15+ деревенских соседей, которые и баньку растопят, и щедро отсыпят маленьких радостей

Бывает, выйдешь осенним погожим днем на крыльцо — и сразу чувствуешь легкую грусть, смешанную с запахом спелых яблок. На веранде тем временем поднимается ароматный пар от чайника, а вкус оладий с клубничным вареньем напоминает о беззаботных днях... В детстве деревенские каникулы казались настоящим волшебством, а часы, проведенные рядом с бабушкой, становились самыми счастливыми. Проходят годы, но нас по-прежнему манят деревня и дача. Потому что именно там жизнь кажется незатейливой, но удивительно настоящей.