19 историй о советах, в которых житейской мудрости ровно столько же, сколько иронии
Хороший совет — вещь полезная, вот только результат не всегда получается таким, каким его себе представляли. Например, букет для симпатичного соседа может оказаться подарком его маме, а рекомендацию психолога муж поймет буквально. Зато именно такие истории показывают, как смекалка помогает найти выход даже там, где его вроде бы нет. В этой статье — истории о советах, которые привели к самым неожиданным последствиям.
- Муж на даче уплетал блины с вареньем и вдруг заявляет: «Танька только котлеты жарит, а ты, мама, все успеваешь». Свекровь посмотрела на меня с укором и молча ушла. Через минуту вернулась с большим тазом, отдала его мне под одобрительные возгласы мужа и сказала: «Запомни, милая: по дому все успеваешь только тогда, когда муж помогает. Так что отдай таз ему — пусть обирает вишню, а потом вместе косточки повынимаете». Муж молча поплелся в сад, а свекровь шепнула мне на ухо: «Ишь, котлеты ему не нравятся. А забыл, как в детстве одними сосисками питался, потому что мы с отцом вечно на работе были».
- Муж задумался о смене машины. Я подобрала для семьи хороший вариант: вместительный, безопасный, надежный и не слишком дорогой — у нас трое детей, которых он регулярно возит в школу и на музыку. Но из салона он привез совсем другое: компактный, тесный и дорогой в обслуживании почти спорткар. Оказалось, идею ему подала мама: мол, сынок всегда о такой мечтал. И он, конечно, согласился: «Мама — самый важный человек в моей жизни, плохой совет не даст».
Через неделю я улетела в отпуск по горящей путёвке — подарок от отца. Муж пытался возражать, но я ответила его же логикой: «Папа — самый важный человек в моей жизни». В итоге он остался с детьми на две недели. Когда я вернулась, он со мной даже не разговаривал. Дети наперебой жаловались: машина эффектная, но пассажирам в ней тесно, а музыкальные инструменты туда вообще не влезают. Дочь с виолончелью уже трижды добиралась на такси — и деньги, разумеется, просила у папы. Муж ходит мрачный, а нам почему-то очень смешно.
Любителю готовить на мангале посоветовали действенный способ разжигать угли — накидать побольше кулечков из салфеток и пропитать их маслом. Говорит, и шашлык, и овощи, и даже картошка получаются отменно
Барбекю на горящем масле приобретает незабываемый аромат... сгоревшего масла.
- Как-то купила ребенку книгу с советами по гигиене. Читать дочка сама пока не умеет, поэтому я ей читала вслух, но кое-что она запомнила накрепко. Вчера из кухни доносятся ее возмущенные вопли. Прихожу — наша собака сидит с виноватым видом, а дочка тычет ей книжкой в морду и твердит: «Вот, читай! С пола есть нельзя! Поняла меня, Дана?»
- Училась я на педагога-психолога, а работаю рекрутером в крупной IT-компании. Долго не могла добиться повышения зарплаты, хотя старалась изо всех сил. И тут вспомнила слова нашего старого профессора с кафедры: делайте вид, что вы заняты — это всегда работает. Решила попробовать. Начала носить в столовую стопки бумаг, раскладывать их на столе и изображать бурную деятельность. И правда помогло — меня повысили!
Для использование условных рефлексов руководства в личных целях лучше обратиться к трудам И. П. Павлова.
- В интернете как-то наткнулся на мысль: если хочешь понять, как девушка выглядит на самом деле, веди ее в бассейн — там весь макияж смоется. Позвал знакомую в аквапарк. Она пришла, нарядная, с полным боевым раскрасом. После горки выныривает — лицо все такое же. А вот мне не повезло: плавки унесло водой. Пришлось ей за ними нырять и потом нести мне. Про макияж так и не понял, зато понял одно: с таким человеком можно смело идти дальше.
Девушка пыталась спасти увядающий бонсай. В интернете ей посоветовали сделать для него теплицу из пакетов. Поначалу она отнеслась с недоверием к этой затее, но все же последовала совету. И вот какой сюрприз ее ждал
- Психолог убедил меня, что пора выбираться из зоны комфорта и вносить перемены в жизнь. Лучше всего делать это вместе с семьей: ходить в кино, кафе, выбираться на природу. Мы с мужем большие домоседы, так что для нас это и есть настоящие перемены. Поделилась с ним этой мыслью, а он серьезно кивнул: «Ты права, надо срочно что-то менять!» После чего поднялся, пересел из любимого кресла на соседнее и с удовлетворением объявил: «Вот, так-то намного лучше!»
- Дочка подошла ко мне с вопросом: «Мам, а я вот смотрела передачу по телевизору. Есть такой фонд защиты животных. А есть фонд защиты маленьких девочек?». Я спросила, что случилось. Оказалось, в школе ее постоянно донимает одноклассник Саша: бегает следом и дергает за кофту. Дочка решила, что нужно звонить в такой фонд, чтобы за нее заступились. Я посоветовала ей с подругами организовать собственный «фонд» и дать Саше отпор. Теперь понимаю, что идея была рискованной: в конце года учительница рассказала, что девочки сплотились против мальчиков и устроили им настоящую осаду.
- Мы с мужем вместе уже десять лет. Пару лет назад в отношениях начался какой-то разлад: разговаривать становилось все труднее, ссорились чуть ли не каждый день. Как раз тогда ко мне в друзья добавилась какая-то девушка. Мы быстро нашли общий язык и начали переписываться. Я рассказала ей о наших проблемах, и вместо дежурных утешений получила от нее очень конкретный совет. Он мне не понравился, но я все же решила попробовать — и постепенно все наладилось. Позже муж признался: с фейкового аккаунта со мной общался он сам. Сначала я обиделась, но потом осознала: он просто очень хотел спасти наши отношения.
- У парня моей близкой подруги было непростое детство. Однажды он с грустью признался ей, что на семейных праздниках ему всегда доставался самый скромный кусок торта, хотя он без ума от масляного крема. Я предложила подруге сделать ему подарок. Она испекла домашний торт — тонкие бисквитные коржи и очень щедрые слои крема. Поднесла ему ложку и сказала: «Это все тебе!» Взрослый мужик чуть не расплакался от счастья.
Блогер, который радеет за порядок и чистоту, приехал в Киров. Ему посоветовали погулять по набережной. Что же, нагулял он несколько мешков мусора
- Пятница, вечер, а в голове — пустота. Полчаса пыталась придумать, куда себя деть, но ничего не шло в голову. Девчонки звали куда-то, только вот хотелось ли мне туда — сама не понимала. В итоге спросила у нейросети. Она взяла и проанализировала мои запросы за неделю, а потом сообщила: «Судя по вашим предыдущим запросам, вам нужен спокойный вечер с собой». Ну да, логично: я к ней обращалась исключительно ночью и всегда по работе. Так что сейчас просто нежусь в ванной под фильм
- В квартиру напротив заселился симпатичный парень. Месяц я ему строила глазки — ноль реакции. Подруга посоветовала заказать букет и указать его квартиру, будто цветы перепутали. Мол, увидит, что тебе дарят цветы, и сам прибежит. Я так и сделала. Вечером раздался звонок — он! Улыбается и говорит: «И как вы узнали, что у моей мамы юбилей? Спасибо большое за цветы. Заходите на чай с тортом по-соседски». Забавно, но его маму я в подъезде ни разу не видела. Ради приличия все же сходила к ним в гости. Теперь иногда здороваемся.
- Как-то мы с приятелями собрались на рыбалку к старому пруду на окраине города. Все уверяли, что рыба там просто кишит. Даже слухи про тучи комаров нас не испугали. Устроились у воды, и у меня сразу пошло: одна рыба за другой. А у Саши — ни поклевки. Потом выяснилось, что он ловил на пластиковую приманку — так ему в магазине посоветовали! Я сказал ему взять червей. Но и с червями у него ничего не вышло. В итоге Саня решил, что рыбалка — точно не его.
По совету подруги девушка начала вязать крючком. Вот такой чудесный сюрприз в скором времени ждал советчицу — мишка и мягкий розовый шарф
- Телевизор попросил обновиться — пришло уведомление, и я, недолго думая, согласился. Загрузка шла нормально, пока не застыла на 46% и не провисела так пару часов. Позвонил в поддержку: девочка на линии посоветовалась с технарями и велела выдернуть телевизор из розетки. После этого он уже не ожил. В поддержке развели руками: гарантия кончилась, помочь нечем. Спасли меня знакомые мастера, которые, кстати, до сих пор не понимают, зачем вообще нужны эти постоянные обновления.
- Встала в очередь в месару (мясная лавка в Сербии — ADME). Ну как встала... Очередь была истинно сербская: длинный хвост делился на три, а дальше — непонятно, кто перед кем. Спрашивать, кто последний, здесь абсолютно не принято. Я когда-то спрашивала подругу с опытом, как правильно встать в сербскую очередь, она честно ответила: «Понятия не имею. Я просто выбираю кого-нибудь поувереннее и встаю рядом с ним». Последовала ее совету и пристроилась около приятной пожилой дамы. Другое охвостье возглавляла еще одна такая же дама. И вот настал момент слияния частей в одну очередь. Дамы начали спорить. Но вовсе не о том, кто из них за кем: одна утверждала, что я стою между ними, а вторая — что я стою перед ними обеими. Меня при этом никто не спрашивал. В итоге, когда мне все же удалось вставить слово, я, конечно, сказала, что встану за ними. Тут они дуэтом возмутились и буквально протолкнули меня вперед, потребовав не спорить со старшими.
- Шла на собеседование бухгалтером. Заблудилась. Местная старушка угостила яблоками и выдала тайну о предприятии: зарплату не платят, коллектив жуткий, а мужики проходу не дают. Захожу в офис на ватных ногах, а там встречают меня одни женщины! Да еще и очень приветливо. На мой рассказ они ответили: «А, Марию Леонидовну встретила? Старушка, маленькая, пухленькая. Она так всем рассказывает, потому что бережет место бухгалтера для внучки, которая еще учится». Отличная попытка, бабуля, я почти повелась.
Дельный совет действительно может изменить многое. Вопрос лишь в том, как именно его понять и применить.
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