся. И расклеил объявления по школе. Ржали все. Один из этих опусов мне его классная переслала»

Веская причина для закрытия магазина, не придерешься

Собаки в качестве охраны — удел прошлого. Куда лучше так

«Живу в общаге. Сегодня утром увидел такое объявление на кухне. Что-то мне подсказывает, что Сережину просьбу не выполнят...»

«Морячка не дождалась»

Людмила Саржевская 55 минут назад Ни один моряк не напишет, что он "плавал", потому что они "ходят ". - - Ответить

Последняя фраза звучит, как название вестерна

А зачем нам такие беседы?

Даже помидорам делают массаж...

Экстремальный выход

«Работайте до изнеможения, а потом еще немного»

Крик души

«Пропал уникальный кот»

«Есть у нас забор, который постоянно перекрашивают из-за граффити. Видимо поняли, что по-другому не выиграть»

«На подъезде было обнаружено объявление. По-моему забавно»

Все мы немножко Лена

«Просто открытая дверь в аптеку»

«Взрослые не носят карандаши» звучит грустно