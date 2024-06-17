Заберите у котяры перфоратор и купите примус, пусть чинит.
20 уморительных объявлений и вывесок, чтение которых смахнет скуку как по мановению волшебной палочки
Объявления на столбах уже почти никто не читает, так как вся коммуникация этого рода перекочевала в интернет. Однако хватает еще объявлений в подъездах, на витринах магазинов и вывесок, которые словно были предназначены для того, чтобы попасть в нашу подборку и поднять настроение вам — нашим читателям.
Когда мастер ремонта готов буквально за одну колбасу работать
Для создания этого контента использованы следующие материалы: ED400 / Pikabu
«Ходить в туалет в аэропорту стало веселее с приколами от авиакомпании»
Кажется, у Палыча есть некоторые проблемы
Но, с другой стороны, руки ему и не нужны. И вот почему
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Orfosvinstvo / Pikabu
«Медицинский центр «Флорист-Мед»: «Что, опять к нам со своим букетом пришел?»
У директора теплосетей теперь есть причины как можно дольше вести ремонтные работы...
У директора проточный водонагреватель стоит, он может ремонт до сентября вести)
«Какие времена — такие и подарки»
Старикам везде у нас и почет, и дорога
А как поэтично получилось.... старца.... Не старика иль старухи, а старца. Аж захотелось добавить - извольте, сударь. 🤣🤣🤣
Это, наверное, услуга такая - выходит старец и важно восседает на троне, и люд вокруг сразу становится благочестивым и воспитанным 🤣🤣🤣
Понять, что вход с торца — это так, разминка. А вот настоящий квест
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Самые смешные вывески, рекламы и т.д / VK
Весь подъезд жил себе счастливо на халяву, а потом вдруг...
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Petro.umetro / Pikabu
«Лучшая вывеска на входе в зоомагазин»
Ну, так-то с физруком, конечно, не поспоришь
Это объявление могло победить в конкурсе на самый короткий и грустный рассказ
Для создания этого материала были использованы следующие источники: GAS78 / Pikabu
Люди порой бывают такими беспощадными
Для создания этого материала были использованы следующие источники: user5043903 / Pikabu
Зайку бросила хозяйка. В пиццерии теперь зайка
Для создания этого материала были использованы следующие источники: 22acorn2007 / Pikabu
Когда у человека богатое воображение, даже обычное объявление может показаться смешным
А это даже не объявление. Это неистовый крик души
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Глупые и смешные объявления / VK
Знают же, как заинтриговать
Как вариант, там будет магазин, а в нем
Для создания этого материала были использованы следующие источники: UragAnna / Pikabu
Либо в этом подъезде рождается будущая звезда, либо грядет скандал
Забавных объявлений много не бывает. Некоторые из них и царевну Несмеяну заставили бы улыбнуться.
Комментарии
Недавно меня настиг ступор мозговины.
Я еду на работу и смотрю в окно сонными глазами. На новой вывеске написано Тристамагазин (зоомагазин). Я думаю, почему 300?