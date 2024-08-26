10+ роковых красавиц, которых сыграли разные актрисы. А нам теперь спорить, кто из них попал в самое яблочко

В мировой культуре есть немало женских персонажей, чья привлекательность выходит за рамки разумного и способна влиять на судьбы людей. И, судя по всему, таких роковых красавиц обожают показывать режиссеры. Как-то еще объяснить тот факт, что у одной и той же героини находится уйма разных киновоплощений, мы не можем. Зато можем сравнить игру актрис и выяснить, кто лучше вписался в образ.

Ирэн Адлер — Рейчел Макадамс и Лянка Грыу

Одним из самых ярких персонажей рассказов о Шерлоке Холмсе является хитрая плутовка Ирэн Адлер. В фильме Гая Ричи 2009 года героиню сыграла Рейчел Макадамс, и сделала это блестяще, если судить по отзывам пользователей сети. «Идеальная Ирэн», «Она бесподобна», «Поражает своим талантом», «Сыграла потрясающе», — писали зрители в рецензиях. 4 года спустя вышел телесериал с таким же названием, в котором роль Ирэн досталась Лянке Грыу. Но, к сожалению, такой похвалы как у Макадамс Лянка не получила. Некоторые зрители были беспощадны в своих высказываниях. Так, одни писали, что актриса завалила образ, другие — что она напоминала простолюдинку. Но, справедливости ради, досталось почти всем актерам сериала: Вечно хмурый, говорящий горлом Ватсон, дерганый неврастеник Холмс, говорящая с акцентом миссис Хадсон, постоянно появляющийся в кадре с одним и тем же выражением лица Лейстрейд, жутко переигрывающая манерная Ирэн Адлер — все эти персонажи настолько неправдоподобны и насквозь фальшивы, что диву даешься. © Блажена / Kinopoisk

Оленька — Линда Дарнелл и Галина Беляева

Повесть Антона Павловича Чехова «Драма на охоте» была экранизирована не единожды. Так, в 1944 году Голливуд представил свою интерпретацию произведения под названием «Летняя буря». Роль бедной девушки, которая влюбляет в себя трех мужчин, сыграла красавица Линда Дарнелл. Ее Оленька получилась хитрой соблазнительницей, которая мастерски манипулирует представителями противоположного пола. Эта роль коренным образом изменила карьеру актрисы — она распрощалась с амплуа инженю и принялась играть роковых красавиц. В 1978 году вышла лента «Мой ласковый и нежный зверь», в которой главную героиню сыграла 16-летняя Галина Беляева. И, надо сказать, ее Оленька весьма отличалась от версии Линды Дарнелл. В этом фильме мы наблюдали более сложного персонажа — скорее, запутавшуюся девчонку, нежели хладнокровную интриганку. Она была одновременно и цинична, и по-детски наивна, потому умело сыграла на чувствах зрителей. Фильм хоть и получил негативные отзывы критиков, публикой был принят на ура.

Миледи Винтер — Фэй Данауэй, Маргарита Терехова, Эмманюэль Беар и Екатерина Вилкова

В 1970-х годах вышли фильмы «Три мушкетера» и «Д’Артаньян и три мушкетера». В первой киноленте роль Миледи отыграла Фэй Данауэй, и для многих зрителей ее работа стала бесспорным эталоном, о чем говорят рецензии. Пользователи пишут, что иной Миледи уже быть не может. Во втором фильме героиню показала Маргарита Терехова. Не будет лишним упомянуть, что ее роль стала культовой, так что получилось очень даже годно. Но увы, у некоторых зрителей есть вопросы к ее работе. Основные их претензии заключаются в том, что актриса играла чересчур театрально и местами даже кривлялась.

Начало следующего века подарило нам новые киноинтерпретации любимой истории — сериал 2005 года «Д’Артаньян и три мушкетера» и ленту 2013 года «Три мушкетера». В первом случае Миледи сыграла Эмманюэль Беар и сделала это очень круто для телевизионного проекта. Так, некоторые зрители писали, что она одна вытягивала довольно слабую ленту. Во втором случае образ Миледи примерила Екатерина Вилкова и вызвала нешуточные споры. Одни зрители утверждали, что эта актриса вообще мимо кассы, другие — что она была рождена для этой роли.

Зинаида — Кирстен Данст и Анна Михалкова

В 2001 году киношники представили на суд зрителей фильм по мотивам повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь». Роль вероломной Зинаиды взяла на себя юная Кирстен Данст. Критикам фильм не понравился: они обвинили создателей в том, что те абы как отнеслись к историческому контексту. Тем не менее игра Кирстен была на высоком уровне — за свою работу она была номинирована на престижную премию. Но Данст была далеко не первой, кто играл Зинаиду. До нее этого персонажа уже успела изобразить Анна Михалкова в 1994 году в одноименном фильме. И сделала это круто. Об этом говорит тот факт, что кино стало лауреатом нескольких кинопремий.

Кармен — Пас Вега и Ольга Филиппова

Новелла Проспера Мериме «Кармен» была экранизирована неоднократно, но мы сравним две версии, которые вышли в одном году — 2003. Режиссер испанского одноименного фильма Висенте Аранда довольно бережно обошелся с оригинальным произведением и достоверно показал культуру страны в соответствующую эпоху. Роль горячей Кармен исполнила Пас Вега, и за свою работу она была номинирована на Премию Европейской киноакадемии как лучшая актриса. А вот режиссер Александр Хван решил внести в историю Мериме существенные коррективы. Так, он перенес персонажей в современный мир и дал им другие имена. Только у главной героини осталось прозвище Кармен. Сыграла ее Ольга Филиппова. И хотя критикам игра актрисы понравилась, некоторым зрителям версия Ольги пришлась не по душе. По их словам, героиня была чересчур вульгарна.

Грушенька — Мария Шелл и Елена Лядова

Одна из ранних экранизаций романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» была снята в 1958 году в Голливуде. Роль Грушеньки, на руку которой претендовали сразу два Карамазова, сыграла Мария Шелл. Критики актрису не похвалили. Они заявили, что Мария не смогла показать непостоянство настроений Грушеньки — слишком уж отрешенной казалась. В многосерийной адаптации романа 2008 года Грушеньку сыграла Елена Лядова. И поскольку этот проект является телевизионным, критики его своим вниманием обделили. А вот зрители остались в восторге от игры Лядовой: Грушенька! До чего мощная игра — взбалмошная, бунтарская натура с порочной, но цельной и восприимчивой к добру душой. Елена Лядова прожила эту жизнь — от первого и до последнего кадра. © Д а Винчи должен жить / Kinopoisk

Настасья Филипповна — Эдвиж Фейер и Лидия Вележева

Еще одна из роковых красавиц Достоевского — Настасья Филипповна Барашкова в романе «Идиот». Подобно Грушеньке, она также играла с сердцами сразу двух мужских персонажей. В 1946 году героиню сыграла Эдвиж Фейер во французской экранизации произведения. Игру актрисы эксперты мира кино раскритиковали: они назвали ее исполнение слишком холодным. В сериале 2003 года «Идиот» героиню изобразила Лидия Вележева. Ряд артистов этого проекта получили разные премии, но вот Вележевой ничего не досталось. Да и многим зрителям игра актрисы не понравилась: К неудачам сериала я бы отнесла Лидию Вележеву и ее Настасью Филипповну. Нет, я не увидела этого лица, по которому видно, что красавица много страдала. Ну и внешне на 25 лет не тянула никак. © klieopa / Kinopoisk

Клеопатра — Вивьен Ли и Елена Коренева

В 1945 году на экраны вышла экранизация пьесы Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра». Роль легендарной египетской царицы сыграла Вивьен Ли. Но некоторые зрители признавались, что несмотря на все их восхищение этой актрисой, работа Вивьен им не понравилась и напоминала скорее кривляния, нежели игру. А в 1979 году в одноименном телеспектакле по этой же пьесе Клеопатру изобразила Елена Коренева. Как публика тех времен отнеслась к ее игре, мы не знаем, а вот современные зрители, которые находят запись постановки на просторах сети, восхищаются в комментариях мастерством Кореневой.

Олеся — Марина Влади и Людмила Чурсина

Деревенскую ведьму из повести Александра Ивановича Куприна «Олеся» показала Марина Влади во шведско-французском фильме «Колдунья» 1956 года. Правда, в этом проекте главную героиню нарекли Ингой. Мнения зрителей относительно игры Марины разделились: одни нашли ее весьма убедительной, другие же возмутились поверхностным изображением глубокого персонажа. А в киноленте 1971 года «Олеся» эту же девушку сыграла Людмила Чурсина. И рецензенты заявили, что она создала эталонный образ героини — теперь кого-то другого в этой роли даже представить сложно.

Екатерина II — Кэтрин Зета-Джонс, Марина Александрова и Юлия Снигирь

Пожалуй, к роковым красавицам можно отнести и Екатерину II, ведь таковой ее и изображают в мировом кинематографе. Так, в 1995 году императрицу сыграла Кэтрин Зета-Джонс в ленте «Екатерина Великая». И хотя проект понравился критикам, не все зрители остались довольны. Некоторые из них выразили мнение, что Кэтрин была вообще неуместна в этой роли. В сериале «Екатерина», стартовавшем в 2014 году, роль Екатерины на себя взяла Марина Александрова. И мнения многих зрителей сводились к идее: «Не эталон, но пойдет». А в 2015 году образ примерила Юлия Снигирь для сериала «Великая», и, если судить по рецензиям пользователей сети, попала в яблочко.

Екатерина вышла действительно великолепной! Чувствуется та энергетика, сила Екатерины, которую я не почувствовала у Александровой. Нравится ее манера общаться с мужчинами, ее сила воли, ее тонкий ум, благодаря которому она пришла к трону и сумела восседать на нем целых 34 года. © Олеся Якимова / Kinopoisk

Королева Марго — Изабель Аджани и Евгения Добровольская