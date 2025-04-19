Мы сравнили героев Гарри Поттера с персонажами старых фильмов и нашли невероятные совпадения
Кино
1 час назад
Мир полон удивительных вещей и кому, как не почитателям волшебного мира Гарри Поттера, этого не знать. Иногда персонажи современных фильмов напоминают героев прошлых лет. Мы подумали, а что было бы, если бы героями известной вселенной стали персонажи старых добрых фильмов? Что из этого получилось, смотрите сами.
Златопуст Локонс - Андрей Миронов ("Бриллиантовая рука")
Рон Уизли — Игорь Лях ("Любовь и голуби")
Волан-де-Морт — Николай Боярский ("Новогодние приключения Маши и Вити")
Дадли Дурсль — Сергей Николаев ("Варвара-краса, длинная коса")
Драко Малфой — Павел Чернышев ("Сказка о Звездном мальчике")
Гермиона Грейнджер — Яна Поплавская ("Про Красную Шапочку")
Долорес Амбридж — Людмила Гурченко ("Любовь и голуби")
Елена Когтевран - Наталья Варлей ("Вий")
Хагрид — Анатолий Кубацкий ("Марья-искусница")
Добби - Георгий Милляр ("Варвара-краса, длинная коса")
Беллатриса Лестрейндж — Терехова Маргарита ("Д'Артаньян и три мушкетера")
Гарри Поттер — Михаил Макаров ("Всадник над городом")
Филиус Флитвик — Владимир Федоров ("Руслан и Людмила")
Седрик Диггори — Владимир Коренев ("Человек-амфибия")
Бонус: а вот мы нашли похожего героя из более "современного фильма"
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