20 уморительных объявлений и вывесок, чтение которых смахнет скуку как по мановению волшебной палочки

Объявления на столбах уже почти никто не читает, так как вся коммуникация этого рода перекочевала в интернет. Однако хватает еще объявлений в подъездах, на витринах магазинов и вывесок, которые словно были предназначены для того, чтобы попасть в нашу подборку и поднять настроение вам — нашим читателям.

Когда мастер ремонта готов буквально за одну колбасу работать

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«Ходить в туалет в аэропорту стало веселее с приколами от авиакомпании»

Кажется, у Палыча есть некоторые проблемы

Но, с другой стороны, руки ему и не нужны. И вот почему

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«Медицинский центр «Флорист-Мед»: «Что, опять к нам со своим букетом пришел?»

У директора теплосетей теперь есть причины как можно дольше вести ремонтные работы...

«Какие времена — такие и подарки»

Старикам везде у нас и почет, и дорога

© HEnPugyMaJl9l / Pikabu Белади 2 минуты назад А как поэтично получилось.... старца.... Не старика иль старухи, а старца. Аж захотелось добавить - извольте, сударь. 🤣🤣🤣

Это, наверное, услуга такая - выходит старец и важно восседает на троне, и люд вокруг сразу становится благочестивым и воспитанным 🤣🤣🤣 - - Ответить

Понять, что вход с торца — это так, разминка. А вот настоящий квест

Чертово_колёсико 3 минуты назад тест "насколько тебе нужно в Медцентр и Аптеку" - - Ответить

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Весь подъезд жил себе счастливо на халяву, а потом вдруг...

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«Лучшая вывеска на входе в зоомагазин»

Ну, так-то с физруком, конечно, не поспоришь

Это объявление могло победить в конкурсе на самый короткий и грустный рассказ

Белади только что Вкусная, наверное, шаурма. С цветочными нотками 🤣 - - Ответить

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Люди порой бывают такими беспощадными

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Зайку бросила хозяйка. В пиццерии теперь зайка

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Когда у человека богатое воображение, даже обычное объявление может показаться смешным

А это даже не объявление. Это неистовый крик души

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Знают же, как заинтриговать

Как вариант, там будет магазин, а в нем

юлия юлия 8 минут назад Ой про меня, я худею честно, третий день на фруктах:-0 - - Ответить

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Либо в этом подъезде рождается будущая звезда, либо грядет скандал