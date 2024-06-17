20 уморительных объявлений и вывесок, чтение которых смахнет скуку как по мановению волшебной палочки

Народное творчество
1 час назад

Объявления на столбах уже почти никто не читает, так как вся коммуникация этого рода перекочевала в интернет. Однако хватает еще объявлений в подъездах, на витринах магазинов и вывесок, которые словно были предназначены для того, чтобы попасть в нашу подборку и поднять настроение вам — нашим читателям.

Когда мастер ремонта готов буквально за одну колбасу работать

Для создания этого контента использованы следующие материалы: ED400 / Pikabu

«Ходить в туалет в аэропорту стало веселее с приколами от авиакомпании»

Кажется, у Палыча есть некоторые проблемы

Но, с другой стороны, руки ему и не нужны. И вот почему

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Orfosvinstvo / Pikabu

«Медицинский центр «Флорист-Мед»: «Что, опять к нам со своим букетом пришел?»

У директора теплосетей теперь есть причины как можно дольше вести ремонтные работы...

«Какие времена — такие и подарки»

Старикам везде у нас и почет, и дорога

Белади
2 минуты назад

А как поэтично получилось.... старца.... Не старика иль старухи, а старца. Аж захотелось добавить - извольте, сударь. 🤣🤣🤣
Это, наверное, услуга такая - выходит старец и важно восседает на троне, и люд вокруг сразу становится благочестивым и воспитанным 🤣🤣🤣

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Понять, что вход с торца — это так, разминка. А вот настоящий квест

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Самые смешные вывески, рекламы и т.д / VK

Весь подъезд жил себе счастливо на халяву, а потом вдруг...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Petro.umetro / Pikabu

«Лучшая вывеска на входе в зоомагазин»

Ну, так-то с физруком, конечно, не поспоришь

Это объявление могло победить в конкурсе на самый короткий и грустный рассказ

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GAS78 / Pikabu

Люди порой бывают такими беспощадными

Для создания этого материала были использованы следующие источники: user5043903 / Pikabu

Зайку бросила хозяйка. В пиццерии теперь зайка

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 22acorn2007 / Pikabu

Когда у человека богатое воображение, даже обычное объявление может показаться смешным

А это даже не объявление. Это неистовый крик души

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Глупые и смешные объявления / VK

Знают же, как заинтриговать

Как вариант, там будет магазин, а в нем

Для создания этого материала были использованы следующие источники: UragAnna / Pikabu

Либо в этом подъезде рождается будущая звезда, либо грядет скандал

Забавных объявлений много не бывает. Некоторые из них и царевну Несмеяну заставили бы улыбнуться.

Комментарии

Уведомления
Дождь Из Мужиков
12 минут назад

Недавно меня настиг ступор мозговины.
Я еду на работу и смотрю в окно сонными глазами. На новой вывеске написано Тристамагазин (зоомагазин). Я думаю, почему 300?

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