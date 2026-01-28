16 собеседований, которые пошли настолько непредсказуемо, что и нарочно не придумаешь

Жизнь показывает, что даже самое странное или провальное на первый взгляд интервью с работодателем может стать началом отличной карьеры или превратиться в легендарную байку для друзей. Главное — в любой ситуации сохранять чувство юмора и не терять веру в себя.

А в вашей жизни случались собеседования, после которых хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить реальность происходящего?