12 историй про экзотических питомцев, жизнь с которыми превращается в первоклассную байку

Животные
26.09.2026
12 историй про экзотических питомцев, жизнь с которыми превращается в первоклассную байку

Счастливые обладатели экзотических питомцев знают, что в своей преданности и любви они ничем не уступают обычным питомцам. Если и вам когда-то хотелось стать другом какому-нибудь диковинному животному, то истории ниже вам могут понравиться. Тут есть занятные ситуации из жизни хозяев пауков, сурикатов, минипигов, лошадей и даже скорпионов.

  • У меня в детстве был волнистый попугайчик Кеша. Он был очень ручным, в клетке только спал. Он делал со мной уроки, обедал со мной из одной тарелки (любил вермишель) и пил из одной чашки (предпочтительно сладкий чай). Он настолько часто сидел на плече, что о нем забывалось, и не раз я или мама обнаруживали его только уже на улице. Приходилось возвращаться. Однажды он дал о себе знать уже в магазине. Попугая — в карман и домой. Не боялся.
    А однажды одноклассник снегиренка мне притащил — родители оставить не разрешили. Так мой Кешка стал учить снегиренка раза в два больше него размерами всяким птичьим премудростям: как на жердочке сидеть и не свалиться, как перья чистить. Так и перезимовал у нас снегирь.
  • История из времени, когда я еще работала ветврачом. К нам в клинику обратилась пара с двумя попугаями. Проблема: попугаи голосили, как младенцы. Причем перемежали это и обычной попугайной вокализацией. А дело было как: у пары родился ребенок. Ребенок издавал обычные детские звуки — когда плакал. Попугаям звуки понравились, попугаи их выучили. Ребенок подрос и перестал кричать. А попугаи — нет.
zlatokusb

Вот такой сладкий минипиг живет у автора. Сейчас ему 6,5 месяцев и он размером с кошку

  • В детстве мы жили в обычной хрущевке, тараканы были. Была у нас еще дача. Папа как-то ранней весной отправился на выходные туда. Но выпал снег, и он вернулся. По дороге он захватил ежа. Говорит, жалко стало, мерз где-то под снегом. Мы его в коробку, миску с водой, и, как положено в мультиках, овощей нарезали, даже яблоко нашли.
    Он ничего не съел за день. У меня была книжка про животных, нашел там ежа среднеазиатского: он, оказывается, мышей ловит, змей даже мелких, жуков. Я нарезал кусочек мяса, он запах учуял, чуть ли не на руки прибежал. В общем, наелся он мяса, а я со спокойной совестью лег спать.
    В общем, за пару ночей благодаря ему тараканов не стало. Через пару дней снег растаял, стало тепло, мы его отвезли на дачу и выпустили в поле.
  • Скорпион является одним из лучших охотников в дикой природе, и это неудивительно. Природа наградила его множеством преимуществ: крепким телом, сильными клешнями, массивным хвостом с жалом на конце. Можно сказать, что скорпион — эдакий атлет. Но когда ты не следишь за тем, сколько ешь, то совсем скоро из грозы пустыни Калахари превращаешься в «пельмешку».
    А если серьезно, то так выглядит скорпион, когда набрал достаточный вес, чтобы скинуть старый покров (полинять) и расти дальше. В этот период он отказывается от еды, в его организме идет подготовка к процессу сброса экзоскелета.
  • Я сегодня долго кашляла. Попугай прилетел и преданно заглядывал в рот. Сын: «О, мам, Тучик прилетел тебя пожалеть!» Но я-то знаю, что эта мелочь прилетела заучивать новый звук, и скоро мы будем регулярно слышать этот кашель. А любимый звук — это когда открывается бутылка с газированным напитком. Попугай сразу прилетает и такой: «Тшш! Тшш!»
bastinda_ya
  • Взяла дочка суриката, назвала Илай. Он по-тихоньку стал осваиваться. Пока маленький, был очень игривый, любимая игрушка — тапки, гонял их по всей комнате, даже с мячиком первое время играл. Кот, конечно, ситуацию просек сразу и расстроился, долго ходил потом с обиженной мордой. Со временем, конечно, пообвыклись, сейчас даже спят вместе иногда. Илюха, как любят делать все мелкие, достает сначала кота, а когда Феня начинает отвечать, то Илья бежит к кому-либо из нас, прячется за ногами и оттуда показывает язык.
    Питался он первое время так, что я шутил: люди так хорошо не едят. Три вида мяса (говядина, грудка куриная и индейка), куча овощей, фрукты, цельнозерновые детские каши. Все это перекручивалось через мясорубку и замораживалось в виде пластин. Хватало на пару недель, потом по новой. А также кормли ягодами, овощами со стола — пока готовишь, они с котом трутся рядом, выцыганивают каждый свое. Сверчки опять же, живые и замороженные. Живых выпускаешь в ванной и его туда, он их там ловит и хрумкает — ну он же хищник, должен и сам ловить иногда.
  • Моя жена обожает всевозможных экзотических животных. Вначале, после моих вялых протестов, принесли в дом огненную саламандру. Потом жена выпросила себе в подарок на день рождения пятнистого эублефара. А недавно появилась у нее новая страсть: «Хочу паука! Птицееда! Или хотя бы тарантула. А еще лучше — обоих сразу!»
    Пытаюсь объяснить любимой, что паук — зверушка специфическая, в уходе непростая, требует специальных навыков от владельца. Вздыхаю, одеваюсь, едем в зоомагазин. Там, в небольших пластиковых паучатниках, замерли, словно изваяния, пауки всех форм и расцветок. Жена сразу положила глаз на одного из них. Не птицеед, да и не тарантул, но все равно большой, песочно-желтого цвета.
    Подзываем продавца. Я спрашиваю, мол, насколько этот вид прихотлив в уходе и есть ли вероятность, что он сбежит. Продавец: «Да вы что! Никогда! Они же спокойные и медлительные! Да вы сами посмотрите!» Открывает контейнер, протягивает туда руку. Паук вздрагивает, словно пробуждаясь ото сна, и начинает медленно ползти по руке. Продавец: «Вот, видите? Совсем домашний!» Тут неожиданно паук делает рывок и прыгает продавцу на грудь. А потом и вовсе скрылся под шкафами. Все заметушились резко и повыбегали из магазина. Продавец начинает двигать стеллажи, пытаясь поймать беглеца. Я беру жену под локоть, и мы незаметно ретируемся из магазина. Паука пока решили не покупать.
Vadim Nikolaev
только что

А почему, казалось бы? Наоборот же, покупают наиболее активных особей. А тут такая прелесть...

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  • Я давно хотела рукокрылого питомца. Решилась. В тот же день договорилась с заводчиком и заказала клетку. Поначалу он меня избегал: первые два дня я старалась его не трогать, а больше любоваться им, чтобы дать привыкнуть к новой обстановке и ко мне. Он только сидел в клетке и кушал. С первого дня в дневное время суток я кладу одну из своих черных футболок на клетку, чтобы ему было темно и спалось хорошо.
    Потом начала пускать его гулять по квартире. В течение трех дней с каждым днем чувствовалось, как он все больше меня принимает и боится все меньше и меньше. Он еще немного сторонился меня, но начал нюхать мои пальцы и кушать с рук. Перестал остерегаться, начал откликаться на свое имя, сам идет в мою сторону, чтобы погладиться, активно гуляет по квартире, хоть пока и изучил не все. Начал сам прилетать ко мне, садиться и залазить ко мне в постель!
  • Жил в Поволжье, работал в животноводстве. Нашел в степи новорожденного жеребенка. Сразу в тулуп, домой, в свою комнату у печи. В перчатке сделал дырку, кормил молозивом коровы и через пару недель, когда он начал сигать по комнате, пустил под корову, которая выкормила и приняла.
    Потом пришлось уехать. Через два с лишним года ехал домой. У трассы меня встретил вороной жеребец. Смотрел, вставал на дыбы, обогнал и встретил у дома. Когда я вышел, как же он дрожал, когда обнюхивал, бегал, прыгал, а потом подошел, прижался — мол, давай на руки его, соскучился. Испугался, узнал, но не понял, что 600 кг мне не поднять.
    Мы без всякой узды и седла, летели по степи к озеру, в которое залетели без всяких тормозов. Долго плавали вместе, потом на траве лежали рядом и понимали друг друга без всяких слов.

«Вот такое существо поселилось у меня дома⁠⁠. И что самое интересное — что бы не лежало в кормушке, она бежит сломя голову туда. Только к обычным огурцам»

  • Так сложилось, что я стала обладателем нескольких экзотических животных в условиях городской квартиры. В их числе у меня обитает пара милейших, как по мне, созданий, плюшевых эльфов — сахарных поссумов. Сахарные поссумы — сумчатые летяги, обитают в Австралии, занесены в Красную книгу. У них очень мягкий мех, очаровательная мордашка и классная перепонка между передними и задними лапками. Поссум — зверек ночной. Стайный.
    Мы поначалу держали мальчика одного, и он выходил к нам исключительно по ночам, примерно часов с 23:00 и позднее. Когда мы завели второго поссума — девочку, пара внезапно перестроилась на дневной режим активности. Это может быть связано с режимом той самой девочки у предыдущего хозяина или же с тем, что, активно общаясь вечерами, новые друзья уставали и засыпали раньше, а следовательно, раньше просыпались. Поссум — зверь компанейский: если вы нашли с ним общий язык, он с удовольствием будет кататься у вас на плече или любом другом месте.
  • Решила я тут поделиться своим домашним хищным зоопарком. Кроме змей у меня еще есть Тони. Черный азиатский скорпион. Я его немного побаиваюсь и на руки не беру. Чуть что — Тони сразу в стойку с демонстрацией хвоста и жала. Хотя это молодой подросток, но характер проявляет. Самый шумный из всех: как ночь — начинает шуршать, копать, чего-то двигать и стучать клешнями по садку. И без разницы — голоден или нет. Деятельный, в общем.
  • Договорилась с парнем о свидании наших пауков-птицеедов. Он вез жениха моей пушистой самке. В тот же день соседка выходила замуж. Огромную растяжку повесили «Счастья вам, молодые!» Открываю дверь, а там стоит совершенно очумевший парень, в руках теребит
    судочек с пауком и выдает растерянно: «Простите, вы вон как подготовились, а я даже тортика не принес! Просто у нас это первый раз.»

А вот еще подборочка добрых животных, чье сердце сделано из чистого золота.

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