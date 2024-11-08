Мы сравнили, как в западном и восточном кино изображают мистических персонажей

В этот раз мы решили посвятить статью вампирам, ведьмам и демоницам — в общем, всем тем, кого часто встречаешь на страницах фэнтези. Давайте посмотрим, как кинематографисты из разных уголков мира видят этих колоритных персонажей.

Вампирши

Элис и семейство Калленов живет в городке Форкс, штат Вашингтон. К слову, это реальный город. Девушка выглядит современно, носит прическу пикси. Но ее выдает бледность и меняющие цвет глаза. В Смоленске обитает похожее миролюбивое семейство вампиров-вегетарианцев. Впрочем, графиня Ольга Воронцова не отличается покладистым характером, у нее нет никаких моральных терзаний, чтобы пить людскую кровь. В отличие от Элис, у Ольги на солнце не светится кожа, ей очень легко притворяться человеком. Корейские вампиры имеют бледную кожу и примечательные глаза, обычно не карие. А еще держат себя высокомерно. В «Сладкой крови» главная героиня Ён Со интересуется парнем, чей аромат крови особенно привлекает существ ее вида. И теперь у девушки, как у Эдварда Каллена, есть выбор: поддаться жажде или защитить человека.

Лисицы

В славянских, да и европейских сказках, лиса всегда себе на уме, только и делает, что обманывает каких-нибудь глупых волков или медведей. Это синоним хитрости, а иногда и коварства. Лиса Алиса из «Буратино» — ну просто эталонный образец. В Азии у лис схожая репутация, куда еще и добавляется роль очаровательных искусительниц. Но там эти сверхъестественные существа могут быть как добрыми, так и злыми. В китайской «Лисичке-свахе» оборотни — положительные персонажи. Они помогают найти истинную любовь.

Демоницы

В большинстве западных фильмов ничего хорошего от демониц не жди. Как на это намекнуть зрителю? Красный цвет и кожаная одежда помогают киношникам создать образ эдакой опасной красотки. Отличный пример — фильм «Ослепленный желаниями». В китайском кинопроме демоны и их потомки частенько живут среди людей. Так, Цин Чэн из сериала «Девушка-демон» — полукровка. Героиня использует свои силы в крайних случаях, спасая чью-то жизнь. Так что эта демоница — крайне положительный персонаж. Внешность в демонической ипостаси яркая: это длинные когти, длинные уши, а также крылья, которые появляются при необходимости.

Ведьмы

Слева у нас культовый образ ведьмы Запада из голливудской экранизации «Волшебника страны Оз». В общем, типичная противная ведьма. В центре — Бастинда из «Волшебника Изумрудного города» по сказкам Волкова. Здесь художники по костюмам создали мрачный образ, а платье даже немного напоминает доспех. А вот от корейской колдуньи из «Ресторан ведьмы» так и веет утонченностью. Чо Хи Ра — владелица таинственного ресторана, где каждое блюдо — это сделка. Холодная красавица предлагает исполнение желаний, однако за эту услугу клиенты должны заплатить самую высокую цену — продать ведьме свою душу.

Зомби

Зомби в кино в большинстве своем выглядят отвратительно: они лишь массовка для главных героев. Но бывают исключения. В романтической комедии «Тепло наших тел» парень-зомби влюбляется в девушку и становится человеком. Белый тональник, синие тени для век и фиолетовые на губы — вот вам и вполне привлекательный зомби. Главный герой из корейского «Зомби детектива» выглядит почти так же. А в китайском сериале «Неукротимый» мы нашли самого милого зомби. Призрачный генерал (так его зовут) — просто булочка с корицей!

Колдуны

В этом пункте у нас собрались Дарклинг из «Тени и кости», Тарабас из «Пещеры золотой розы» и Дунфан Цинцан из «Разлуки орхидеи и повелителя демонов». Загадочность, красота и любовный интерес главной героини — вот что объединяет современных темных волшебников со сложной судьбой. Этих ребят можно легко узнать по черным одеждам и зыркающему взгляд из-под бровей.



Русалки

История Русалочки, спасшей принца, растиражирована в искусстве, а в 2023 году «Дисней» снял фильм-сказку. Китай к этой теме тоже не равнодушен, взять ту же дораму «Моя дорогая русалка». Принцесса русалок еще 900 лет назад была спасена ученым. Она решила посвятить себя мужчине, когда тому исполнится 25 лет. Странно, но в каждой жизни возлюбленный таинственно погибал в юном возрасте. Поэтому в этот раз русалка наконец-то вышла на берег раньше, чтобы спасти свою родственную душу.

Гоблины

Казалось бы, гоблины должны быть страшными. Но король гоблинов Джарет — известный красавчик, хоть и сыграл главного злодея в «Лабиринте». В корейской мифологии слово «токкэби» обозначает нечистую силу. В переводах на европейские языки токкэби нередко становятся гоблинами. Они во многом схожи с человеком, только вот красотой обычно не отличаются. Но создатели сериала «Гоблин» («Токкэби») решили сделать главного героя мечтой всех девушек — и не прогадали, их проект взлетел в международном прокате.

Тролли

Зато тролли страшные, как и положено в сказках. Что в сериале «Десятое королевство», что в «Хоббите». Но если в экранизации Толикина чудища превращаются в камень с восходом солнца, то в первом сериале тролли спокойно разгуливают себе днем.

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