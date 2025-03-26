7 надоевших штампов из мира кино, которые невозможны в реальной жизни

Я думаю, что человек с амнезией (более-менее серьезной степени, когда из памяти исчезли большие периоды времени) как раз будет в стрессе. Представьте себе, что вы сейчас читаете этот коммент, а в следующую секунду перед вашими глазами чужие люди, чужая обстановка, какой-то мужик держит вас за руку и уверяет вас, что он - ваш шестилетний сын. Боюсь, я не удержалась бы от ненормативной лексики в такой момент)))