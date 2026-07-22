Я думала что друг не растерялся и сам поймал букет невесты и подарил девушке. Вот это было бы круто!!
17 светлых историй и фото о людях, которые не прошляпили шанс и обрели настоящую любовь
Счастливая семья начинает свой путь со встречи двух людей, которые становятся друг другу самыми близкими. Трепет от первых встреч, желание все время быть рядом и ежеминутно баловать своего избранника вниманием. Когда пара бережно хранит вспыхнувшее в самом начале чувство, то даже спустя многие десятилетия, оно ни за что не погаснет.
- На свадьбе знакомых, среди гостей, была одна милая пара, похожая на супругов. Мой друг не сводил глаз с девушки и был расстроен, что она не одна. Но когда она пошла ловить букет мы все обалдели. Оказалось, что они 12 лет вместе, но парень не хочет жениться. Друг не растерялся и заявил, что раз за 12 лет нет кольца, значит он сам наденет его ей. Через 2 месяца он привел ее знакомить с родителями. Через 7 они поженились. Сейчас у них 2 сына и счастливая семья.
- Я работала на своей первой в жизни работе — продажи, по квартирам, и однажды постучалась в дверь квартиры, которую снимал мой будущий муж. Разговорились, он взял мой номер, через месяц съехались, через два года поженились, в браке 10 лет. Из того, что зацепило в нем — он был очень галантным и умным, мудрее своих сверстников в свои 25 лет.
«Это мои бабушка и дедушка в 50-е. Они никогда не ссорились, потому что каждый раз, когда назревала ссора, дедушка сразу начинал петь. Говорил, что невозможно ругаться с человеком, который поет»
Мужик на моего папу похож, а девушка - на какую-то актрису старого Голливуда
- Знаю девушку, которая поехала за границу по программе с гарантированным трудоустройством. Послали ее в придорожный магазинчик в глухом лесу торговать принадлежностями для рыбалки. Мимо проезжал парень, который остановился чисто случайно купить какую-то мелочь. В итоге поженились и лет 15 уже вместе.
Таких историй много. Тракторист семеныч через 2 года вспомнил что он хирург из столицы, который приехал на рыбалку в глухую деревню, после того как в магазин не завезли водку и сахар для самогона
- Собиралась замуж за одного, но меня плечом зацепил другой, когда дорогу переходил. Через 2 недели отменила свадьбу с первым, вышла за второго. 25 лет вместе. Зацепил во всех смыслах. Выбрала его потому что совпадали ценности. Хотя, кого я обманываю, хомяка моего согласен был лечить.
Приколистка барышня, да ещё и с ценностями! Впрочем, с неплохим чувством юмора.
Тот первый, который получил от ворот поворот, выиграл крупный куш в лотерею!
«Мы с женой во время нашего медового месяца в 1987 году и сейчас»
- Получила как-то премию и рванула на Мальдивы. Заселилась в отель, распаковываю вещи, как вдруг в номер залетает мужик в одних шортах и что-то бурно говорит мне на итальянском. Я ничего не понимаю, он вздохнул, взял меня за руку и потянул на балкон. Смотрю, а там кошка сидит. Он ее хватает на ручки, поворачивается ко мне и начинает что-то объяснять. Когда выяснилось, что мы оба отлично говорим на английском, то я наконец узнала, что он прилетел сюда на месяц отдохнуть и взял с собой свою кошку, потому что не с кем было ее оставить. Живет он в соседнем номере и балконы у нас смежные. Его кошка вышла погулять и перебралась ко мне. Ну, слово за слово, и он пригласил меня вечером на ужин. Так и закрутился наш курортный роман, который позже перерос в счастливую семью.
- Работала я как-то официанткой в харчевне на развилке дорог. И как-то локальный завод решил переехать из города в нашу глухомань, и построить там новое предприятие. А линию производства решили доверить итальянцам. И вот приехала к нам в харчевню на постой толпа громких итальянцев. И был у них тимлидер... Очень молчаливый и скромный, с широкими плечами и самыми прекрасными глазами на свете... 14 лет вместе уже.
Эка, как итальянцев судьбина раскидывает. То на Мальдивы, то в харчевню.... Бедолаги.....
«Это любовь всей моей жизни. Мы встречались, когда нам обоим было по 17. Но потом она уехала учиться и связь оборвалась. 36 лет спустя я зашел в магазин и случайно столкнулся с ней. Больше мы не расставались»
- У моих родителей было запоминающееся знакомство. Папа ехал на мотоцикле, а мама сидела на заднем сиденье машины своей подруги. Они остановились на светофоре, и папа тут же заприметил маму. Пока ждали сигнала, он поинтересовался не хочет ли она прокатиться с ним на мотоцикле. Она согласилась. Год спустя родилась моя сестра. А вообще они вместе уже целых 30 лет!
- Мы познакомились на пляже. Я лежала на покрывале, намазанная маслом для загара. А мой будущий муж кинул свою спортивную сумку рядом со мной, да так неаккуратно, что на меня сыпануло песком. Лежу я вся в этой песочно-масляной обертке, а он, как ни в чем не бывало, отправился купаться. Вернулся, а тут я злющая и с претензиями. Так и познакомились. Я еще тогда про себя подумала: «А ведь кто-то еще замуж за него выйдет!» А вышла я.
«Я и моя прекрасная девушка, которая согласилась стать моей женой. Эта фотография была сделана в 1999 году»
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств и пошла на свидание. Честно говоря, я не планировала ничего серьезного, так как только что освободилась от прошлых отношений и хотела просто пообщаться. Но мы с этим парнем сразу нашли общий язык. Я сказала ему, что хочу не торопиться, но он оказался таким идеальным, что все сложилось очень быстро. Спустя полгода он сидит рядом со мной на нашей кровати, пока мы смотрим сериал и обсуждаем, о том, как завести собаку.
- На втором курсе я крепко влюбилась в одного парня. Он тогда был с другой девушкой и я заставила себя перестать о нем думать. Мы дружили пока он не закончил университет и я продолжила жить своей жизнью. Я была неуклюжей, застенчивой и он все равно бы мной не заинтересовался. Спустя несколько лет, когда я училась на последнем курсе, мне ни с того ни с сего приснился сон, в котором мы с ним были вместе и целовались. Что-то дернуло меня написать ему и рассказать про свой сон. Мы договорились встретиться через несколько дней, а теперь мы женаты!
«1962 год. День, когда мой дедушка позвал мою бабулю замуж»
- Мне было 24 года, я была замужем и училась в университете. Мой муж быстро ко мне охладел, отношения перестали приносить радость, а с учебой начались проблемы. Чтобы как-то себя отвлечь, я спонтанно записалась на занятия по карате. Тогдашний супруг пытался отговорить меня, заявив, что я совсем недисциплинированна и у меня ничего не выйдет. На занятиях я влюбилась в помощника инструктора, за которого потом и вышла замуж. Мы уже 3 года женаты, а еще я вскоре поборюсь за фиолетовый пояс по карате.
- Забежал после работы в книжный магазин, чтобы прикупить что-нибудь новенькое из фантастики. Стою возле полки, взял в руки книгу, читаю аннотацию и тут сзади женский голос: «Не берите эту ерунду, только время потратите». Поворачиваюсь и вижу сзади забавную девушку с кудрявыми рыжими волосами, в очках и самым милым на свете вздернутым носиком с веснушками. Она что-то там продолжала эмоционально рассказывать об этой книге, но я уже не слушал. Спустя несколько минут, видимо, заметив мое глуповатое выражение на лице, она сама предложила посидеть в кофейне рядом с книжным и поболтать. 8 лет уже прошло, а все не перестаю любоваться ее милым носиком, который вдобавок достался по наследству нашей дочери.
А вот еще несколько душевных подборок о семьях, в которых всегда есть место маленьким радостям: