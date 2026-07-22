17 светлых историй и фото о людях, которые не прошляпили шанс и обрели настоящую любовь

Счастливая семья начинает свой путь со встречи двух людей, которые становятся друг другу самыми близкими. Трепет от первых встреч, желание все время быть рядом и ежеминутно баловать своего избранника вниманием. Когда пара бережно хранит вспыхнувшее в самом начале чувство, то даже спустя многие десятилетия, оно ни за что не погаснет.

На свадьбе знакомых, среди гостей, была одна милая пара, похожая на супругов. Мой друг не сводил глаз с девушки и был расстроен, что она не одна. Но когда она пошла ловить букет мы все обалдели. Оказалось, что они 12 лет вместе, но парень не хочет жениться. Друг не растерялся и заявил, что раз за 12 лет нет кольца, значит он сам наденет его ей. Через 2 месяца он привел ее знакомить с родителями. Через 7 они поженились. Сейчас у них 2 сына и счастливая семья. kazakovajulia0703 Светлана БМВ только что Я думала что друг не растерялся и сам поймал букет невесты и подарил девушке. Вот это было бы круто!! Ответить

Я работала на своей первой в жизни работе — продажи, по квартирам, и однажды постучалась в дверь квартиры, которую снимал мой будущий муж. Разговорились, он взял мой номер, через месяц съехались, через два года поженились, в браке 10 лет. Из того, что зацепило в нем — он был очень галантным и умным, мудрее своих сверстников в свои 25 лет. anzhieart

«Это мои бабушка и дедушка в 50-е. Они никогда не ссорились, потому что каждый раз, когда назревала ссора, дедушка сразу начинал петь. Говорил, что невозможно ругаться с человеком, который поет»

Знаю девушку, которая поехала за границу по программе с гарантированным трудоустройством. Послали ее в придорожный магазинчик в глухом лесу торговать принадлежностями для рыбалки. Мимо проезжал парень, который остановился чисто случайно купить какую-то мелочь. В итоге поженились и лет 15 уже вместе. abyrvalg3000 Рустэм Серазитдинов только что Таких историй много. Тракторист семеныч через 2 года вспомнил что он хирург из столицы, который приехал на рыбалку в глухую деревню, после того как в магазин не завезли водку и сахар для самогона Ответить

Собиралась замуж за одного, но меня плечом зацепил другой, когда дорогу переходил. Через 2 недели отменила свадьбу с первым, вышла за второго. 25 лет вместе. Зацепил во всех смыслах. Выбрала его потому что совпадали ценности. Хотя, кого я обманываю, хомяка моего согласен был лечить. borasqo ElenaLev только что Приколистка барышня, да ещё и с ценностями! Впрочем, с неплохим чувством юмора.

Тот первый, который получил от ворот поворот, выиграл крупный куш в лотерею! Ответить

«Мы с женой во время нашего медового месяца в 1987 году и сейчас»

Получила как-то премию и рванула на Мальдивы. Заселилась в отель, распаковываю вещи, как вдруг в номер залетает мужик в одних шортах и что-то бурно говорит мне на итальянском. Я ничего не понимаю, он вздохнул, взял меня за руку и потянул на балкон. Смотрю, а там кошка сидит. Он ее хватает на ручки, поворачивается ко мне и начинает что-то объяснять. Когда выяснилось, что мы оба отлично говорим на английском, то я наконец узнала, что он прилетел сюда на месяц отдохнуть и взял с собой свою кошку, потому что не с кем было ее оставить. Живет он в соседнем номере и балконы у нас смежные. Его кошка вышла погулять и перебралась ко мне. Ну, слово за слово, и он пригласил меня вечером на ужин. Так и закрутился наш курортный роман, который позже перерос в счастливую семью. ADME Олег Рубанов только что А как на счёт размерчика премии? Ответить

Работала я как-то официанткой в харчевне на развилке дорог. И как-то локальный завод решил переехать из города в нашу глухомань, и построить там новое предприятие. А линию производства решили доверить итальянцам. И вот приехала к нам в харчевню на постой толпа громких итальянцев. И был у них тимлидер... Очень молчаливый и скромный, с широкими плечами и самыми прекрасными глазами на свете... 14 лет вместе уже. milanibelunga ElenaLev только что Эка, как итальянцев судьбина раскидывает. То на Мальдивы, то в харчевню.... Бедолаги..... Ответить

«Это любовь всей моей жизни. Мы встречались, когда нам обоим было по 17. Но потом она уехала учиться и связь оборвалась. 36 лет спустя я зашел в магазин и случайно столкнулся с ней. Больше мы не расставались»

У моих родителей было запоминающееся знакомство. Папа ехал на мотоцикле, а мама сидела на заднем сиденье машины своей подруги. Они остановились на светофоре, и папа тут же заприметил маму. Пока ждали сигнала, он поинтересовался не хочет ли она прокатиться с ним на мотоцикле. Она согласилась. Год спустя родилась моя сестра. А вообще они вместе уже целых 30 лет! © plasticrubbish / Reddit Светлана БМВ только что Удачно покаталась на мотоцикле!! Ответить

Мы познакомились на пляже. Я лежала на покрывале, намазанная маслом для загара. А мой будущий муж кинул свою спортивную сумку рядом со мной, да так неаккуратно, что на меня сыпануло песком. Лежу я вся в этой песочно-масляной обертке, а он, как ни в чем не бывало, отправился купаться. Вернулся, а тут я злющая и с претензиями. Так и познакомились. Я еще тогда про себя подумала: «А ведь кто-то еще замуж за него выйдет!» А вышла я. azalia_jem4ugova

«Я и моя прекрасная девушка, которая согласилась стать моей женой. Эта фотография была сделана в 1999 году»

Познакомилась с парнем на сайте знакомств и пошла на свидание. Честно говоря, я не планировала ничего серьезного, так как только что освободилась от прошлых отношений и хотела просто пообщаться. Но мы с этим парнем сразу нашли общий язык. Я сказала ему, что хочу не торопиться, но он оказался таким идеальным, что все сложилось очень быстро. Спустя полгода он сидит рядом со мной на нашей кровати, пока мы смотрим сериал и обсуждаем, о том, как завести собаку. © FemmeBasketCase / Reddit

На втором курсе я крепко влюбилась в одного парня. Он тогда был с другой девушкой и я заставила себя перестать о нем думать. Мы дружили пока он не закончил университет и я продолжила жить своей жизнью. Я была неуклюжей, застенчивой и он все равно бы мной не заинтересовался. Спустя несколько лет, когда я училась на последнем курсе, мне ни с того ни с сего приснился сон, в котором мы с ним были вместе и целовались. Что-то дернуло меня написать ему и рассказать про свой сон. Мы договорились встретиться через несколько дней, а теперь мы женаты! © kaeorin / Reddit

«1962 год. День, когда мой дедушка позвал мою бабулю замуж»

Мне было 24 года, я была замужем и училась в университете. Мой муж быстро ко мне охладел, отношения перестали приносить радость, а с учебой начались проблемы. Чтобы как-то себя отвлечь, я спонтанно записалась на занятия по карате. Тогдашний супруг пытался отговорить меня, заявив, что я совсем недисциплинированна и у меня ничего не выйдет. На занятиях я влюбилась в помощника инструктора, за которого потом и вышла замуж. Мы уже 3 года женаты, а еще я вскоре поборюсь за фиолетовый пояс по карате. © rawrbunny / Reddit