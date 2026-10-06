16 теплых историй о каникулах детства, где пахло бабушкиными блинами и лагерным костром

Каникулы — самые беззаботные деньки. На улице гудит дождь, а ты в теплой кроватке, можно спать хоть до обеда! Потом слышишь, как на кухне чем-то шуршит бабушка, чувствуешь аромат теплых блинчиков и малинового варенья. День, который начинается вот так, почти не может не задаться! Игры во дворе, общение с родственниками, любимые хобби и ленивые вечера — вот она, формула идеальных каникул. Летний лагерь, поездка всем классом на природу или банька зимой у бабушки с дедушкой в деревне — все это дорогие сердцу воспоминания, которые до сих пор греют изнутри.