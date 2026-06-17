Т. е. они теперь его всем офисом на авралы вызывать могут с почасовой оплатой? 😂
16 фото и историй от людей, которые ушли с офисной работы в ремесло — и теперь не понимают, как жили иначе
Не секрет, что для многих работа — это карусель бесконечных очетов, созвонов и экселей. Но герои этой подборки в какой-то момент решили, что хотят другого. Они сменили серые офисы на мастерские, стройплощадки, студии и кабинеты, где каждый день можно видеть результат своего труда. Эти вдохновляющие и искренние истории доказывают, что путь к любимому делу не всегда бывает таким уж прямолинейным, как нас учили в детстве.
- Супруг вдруг решил уйти из офиса и стать «мужем на час». Мол, хватит с него отчетов и совещаний. И вот первый заказ. Возвращается — на нем лица нет. Я спрашиваю: «Что, тяжелое что-то пришлось поднимать?» И тут он признался: «Если бы! Меня заставили помочь бывшей коллеге — они теперь без меня не справляются на работе! Приезжаю на заказ, а там она. Ну, я помог, а то еще бы плохой отзыв влепила!»
- В моей жизни был период, когда я сменила профессию бухгалтера на должность кассира в продуктовом магазине. И там впервые услышала в свой адрес пренебрежительное «Ты всего лишь продавщица». Меня это задело не потому, что я стыжусь своей работы, а потому что меня поразила сама логика таких людей. Я искренне не понимаю и никогда не пойму тех, кто пренебрегает другими из-за их профессии, внешности или акцента. Если честно, мне все равно, кто кем работает. Будь ты директор крупной компании или продавец в продуктовом магазине, ко всем я отношусь и буду относиться с одинаковым уважением. Ибо уважение не продается и не покупается должностью.
Я не могу с равным уважением относится к мигрантам, которые хамят и детей учат хамить и к людям, которые воспитаны. А вы уважаете того человека, который поставил вас ниже себя, который не видит в продавщице человека.
- В 37 лет пошла скоротать вечерок на мастер-класс по массажу и... пропала. Поняла, что это и есть то дело, которым я хочу заниматься 24/7 (Я очень тактильный человек, всегда нравилось близким мять шею). Прямо в тот же вечер я записалась на свой первый курс по классическому массажу. Потом череда разных курсов и поисков того направления, от которого я по-настоящему получаю удовольствие. И вот сейчас мне 40 — я идеально снимаю людям стресс и расслабляю уставший мозг, делюсь с ними своей энергетикой, делаю счастливые лица.
Хмм. В Минске. Надеюсь, у неё есть медицинское образование, иначе это незаконно.
«Восемь лет проработала химиком, прежде чем решилась оставить стабильную профессию и заняться тем, к чему всегда тянулась душа, — творчеством»
Можно заняться, почему нет. А деньги , видать, в тумбочке лежат, подрастают потихоньку, бери не хочу
На создание первой коллекции меня вдохновила природа, а точнее — пляжный подсолнечник, который растёт на побережье Мексиканского залива во Флориде. Эти цветы служат источником нектара для мигрирующих бабочек-монархов и играют важную роль в экосистеме прибрежных дюн.
- На прошлой работе я была логистом. Зарплата оставляла желать лучшего, работа не радовала, да и с коллегами отношения складывались непросто. В итоге уволилась и начала искать что-то новое, но быстро столкнулась с тем, что в пенсионном возрасте работодатели не слишком охотно зовут на собеседования.
Тогда я решила расширить поиск и обратила внимание на вакансии уборщиц. И неожиданно нашла отличное место буквально в двух шагах от дома: зарплата оказалась почти вдвое выше прежней, график — 2/2, официальное оформление и приятные бонусы вроде двойной оплаты в праздники.
Да, работа физически непростая, зато после двух выходных я полностью восстанавливаюсь. И, честно говоря, если кто-то до сих пор считает клининг чем-то непрестижным, то он просто плохо представляет, как эта сфера устроена на самом деле.
Может, тоже бросить всё и в клининг податься... Уборщиц тоже не хватает, везде вон объявления.
- 22 года я проработала в банковской сфере. Потом в моей жизни случился тяжёлый развод, после которого пришлось буквально собирать всё заново. Зато рядом были мои главные сокровища — трое детей. Именно тогда я решилась на большой шаг и открыла у себя в городе сеть быстрого питания. Со временем она выросла в полноценный бизнес, в который я вложила огромное количество сил, труда и веры в себя. А для души нашлось ещё одно занятие — переработка остатков тканей от швейного производства. Так и живу: между бизнесом и любимым делом. Может, иногда и хочется пожаловаться на жизнь, но, если честно, на это просто нет времени.
Не гневите Господа.Господь ждёт благодарности,так говорила моя мудрая мама.За что он нас любит?
- С детства мечтала заниматься музыкой, но родители были уверены, что это несерьёзно и «нормальной профессией» не считается. В итоге меня мотало из стороны в сторону: филология, маникюр, работа секретарём, продажи парфюмерии и косметики. А потом я увлеклась психологией и вдруг поняла простую вещь: многие мои решения были продиктованы не моими желаниями, а чужими ожиданиями. В этом году я наконец сделала то, о чём мечтала с детства, — выпустила свой первый музыкальный альбом. И сейчас уже готов второй.
- С 22 до 32 лет я работала в банке и прошла путь от сотрудницы вечерней кассы до начальника отделения. А когда в 2018 году банк закрылся, решила полностью сменить сферу и уйти в визаж.
Правда, готовиться к этому начала ещё за несколько лет до увольнения: смотрела обучающие видео, проходила онлайн-курсы, тренировалась на подругах. Так что к моменту перемен уже понимала, что хочу заниматься именно этим.
Сейчас я уже семь лет работаю визажистом и до сих пор обожаю своё дело. Хотя до этого было немало других увлечений: торты на заказ, наращивание ресниц, маникюр, пошив одежды — но интереса обычно хватало максимум на полгода. С визажем всё оказалось иначе.
- Всё началось в 2013 году, когда я выиграл фотоконкурс и получил в подарок электронный планшет. Для него понадобился чехол, и вместо того чтобы покупать готовый, я сделал его сам из старой кожаной куртки. Меня так увлёк процесс, что хобби постепенно переросло в нечто большее. Несколько лет я совмещал изготовление кожаных изделий с работой руководителя производственной компании, параллельно продавая свои работы через соцсети. Со временем появились логотип, постоянные клиенты и первые крупные заказы. А в 2018 году я окончательно ушёл с наёмной работы и полностью посвятил себя своему делу.
- Я знаю супружескую пару, которая когда-то построила блестящие корпоративные карьеры: он был топ-менеджером в инвестиционном банке, она — партнёром в крупной юридической фирме. Денег хватало на роскошную жизнь, но друг друга они почти не видели. Во время отпуска в Тоскане они увлеклись итальянской кухней и неожиданно поняли, чем действительно хотят заниматься. Вернувшись домой, оба уволились, начали устраивать ужины для гостей, а затем открыли небольшой ресторан. Поначалу работали без выходных и почти без прибыли, но были счастливы. Со временем ресторан вырос в успешный бизнес, а когда жизнь стала спокойнее, у них появились дети — близнецы. О возвращении в корпоративный мир они не думают ни секунды.
- Бросила бухгалтерию и устроилась обычной помощницей в кондитерский цех. Родня пилила: «Всю жизнь за копейки коржи лепить будешь». Спустя время доросла до шеф-кондитера. Тут вдруг приходит заказ от тетушки, которая больше всех осуждала. Пришла за тортом, вызывает меня через администратора, хватает за руку и давай заливать: «Я в тебя всегда верила! Была уверена что преодолеешь все трудности! А у моей Женечки скоро свадьба, мы вот ей на помолвку тортик заказали. Будем очень рады, если ты сделаешь ей трёхъярусный торт на празднование». Я хотела было отбрить, но все же согласилась — кузина не виновата, что у нее такая неприятная матушка, а сама она мне слова худого не сказала. Но, конечно, заплатить я тетю заставлю по полному прейскуранту.
- Я работала из дома 10 лет. Бизнес сезонный и на лето всегда спад. И почему-то каждое лето для меня это становилось сюрпризом. И вот, пару лет назад я так устала от этих качель, пожаловалась сестре и она предложила пойти на лето в отель горничной. Я согласилась, так как ещё и надо было в форму прийти. И мне так понравилось, что я до сих пор работаю в отеле, правда уже супервайзером.
«Когда-то я уволилась с работы и всерьёз взялась за свою мечту — стать художницей. Пришлось много работать, учиться и буквально пробивать себе дорогу в творческой сфере»
Зато теперь я могу сказать, что зарабатываю на жизнь тем, что люблю больше всего: спокойно сижу и рисую картины.
- На прошлых работах — в офисе и на производстве — я постоянно чувствовала себя уставшей, раздражённой и недовольной. А сейчас занимаюсь сваркой и садоводством, и жизнь будто стала совсем другой.
Есть что-то особенное в том, чтобы сваривать металл под шум дождя по крыше мастерской. А ещё — видеть радость клиентов, которым давно хотелось красивый сад, но не хватало времени, сил или здоровья заняться им самим. Теперь я гораздо счастливее и чувствую, что наконец-то нашла дело по душе.
- Мой бывший коллега работал в сфере операционного управления, а столярным делом занимался по вечерам — больше для души и дополнительного заработка. Делал самые разные вещи: от простых игровых наборов до реставрации мебели. Со временем он обнаружил, что изготовление кухонь и встроенных шкафов на заказ приносит очень хорошие деньги. Во время локдаунов спрос вырос настолько, что он днём работал удалённо, а всё свободное время проводил в мастерской, выполняя заказы для людей, которые ремонтировали и перепродавали дома. Когда сотрудников начали возвращать в офис, выбор был очевиден. Он уволился и полностью сосредоточился на собственном деле, которое к тому моменту успело превратиться в успешный бизнес.
- По образованию я специалист по стандартизации и сертификации в металлургии, хотя душа всегда лежала совсем к другому — хотелось либо заниматься дизайном одежды, либо стать прокурором. После учёбы работала офис-менеджером, потом менеджером в веб-разработке, но ни одна из этих профессий не стала по-настоящему моей. Позже продавала женскую одежду, затем двери — и, кстати, обе работы мне нравились. Но когда отдел закрылся, я поняла, что мне не хватает творчества. С тех пор постоянно пробую что-то новое: делаю кукол, блокноты ручной работы, свечи, мыло, раскрашиваю картины по номерам...
У каждой профессии есть своя закулисная жизнь — та, о которой не расскажут в должностных инструкциях. Историями именно о ней мы и решили поделиться в следующей подборке:
Комментарии
У дамы из последней истории нехилый такой разброс интересов - от дизайна одежды до прокурора)