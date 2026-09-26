12 историй про экзотических питомцев, жизнь с которыми превращается в первоклассную байку

А почему, казалось бы? Наоборот же, покупают наиболее активных особей. А тут такая прелесть...
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Счастливые обладатели экзотических питомцев знают, что в своей преданности и любви они ничем не уступают обычным питомцам. Если и вам когда-то хотелось стать другом какому-нибудь диковинному животному, то истории ниже вам могут понравиться. Тут есть занятные ситуации из жизни хозяев пауков, сурикатов, минипигов, лошадей и даже скорпионов.
А почему, казалось бы? Наоборот же, покупают наиболее активных особей. А тут такая прелесть...
А вот еще подборочка добрых животных, чье сердце сделано из чистого золота.