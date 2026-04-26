15 душевных историй о том, каково это — выйти с учебы на первую работу и сразу попасть в историю
Получить диплом — это не финал, а старт новой, невероятно интересной главы жизни. Вчерашние школьники и студенты впервые выходят на работу и внезапно понимают, что мир взрослых состоит не только из дедлайнов, но и из множества уютных моментов и маленьких радостей: кофе перед сменой, добрый взгляд наставника и внезапный успех там, где его не ждали. Первые ошибки, первые успехи и поддержка коллег часто превращаются в теплые истории, которые запоминаются надолго.
- Мне 21, только после педа — и сразу 11 класс. Выхожу к доске, руки трясутся. Тут с задней парты басом: «Да не переживайте так, мы не кусаемся!» — класс ржет, я краснею еще сильнее. Кое-как урок прошел. А после звонка ко мне подходит тот самый «бас» и сует мне в руки листок: «Мы тут все поспорили на сникерсы». Я уже думаю — ну все. А он добавляет: «Сделали ставки, кто через 10 минут вас доведет до слез. Я поставил, что никто». И так спокойно: «Не люблю проигрывать». И уходит. А я стою с этим листком и улыбаюсь, как ненормальная.
- Впервые на работу вышла в 18, после худучилища. В садик нянечкой. Разрисовала им все павильоны, переоформила группы, все по какому-то моему фен-шую расставили. Посуду не любила мыть, мыли воспитатели, в то время, когда я в спальне 25 детишек укладывала спать и сама с ними засыпала. Было очень весело, это была логопедическая группа, а я к литературе очень близка. В результате, моей такой крутой работы наш садик прославился праздниками, экскурсиями, новым дизайном, весельем и неординарностью... и когда спрашивали, что с ними случилось, они тихонько говорили, что у них нестандартная нянечка, которая как бы работает, и как бы и просто развлекается, но всем от этого отлично. Начальство берегло меня, я это ценила. У меня не было родителей, только бабушка 80 лет. Ей, кстати, всегда передавали из кухни детское питание, я ей носила, она радовалась. И когда наигралась уже во всех группах, пошла на чулочную фабрику. Но это вообще другая история.
- Устроилась на работу сразу после вуза. Был у меня директор. Неплохой такой директор. Иногда с ним даже «за жизнь» говорили. Но была у него такая фишка, что каждый раз после окончания рабочего дня, он давал какие-то новые задания. Типа сделать сейчас, срочно, ну вот никак нельзя отложить. Поэтому мой рабочий день никогда не заканчивался в 16 часов, а всегда немного затягивался. И тут наступила весна. В один из рабочих дней, зарывшись в груду бумаг, думаю, вот сегодня уйду точно вовремя. Погода хорошая, солнце. Ближе к концу рабочего дня смотрю на офисные часы и вижу желаемое! Я встаю, выключаю компьютер, собираю сумку. В этот момент входит директор. Ну знаю я, зачем ты пришел. Не дав ему открыть рот, говорю: «Завтра, все завтра, а сейчас я домой». Он стоит в тихом ступоре, не возражает. Ухожу, не забыв попрощаться. Прихожу домой. Включаю фоном телевизор, делаю свои дела по дому и вдруг понимаю, что программы какие-то новые для меня, для домохозяек. Смотрю на часы. Время 15.20! Ушла раньше окончания своего рабочего дня, а еще и нахамила директору. Я увидела на офисных часах то, что хотела увидеть. На следующий день с поджатым хвостом явилась на работу. Рассказала директору ситуацию и извинилась. Спрашиваю его: «А чего ты мне не сказал, что я ухожу в середине рабочего дня?» Директор задумчиво так: «Ты знаешь, я сам офигел. Смотрю на часы, на то, как ты собираешься. Думаю, может так и надо?» Не уволили.
Либо директор посчитал в голове все часы переработки, а решил, что лучше уж так...
«Мне 22, собираюсь приступить к своей первой работе после окончания бакалавриата»
- После универа я стала искать себе работу. Опыта не было, знаний было мало, поэтому решила сунуться в первую попавшуюся контору — временно. Так как направление у меня было больше научное, то пошла в институт Академии Наук. Меня туда сразу взяли, предложили зарплату 15 тыс., на что я согласилась. Друзья мои смеялись с этого, так как сами устроились в компании на зарплату где-то в 40-50 тыс. Прошло несколько лет. В институте моем постоянно какая-то движуха, мы получаем гранты, начальник подкидывает мне подработки, проекты, пишем статьи, участвуем на конфах. Хоть я и просто инженер, моя зарплата выросла до 80 тыс. (при этом я имею свободный график и удаленку). А вот мои друзья так и остались с той же зарплатой, и уныло тащатся каждый день свои офисы. В общем, удачно это я тогда зашла в потертые двери института. Да и вообще наука это круто, в ней, если покрутиться, неплохо можно устроиться.
- Устроилась машинисткой. В первые же минуты работы влетает человек и просит срочно отпечатать какое-то требование за подписью главного бухгалтера. Ну, я отпечатала. Опечатку заметил только сотрудник банка, а получать надо было 3 миллиона рублей (1968 год). Дело в том, что я перепутала буквы З и Х. Потом узнала, что главбух был большим поклонником женщин и его после моей опечатки стали звать «главбуз».
3 миллиона рублей в 1968 году ?? Разве в те времена такие суммы бывали ?
- Устроилась работать учительницей в своем городе. Это моя первая работа. Городок у нас маленький, так что учительниц не хватает. Меня уже там ждали. Я учительница начальных классов, в основном обучаю первоклашек. Такие непослушные, сложно с ними установить контакт. Как-то раз был совсем неудачный день у меня. Опять накопилось слишком много работы, я ничего не успеваю, и дети опять не слушаются, ничего не выполняют, как следует. В общем, когда закончился урок и дети ушли, я просто разрыдалась. Сама от себя такого не ожидала, наверное, от усталости. Вдруг подходит мальчик ко мне и говорит, мол, не плачьте Анна Николаевна, вытаскивает из кармана конфетку и дает мне. Это было очень мило с его стороны, а он ведь один из самых непослушных в моем классе. Как-то сразу силы прибавились и настроение у меня поднялось.
«Наряд, в котором я иду на свою новую работу — шляпником»
- Один раз позвонила девочка 18-летняя, без опыта, и сказала, что хочет работать только у нас. Ну приходи, сказала ей я. На собеседовании смотрю — глазки умненькие, упертая. Взяли стажером в отдел снабжения. В итоге, она пережила там всех, дальше ушла в экономический отдел и сейчас успешно там же работает руководителем направления.
"Она пережила там всех"??? Может быть, всё-таки пересидела (подсидела), а то как-то печально, что из этой конторы люди не уходят на своих двоих, а их ногами вперёд выносят 😭😭😭
- После вуза мне повезло, я сразу устроилась в нефтяную компанию, в отдел IT. Через год эта работа мне наскучила, я решила уволиться и поехать в Лондон, учить английский (мой уровень на тот момент был так себе). Захожу к начальнику, это был британец лет 50, говорю так и так, а он спрашивает, чем ты там будешь заниматься вне учебы? Я: «Подыщу какую-нибудь работу». Он: «А не хочешь ли ты работать в нашем головном офисе на полставки?» Я смотрю на него и молчу, долго... Он говорит: «Конечно, возьми время, подумай». Я даже не поняла, над чем думать? Вслух говорю «ок» и ухожу. Через пару дней мы пересекаемся в офисе и он: «Дана, ты хочешь работать в офисе в Лондоне?» Я: «Да». Он: «Отлично, тогда я напишу в HR, пусть оформляют». Я реально не могла поверить до момента, пока со мной не связался HR.
- 2006 год. Прихожу как-то с ночного дежурства в нейрохирургии на работу (после окончания вуза я год работала в двух местах) и мой начальник отправляет меня в соседний корпус к какому-то директору подписать документы... Прихожу, а тот аж вздрогнул, когда я вошла в кабинет! Я удивилась, вроде раньше не виделись. Через двое суток выхожу опять на дежурство и лезу в журнал поступлений. И вуаля! Этот директор поступал в нейрохирургическое отделение по моему дежурству... А моя работа очень деликатная. В общем, мы действительно знакомы! Просто я редко запоминала пациентов, особенно когда они всего ночь провели в реанимации. А вот меня регулярно узнавали на улице!
«Купил дезодорант на свои собственные, честно заработанные деньги с первой работы после окончания университета. Даже 2 по цене 1!»
Дожно быть, очень долгое время и очень многие люди советовали ему это сделать...
- После педа устроилась в школу — начальные классы, мечта детства. Одевалась скромно: джинсы, кардиган. Вдруг вызывает завуч: родители пожаловались на мой внешний вид. Я аж моргать перестала — так офигела. Говорю, мол, англичанка вообще щеголяет в мини и стразах — и что?! Оказалось, все наоборот: родители просто испугались, что я «слишком простая» и детям может не хватать ощущения «торжественности». Мы поговорили. Я объяснила, что мне важно, чтобы детям было со мной легко и не страшно ошибаться. А через неделю мы вместе придумали «День нарядного настроения»: раз в месяц я приходила, одетая чуть ярче, а дети тоже могли принарядиться. И как-то так получилось, что все остались довольны — и родители, и дети, и я в своем любимом кардигане.
Помню свое первое сентября в качестве учителя. Готовилась к нему заранее, особо старалась в направлении наряда. Приобрела себе шикарное платье из фактурной ткани, с вытянутыми петельками. Считала себя очень привлекательной: прическа, туфли на шпилька, макияж. Ожидание: все упадут в обморок от моей несравненной красоты. Реальность: учительница припёрлась на линейку в платье с затяжками.
- Первая работа после вуза, коллега решила звать меня Жанна. Мое имя Балжан для нее сложно, и она всем об этом сказала. Я промолчала, потому что тогда я не встречала ни одну тезку, имя мое было неудобным и непонятным для неказахов. Через неделю начальник отдела зашел и услышал «Жанна», спрашивает, мол, у нас новый коллега? Нет, на меня показали. Всех собрал и сказал: «У человека есть свое имя из 6 букв, вы заменили на 5 чужих». Так все поняли, что я Балжан.
Ну, почему же на 5 чужих букв? Все родные - из собственного имени 🤣
- В детстве я обожала читать книги и всегда мечтала стать учителем литературы. Я закончила школу с золотой медалью, а университет — с красным дипломом. Но, вот беда, я немного картавлю. В 4 школах столицы мне отказали. Мои мечты о преподавании рухнули, и я устроилась кассиром в супермаркет. Работа была тяжелой, удовольствия никакого не приносила и однажды, не выдержав, я расплакалась прямо на рабочем месте. Ко мне подошла покупательница, которая заметила мое состояние. Мы разговорились, и я поделилась с ней своей историей. Она улыбнулась и сказала, что в частных школах меня с радостью примут. Эта женщина оставила мне номер своей подруги, и мы созвонились. Подруга устроила меня в свою частную школу учителем литературы. Я работаю там уже четвертый год, и не могу поверить, как судьба может преподнести неожиданные сюрпризы!
«В моем офисе кухня еще из 50-х. И все до сих пор функционально! Я регулярно пользуюсь духовкой»
- Моя первая официальная работа продлилась три недели. Случилось это сразу после окончания журфака. Устроилась я на тихое и непыльное место: в управление энергетики и водоснабжения руководителем пресс-службы. То, что пресс-служба состояла из меня же — было не важно. Это была работа мечты для многих. Короче я промучилась три недели, поняла, что жизнь уходит, а я прозябаю, и быстренько уволилась, убегая из отдела кадров вприпрыжку. Трудовую я даже не открывала. Потом под социальным прессингом мамы я пошла сдаваться на учет в службу занятости. Эта затея мне сразу казалась дурацкой, но неделю спустя я таки туда явилась узнать, какие вакансии мне нашли. Тетечка-сотрудница, не дрогнув ни одним мускулом, протянула мне распечатанный листок с предложениями о работе. Я бегло проглядела и сложилась пополам от хохота. Мне предлагали работу на северах не кем-нибудь, а охранником, а еще (самое вкусное) — телохранителем и начальником личной службы безопасности за огромные по тем временам деньги. Я продолжала хохотать и вытирать слезы, а тетечки смотрели на все это, пожимая плечами. Наконец, насмеявшись, я выдала: «Посмотрите на меня, разве я похожа на охранника или телохранителя?» Мои гордые полтора метра преисполнились, но не увеличились. Тетечки же на полном серьезе ответили: «Мы ищем вакансии согласно вашему образованию и опыту. У вас в трудовой написано, что вы руководитель службы безопасности». Я открыла трудовую, а там и правда так написано, но лишь потому что мою несуществующую пресс-службу нужно было приписать к существующему отделу и им стал отдел безопасности. Так я упустила великолепный шанс стать легендарной феей-телохранительницей.
- После универа решила «отдохнуть» и устроилась в авиакомпанию. Летим, бизнес-класс. Малыш начинает плакать. Вызов с кресла, женщина заявляет, что детям на борту самолета не место. Пум-пум-пум.... Я так растерялась от того, что люди правда могут так думать. Мол, ее билет стоит миллион и она вынуждена это терпеть. Я не сразу сориентировалась, сказала только: «Наша авиакомпания не перевозит лошадей и грызунов. А людей мы перевозим всех».
Решила отдохнуть и устроилась в авиакомпанию??? Скорее, решила сделать так, чтобы работа в офисе, сидя на пятой точке, потом раем показалась 🤣
- Я после меда пришла работать в больницу — вся такая серьезная, по протоколам, стараюсь выглядеть «как настоящий врач». И тут заведующая как-то говорит: «Ты все правильно делаешь, только тебя пациенты боятся». Я вообще не поняла — я же просто нормально работаю. Чуть расслабилась: стала попроще говорить, иногда улыбаться. И сразу люди как-то спокойнее стали. И я такая: ага, вот как это работает!
История про моего прадедушку. Он был врачём-венерологом. У одной дамы было обнаружено некое заболевание. Прадед выдаёт ей умное название на латыне, назначает курс лекарст, что-то про саму болезнь рассказывает. Дама сначала реагирует спокойно, но потом внезапно бледнеет спрашивает: "Так у меня, что, триппер что ли???" После утвердительно ответа упала в обморок.