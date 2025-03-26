Фишка с телевизором иногда оправдана - в некоторых случаях новость идет врезкой по всем каналам.
Душ, если живешь один, может быть хорошо настроен (справедливо для новых фильмов и в хорошем жилье))).
Стрижка - для вьющихся волос может быть правдой, прямые волосы очень требовательны к качеству стрижки. Но в мире, где в аварийных обстоятельствах героиня блистает свежим макияжем, неправдоподобность аутострижки - мелочь)
7 надоевших штампов из мира кино, которые невозможны в реальной жизни
Кино — это мир, где реальность часто подчиняется своим собственным правилам. В настоящей жизни то, как разговаривают и ведут себя персонажи, вызвало бы в лучшем случае недоумение. Но ради действительно хорошего фильма мы готовы принять все эти условности!
Все получается с первого раза
Фишка с телевизором иногда оправдана - в некоторых случаях новость идет врезкой по всем каналам.
Даже если жанр фильма — не супергероика, у персонажей явно есть какие-то сверхъестественные способности. Иначе совершенно невозможно объяснить, как у них тотчас получается делать то, над чем обычному человеку приходится изрядно попотеть. Например, чик-чик ножницами в ванной — и готова стрижка как из салона!
- Персонаж звонит главному герою по телефону и говорит: «Включи новости, прямо сейчас!» Герой делает это, и телевизор всегда включается на нужном канале, и тот самый новостной сюжет начинается в этот же момент. Как будто репортер был в режиме ожидания, просто ожидая сигнала: «Ладно, пора начинать! Герой нашего фильма сейчас смотрит на тебя!» © Susie D / Quora
- Герой залезает в душ и сразу включает себе воду идеальной температуры. © rodeodoctor / Reddit
- Флэшка вставляется в USB-порт с первой попытки. Так не бывает. © lrl0545 / Reddit
- Книга открывается сразу на нужной странице. © VileCastle / Reddit
- Один удар по огромному навесному замку случайным предметом — и он сразу слетает. © CJDownUnder / Reddit
- Всегда есть идеальное место для парковки. Я понимаю, что никто не хочет смотреть, как главные герои ездят в поисках парковки, но хотя бы покажите, как они добираются к месту действия. © ekim0072022 / Reddit
Странности в общении
Это конечно раздражает. Но уж точно не относится к тому , что " невозможно в реальной жизни". Люди в общении с другими людьми могут тупить, могут бояться рассказать правду, могут пытаться обдумать правдоподобную ложь. И куча ещё причин, чтобы вести себя так же
Сколько же раз нам хотелось прикрикнуть на героев, особенно в романтических комедиях: «Просто поговорите друг с другом нормально!» Конечно, именно на недопонимании героев зачастую строится сюжет, но временами это переходит все границы.
- В жизненно важных ситуациях персонажи говорят что-то вроде «нет времени объяснять» или «все не так, как кажется» вместо того, чтобы потратить 5 секунд и озвучить ключевые факты. В итоге возникает фатальное недопонимание и конфликт разгорается сильнее. © Alcay / Reddit
- «На самом деле для моих поступков есть очень веская причина, но я не могу об этом рассказать. Вам просто придется поверить мне, и я клянусь, что все проясню примерно в течение следующих 90 минут» © jinglesan / Reddit
Бесконечные ресурсы
Истории про бедных студентов или официанток, которые почему-то могут позволить себе слишком крутое жилье не по средствам, уже изрядно намозолили глаз. Но кроме этого герои также частенько разбрасываются вещами и деньгами так, как будто они для них ничего не стоят.
В Друзьях квартира принадлежала бабушке Моники и Росса, они жили там нелегально, и это озвучивалось в сериале. И там много раз была тема, что Рейчел и Джо не могли позволить себе аренду.
- На кухне приготовлен огромный завтрак для всей семьи. Стол накрыт, но все уходят, не поев: один за другим члены семьи спешат на работу или в школу, хватают со стола тост или фрукт и убегают. Мать семейства просто улыбается. Теперь остатки придется выбросить. © produit1 / Reddit
- В старых фильмах очень часто режут, а не развязывают веревки. Представьте себе, сколько денег бы уходило на веревки, если разрезать их каждый раз, когда ими пользуются. © Appropriate_Yak_4438 / Reddit
Игнорирование правил приличия
Я думаю, что человек с амнезией (более-менее серьезной степени, когда из памяти исчезли большие периоды времени) как раз будет в стрессе. Представьте себе, что вы сейчас читаете этот коммент, а в следующую секунду перед вашими глазами чужие люди, чужая обстановка, какой-то мужик держит вас за руку и уверяет вас, что он - ваш шестилетний сын. Боюсь, я не удержалась бы от ненормативной лексики в такой момент)))
Когда мы говорим о плохих фильмах, одно из их ключевых отличий — неестественная игра актеров. Но даже кино от маститых режиссеров временами грешит тем, что персонажи ведут себя неоправданно грубо — так, как в реальной жизни мы бы не потерпели.
- У героя амнезия, и он просыпается в больнице. Скорее всего, рядом будет его друг или родственник. Но когда персонаж откроет глаза, он сразу скажет: «Ты кто такой?» На самом деле, люди так себя не ведут, это очень грубо. Если бы у меня была амнезия, вы бы никогда этого не узнали
— Привет, Джон, мы так рады, что ты очнулся!
— О, привет, чувак, рад снова тебя видеть!
Именно так люди поступают, когда с ними кто-то здоровается, а они не могут вспомнить, кто это такой. © Appropriate_Salad_30 / Reddit
- Люди в кино все время бросают трубку, не прощаясь с собеседником © seymourglossy / Reddit
- А во время видеозвонка не завершают его, а просто захлопывают ноутбук. © yozora / Reddit
- Герой прерывает чье-то важное событие (свадьбу, презентацию, день рождения), чтобы перетянуть на себя внимание и прилюдно озвучить какое-то откровение. А потом все хлопают и поддерживают его. © blueskies2day / Reddit
Нереалистичные навыки вождения
Раз — и персонажи проявляют просто невероятные чудеса обращения с автомобилем, мотоциклом, а иногда даже катером или самолетом. Если бы навыки экстремальной езды приобретались так легко!
- Водитель болтает с пассажиром, смотря ему в глаза по полминуты и совершенно не глядя на дорогу. Если поступать так в реальной жизни, все кончится плачевно. © Loginsideme / Reddit
- Персонажи волшебным образом могут ехать на высокой скорости сквозь поток машин, по тротуарам, через стройки. Раньше они таких умений не проявляли, но если вдруг нужно обогнать плохих парней или доставить героя куда-то вовремя... © Jack Floyd / Quora
- Любой может посадить самолет. Единственное требование — чтобы кто-то руководил им из диспетчерской вышки. © José Alberto / Quora
Потеря логики взаимодействия
А вот это да). Я сейчас подсела nа дорамы китайские. Причём в основном na халатники. И вот значит китайские дома, стены из бумаги, реек и проёмов. Где ж ещё секретничать как не в таком месте. А уж если там какое-то сборище, то обязательно надо отойти всего nа пару шагов, вокруг смотреть ни в коем случае не нужно а рассказать нужно самую главную/ужасную тайну)))
В угоду формату, будь то динамичный блокбастер или камерный ситком, зачастую под нож идет логика взаимодействий персонажей, заставляя зрителя ворчать: «Не верю!»
- Происходит какой-то конфликт или событие. Затем вовлеченные люди оказываются дома или в каком-то еще месте и возобновляют разговор. Но в машине они почему-то обсудить это не могут! Как будто они ставят все на паузу, пока не доберутся до дома. Это сводит меня с ума. © StormyLlewellyn1 / Reddit
- Герои приходят в ресторан, заказывают еду и начинают разговаривать. Разговор приводит к какому-то откровению, в итоге персонаж просто встает и уходит через пару минут. © Unknown author / Reddit
- В основном это характерно для сериалов. Один другому: «Можем кое-что обсудить?», делая вид, что хочет поговорить с ним где-то наедине и тайком. Затем они отходят буквально на один шаг в сторону, оставаясь в той же комнате, что и остальные, говоря при этом на полную громкость. © ThouBear8 / Reddit
- Персонажи общаются в шумном клубе, но при этом им не приходится повышать голос, чтобы услышать друг друга. © sparkyface / Reddit
Поведение в опасной ситуации
Главный закон жанра ужасов: герои должны вести себя как полные болваны, иначе сюжет не сложится.
- Группа людей приходит в жуткое место — надо срочно разделиться! © Unknown author / Reddit
- Если убегать куда-то, то обязательно на крышу, чтобы точно загнать себя в угол, если то, от чего ты бежишь, найдет способ добраться до тебя. © gazchap / Reddit
- Крыша — это как подвал, только наверху. © fallingwheelbarrow / Reddit
- Если проснулся в больнице, нужно тут же сорвать с себя все капельницы и мониторы. Никакого уважения к работе медсестер! © Suboutai / Reddit
Чудеса перевоплощений в фильмах – вот это реально захватывает. Иногда без подсказки актера и вовсе было бы невозможно узнать.
Комментарии
дык это кино - не киношники дураки что так снимают зарабатывая деньги а зрители - платят и смотрят