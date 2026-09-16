21 наглядный пример того, что в рабочих буднях есть место и иронии, и добру

Работа занимает немалую часть нашей жизни. Утренние совещания с ароматным кофе, обеденный перерыв с любимыми коллегами, душевные посиделки в кабинете менеджера — вот и рабочий день проходит быстрее и приятнее. Работы ведь всегда полно! Коробочки с печеньем на общей кухне, зеленые новички, привыкающие к коллективу, ироничные фразы руководства и вечные дедлайны — из таких моментов, как из мозаики, и собираются рабочие будни.

Все начинается с собеседования. Вопросы варьируются от: «Где вы видите себя через 5 лет?» до «А какой ваш любимый цвет?» Главное, не потерять лицо еще до собеседования — первое впечатление может быть обманчиво

Самое главное — правильно расставить приоритеты

Работаю в университете. Неплохо лажу с коллегами, ближе всего общаемся с завкафедрой, она тут с основания факультета. Недавно она ушла с работы пораньше, чтобы ответи внучку на брейк-данс. Звонит ей начальник и спрашивает, мол, вы ушли уже что ли? А она невозмутимо так отвечает: «Да, я на брейк-данс опаздываю». Он даже не нашелся, что ответить. ADME

Коллеги бывают разные. Некоторые порой забывают о мелочах. Правда, если эти мелочи — кружки в раковине, то они имеют свойство накапливаться в раковине

У других коллег забывчивость проявляется в другой сфере. Особенно жизненная ситуация для учителей. Хотя там «забывашки» и вовсе не коллеги, а ученики

А еще есть коллеги, которые восприняли фразу: «Чувствуйте себя в офисе как дома», — буквально. Они вполне свободно себя чувствуют и на общей кухне

С офисной техникой надо еще «подружиться»

Моя коллега печатает все документы на моем принтере. Сначала я не могла понять, почему она так делает. А теперь я наконец-то понимаю причину. Принтер у нее для других целей. Он ей в кабинете служит полочкой. Она складывает туда стопки бумаг и контейнеры со своим обедом. irina_polischuk

Некоторые коллеги идут на любые хитрости, лишь бы сверкнуть умом перед начальством

А другие вовсю сыплют искрометным юмором, а потом попадаются на тех же обсуждениях

Кстати, в офисе действительно умеют веселиться. Забавная записка, пранк или шутка — кто на что горазд. Такие добрые шалости быстро поднимают настроение всему коллективу

Делу время, потехе час. Но надо уметь качественно и работать, и отдыхать

Коллега заранее взяла отгулы, потому что собиралась съездить к своему молодому человеку. Они живут в разных городах. Она мне рассказывала, мол, все распланировали, вот она и решила не тянуть и сразу взять выходные на эти дни. Прошло пару месяцев. Смотрю, а Танька на работе сидит. Я говорю: «Ты чего тут забыла?» Она как выпучиться на меня. Усмехаюсь: «У тебя разве не выходные?» Таня улыбнулась и объяснила, что у них планы поменялись, вот она и «перенесла» свои отгулы. Решила поработать сейчас, а уже потом взять полноценные отпускные. Вот, а я рассчитывала, что весь кабинет будет в моем распоряжении... Шутка, куда уж без Тани и ее вечного какао. Она единственная, кто у нас чай не признает. ADME

Работать в коллективе значит делить друг с другом и рабочие победы, и праздничные поводы

Любовь в офисе — романтично, не находите? Такие случаи становятся темой для душевных разговоров коллег на долгие недели. За чашкой ароматного чая и печенья, как положено

Другое дело — начальство. Оно может учудить так, что не догадаешься не сразу

Взаимность в отношениях с коллегами тоже важна, вне зависимости от должности

Замдиректора не пришла на презентацию. Директор позвонил ей прямо из переговорной, но она не подняла. На утро он сразу вызвал ее к себе. Татьяна Васильевна влетела в кабинет на каблуках. Вышла с триумфом, а директор весь «сдувшийся» поплелся за ней. Все дело в том, что она прямо сказала ему: «А вы проверяйте свои сообщения! Я же вам написала, что у меня вчера был праздник — я стала бабушкой! Заранее предупреждала, а вообще, могли бы и поздравить, я вам торт дарила!» ADME

Начальники иногда любят бросаться большими словами. Хотя на самом деле важно знать, что каждый сотрудник — это не просто цифра, а настоящая личность и специалист

Бывают и лояльная администрация. Иногда начальство чересчур интересуется делами сотрудников и перегибает палку в желании сплотить коллектив

Кстати, иногда проблема совсем не в начальстве, и даже не в коллегах. С кем не бывает, верно?

Ох уж эти офисные будни! Можно целый роман накатать

Подслушала, как начальница науськивает мою коллегу Светку на собрании с гендиром выставить меня не в самом лучшем свете. Позже эта выдумщица вызвала меня и велела при всех сказать, что наворотила дел Света. План созрел мгновенно. Я вышла докладывать первая и, глядя Светке в глаза заявила: «Мы со Светланой Ивановой сделали то-то и то-то, проверили все данные и подали дальше отчет. По неизвестным нам причинам к вам на руки попал другой отчет. Мы все проверили и уверяем, что на нашем этапе все как подобает. Будем благодарны, если вы примете это к сведению». У начальницы глаза стали как блюдца, Светка такого не ожидала, но вышла ко мне. Мы вместе представили нашу презентацию и благополучно ушли. Руководство осталось довольно, зато начальнице было несладко — гендира даже из-за двери было слышно. Я потом и так из той конторы ушла, но тот момент триумфа справедливости не забуду никогда. ADME

Вне зависимости от должности — мало кто хочет задерживаться на работе. Понедельник и пятница — просто небо и земля

Задерживаться и правда не стоит. Ведь долгие вечерние совещания — отдельная проблема для тех, кого дома ждут неравнодушные ревнивые супруги