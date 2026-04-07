15 историй о собеседованиях, где градус юмора пробил абсолютно все потолки
Вам когда-нибудь казалось, что рядовое собеседование внезапно превращалось в кастинг для комедийного шоу? Поиск работы — это, безусловно, волнительный процесс, но порой он генерирует такие смешные истории, что соискатели остаются под огромным впечатлением еще на год вперед. Ведь иногда в кабинетах HR-специалистов юмор и абсурд переплетаются самым неожиданным образом.
- Была на собеседовании. Эйчар смотрит мое резюме и вдруг закидывает классику: «А продай-ка мне мой телефон». Я смотрю на нее, работа нужна хоть ты тресни! Надо что-то придумать. В итоге беру телефон и уверенно выдаю: «Значит так: если примете меня на работу, тогда отдам ваш телефон». Видели бы вы ее лицо в этот момент! Но креатив сработал на все сто, сразу приняли.
- Пригласили на собеседование. Приехал. Секретарь улыбалась мне, но потом, когда я сказал, что на собеседование, улыбка мигом сошла с ее лица. С грустью проводила меня. Следом вошли двое мужчин-руководителей. И тут я понял взгляд секретарши. Ведь оба они были с лысыми головами, а я — жгучий брюнет с волосами до плеч. В вакансии мне отказали.
- Приходит на собеседование маляр. Рекрутер просит меня подойти, так как тот денег просит больше, чем мы предлагаем. Я зашел в переговорку, задал пару вопросов, резюме посмотрел, а там целый маляр-технолог, реставратор, да еще и со стажем в столярке более 10 лет! Приехал из Ростова в столицу. Сходили в цех, я предложил задачку. Он все выполнил. Потом жмется-мнется и выдает: «Я так посчитал, мне нужен совокупный доход не менее 120000». Я говорю, мол, годится, выходи в понедельник. А он-то не ожидал такого, думал, что его даже слушать не захотят.
- На одном собеседовании молоденькая HR пыталась проверить мои профнавыки. Спрашивала, мол, в каких проектах я участвовал, какой экономический рост компании принесли мои навыки, в общем, все как ее и учили. А я сижу и думаю, как же ей ответить, ведь это разглашение конфиденциальной информации, а это будет свидетельствовать о моей профнепригодности. Пришлось сказать, что я не имею права отвечать ей на такие вопросы, могу лишь только с потенциальным руководителем поговорить. Позвонили, пригласили его. Мы на своем «птичьем языке» пообщались, меня сразу приняли. А эта девочка просто сидела, хлопала глазками и ничего не понимала.
- Была в один день на двух собеседованиях. На первом внезапно предложили ответить на 100 довольно непростых философских вопросов на английском. Через час пришла на второе собеседование. На дверях было написано «Diazayn». Открыла дверь и без всякой задней мысли спросила: «Где я могу увидеть господина Диазаяна?» Ох, как же они обиделись! Оказалось, они написали так слово «дизайн» (design). Я искала работу на должность прораба, а не репетитора по английскому языку!
- Более 20 лет назад хотел устроиться к самому крупному на тот момент в стране интернет-провайдеру технарем по компьютерным сетям и оборудованию. Основным требованием значилось наличие высшего образования. Отправил резюме, звоню кадровику, говорю, что у меня свежий диплом с отличием как раз по той специальности, по которой открыта вакансия, но диплом о среднем специальном образовании. Далее у нас состоялся такой диалог:
— Нет, требуется именно высшее образование!
— А если бы у меня было высшее образование, но об окончании Литературного института, вам был бы нужен такой технический специалист?
— Тогда мы были бы рады рассмотреть вашу кандидатуру.
Вот так.
- Случайно отправила кандидату-инженеру рецепт макового пирога вместо деталей интервью. Пришел с пирогом. Думал, что это такое тестовое задание. Вакансию закрыла, но вопросы остались.
- Назначили мне онлайн-собеседование на определенное время. Пока подключалась к конференции, прошло плюс-минус около минуты. Работодатель даже разговаривать со мной не стал, бросил трубку, сказал, что в таких непунктуальных сотрудниках они не нуждаются. Я сама негативно отношусь к опозданиям, но 1 минута? Я понимаю, когда опаздывают на полчаса-час и еще не предупреждают при этом, не извиняются даже — я сама бы, скорее всего, такого сотрудника нанимать не стала. Но тут все выглядело максимально странно. Должность, если что, самая обычная.
- Ко мне на собеседование пришла женщина на должность бухгалтера. Явилась с глубоким декольте, была раскрашена в стиле египетской царицы. Мама дорогая! Это все были бы мелочи, но она вылила на себя столько духов, что я все полчаса беспрерывно чихала. И это все можно было бы пережить, но она вообще ничего не знала по своей профессии. Причина оказалась на поверхности. Филиалом, в котором я работала, руководил видный в нашем городе-миллионнике мужичок, его все знали, видимо поэтому эта первая дамочка так разрядилась. А тут какая-то малолетка собеседования проводит. Я два дня возмущалась, но потом все нормальные приходили. Так что, быстро человека нашли.
- Нас было 2 кандидата на работу. Меня не взяли, а конкурентку взяли. Когда я спросила причину отказа, мне ответили: «Понравилась ее губы и красная помада». Причем сфера деятельности — медицина. Я ничего не поняла.
- Пришел на очередное собеседование. Сразу понял, что передо мной типичная шарашкина контора из трех человек. Но девочка, которая проводила собеседование, подражая крупным организациям, задала целый список вопросов: мои негативные качества, жизненная позиция, опыт. И каждый раз, получая ответ, она недовольно цокала. Мне это потихоньку начало надоедать, потому что для компании, в которую требуется юрист за копеечную зарплату, они многого хотят.
И тут девочка выдает:
— Скажите, а чем вы лучше остальных претендентов на эту должность?
— Тем, что пришел на собеседование, — честно говорю я и ухожу.
И что вы думаете? Они мне звонили и приглашали на работу. Отказал.
- Как-то мой сын проходил собеседование. Общались с ним двое — женщина HR и мужчина-руководитель. Дама была с ярким макияжем, в нескромной одежде и с жесткой манерой общения. При этом видно, что она хочет показать себя исключительно профессиональным специалистом. После нескольких минут общения руководитель уже согласен взять соискателя на работу, потому что должность давно пустует, а человек очень нужен. Но дама продолжает прессинг! Начальник раздраженно сказал, что, мол, хватит уже разговоры разговаривать, меня все устраивает, берем парня на работу. Но эйчар стала в позу! Тогда мой сын встал и сказал: «Вы тут разберитесь сами без меня, кто вам нужен и кто вас устроит». И ушел. Потом начальник ему перезванивал, сын отказался.
- Я часто слышал, что на собеседованиях дают тесты на стрессоустойчивость и прочее. Тоже с таким столкнулся, когда устраивался на работу. Мы сидели в комнате для переговоров. Собеседование проводила HR, рядом сидел директор. Была зима, на улице минусовая температура. Но в комнате работал кондиционер, никто из них будто не замечал его. Я не выдержал и попросил выключить его. HR сказала, что им не нужен сотрудник, который ставит свои условия. Директор молча вышел.
- Пришла устраиваться на работу. Сначала собеседование с HR, потом с управляющим, потом с директором отдела. Далее тесты, которые я прошла на ура, а следом — итоговое собеседование с самым главным руководителем. В общем, он мне заявил: «Елена, мы вам не подходим. Вам у нас будет неинтересно, да и некуда расти». Сказать, что я была поражена — ничего не сказать.
- Устраивался в офис. Эйчар просит назвать свой главный недостаток. Я: «Буквально воспринимаю инструкции». Она просит привести пример. В ответ я замолкаю и пристально смотрю ей в глаза. Через минуту она не выдерживает: «Вы чего молчите?» И тут я как достал из кармана распечатку с советами из интернета и зачитал: «Правило номер пять: после ответа на сложный вопрос соискатель должен выдержать загадочную паузу и дождаться реакции рекрутера». Меня взяли на работу в тот же день с формулировкой «за безупречное следование регламенту».
Как видите, даже самые серьезные собеседования порой идут совершенно не по плану и оборачиваются классной комедией. Главное в таких ситуациях — не терять самообладания и относиться к любым странностям с долей позитива. Ведь отказы забываются, а отличные байки остаются с нами навсегда!
А у вас или ваших знакомых бывали подобные неловкие, но забавные случаи при общении с рекрутерами? Поделитесь своим опытом в комментариях.