16 историй о добрых и умных домашних животных, которые поднимают настроение, как виляющий на пороге хвостик
Истории
26.09.2026
Домашние животные — кошки, собаки и даже гуси — порой обладают такой добротой и умом, который поражает даже их хозяев. Они отвечают преданной любовью и заботой, дарят радость своей сообразительностью и неожиданными подарками, а, главное, делают уютным даже самый простой дом.
- Когда-то давно жил у моих тети и дяди пес породы скай-терьер. Это была такая очень большая и зубастая голова на теле-сосиске и коротких лапках. Он не давался в руки никому, кроме хозяев. Я пса обходила стороной, так как он рычал даже от взгляда в его сторону. И вот тетя с дядей собрались в длительную командировку, собаку с собой взять не могли. И на семейном совете решили, что я, у которой тогда как раз были каникулы в школе, буду с собакой гулять. Я была против, но взрослые решили, и все тут. И вот привезли меня туда. Собакен мне не обрадовался. Тетя с дядей уехали и настало время вечерней прогулки. Я оделась, села в коридоре. Мне не по себе было даже от мысли, что я на него сейчас поводок буду надевать. И тут он подходит, приносит поводок и кладет голову мне на колени. Я опешила. Он повилял хвостом, ткнулся носом мне под руку. Я даже вслух у него спросила, мол, а точно можно? И удивительно. С той самой сцены в коридоре у нас началась настоящая любовь. Когда я приезжала в гости, он начинал скакать по коридору и махать хвостом еще до того, как я успевала вызвать лифт. Он научился с разбегу запрыгивать мне на руки или залезать на коленки, когда я садилась. А также защищал меня от соседской собаки, которая была в несколько раз его больше.
- У сестры кане-корсо, он очень воспитанный и спокойный. Он лает очень редко. И каждый вечер они втроем, сестра и двойняшки, ходят с ним гулять. А тут он перегородил дверь и начал лаять и прыгать. Не пускать их за порог. Сестра его успокаивала, прикрикнула. Без толку! Он не кусался, но прыгал, если она или дети приближались. Сестра уже хотела звонить ветеринару, как с улицы раздался грохот. И после собакен отошел от двери и спокойно лег под стол. Сестра выбежала на улицу, они живут в частном доме. И между домами там узкая улочка. И вот по этой улице на всей скорости летела машина, так что сестра с детьми удачно задержались. Как пес почувствовал это, до сих пор непонятно, но от этой ситуации до сих пор мурашки.
myth_4e
- Был у нас кот, который мяукал крайне редко. Его нельзя было назвать ласковым, но очень умный котяра был. И вот как-то он сидит на диване и начинает громко мяукать и бить меня лапой по руке. Я говорю: «Что-то не так, он просто так не орет». Оказалось, что-то было с духовкой... Уже даже не вспомню что. Факт в том, что решили туда посмотреть, нашли причину. Только ее устранили — кот успокоился и больше не мяукал.
«Мы переживали, что коту родителей не понравятся котята, которых мы приютили. Но вот что увидели на крыльце»
- Гусей очень зауважал после одного случая. Дело в Румынии было. Едем с семьей по каким-то живописным трансильванским селам. Переходит дорогу гусиная семья. Все, как положено— мама, папа и штук восемь гусят. Так вот папа-гусь, видя поток машин, растопырил крылья и бочком аккуратно вышел на дорогу, тем самым перекрыв движение, чтобы его гусыня с детьми безопасно прошла на другую сторону дороги. Вполне себе регулировщиком мог бы работать.
- Наш умный кот сначала сообразил, что наполнитель для лотка находится в большом мешке, и лез туда, если в лотке грязно. Я, конечно, услышав, как он ворошит мешок, тут же летела менять лоток. Так кот заметил, что если шуметь мешком утром, то я встаю быстрее, чем по будильнику — мало ли, вдруг сходит в туалет не туда, куда надо. Ну а поскольку я за компанию иду кормить, то теперь он утром специально шуршит даже при чистом лотке — будит.
- Как-то мой пес так заигрался во дворе, что его никак нельзя было загнать домой. Мы бегали за ним с поводком, а он с явным удовольствием убегал от нас. Тогда другая наша собака взяла в пасть другой поводок и подошла к первому, как бы предлагая поиграть в перетягивание каната. Наш глупый непослушный пес клюнул на это, и она, держа его за поводок, спокойно завела его в дом.
«Я получила подарок от птицы. Нашла это маленькое колечко посреди беспорядка под кормушкой»
- Моя киса выдрессировала мужа: будит его в 4 утра, ведет на кухню, чтоб он ей в миску положил кошачьи лакомства и постоял рядом, пока она их ест. Муж уехал за город, киса осталась со мной и спокойно продрыхла до полдесятого утра, никого не будила. Потом котейку увезли за город, рано утром муж звонит: " Приезжаешь днем? Захвати кошкины вкусняшки, она мне не верит, что ничего нет, и будит утром по тысяче раз!"...
- Года полтора назад приютила дворовую кошечку. И вскоре поняла, что она просто великолепно вещи отыскивает. Началось с шутки. Ищу очки, она на кровати: «Мусюнь, очки мои видела?» Муся поднимает взор и куда-то смотрит. Гляжу в том же направлении, а там они на полке. Потом в шутку спросила еще о нескольких мелочах: «Видела пульт?» А она возле него лежит. Я: «Ключи от гаража?» Показывает, вон, под обувницей. Ищу мобильник, а он на беззвучном: «Телефон не пробегал?» А она на нем лежит, переворачивается, мол, забирай. А в апреле 24-го она приволокла котенка, пуховую девочку трехцветную. Понимаю, что от моего любимого кота. Глаза, осторожность и пушистость папины, а трехцветность мамины. Ну я недавно и ляпнула: «Мусюсь, у тебя с Грэгом отличное дите получилось, глянь, красивая и умная». А Муся как бац дочурку по морде! Так и не поняла, что это было: конкуренция или дамский эгоизм? Короче, боюсь Мусюне сказать, что у ее дочи Ириски способности к поиску вещей еще лучше. А то мало ли как отреагирует.
- Была у нас соседка с непростым характером. Она не любила мою овчарку Боню и не подходила к ней близко. Однажды смотрю из окна, а эта бабуля гладит Боню, сюсюкает с ней. Я аж опешила. Зову сына домой, спрашиваю, что стряслось, а он как засмеется. Выяснилось, что до этого бабуля ссорилась с другой соседкой, а моя принцесса пошла ее защищать, встала рядом с ней и давай гавкать на обидчицу, пока та не отошла подальше. Вот бабуля и растрогалась, проняло ее, что Боня ее сторону взяла.
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«Мама вывела собаку на прогулку в лес. И та заметила в сосновой роще женщину, у которой были проблемы с ногой, и позвала маму. Женщине помогли. Я так горда своей собакой, ведь я ее вырастила. Фото героини»
- Жила с соседкой по комнате, частный дом. И вот как-то утро, сижу с кофе в беседке, и тут подваливает наш кошак и клянчит еды. Я ему объясняю, что занята, и вообще: «Иди у Тани попроси, она тебе даст!» Помню, что она сегодня выходная. Он постоял, посмотрел на меня и опять: «Мур-мур-мур». Еще раз отправляю его к Тане, показываю рукой, куда идти. Он отходит на пару метров, садится ко мне спиной и из-за плеча бросает на меня взгляд в котором откровенно читается: «Боже, какая глупая!» Ну тут я уже не поняла... Удивилась. И через пару секунд вспомнила, что Таня уже час как свинтила по магазинам. Пришлось отвлекаться, извиняться и идти кормить. Но взгляд был незабываемый.
- В моем детстве родители каждое лето отправляли меня в деревню. Мне это очень не нравилось: черно-белый телевизор, показывающий только один канал, да и то с помехами, подсобное хозяйство, где постоянно нужно было работать. Но были у деда с бабкой гуси: старые гусь с гусыней, да выводок — юные беспечные, но довольно упитанные создания. И мне пришлось их пасти. Гуси вскоре стали воспринимать меня как своего, немного странного гуся. И вот в жаркий день я как-то купался в пруду, пока гуси гуляли по берегу. И, шутки ради, стал играть с одним из молодых гусей, задержавшимся в воде. Я с шумом и брызгами прыгал за ним в пруд, а он нырял под мутную воду и выныривал неподалеку, но всегда там, где я его не ждал. Выныривая, он не уплывал и не делал попыток сбежать от меня, а продолжал играть со мной. Нырял он с удивительным проворством и было очевидно, что эта игра доставляет ему радость и удовольствие.
- Сгребали с мужем граблями сухую листву на даче. Наш кот вдруг прыгнул прямо перед кучей, оставшейся еще с прошлой недели, и давай на нас шипеть! Мы его отгоняли, а он снова прибегал, вставал перед граблями и буквально кидался на нас с ором. Мужу это надоело, занес кота в дом, а кучу решил разгрести руками. А там, в самом центре устроилось на зимовку целое семейство ежей. В итоге кучу листьев аккуратно перенесли в дальний угол огорода, чтобы ежикам никуда уходить не приходилось. Единственное, что мы так и не поняли, кого же защищал в итоге наш Дымок: нас или ежей?
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Разгребать кучу листьев руками - не самая лучшая идея. Там могла быть змея ядовитая...
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«Мой кот обожает нового котенка»
- У меня есть кот и кошка. И когда я лежу в ванне, я пускаю в ванную только кота. Потому что он, в отличие от кошки, не бесится. И когда кот хочет зайти, он по-особенному мяучит — удивительно тонким голосом. Но сегодня кошка меня провела. Она научилась копировать его мяуканье!
zlatokusb
- Как-то мне довелось присматривать за собакой своих друзей, пока те были в отъезде. Она была помесью золотистого ретривера и хаски и звали ее Чито. Первые пару дней Чито капризничала и шалила, потому что скучала по своим хозяевам. А потом разразилась гроза, погас свет. А я очень не люблю грозы. Когда Чито поняла это, она подошла, ткнулась в меня носом, прижалась ко мне и позволила себя гладить, пока я полностью не успокоилась. С того дня она вела себя, как положено, и не доставляла мне проблем.
О, золотистый ретривер + хаски - это должна была получиться ооочень резвая и шаловливая собака...
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«Этот приятель очень мне помогает в сложные периоды жизни»
- Свою Зэну я взял из питомника даром — от нее отказались, так как она была не чистопородная, а метис. Так вот голосина у Зэны был такой, что стекла дрожали. Кто не знал ее — шугались как огня. Хотя днем это была добрейшая псина: заходи, кто хочешь, бери что хочешь, главное — вытерпи ее суровый взгляд. Но стоило мадам погладить за ушком и все — она растекалась по поверхности и предоставляла свой живот, чтобы гладили. А вот ночью была хорошая сторожевая собака. Но была у Зэны слабость — кошки. И не знаю, почему, но кошки ее тоже полюбили. И вот представьте себе махину в 70 кг, отдыхающую на солнце, а на ней лежат кошки. У меня был когнитивный диссонанс. Правда, одна кошка была моя, но две-то другие — вообще чужие. А если Зэна видела кошку, и та не успевала скрыться, то Зэна ее ловила и нежно облизывала.
- Поругались с мужем, второй день почти не разговаривали. Наш спаниель Арчи решил нас примирить и взял все в свои лапы: притащил и положил мне на подушку футболку мужа. Я скинула. Потом принес грязный носок. Я бросила его в стирку. Следом пес притащил старый толстый блокнот мужа. Я блокнот тоже скинула с кровати, тот раскрылся, смотрю, а там запись: «5 октября 2018. Гуляли в парке, Аня хотела сделать красивый кадр с листьями, слегка поскользнулась и бухнулась в грязную кучу листьев, которую смели с дороги, но не убрали. Сидит в вся в брызгах и грязи и хохочет на весь парк. Подал ей руку, чтобы вытащить, а сам вдруг понял, что хочу на ней жениться». И я вдруг тоже вспомнила этот день, и стою, улыбаюсь. Муж зашел, удивился, что я такая довольная, а потом увидел у меня в руках свой блокнот. Слегка смутился, а я показала ему эту запись. В итоге помирились. И Арчи-таки добился своего. Кстати, я и не подозревала до этого момента, что муж когда-то вел дневник.
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Животные часто удивляют своей добротой. Вот еще светлые истории, которые это подтверждают:
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