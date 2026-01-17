А что такого? Любой труд в почёте, даже если на трассе с кабачками... Кому-то же они нужны!
20+ человек рассказали о своей первой подработке, которую не забудут, даже выйдя на пенсию
Сегодня мы уверенно проводим планерки и управляем дедлайнами, но в душе каждый помнит то самое первое место подработки. Кто-то начинал путь к успеху с раздачи листовок в костюме гигантского хот-дога, а кто-то пытался сосчитать всю сдачу мира, работая на кассе в парке аттракционов. Мы собрали истории людей о первой подработке, воспоминания о которой греют душу даже спустя десятилетия.
- В 16 лет я устроилась в кафешку с фастфудом. Однажды просят у меня мороженое. Я хватаю какой-то пакет из холодильника, выливаю в аппарат, насыпаю орешки — готово. Спустя пару минут та же девушка возвращается со словами: «А можно еще одно для подруги?» Немного удивляюсь, но молча повторяю то же самое. Через полчаса открываю холодильник и понимаю, что контейнеры с молочной смесью и с соусом для салата «Цезарь» были абсолютно одинаковыми! Короче, я полдня продавала мороженое, замешанное на соусе для салата.
- В школьные годы захотелось своих денег. Подхожу к маме, мол, зарабатывать хочу. Мама хитро прищурилась: «Точно? На все готова?» Я гордо кивнула, мама молча взяла телефон и пошла кому-то звонить. Проходит неделя. Картина маслом: стою я на трассе, а рядом стоит старая дядюшкина «Волга», на которой места живого нет. Я при полном параде: в своем самом красивом праздничном платье, нафуфыренная, вся такая невообразимая. Стою я, такая «важная леди», и торгую дядиными кабачками и помидорами! Самое смешное, что в тот момент я реально чувствовала себя крутой бизнес-вумен. А сейчас представляю этот сюр: принцесса у ржавого корыта взвешивает людям всякие огурцы.
- Перед первым курсом универа я летом пошла богатеть — устроилась заправщицей на автозаправку. Там у меня был напарник Толян, мой ровесник. Как выяснилось, его отец, проректор университета, был моим научным руководителем, когда я от гимназии писала научную работу по литературе на конкурс. Так вот, мы с Толяном наперегонки бегали к машинам побогаче и в конце смены сравнивали, кому сколько чаевых дали. Я всегда побеждала. Спустя 10 лет пересеклись по работе. Я проводила презентацию в прокуратуре от банка, а Толян был прокурором, с которым надо было согласовать работу. Вот мы поржали! Классное воспоминание. © saracco.olga
- Шел на свое первое собеседование, сильно волновался. Решил забежать перед этим перекусить, чтобы чутка успокоиться. Только еду принесли — я встал, хотел в уборную зайти, зацепился рубашкой за какой-то гвоздик в столе, потянул. Рубашка порвалась, кофе на меня полетел, сэндвич — на пол. Это заметил владелец заведения: поменял мне еду, кофе, еще и рубашку чистую дал — форму из его кафешки. Я был невероятно благодарен ему, прошел собеседование, и меня взяли. © Палата № 6 / VK
- В 16 лет я продавала флажки на футбольных матчах. Половину заработка потом тратила на пирожок. Зато я там встретила парня, который вот уже 20 лет мой близкий друг, и связь не потерялась даже после моего переезда. © Silverchiffa / ADME
- Во время учебы в колледже я подрабатывал в крупном медицинском центре. И вот я пришел наниматься в на работу туда же, но в другой отдел. Перед началом собеседования меня пригласили на совещание. Никто меня никому не представил, видимо, они решили, что я уже всех знаю, поэтому я провел целый день, общаясь со всеми этими людьми и не понимая, кто есть кто. Я даже не сразу разобрался, кто из них начальник, потому что он сидел тихо и особо не проявлял себя. © WillingPublic / Reddit
- Самые-самые первые деньги мы с двоюродной сестрой заработали в 8-9 лет. У нас тогда бахчи были очень урожайные. Привозили с собой с бахчей по целому прицепу арбузов, дынь и тыкв. И так 2-3 раза за сезон. В общем, поставили мы ящики рядом с дорогой (бабуля с дедом жили в частном секторе), за день нормально так продали. На какую сумму, уж не помню, но для нас это были ощутимые деньги. А еще раньше мы пытались продавать старые бабулины вещи из сундука в сарае, зашитые мною швом толщиной в палец и удивлялись, почему никто не хочет их покупать. © Анастасия / ADME
- Уже в 9 лет я поняла, что труд оплачивается. Так как мы дневали и ночевали в Доме культуры, то я «работала» на елках в дни зимних каникул, где проводили по несколько представлений в день. Сначала была зайцем, потом лисой, а затем доросла до Снегурочки. Между представлениями нас кормили в кабинете директора, а в конце рабочего дня давали по бесплатному подарку. А настоящие деньги я стала зарабатывать в училище на первом курсе. Работала санитаркой в ночь в операционной. Не особо долго, но пару раз зарплату получила. © Игорь / Дзен
- В классе 4 или 5 мама пристроила сшивать документы в папки для архива. Она приносила домой документы, а я сверлил в пачках отверстия по шаблону и стягивал жгутом. Электродрель папа выдал. Не помню, сколько заработал. А с первой настоящей зарплаты купил маме красивую мягкую игрушку. © everyman / Дзен
- Мой отец был большим чиновником. Мама тоже на хорошей работе. А я с 14 лет мыл автобусы по ночам в автопарке — летом и в каникулы. Деньги отдавал в семью и гордился этим. Делал это просто для самоутверждения, мол, я тоже что-то могу. © Луна Норд / Дзен
- Я работала неполный рабочий день в ресторанчике быстрого питания. В мою первую смену все шло гладко, пока не взбесился автомат с газировкой. Я доливала сироп, а он начал брызгать во все стороны, словно пожарный гидрант. Весь пол был залит липкой жидкостью, а я стояла мокрая с головы до ног. Казалось, что хуже уже быть не может, но тут вошел мой шеф, поскользнулся на газировке и упал, как персонаж мультфильма. Все замерли, а я решила, что меня тут же уволят. Вместо этого менеджер просто рассмеялся, и вскоре к нему присоединился весь ресторан. © Cathy_Love / Reddit
- На первой работе был случай, над которым мы до сих пор смеемся. Дресс-кода не было, ходи как удобно. Ну, мы с подругой «стильные» — одевались так, что мама не горюй. Как-то вызвал подругу директор к себе. И такой спрашивает, мол, все ли у нее хорошо, хватает ли зарплаты. А то ему жалко, что она в драных штанах ходит. На полном серьезе. А после зарплату повысил и еще премию дал. Долго мы смеялись. А она еще пару месяцев говорила: «Снимай платья свои, джинсы рваные покупай». © Подслушано / Ideer
- Мы с подругой на втором курсе устроились техничками в кинотеатр — мыть полы в фойе, включая туалеты и кинозал. Работали фактически рядом с нашим общежитием, в зале можно было найти закатившиеся монетки, да и зарплата была значительно больше нашей стипендии. Вот только мы стеснялись там встретить знакомых и еще возвращались в общагу к часу ночи, а двери закрывали в 23:00. Короче, нам каждый раз надо было объясняться с вахтерами. © asiia6118
- Как же я обожала свою первую работу. В 11 классе начала подрабатывать в массовках. Искала группы в соцсетях и за деньги ходила на всякие телевизионные шоу: иногда юмористические, иногда про семейные мелодрамы. Нужно было за деньги просто изображать нужные эмоции и хлопать вовремя. Мне очень нравилось. А еще мной очень гордилась бабуля. Ей регулярно звонили подружки и говорили, что видели меня по телеку. Я была местной звездой. © Карамель / VK
- История произошла лет 5 назад. Я, студент первого курса, устроился на подработку в одну компьютерную фирму оператором. Консультировал людей в телефонном режиме. В первый же рабочий день поступает звонок от пожилой женщины: «Помогите, пожалуйста. Я тут в интернете посидела, скачала несколько файлов. Но позже пересмотрела — оказалось, большая часть из них мне абсолютно не нужна. Как мне их вернуть обратно? Вдруг кому-то они действительно пригодятся?» © Не все поймут / VK
- Я студентка и подрабатываю няней, забираю мальчика из садика, вожу на кружки и сижу с ним, пока родители не вернутся с работы. Семья молодая и спокойная, без претензий. Я думала, что это будет просто временная подработка, но все оказалось намного приятнее, чем ожидала. Они всегда спрашивают, не устала ли я, предлагают поужинать с ними, а как-то даже на мой день рождения подарили сертификат в книжный магазин. Мелочь, а неожиданно. Иногда вечером мама мальчика говорит: «Вы так помогаете нам, спасибо вам большое». И я понимаю, что это не просто работа — это отношение. Уважительное и человеческое. А потом вспоминаю, как на первой подработке в кафе менеджер кидала тряпку и говорила: «Ты что, не видишь, тут грязно?» Там я была просто руками и ногами без лица и имени. А тут — человек. Так что теперь я точно знаю, что не должность определяет, как к тебе относятся, а люди. © Палата № 6 / VK
- На втором курсе работала уборщицей в театре. Работа была тяжелая, 6 дней в неделю. Но в качестве бонуса можно было бесплатно оставаться на спектакли. Пересмотрела много прекрасных постановок. Видела известных артистов на сцене и коридорах театра. А с 5 курса уже трудилась по специальности — инженером-проектировщиком. © teddy_bear_co_
- Я работала в бутике. Как-то одна тетка купила дорогущее вечернее платье. Через день притащила его сдавать. Я ей: «Нельзя, оно же ношеное!» А она в ответ: «Докажи! Ярлык на месте». Я стою в ступоре. И тут эта дама с хитрющей рожицей выдает: «А давай так: ты платье забираешь, а я плохой отзыв про тебя не пишу, никто про твой косяк не узнает». Я от такой наглости аж в осадок выпала. Благо, в бутик зашла наша начальница. Я тут же хватаю это платье, лечу к ней и сую в руки. Начальница, конечно, сразу развернула эту дамочку.
- Я на первом курсе бегала с каталогами косметики. Тушь, помада, духи всякие. Как-то прихожу к заказчице, а дверь ее свекровь открывает. Шипит: «Она на работе. Но вообще, ноги чтоб твоей тут не было!» И вдруг из-за ее спины с хитрым прищуром выплывает моя прямая конкурентка и тоже под мышкой каталоги держит. Думаю: «Ну и ладно!» С заказчицей напрямую созвонилась, встретились в кафе, посидели, пар выпустили — она ворчала на свекровь, я — на дамочку, которая решила у меня покупателей отбивать.
- Работала в 15 лет на рынке, продавала устройство для изготовления всяких пельменей.
Целый день катала тесто на жаре и орала: «Чудо-трубочка, лепит и режет. Пельмени, чебуреки, беляши!» © avia_let
- Сразу вспоминается работа в парикмахерской. Тогда мне нужна была любая подработка, чтобы иметь карманные деньги. Я убирал волосы и мыл полы. Когда я познакомился со своей женой, то мне показалось символичным, что она работает в салоне красоты. Я рассказал, что моя первая работа как раз была в парикмахерской, хоть никого я там и не стриг. Интересно, что еще раз подметать в парикмахерской мне все же пришлось, но теперь в собственной. Мы с женой открыли сеть салонов. Прикольно так, будто судьба! © Палата № 6 / VK
Первые подработки редко проходят бесследно: именно они учат ответственности, смелости и умению выкручиваться из неловких ситуаций. Спустя годы эти истории вспоминаются с улыбкой — как важная часть взросления. А какие первые заработки были у вас?
