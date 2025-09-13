Не сразу поняла, кто сидел под детским садом - ребёнок, мать или воспитательница. Чисто по смыслу ребёнок, но из конструкций предложений это не очевидно.
15 историй о семьях, которые рассмешат или растрогают до слез
Семья
4 часа назад
В жизни каждого из нас бывают моменты, когда именно семья становится источником самых искренних и невероятных эмоций. Это могут быть трогательные истории о любви или забавные диалоги с детьми. 15 историй от обычных людей, которые доказывают: семейные узы — это неисчерпаемый источник радости, тепла и вдохновения.
- Мне было года два, мама уснула, а я нашла маркер. По всей квартире нарисовала кругляшки: на телевизоре и на мебели. Мама проснулась, увидела мои художества и просто расхохоталась. Начала их оттирать. И тут вдруг заходит отец, смотрит на нее и как выдаст: «Дорогая, пойди посмотри в зеркало». Один из кружков я нарисовала ей прямо на лбу. © Rude_Parsnip306 / Reddit
- Была сегодня в пункте выдачи интернет-магазина. Передо мной зашла женщина с сыном лет шести. Получила она одежду и решила ее примерить. И дальше произошло прекрасное. Она посадила сына на диван и дала ему книгу! Не телефон, не планшет, не спиннер какой-нибудь, а детскую книгу! После этого мама удалилась в примерочную, а мальчишка занялся разгадыванием каких-то загадок, периодически радостно делясь с ней результатами.
Женщина, просто знайте — вы сегодня серьезно укрепили мою веру в человечество. © NeverBetter / Pikabu
- В этом году повела трехлетнего сына в садик. Оставила его с воспитательницей, вышла и услышала, как он заплакал. Три часа сидела под детским садом и не могла успокоиться. Забрала вечером и спросила о слезках. Его ответ поразил: «Я просто соскучился по тебе, но потом поверил в себя и свои силы и перестал бояться». Я горжусь им! Думаю, он сможет достичь больших высот! © Мамдаринка / VK
-
-
Ответить
- Мама очень любит эту историю. Она произошла еще до того, как я научилась говорить. Мама пила кофе за обеденным столом, а я сидела на детском стульчике. Я посмотрела прямо на нее и начала кашлять. Она запаниковала, но убедившись, что со мной все хорошо, снова села. А я как давай снова кашлять, она соскочила, чтобы проверить меня, держа кофе. Я потянулась к нему и тогда мама поняла, что я притворяюсь, чтобы мне дали попробовать кофе. © TinyRascalSaurus / Reddit
- Есть у нас милые старички, все время вместе. Смотрю сегодня в окно: дедушка идет. Один. Медленно — на улице снежная каша. В руках кулек газетный. Не бывало такого, чтобы он один, никогда! У меня прям сердце оборвалось, мысли всякие дурацкие. А он дошел до подъезда и стал кулек разворачивать. А там букет хризантем, пышный такой, яркий. Он бантик поправил. Плечи расправил, домой почесал. Наверное, сегодня праздник у них какой. Хоть бы да, и хоть бы они подольше вместе были! © adedas / Pikabu
- С наступлением осени у нас дома начинается настоящий ритуал — дети обожают собирать листья и делать из них поделки. Каждый год, как только начинает опадать первый желтый лист, мы идем в парк и собираем целые охапки разноцветных листьев. Потом дома разложим их по столу, и начинается творчество: аппликации, гирлянды, осенние букеты. Этот процесс занимает несколько часов, но что самое главное, дети настолько увлечены, что даже забывают о телефонах и мультиках. Осень для нас — это не просто листья, это маленький семейный праздник. © Мамдаринка / VK
- Моя бабушка всю жизнь работала в поле. Она трудилась в поте лица с утра и до вечера, чтобы прокормить семью. Сейчас бабушка на пенсии, у нее заслуженный отдых, где она наконец-то может не работать, а жить для себя. Но она не просто сидит дома, отдыхает во дворе или осуждает молодежь на лавочке у подъезда, бабуля начала писать прекрасные сказки для деток! Я на днях прочитала ее рассказ о бычке и бабочке, была в полном шоке, ведь еще не читала ничего настолько чистого, доброго, с шикарным посылом и идеей. © Не все поймут / VK
- У меня 4 сына и я построил для них пиратский корабль! Он готов наполовину. Работы еще много: сделать перила, водные пушки, окна, штурвал и многое другое. © zunbrun / Reddit
Наши соседи - пожилая пара. Родственники их навещают часто. Но, если что с телефоном или с "шибко умным телевизором" - звонят моему мужу и он идёт помогать. Настроить телефон, перезагрузить и настроить телевизор. 🤷♂️
-
-
Ответить
- Я вот женился не по любви. Я имею в вид то, что обычно называют любовью: буря чувств, восторг от одного нахождения рядом. Внешность моей жены была почти вообще не в моем вкусе. Но мне страшно нравилось с ней общаться. У нас было очень много общего, схожий интеллект, мы могли говорить часами. Я понял, что настолько духовно близкого человека нельзя упускать. За шестнадцать лет мы прошли через многое. Мы до сих пор любим дурачиться вместе, говорить обо всем на свете. Мне мой жизненный союз с родным человеком дороже, чем вспышка страсти. © Unknown author / Pikabu
- У меня в доме напротив есть пожилая пара живет. Я их с балкона частенько вижу. Ходят гулять вдвоем. Милые такие. Остановятся передохнуть, воркуют чем-то. Я им мысленно посылала всякие лучики добра. А тут не было их несколько дней. Я гнала от себя плохие мысли, думала, может, по времени не совпадаем, пропускаю увидеть прогулку. А потом смотрю — выходит дедуля, и с ним еще один дедушка, но пободрее и помоложе. Похоже, сын. Тут у меня все и оборвалось. Так жалко эту пару стало!
А потом, ничего, снова вышла бабушка вместе со своим дедушкой. Видать, болела, а сын приезжал поддержать. © nijuyttarra / Pikabu
«Я вчера гулял с сыном»
Вот дурачок, женился по любви-дружбе, которая самая крепкая, и говорит, что он не по любви женился.)
-
-
Ответить
- Моему сыну недавно исполнилось 5. Укладываю его спать, и тут он спросил: «Папа, а ты всегда будешь со мной?» От такого вопроса у меня внутри будто что-то перевернулось. Я вернулся, сел на край его кровати и посмотрел ему в глаза. Сын лежал, крепко обняв своего плюшевого мишку, и серьезно смотрел на меня, будто ждал самого важного ответа в своей жизни. «Я буду очень-очень стараться быть с тобой всегда-всегда», — сказал я и почувствовал, как сын чуть расслабился. Сын кивнул и, задумавшись, добавил: «Знаешь, папа, когда я вырасту, я тоже всегда буду с тобой. Если ты вдруг потеряешься, я тебя обязательно найду.» На секунду мне показалось, что передо мной сидит не мой пятилетний сын, а какой-то маленький мудрец. Я обнял ребенка и прошептал, что теперь мне не страшно потеряться. © Мамдаринка / VK
- Я угрохала 4 года на то, чтобы научить бабушку пользоваться компом, зато теперь у нее дома есть вай-фай. Она сидит в инете, общается с давно потерянными друзьями по скайпу и записывает видео о родном городе с ее собственными комментариями. Говорит, что жизнь заиграла новыми красками. А еще теперь уже она учит своих подружек. © Подслушано / Ideer
- У меня так тетка 3 часа смотрела «Властелин колец», чтобы под конец фильма выдать фразу: «Я что-то не поняла, а где тут Гарри Поттер?!» © Atrezzo / Pikabu
- Мне было лет пять, и мы были в гостях у бабушки. Я побрел к шкафу и начал там рыться. Возвращаюсь ко всем с вопросом, от которого дедушка был в ужасе, а бабушка и мама лопнули от смеха. Я не понимал, что происходит, ведь я всего лишь спросил: «Бабуля, ты знала, что у тебя 25 пар обуви и 22 сумочки?» © Glittering-Star2662 / Reddit
- У каждой мамы в памяти остается этот момент — первый детский утренник ее малыша. У нас дети выступали в костюмах. Сын выбрал себе роль медведя, и мы всей семьей начали готовиться: купили меховую шапку, сшили костюм и репетировали дома танец, который они должны были исполнить. Но настал день выступления, и мой сын вдруг застеснялся. На сцену вышел, но вместо того, чтобы танцевать, просто стоял на месте. Я понимала, что для него это огромный стресс, но не могла не улыбаться. Все равно он был самым милым медведем на свете. После утренника мы вернулись домой, и он сказал: «Мама, в следующий раз я станцую!» Это обещание он выполнил на следующем утреннике, а тот первый опыт стал для нас семейным анекдотом, который мы с удовольствием вспоминаем. © Мамдаринка / VK
А вот статья о 16 родственниках, от которых захотелось сначала за голову схватиться, а потом рассмеяться.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 человек, которых жизнь застала врасплох
Истории
2 недели назад
15 солнечных историй-напоминаний о том, что счастье совсем рядом
14 человек, у которых все пошло наперекосяк, но оказалось, что к лучшему
Истории
3 дня назад
18 историй, которые доказывают, что в отношениях главное — чувство юмора (и крепкие нервы)
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
17 неловких историй, влипнуть в которые может каждый, а рассказать о них с юмором — единицы
15 раз, когда у прилавка разыгралась такая комедия, что хоть билеты продавай
20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами
Истории
2 месяца назад
15 историй из общественного транспорта, к которым хоть попкорн подавай
Истории
2 месяца назад
18 женщин, которые после похода к стилисту взглянули на себя в зеркало и просто ахнули
Фотоподборки
1 месяц назад
17 мужчин, которых сообразительность подвела в неподходящий момент
Народное творчество
1 неделя назад