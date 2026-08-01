И фильм слабый, и играл Еременко не ах. В том фильме только одно было превосходно: красота Анны Самохиной.
Предлагаем сравнить, как выглядели 14 ярких исторических личностей на экране и портретах
Мы привыкли строить свои представления об определенной исторической эпохе и ее героях на основе фильмов и телесериалов, которые посвящены тем временам. Но в своем творчестве создатели кинолент зачастую отходят от фактов, чтобы сюжет был интереснее, а исторические личности стали более яркими. Поэтому нам порой сложно узнать на произведении искусства известного персонажа, которого мы уже сто раз видели в кино. Мы решили посмотреть, насколько заметна разница между портретами и экранными воплощениями прославленных людей. А заодно узнали несколько исторических анекдотов про них.
Императрица Александра Федоровна
Хотя брак между Александрой Федоровной и Николаем I был заключен в политических интересах, молодые люди искренне полюбили друг друга. Николай Павлович с удовольствием баловал супругу, возил ее по фешенебельным курортам, дарил произведения искусства и даже построил для жены павильон в итальянском стиле.
Да и спустя годы супружеская пара старалась надолго не расставаться друг с другом. Между ними действительно была любовь.
В сериале «Бедная Настя», который многие из нас вспоминают с теплотой и ностальгией, Александру Федоровну сыграла Алена Бондарчук. Многие зрители восхищались аристократизмом актрисы и тем, насколько естественно она создала портрет императрицы.
Варвара Нелидова
При всей своей нежной привязанности к жене, Николай I был мужчиной влюбчивым. Но единственным серьезным увлечением для него стала Варвара Нелидова. Девушку отличали удивительная красота и еще более поразительная скромность. Варвара не плела интриг и не занималась местничеством. Даже супруга Николая симпатизировала девушке, искренне любившей ее мужа.
Алене Ивченко, которая сыграла Варвару в сериале «Бедная Настя», удалось передать все сложности положения Нелидовой, а также ее спокойный, сдержанный характер.
Мария Меншикова
Темноглазая девушка на портрете — это Мария Меньшикова. Она могла бы стать супругой императора, но в результате отправилась вслед за отцом в ссылку, из которой уже не вернулась. Хотя существует версия, что девушка не была забыта в изгнании.
Якобы к Марии приехал давно влюбленный в нее Федор Долгорукий (чьи родственники поучаствовали в заговоре против отца девушки) и просил ее руки. В результате молодые люди поженились.
В историческом телесериале «Тайны дворцовых переворотов» образ Марии Меньшиковой воплотила Марина Майко. Это была одна из последних ярких ролей актрисы, сейчас она в кино почти не снимается.
Алексей Орлов
Алексей Орлов был яркой личностью. Он не получил подходящего для придворного человека образования, например, не владел иностранными языками, но при этом поддерживал деятелей науки и искусства и даже вел переписку с Жаном-Жаком Руссо. Но, пожалуй, самым ярким и романтичным эпизодом в его жизни было участие в поимке княжны Таракановой.
Именно эта история и показана в ленте «Царская охота», где роль Орлова досталась Николаю Еременко-младшему. И если не всем критикам понравилась работа актера, то вот зрители в основном были в восторге от творчества Еременко-младшего, показавшего сложного и неоднозначного героя.
Императрица Мария Федоровна
Супруга Павла I, Мария Федоровна, почти не вмешивалась в дела управления государством и все свое время уделяла занятиям различными видами искусства и благотворительности. Она писала портреты детей и пейзажи. Императрица даже работала за токарным станком — она вытачивала камеи, украшения и безделушки. А вот с мужем Павлом отношения у женщины были непростые.
Оксана Мысина в фильме «Бедный, бедный Павел» смогла убедительно сыграть искренне преданную своему супругу женщину, которой были чужды интриги и суета двора. Это одна из самых интересных ролей в творчестве актрисы.
Екатерина Нелидова
Современники описывали Екатерину как живую, изящную, но не блещущую красотой женщину, что заметно даже на этом портрете. Возможно, именно острый ум и добрый нрав девушки пленили Павла I, и Нелидова стала его фавориткой. Однако Екатерина не злоупотребляла своим положением.
Более того, со временем возлюбленная императора и его супруга сдружились и общими усилиями старались защитить Павла от влияния двора. Екатерина даже попала в опалу, защищая императрицу. Еще один интересный факт: Екатерина была тетей Варвары Нелидовой, которая стала фавориткой сына Павла — Николая I. Вот такая семейная традиция, превратившаяся в исторический анекдот.
В сериале «Екатерина. Фавориты» роль Екатерины Нелидовой сыграла Диана Милютина. Актриса отмечала, что тщательно готовилась к этой роли и изучала свою героиню. По словам Милютиной, Екатерина — умная и сильная женщина, при этом не лишенная глубоких чувств.
Маргарита де Валуа
Маргарита с детства отличалась острым умом, красотой и независимым нравом. Хотя их союз с Генрихом Наваррским сложно назвать удачным, Маргарита не раз выручала его.
А после того как супруги расстались, она все равно помогала королю в организации мероприятий и часто давала мудрые советы его второй жене. Сама же королева Марго на склоне лет жила в Париже, где покровительствовала деятелям науки и искусства.
Именно такой — независимой и отважной — Маргариту изобразила Евгения Добровольская в нашем любимом с детства сериале «Королева Марго».
Шарлотта де Сов
Шарлотта была одной из фрейлин Екатерины Медичи, и в ее задачу входил, в том числе, сбор той информации при дворе, которая могла бы помочь королеве-матери. Именно королева Екатерина подослала Шарлотту к Генриху Наваррскому, дабы очаровать супруга дочери.
Так де Сов стала коварной соперницей королевы Марго. В результате девушка не только обаяла Генриха, но и влюбила в себя младшего сына Екатерины, что придало ситуации еще большую пикантность, взбудоражило двор и породило множество исторических анекдотов.
В сериале «Королева Марго» роль коварной, но очаровательной Шарлотты досталась Ольге Дроздовой, которая смогла блестяще отыграть возлюбленную Генриха Наваррского. Не самая яркая роль в творчестве актрисы, но несомненно интересная.
Луиза Лотарингская
Хотя будущая королева Франции с детства обожала Генриха Валуа, она даже и помыслить не могла, что он когда-нибудь предложит ей руку и сердце. Луиза де Водемон, что видно на портрете, отличалась красотой, но была недостаточно знатна. Но когда Генриху III пришло время искать супругу, он остановил свой выбор именно на милой и кроткой Луизе.
А чтобы жених девушки не чинил препятствий, Генрих предложил ему взять в жены свою фаворитку. Молодой человек щедрость монарха не оценил и срочно покинул двор. В Луизе Генрих III обрел любящую и преданную супругу. Такой вот исторический анекдот.
В сериале «Графиня де Монсоро» роль Луизы Лотарингской сыграла Ирина Безрукова, и многим зрителям понравилась сдержанная и элегантная королева в ее творческом исполнении.
Джорджиана Спенсер
Джорджиану Спенсер можно было назвать удачливой женщиной. Она вышла замуж по любви и за одного из самых богатых женихов Великобритании. Кроме того, если судить по портрету, Джорджиана была красивой женщиной. Спенсеры были известными меценатами и покровителями деятелей искусства.
Однако после долгих лет брака дама унаследовала только долги, после чего все время говорила детям, чтобы они разумнее обращались с деньгами. Но, как показывает история ее прославленной дочери Джорджианы Кавендиш (именно она была главной героиней фильма «Герцогиня»), советы матери не были услышаны.
В фильме «Герцогиня» роль Джорджианы досталась блистательной Шарлотте Рэмплинг. Актриса смогла замечательно сыграть холодную аристократку, которая при этом нежно любит своих детей. Жаль, экранного времени ей выделили немного.
Полина Бонапарт
Полина считалась самой красивой из сестер Наполеона. Художники часто писали ее портреты и создавали статуи. Но за яркой внешностью девушки большинство окружающих не замечало ее острого ума и своенравного характера.
Упрямство Полины, ее тяга к приключениям и экстравагантному образу жизни доставили немало неприятностей Наполеону. Но именно Полина Бонапарт последовала за братом в ссылку и поддерживала его в нелегкие времена.
В сериале «Адъютанты любви» Полину сыграла Елена Подкаминская. Актриса признавалась, что ее заинтриговала возможность сыграть персонажа, настолько непохожего на нее, но при этом очень интересного и неординарного. В ее творчестве это был первый подобный опыт.
Ольга Жеребцова
Жизнь Жеребцовой можно назвать какой угодно, но только не скучной. Женщина постоянно находилась в центре интриг при различных монарших дворах, приняла участие в заговоре против Павла I и прослыла настоящей авантюристкой.
На склоне лет она с удовольствием делилась своими воспоминаниями о бурной молодости и историческими анекдотами с Герценом, которому, кстати, помогла обрести семейное счастье.
В фильме «Золотой век» Ольгу Жеребцову изобразила певица Ольга Орлова. В ее исполнении героиня выглядит скорее как очаровательная простушка, которая невольно оказалась в гуще событий. А жаль, Жеребцова заслуживала более интересного портрета.
Мария де Роган, герцогиня де Шеврез
Герцогиня де Шеврез знала толк в дворцовых интригах. Она была ближайшей подругой Анны Австрийской и поддерживала роман королевы и герцога Бекингемского. В какой-то момент Марию даже отлучили от двора, что не охладило ее страсть к авантюрам.
В произведениях Александра Дюма об этой эпохе герцогиня де Шеврез упоминается только мельком. Сначала она выступает как возлюбленная Арамиса, а затем балует своим вниманием Атоса. Именно эта дама в романе «Двадцать лет спустя» стала матерью виконта де Бражелона.
В фильме «Мушкетеры двадцать лет спустя» роль герцогини досталась Ольге Кабо. Актриса до сих пор с удовольствием вспоминает об этом проекте, хотя и замечает, что ее персонажу не хватило глубины.
Тамара Карсавина
Тамара Карсавина наряду с Анной Павловой была одной из выдающихся балерин начала XX века. Артистку отличала удивительная красота и особая мягкая пластика. Она не только танцевала на сцене, но и играла эпизодические роли в кино. После того как Карсавина прекратила выступления, она преподавала хореографию.
В сериале «Империя под ударом» роль Карсавиной досталась Илзе Лиепе. И хотя сам сюжет вызвал некоторые нарекания у зрителей, игра Илзе пришлась всем по душе. Многие отмечали и внешнее сходство двух женщин.
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