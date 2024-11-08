То есть не приквел, не хрюквел, а пересъемка того же сериала????? Они вообще того там в своих америках?
Вернемся в Хогвартс. Все о перезапуске «Гарри Поттера», который мы так ждем
Все мы в детстве читали книжки о Мальчике, Который Выжил. А просмотр фильмов о Гарри Поттере стал доброй новогодней традицией. Новости о будущем сериале появились еще весной прошлого года. Мы решили выяснить, как продвигаются дела, кто сядет в режиссерское кресло, ну и, конечно, кто сыграет наших любимых персонажей.
Гарри, Рон и Гермиона вернутся на экраны спустя 15 лет после выхода в кинотеатрах второй части «Даров смерти».
Съемками займется компания НВО, которая подарила нам культовую «Игру престолов». Шоу будет снято по семи книгам, в итоге нас ждет 7 сезонов. Производители обещают, что сериал «станет точной адаптацией любимых оригинальных книг о Гарри Поттере».
Конечно же, всем интересно, кто сыграет полюбившихся персонажей. Начнем с взрослых. Увы, многих актеров уже нет с нами, поэтому на роли профессора Снейпа, профессора Макгонагалл и Хагрида будут подобраны новые лица.
Профессор Макгонагалл
Как пишут СМИ, Минерву Макгонагалл может воплотить на экране Лесли Мэнвилл. В 2017 году она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Лесли Мэнвилл роли принцессы Маргарет, «Корона»
Кинокритики уверены, что именитая актриса легко перевоплотится в грозного профессора трансфигурации.
Профессор Снейп
Сложно после Рикмана. Невозможно. Слишком высокой уровень обаяния, класса и мастертва.
По слухам в СМИ, роль одного из любимейших персонажей франшизы — Северуса Снейпа — отдадут 31-летнему Эдварду Блюмелю. Кинокритикам нравится его внешность и они считают, что Эдвард будет прекрасно смотреться в спин-оффе про мародеров.
Эдвард Блюмель в роли вампира Маркуса, «Открытие ведьм»
Ну вот только если в спин-оффе он и будет смотреться, а больше, явно, нигде.
Журналисты полагают, что актер легко справится с ролью вечно недовольного, но по-своему привлекательного профессора зельеварения.
А что там Сириус Блэк?
Вот, между прочим, из Блюмеля, которого слухи уже назначили Снейпом, по-моему, мог бы получиться неплохой Сириус.
Сириус — это персонаж, которому, как считают многие фанаты, недодали экранного времени. Но теперь-то мы сможем увидеть больше Сириуса, ведь есть надежда на флэшбеки из жизни мародеров!
Во франшизе крестного Гарри Поттера сыграл Гари Олдман. В одном из интервью актер сказал, что питает слабость к своему персонажу, и намекнул, что не против сыграть кого-то постарше из педагогического состава Хогвартса.
Волан-де-Морт
Есть еще пара любопытных слухов, циркулирующих в фанатской среде. Якобы Киллиан Мерфи предстанет в роли Волан-де-Морта.
Люциус Малфой
Нееееееет
Я так надеялась что Драко оставят Драко. Видимо его появлений в фильме не будет.
Еще поговаривают, что Том Фелтон может вернуться в поттериану и сыграть Люциуса Малфоя. Вот это был бы поворот, да?
Золотое трио
Ладно, а теперь главный вопрос. Кто сыграет Золотое трио?
HBO открыл кастинг на роли трех главных героев. Сыграть Гарри, Рона и Гермиону должны будут дети 9-11 лет из Великобритании или Ирландии.
Кандидатам предложено записать два коротких видео. В первом они читают стихотворение или рассказ. Во втором — рассказывают о себе.
Известно, что съемки пройдут в Англии в 2025–2026 годах. Релиз сериала намечен на 2026 год.
Режиссерское кресло
А кто будет руководить процессом? Сценаристом проекта выступит Франческа Гардинер — продюсер сериала «Наследники».
Режиссером назначили Марка Майлода. Он снимал «Наследников» и некоторые серии «Игры престолов». Кстати, за «Игру престолов» ему присудили победу в номинации «Лучшая режиссура в драматическом сериале». Это обнадеживает.
Любопытно, что в фанатской среде обсуждается проблема, с которой неизбежно столкнется сериал. А именно, повествование в книгах и фильмах ведется с точки зрения Гарри. (Да, были исключения, например, первая книга начинается с точки зрения Вернона Дурсля). Фильмы также редко выходят за рамки данного правила.
Много сюжетных поворотов строится на незнании Гарри — и зрителем — важной информации. К примеру, было шокирующим узнать, что Снейп всегда был на стороне Гарри. Но в сериалах повествование обычно ведется от лица нескольких персонажей. И сценаристам придется сильно постараться, чтобы преодолеть «зависимость от Поттера» и не уничтожить интригу.
Зато мы увидим всю историю глазами Снейпа, Рона, Волан-де-Морта и других важных персонажей.
> Но в сериалах повествование обычно ведется от лица нескольких персонажей.
Это ни разу не догма.
Иногда перерыв между сезонами сериала составляет 2-3 года, что раздражает фанатов. Но у НВО нет выбора кроме, как выпускать сезон каждый год. Иначе герои банально повзрослеют и за 7 лет превратятся во взрослых дяденек и тетенек.
Многие фанаты до сих пор сомневаются, что этот перезапуск нужен. А как вы думаете, сможет ли НВО сделать достойную экранизацию? Ждете ли вы сериал?
Вот что у нас есть еще: «15 сцен из фильмов о Гарри Поттере, которых не было в книге. А зря, ведь они показали героев в новом свете».
Комментарии
Каким дурнем надо быть, чтобы поверить, что Киллиан нa самом верху карьеры подпишется нa долгоиграющий сериал?
Да, неоднозначно. С одной стороны, действительно, есть культовая серия фильмов. С другой - снова будет шанс погрузиться в волшебный мир. Посмотрим, может, перезапуск и не разочарует.
Меня долго не прельщала идея, не читала книги, маленькому сыну ставила смотреть только первые серии и никогда не смотрела сама.
А потом бац и последние 10 лет это наш семейный сериал каждого! отпуска, т е. 1-3 раза в год...весь сериал.
И вот недавно вернулись из отпуска, в котором впервые не захотели смотреть, нет больше сил.
А новый очень даже подождем)
Дайте пису шанс). Фильм ещё не вышел, а только анонсирован. Надеюсь только, что в него не напихают под завязку повесточек, а постараются быть ближе к оригиналу, как и обещали.