15+ деревенских соседей, которые и баньку растопят, и щедро отсыпят маленьких радостей

Истории
26.09.2026
15+ деревенских соседей, которые и баньку растопят, и щедро отсыпят маленьких радостей

Бывает, выйдешь осенним погожим днем на крыльцо — и сразу чувствуешь легкую грусть, смешанную с запахом спелых яблок. На веранде тем временем поднимается ароматный пар от чайника, а вкус оладий с клубничным вареньем напоминает о беззаботных днях... В детстве деревенские каникулы казались настоящим волшебством, а часы, проведенные рядом с бабушкой, становились самыми счастливыми. Проходят годы, но нас по-прежнему манят деревня и дача. Потому что именно там жизнь кажется незатейливой, но удивительно настоящей.

  • Этy иcтopию я ycлышaлa oт бaбyшки, кoгдa былa eще peбенкoм. Решился 40-летний холостяк зазнобу в жены взять. Сoшелcя c жeнщинoй c дpyгoгo кoнцa ceлa. Дa тoлькo жилья cвoeгo y жeниxa нe былo, и жил oн c poдитeлями. Из приданого у него — только стадо гусей. Поселились в доме у невесты. Жили мирно, но как поцапаются, так мужик на эмоциях всегда забирал гусей и гордо гнал через все село к маме. И тут после очередного «концерта» дошло до того, что гycи, cлышa cкaндaл в дoмe, coбиpaлиcь пoд кaлиткoй и paдocтнo гoгoтaли, мoл пoйдем xoзяин, ждaть yжe ycтaли. А говорят, что они птички неразумные...
  • Звонит отец, говорит, на Валеру (его соседа по даче) напал карбыш, а именно, семья карбышей. Тот хотел отмахнуться лопатой, но по итогу принял решение быстренько смыться. Я думаю, мол, что я щас услышал? Ну окей, может быть реально какие-то звери адские. Ввожу слово «карбыш» в поисковике, а там это.
movsnotmops

Карбыши, оказывается, не такие уж безобидные животные. Внешний вид бывает обманчив

  • Дача моей бабушки находится посреди тайги, соседей человека 3-4 максимум, вокруг густой лес, сама она живет там одна. В этом году в поселок начали захаживать медведи, все соседи тут же разъехались. Мы тоже уговариваем бабушку уехать в город, она отказывается. Спрашиваем, как ты, мол, не боишься? Это же медведи! На что она отвечает: «Как не боюсь? Я теперь, когда грибы собираю, маленько оглядываюсь».
molly_aaaaaa
  • Разбирали доски возле дома и под ними нашли яйцо куриное. Мама это яйцо руками не трогала, отнесла от греха подальше и убежала, не оглядываясь! Я до сих пор в шоке, ведь по двору у нас ходили соседские куры и они вполне себе могли просто там его снести. Но кто я такая, чтобы объяснять что-то...
_k.o.r.n.e.e.v.a_z.h.e.n.y.a

Это вам не бездушный забор из металлопрофиля

  • Я в детстве лет с 4 катался с молочником в телеге до речки. Лет с 6 ездил на коне в седле спереди, потом где-то через год-два стал сам верхом ездить. А когда мне было 14, дедушка купил мне коня. Я его сам обучил, кличку дал — Красавчик. Сколько счастья он мне подарил! Как я на нем рассекал, девчонок катал из клуба... Коня пришлось продать, когда я поступил в ВУЗ и уехал учиться в Питер, дедушке уже тяжело было за ним ухаживать. Но я до сих пор помню запах моего коня. Как же я благодарен дедушке за счастливое детство...
  • Я спросила у мужа, знает ли он про колорадских жуков. Он ответил: «Ну, вероятно, это тот жук, что живет в штате Колорадо». Да, дорогой, я там как раз у бабушки все лето проводила.
lia.faizullina

Даже деревенская собака так хитро улыбается, как будто что-то знает

  • В 5 лет я очень хотела иметь собственный зонт, но родители мне его почему-то не покупали. Да и дома, кажется, зонтов вообще не водилось. В деревне они были ни к чему: руки и так постоянно чем-нибудь заняты. А однажды, когда я гостила у тети в городе, познакомилась с ее соседкой. Она услышала о моей мечте и подарила мне свой зонт. Счастью моему не было предела! Вернувшись в деревню, я сразу стала самой крутой среди ребят. Пока остальные прыгали с крыши сарая прямо в стог сена, я делала то же самое, но уже с зонтом — совсем как настоящий парашютист!
  • Мы с женой три года назад переехали жить в деревню, 50 км от города. Надо сказать, что мы вообще оба интроверты, а с возрастом это обострилось. Мы жили в самом центре. Трамваи под окнами, машины, зимой слякоть от реагентов. А тут проснулся — тишина абсолютная, белый снег, сороки по веткам скачут. Тихонько часики тикают, котик спит. На всей улице зимой живем только мы. Но при этом мы, когда по деревне гуляем, обязательно со всеми встречными здороваемся. С незнакомыми людьми. Потому что нам с детства говорили, что в деревне всегда все здороваются с незнакомыми. И вот так в нас глубоко засело это счастье от того, что мы теперь живем в тихой деревне, что мы делаем это обязательно и с удовольствием. И заметил, что встречные, такие же горожане, как и мы, всегда с удовольствием отвечают. Видать, это не только наша черта. Люди устают от города и тянутся к тихой, простой деревенской жизни.

На даче огород — необязателен. Достаточно того, что это островок тишины и покоя среди полей

taechkova
  • Когда купили дачу, первым делом решили заняться ремонтом. На веранде лежал старый, давно выцветший линолеум, и мы собрались его заменить. Но стоило приподнять край, как ремонт пришлось отложить. Под линолеумом обнаружилось настоящее сокровище — весь пол был украшен мозаикой из битой плитки и разноцветных осколков посуды. Среди узоров — цветы и птицы. Похоже, прежние хозяева однажды решили спрятать эту красоту, чтобы не ходить по ней, и просто накрыли линолеумом. Мы осторожно все очистили, покрыли мозаику лаком. Теперь наша веранда больше напоминает маленький музей.
ADME
  • Было мне 4 года, жили с родителями в деревне. Отапливался дом дровами. Как-то раз я простыл, весь день был дома с мамой. Было очень скучно без телевизора. Мама развлекала, как могла. Пришел папа и принес мне воздушный шарик. Я очень обрадовался, но счастье было недолгим — я забросил шарик на горячую печку, и он лопнул. Родители не знали, как меня успокоить. Отец не придумал ничего лучше, как поехать за еще одним. Но автобусов не было, так что он пошел пешком до ближайшего областного городка — около 3-4 километров. Ради меня и моего шарика. Я все эти чувства очень хорошо помню и с трепетом вспоминаю до сих пор. Спасибо моим родителям за такие теплые воспоминания.

Спальня на даче — отдельный вид искусства. Вот уж где разойтись можно!

violetta.1975
  • После бабушки мне достался небольшой домик в деревне. Летом мы обычно туда приезжали, а осенью я решила заняться ремонтом. Приезжаем как-то на участок — и видим вокруг него новенький сетчатый забор. Я стою в полном недоумении. Тут к нам выбегает мужчина и начинает извиняться. Оказалось, он не уследил за рабочими: бригада перепутала адреса и случайно огородила наш участок. Сам он приехал только принимать работу. Мужчина пообещал все демонтировать и еще раз извинился. Но забор нам настолько понравился, что мы договорились с соседом оставить его и оплатили работу сами.
ADME
  • Мой дедушка в деревне в 72 года кормит всех соседских котов до отвала. Песеля своего на ночь отправляет в предварительно натопленную баню. Кормит собаку соседа. Каждый день обязательно отрезает кусочек несоленого сала для синичек. А в свое время держал пожилых коров в качестве питомцев, когда они уже не давали молоко. Люблю и восхищаюсь.
aneetska

Осень без сливовых пирогов — не осень

anastasia.stelma
  • Я до сих пор готовлю дома котлеты по бабушкиному рецепту. Но для меня бабушкина котлета — это не просто еда. Это кусочек черного хлеба, сладкий чай и мгновение, когда тебе снова пять лет. Бабушка с братом дома, дядя улыбается в усы, в деревенском доме шумно и тепло. Мама еще совсем молодая. А ты после субботней бани, разомлевший и укутанный в огромное махровое полотенце, сидишь возле печки и ешь самое вкусное на свете. И кажется, что счастливее тебя сейчас нет никого. Потому что впереди еще целая жизнь...
  • Живу в деревне. Лето, солнце, дети бегают по деревне. Вдруг ко мне в дом стучится встревоженный племянник.
    — У нас тут... случилось... с моим другом... — говорит шепотом.
    Откуда-то сбоку выныривает зареванный друг племянника. Засучиваю рукава.
    — Что случилось?
    — Он тапок потерял, — признается племяш. — Мы искали в траве и не нашли. Его теперь дома заругают.
    Тьфу на вас!
    Осматриваю. Тапка была повышенной проходимости, судя по сохранившейся ее близняшке: матерчатая, черная от грязи, драная на месте большого пальца, с потрескавшейся отваливающейся подошвой. Такую семейную ценность потерял ребенок... Однако до дома, в соседнюю деревню, ему еще надо как-то доковылять — и далеко не по паркету.
    И тут я вспомнила, что родственники на днях закинули в деревню целую сумку разной обуви — вдруг кому-то из деревенских многочисленных детей пригодится, и там были вполне достойные экземпляры. Откапываю это богатство, начинаю искать подходящее несчастному обездоленному. И — о, чудо! — находятся кеды до неприличия целые, чистые, аккуратные и с названием известной фирмы на боку.
    — На, забирай, если размер подойдет, — говорю. — Скажешь родителям, что тебе их отдали.
    Ребенок перестает шмыгать носом, утирает грязной рукой щеку, берет кеды и долго-долго придирчиво их осматривает. Потом спрашивает с недоверием в голосе:
    — А это оригинал?

Лето с детьми на природе — лучшее решение

kholod_anna
  • В юности, когда я гостила у бабушки в деревне, могла вернуться из клуба под утро — часов в шесть. А бабушка уже не спала: хлопотала у печки и пекла ватрушки с творогом да пирог с черной смородиной. Я до сих пор помню этот невероятный запах и вкус ее выпечки. Бабушки давно нет, и таких пирогов мне больше не доводилось есть. Еще вспоминаю, как мы всей компанией носились по деревне и собирали майских жуков. И главной нашей проблемой было только одно — набрать их больше всех!
arxipova1985
  • Мне лет 6 было. Я проснулся утром очень рано, часов в пять, и побежал на улицу. Помню, на улице довольно прохладно было — скорее всего, ранняя осень. И я стою такой во дворе возле дороги в желтом свитере, мимо меня стадо коров гонят на пастбище, рядом бабушка сарай открыла и курам зерно насыпает, а на горизонте солнце поднимается. И у меня такое непередаваемое ощущение целостности всего этого мира, что все в нем взаимосвязано, и я неотъемлемая его часть, а впереди весь день и вся жизнь. До сих пор помню это чувство, больше никогда я такой гармонии не испытывал.

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