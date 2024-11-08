Вернемся в Хогвартс. Все о перезапуске «Гарри Поттера», который мы так ждем

Все мы в детстве читали книжки о Мальчике, Который Выжил. А просмотр фильмов о Гарри Поттере стал доброй новогодней традицией. Новости о будущем сериале появились еще весной прошлого года. Мы решили выяснить, как продвигаются дела, кто сядет в режиссерское кресло, ну и, конечно, кто сыграет наших любимых персонажей.

Гарри, Рон и Гермиона вернутся на экраны спустя 15 лет после выхода в кинотеатрах второй части «Даров смерти». Съемками займется компания НВО, которая подарила нам культовую «Игру престолов». Шоу будет снято по семи книгам, в итоге нас ждет 7 сезонов. Производители обещают, что сериал «станет точной адаптацией любимых оригинальных книг о Гарри Поттере». Конечно же, всем интересно, кто сыграет полюбившихся персонажей. Начнем с взрослых. Увы, многих актеров уже нет с нами, поэтому на роли профессора Снейпа, профессора Макгонагалл и Хагрида будут подобраны новые лица.

Профессор Макгонагалл

Как пишут СМИ, Минерву Макгонагалл может воплотить на экране Лесли Мэнвилл. В 2017 году она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Лесли Мэнвилл роли принцессы Маргарет, «Корона»

Кинокритики уверены, что именитая актриса легко перевоплотится в грозного профессора трансфигурации.

Профессор Снейп

По слухам в СМИ, роль одного из любимейших персонажей франшизы — Северуса Снейпа — отдадут 31-летнему Эдварду Блюмелю. Кинокритикам нравится его внешность и они считают, что Эдвард будет прекрасно смотреться в спин-оффе про мародеров.

Эдвард Блюмель в роли вампира Маркуса, «Открытие ведьм»

Журналисты полагают, что актер легко справится с ролью вечно недовольного, но по-своему привлекательного профессора зельеварения.

А что там Сириус Блэк?

Сириус — это персонаж, которому, как считают многие фанаты, недодали экранного времени. Но теперь-то мы сможем увидеть больше Сириуса, ведь есть надежда на флэшбеки из жизни мародеров! Во франшизе крестного Гарри Поттера сыграл Гари Олдман. В одном из интервью актер сказал, что питает слабость к своему персонажу, и намекнул, что не против сыграть кого-то постарше из педагогического состава Хогвартса.

Волан-де-Морт

Есть еще пара любопытных слухов, циркулирующих в фанатской среде. Якобы Киллиан Мерфи предстанет в роли Волан-де-Морта.

Люциус Малфой

Еще поговаривают, что Том Фелтон может вернуться в поттериану и сыграть Люциуса Малфоя. Вот это был бы поворот, да?

Золотое трио

Ладно, а теперь главный вопрос. Кто сыграет Золотое трио? HBO открыл кастинг на роли трех главных героев. Сыграть Гарри, Рона и Гермиону должны будут дети 9-11 лет из Великобритании или Ирландии. Кандидатам предложено записать два коротких видео. В первом они читают стихотворение или рассказ. Во втором — рассказывают о себе. Известно, что съемки пройдут в Англии в 2025–2026 годах. Релиз сериала намечен на 2026 год.

Режиссерское кресло

А кто будет руководить процессом? Сценаристом проекта выступит Франческа Гардинер — продюсер сериала «Наследники». Режиссером назначили Марка Майлода. Он снимал «Наследников» и некоторые серии «Игры престолов». Кстати, за «Игру престолов» ему присудили победу в номинации «Лучшая режиссура в драматическом сериале». Это обнадеживает.

Любопытно, что в фанатской среде обсуждается проблема, с которой неизбежно столкнется сериал. А именно, повествование в книгах и фильмах ведется с точки зрения Гарри. (Да, были исключения, например, первая книга начинается с точки зрения Вернона Дурсля). Фильмы также редко выходят за рамки данного правила. Много сюжетных поворотов строится на незнании Гарри — и зрителем — важной информации. К примеру, было шокирующим узнать, что Снейп всегда был на стороне Гарри. Но в сериалах повествование обычно ведется от лица нескольких персонажей. И сценаристам придется сильно постараться, чтобы преодолеть «зависимость от Поттера» и не уничтожить интригу. Зато мы увидим всю историю глазами Снейпа, Рона, Волан-де-Морта и других важных персонажей.

Иногда перерыв между сезонами сериала составляет 2-3 года, что раздражает фанатов. Но у НВО нет выбора кроме, как выпускать сезон каждый год. Иначе герои банально повзрослеют и за 7 лет превратятся во взрослых дяденек и тетенек. Многие фанаты до сих пор сомневаются, что этот перезапуск нужен. А как вы думаете, сможет ли НВО сделать достойную экранизацию? Ждете ли вы сериал?