15+ актеров, которые сыграли в экранизациях нашей любимой классики. А мы запутались, кто из них лучше

Экранизировать классическое произведение - задача непростая. Эти романы и пьесы многие из нас читали еще в школьные годы, и за это время в наших головах уже успели сложиться образы главных героев. Вот только режиссер имеет полное право сказать: "Я художник, я так вижу". А нам останется лишь согласиться с ним. Ну или попробовать дождаться нового фильма по мотивам любимой книги.

«Бесприданница»

Первая экранизация пьесы Островского состоялась в 1912-м году. Но зрителям, скорее всего, больше всего запомнились "Бесприданница" 1974-го года с Татьяной Дорониной в роли Ларисы и "Жестокий романс", снятый Эльдаром Рязановым в 1984-м. В этой киноленте главную роль исполнила Лариса Гузеева. В 2011-м году вышла еще одна «Бесприданница», героев которой перенесли в современность. Ларису Огудалову в этом фильме сыграла Марина Александрова.

«Обломов»

В 1965-м году на экраны вышел фильм-спектакль «Обломов» по произведению Ивана Гончарова. Главную роль в нем исполнил Олег Басилашвили. А в 1979-м зрители увидели киноленту «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», где блестяще сыграл Олег Табаков.

«Золотой теленок»

Одна из самых популярных экранизаций сатирического романа Ильфа и Петрова вышла на экраны в 1968-м году. Остапа Бендера в ней сыграл Сергей Юрский. В 1993-м зрители увидели снятый по мотивам «Золотого теленка» фильм «Мечты идиота», где роль обаятельного афериста исполнил Сергей Крылов. А в 2006-м образ Бендера примерил на себя Олег Меньшиков.

«Евгений Онегин»

В фильме 1958-го года роль Евгения досталась Вадиму Медведеву, в британской экранизации 1999-го — Рэйфу Файнсу, а в современной интерпретации 2024-го года молодого повесу играет Виктор Добронравов.

Татьяну Ларину, влюбленную в Онегина, в экранизации 1958-го года играла Ариадна Шенгелая. В 1999-м роль сыграла будущая эльфийка Лив Тайлер, а в 2024-м — Елизавета Моряк.

Ленского в 1958-м году играл Игорь Озеров, в 1999-м эта роль досталась Тоби Стивенсу, ну а в новом фильме в образ юного поэта вжился Денис Прытков.

«Собачье сердце»

В отличие от многих других классических произведений, "Собачье сердце" экранизировали лишь дважды, и пока ни разу — в современные годы. В первой экранизации, итальянско-немецком фильме 1976-го года, профессора Преображенского сыграл Макс фон Сюдов, а в знакомой и любимой нами киноверсии 1988-го года — Евгений Евстигнеев.

Полиграфа Полиграфовича Шарикова в зарубежной версии назвали Бобиковым, а сыграл его актер Аурелио "Кокки" Понцони. В 1988-м в роли человека-собаки предстал Владимир Толоконников.

«Доктор Живаго»

Роль Юрия Живаго в британском мини-сериале 2002-го года исполнил Ханс Мэтисон — он, кстати, играл еще и в "Тюдорах", вы могли увидеть его там в роли архиепископа Томаса Кранмера. А в сериале 2006-го роль сыграл Олег Меньшиков.

Тоню Живаго (в девичестве Громеко) в 2002-м году сыграла актриса румынского происхождения Александра Мария Лара. В сериале же, снятом на Мосфильме, роль Антонины получила Варвара Андреева.

«Анна Каренина»

В киноверсии, снятой в 1967-м году, Анну сыграла Татьяна Самойлова. В зарубежном фильме 1997-го года главную роль исполнила Софи Марсо, а в нашумевшей экранизации 2012-го года — Кира Найтли.

В 1967-м году графа Алексея Вронского сыграл Василий Лановой, в 1997-м — Шон Бин, еще одна звезда "Игры престолов", а в 2012-м роль возлюбленного Анны досталась Аарону Тейлору-Джонсону.

Алексея Каренина, супруга Анны Карениной, в экранизации 1967-го года играл актер Николай Гриценко. В англо-американской версии 1997-го года Алексея сыграл Джеймс Фокс, а в 2012-м — блистательный Джуд Лоу.

«Война и мир»

Наташу Ростову в четырехсерийном фильме 1965-го года сыграла замечательная актриса Людмила Савельева. Эта роль принесла ей небывалую славу. В мини-сериале производства Франции и Италии (2007) Наташу играла Клеманс Поэзи (красавица Флер Делакур в фильмах о Гарри Поттере — это она). А в британском сериале 2016-го года в главной роли блистала Лили Джеймс.

Пьера Безухова в 1965-м году сыграл Сергей Бондарчук, режиссер фильма. В 2007-м роль графа исполнил немецкий актер Александр Бейер, а в 2016-м — Пол Дано. Да, в сравнении с двумя предыдущими Пьерами Пол очень уж молод, но создатели сериала просто решили вернуть героям оригинальный возраст — вспомните, что в начале романа Безухову было всего 20.

В фильме Сергея Бондарчука в роли князя Андрея Болконского зрители увидели Вячеслава Тихонова. В 2007-м Андрея сыграл итальянский актер Алессио Бони, а в 2016-м — британский актер Джеймс Нортон.

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