18 комичных ситуаций, в которые люди попадали, когда учили иностранный язык

47 минут назад
18 комичных ситуаций, в которые люди попадали, когда учили иностранный язык

Изучение языков имеет много плюсов, основной из которых — общение с людьми, с которыми ты не смог бы поговорить иначе. Но иногда в процессе коммуникации получаются смешные ситуации, о которых хочется поведать всему интернету.

  • Сижу на работе, звонит на сотовый неизвестный номер. Представляются как центр иностранных языков, предлагают изучать английский. Обычно сразу сворачиваю любые подобные предложения, но тут заинтересовало название центра, в переводе на русский «ледяная свинья». Напрямую, конечно, не спросил у звонившего, но по ходу разговора так и не понял, почему такое название. В общем, после звонка рассказал своим коллегам это странное название языкового центра, ржал весь отдел... надо мной. Центр называется «Ай спик», а не «айс пиг». © Палата № 6 / VK
  • Моя подруга представила меня на русском как «моя подружка». Я думаю — отлично, слово сразу в словарь! В следующий раз перед друзьями я сказала, что я ее подушка. © visanu / Reddit
  • На французском можно сказать «Je suis plein(e)» в значении «Я сыт(а)», но, оказывается, чаще эту фразу понимают как «Я беременна». © ingmar_ / Reddit
  • В начале изучения итальянского я думала, что per favore и per carità — это синонимы слова «пожалуйста». Поэтому я часто заказывала кофе, говоря не «Кофе, пожалуйста», а «Кофе, ради всего святого». © cianfrusagli / Reddit
  • Нас пригласили к себе наши друзья из Норвегии, и в конце поездки я очень хотела их поблагодарить за гостеприимство, за компанию, за отличные разговоры. Ну я выдала душевную фразу: «Takk for alt» («Спасибо за все»). Оказывается, это то же самое, что сказать человеку «покойся с миром» вместо «сладких снов». © blastjerne / Reddit
  • На ранних стадиях изучения немецкого языка у меня были большие трудности со слушанием. На улице я встретил семью, которая говорила по-немецки, и я не смог понять ни одного слова, только услышал звук ü (ю). Я набрался храбрости и решил попрактиковать язык, подошел к ним и спросил, немцы ли они (на немецком, естественно). Оказалось, что это были французы. © DrewHC3 / Reddit
  • Встречаюсь с иностранцем. По-русски говорит отлично, но иногда возникают трудности с пониманием некоторых вещей. Как-то раз мы болтали по телефону, и от переизбытка нежности он мне говорит: «Ты такая милая и хорошая, моя собака!» До сих пор не понимает, почему «зайка» и «котик» — это нормально, а «собака» — не очень. © Подслушано / Ideer
  • Приехала в гости из Германии сестрица двоюродная. По-русски она говорить и понимать может, но какие-то простые фразы, слова выговаривает не очень хорошо. Пообщалась она с моей матушкой, приходит задумчивая. Спрашивает: «Что такое „учбеки“?» Я начинаю рассказывать про узбеков, что это такая национальность, про Узбекистан. Сестра хмурится и спрашивает: «Почему твоя мама каждый день у меня спрашивает, как мои узбеки?» Люди, я ржала и каталась по полу от смеха. У моей мамы любимый вопрос — «Как твои успехи?»
  • Когда жила в Турции, потихоньку учила язык. Некоторые слова казались по началу созвучными и как-то раз подошла к парню-коллеге и сказала: «Любовь моя, пойдем со мной, пойдем! (Ашкым, гяль)» Хотела сказать: «Я голодная, пойдем поедим! (Ачим, гяль)» Звала поужинать с ребятами, там все уже собрались и хотела позвать его с нами, справилась как могла. Он долго смотрел на меня недоумевающе. © thatswhy_tattoo
  • Когда я плохо говорила по-английски, в спортзале я настойчиво требовала сову (owl) вместо полотенца (towel). С десятого раза догадались, что мне нужно. Сову так и не принесли. © olga_satu_
  • Мой муж-добряк, увидев на лестнице девушку, помогавшую подниматься слабому дедушке, мигом втащил того наверх под благодарные бормотания его спутницы. А вот если бы он лучше знал немецкий, услышал бы, что помощь им не нужна и это были такие специальные упражнения для деда. © vie_fastueuse / X
  • В ресторане смотрю суп — написано barely schpinach. Думаю, как раз то, что надо — много жидкости-бульона и немного шпината. Супер! Приносят суп, а это и не суп, а просто плотное рагу из шпината и еще чего-то, ложку можно ставить. Я говорю официанту: так, мол, и так — должно быть, произошло недоразумение, но я хотела суп с названием «едва шпинат», а не сплошной шпинат. Он говори: «Не пойму, в чем ваша проблема, это ваш суп». Я спрашиваю: «А почему тогда в название написано, что там едва шпинат?» Он подает мне меню, и тут я к своему стыду нахожу что-то, что я приняла за опечатку в слове barely: на самом деле незнакомое мне вообще слово barley (перловка). © hey___jul
  • Я начинала учить китайский прямо в Шанхае. На второй неделе моего прибывания там я выучила полезное слово 纸 — бумага. В какой-то момент моя подруга попросила меня дать ей 纸, и я вырвала страницу из тетради. Оказалось, это слово обозначается для всех типов бумаги, включая салфетки, туалетную бумагу и прочее. Мы обе сильно смеялись, пока я рылась в сумке в поиске салфеток. © OrchidCrown / Reddit
  • В дни начала развития интернета я не очень хорошо говорил по-английски, но заходил в онлайн-чаты, где я там пообщался с девочкой моего возраста. Она хотела уже отсоединиться, а мне так понравилось с ней разговаривать, что я попросил ее имейл. Она спрашивает: «Зачем?» Я хотел сказать, мол, чтобы мы смогли и дальше переписываться, но не знал слов. Я спросил у моей мамы по-голландски, а слова «переписываться» и «жениться» звучат похоже у нас. Она не так меня расслышала. Так что я написал незнакомой девчонке, что хочу ее имейл, чтобы на ней жениться. © shayelk / Reddit
  • В начале 2000-х группа немецких студентов проходила практику в моем городе. Как-то раз один из них шел мимо метро и увидел, что с лоточка продаются пирожки. Продавщица в белом фартуке и колпаке громко кричала: «Пирожки! Пирожки горячие!» Студент немного знал русский, но почему-то подумал, что «горячие» — это такой особый вид пирожков. Дальше состоялся диалог:
    — Мне, пожалуйста, горячие.
    — Молодой человек, они все горячие.
    — Нет, мне нужны горячие!
    После примерно трех повторов продавщица рявкнула на странного покупателя, а он убежал, оставив деньги, и так и не купив пирожок (горячий). © Шёпот эльфа / ADME
  • Первая заграничная поездка. Турция. Нам лет по 20. Милая влюбленная пара настойчиво просит у турка «belt from skin» (ремень из человеческой кожи). Бледный как снег турок с глазами размером с блюдце медленно проводит указательным пальцем по лицу и в полу трансе шепотом уточняет «skin?» И только тут до нас доходит. (Прим. редакции: ремень из кожи = «leather belt») © hearts_are_here
  • Не бойтесь ехать за границу без идеального знания английского. Мне не положили полотенца в номер, побежала на ресепшен и поняла, что забыла, как будет «полотенце», но объяснилась так: «Мне нужен кусок ткани, который делает кожу сухой после душа». Меня поняли. © bastat_honey
  • На японском слово «tabemono» (食べ物) обозначает еду, а «esa» (エサ) — корм для животных или приманку для рыбы. Я не знал, что есть различие. Видели бы вы лица сотрудников, когда я указал на карпов кои в их пруду и попросил «tabemono». Они подумали, что я хочу съесть их прекрасную рыбу, которая, наверное, старше меня. А я всего лишь хотел дать им корма.© TitanInTraining / Reddit

