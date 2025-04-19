Мы сравнили героев Гарри Поттера с персонажами старых фильмов и нашли невероятные совпадения

Мир полон удивительных вещей и кому, как не почитателям волшебного мира Гарри Поттера, этого не знать. Иногда персонажи современных фильмов напоминают героев прошлых лет. Мы подумали, а что было бы, если бы героями известной вселенной стали персонажи старых добрых фильмов? Что из этого получилось, смотрите сами.