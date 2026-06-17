16 фото и историй от людей, которые ушли с офисной работы в ремесло — и теперь не понимают, как жили иначе

Не секрет, что для многих работа — это карусель бесконечных очетов, созвонов и экселей. Но герои этой подборки в какой-то момент решили, что хотят другого. Они сменили серые офисы на мастерские, стройплощадки, студии и кабинеты, где каждый день можно видеть результат своего труда. Эти вдохновляющие и искренние истории доказывают, что путь к любимому делу не всегда бывает таким уж прямолинейным, как нас учили в детстве.