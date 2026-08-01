Предлагаем сравнить, как выглядели 14 ярких исторических личностей на экране и портретах

Хотя брак между Александрой Федоровной и Николаем I был заключен в политических интересах, молодые люди искренне полюбили друг друга. Николай Павлович с удовольствием баловал супругу, возил ее по фешенебельным курортам, дарил произведения искусства и даже построил для жены павильон в итальянском стиле.

Да и спустя годы супружеская пара старалась надолго не расставаться друг с другом. Между ними действительно была любовь.