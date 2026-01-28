16 собеседований, которые пошли настолько непредсказуемо, что и нарочно не придумаешь
Собеседование обычно ассоциируется со строгими вопросами и нервным напряжением, но иногда жизнь подкидывает совершенно безумные сценарии. Для некоторых людей встреча с работодателем пошла совсем не по плану, но запомнилась навсегда. Одному кандидату помогла получить должность банальная честность по поводу галстука с утятами, а другая соискательница покорила будущих нанимателей угрозой скормить кашу папе.
- Я — директор крупной компании. Ко мне на собеседование пришел парень. Сидит и просто внаглую пялится на мою шею! Я уже не выдержал: «Вы меня вообще слушаете? У меня что-то не так с лицом?» А паренек такой: «Извините, я пытаюсь понять, почему при таком шикарном костюме у вас галстук с маленькими желтыми утятами? Это какой-то тайный знак?» Я побагровел, посмотрел вниз, захохотал и объяснил: «Это сын утром собирал меня в садик... тьфу, на работу! А я и не заметил в зеркале». Вытер слезы от смеха и сказал пареньку: «Вы приняты. Мне нужен помощник, который не боится сказать боссу, что он выглядит нелепо, пока этого не заметили инвесторы».
- Во время собеседования директор поставил на стол сейф. Загадочно пояснил, что код — это дата события, превратившего его в миллионера. Дал одну попытку. Я просто набрала дату своего рождения. Дверца открылась. Директор был ошарашен: оказалось что мой день рождения совпал с датой их с женой свадьбы. Он объяснил, что именно супруга когда-то заставила его поверить в себя и начать бизнес, поэтому этот день он считает началом своего финансового взлета. Меня тут же приняли в штат, решив, что сотрудник, рожденный под таким счастливым знаком, принесет компании только прибыль.
- Пришла на собеседование. Меня привели в темный кабинет с окном. Дверь захлопнулась, я осталась одна. Прошло 30 минут. Вокруг полная тишина, лишь камера в углу следит за каждым движением. И тут мне приходит смс с текстом: «Вас отклонили». Оказалось, что они дверь намеренно закрыли и оставили меня там одну. Что вообще там хотели выяснить? Было ли это какое-то тестирование или просто дурная шутка? До сих пор не знаю, почему они мне отказали. Что же я сделала? Иногда отправляю резюме в эту же компанию из любопытства, но они отказывают. Интересно даже. © travelanna1
- Как-то раз пришла на собеседование в небольшую фирму на позицию маркетолога. Интервью должен был провести гендиректор, но он опаздывал. Пока ждала, начала болтать с коллегами — их было всего трое. В процессе беседы выяснилось, что, во-первых, генеральный сказал им, что собирается нанять офис-менеджера, девочку на побегушках, а во-вторых, один из них и есть маркетолог, которому никто не сообщил, что ему ищут замену. Я решила не разбираться, кому же из нас наврали, и просто тихо свалила. © shanghai48 / ADME
- Пришла на собеседование в компанию мечты. Среди вопросов был неожиданный: сколько времени занимает дорога до офиса? Ответила — 55 минут. Меня приняли.
Спустя месяц узнала, что у начальника есть правило: не брать сотрудников, чей путь до работы превышает час. По его мнению, такие люди по утрам будут не работать, а «отдыхать» после дороги. Ирония в том, что сам начальник добирается до офиса почти два часа. Себя бы он на работу точно не взял! © Подслушано / Ideer
Про тёмную комнату и запертую дверь - они искали человека, который в сложной ситуации проявит инициативу, а не тупо сядет и будет ждать у моря погоды...🤣🤣🤣
- Пошла на собеседование на позицию менеджера по закупкам. Общаюсь с эйчаром. Рассказываю про свой опыт, о том, как мне нравится работать в этой сфере. Она все это внимательно слушает и выдает: «Вы слишком спокойная. Как вы будете с коллективом уживаться?» Потом принесла тест на проверку экстравертности. Большая часть вопросов в нем была в духе: «Если вы пойдете на вечеринку, то предпочтете стать центром компании или будете общаться с 1-2 людьми?» Или: «Если получите оффер, то закатите вечеринку с друзьями или проведете тихий вечер с родственниками?» Она не понимает, что ли, что если бы я была любительницей вечеринок и центром компании, то работала бы тамадой на свадьбах, а не менеджером по закупкам? © Anastasiya / ADME
- Проходил собеседование в крупной строительной компании. Собеседовали меня директор и девочка из отдела кадров. Она была такая симпатичная, ножки стройные, красотка! Несколько раз поглядел на ее колени. Директор увидел это и спросил: «А чего вы не смотрите на меня, только лишь на Ольгу?» Ну, общем, приняли меня. © Николaич / Dzen
- Однажды меня пригласили на давно желанную должность специалиста по маркетингу и связям с общественностью в колледже. Несмотря на внезапно напавшие простуду и слабость, я не захотела переносить собеседование и пошла как есть.
Заместитель директора провел со мной часовое интервью, а потом неожиданно отвел к директору колледжа. Я немного волновалась, но поначалу все шло неплохо пока в горле не запершило. Голос пропал, и начался худший приступ кашля в моей жизни. Я не могла говорить, не могла дышать — только кашлять и хватать ртом воздух. В какой-то момент директор спросил, не принести ли воды, но я даже ответить не смогла. Наконец отпустило. Собеседование пришлось продолжить с размазанной тушью и голосом, который вернулся в виде тонкого писка как у мышки. Было неловко до ужаса. Работу я все-таки получила, но при первых встречах с директором я еще долго вспоминала о том эпичном провале. © Anne Sroka / Quora
Прочитал эйчар и вспомнилось из классика - В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной
- На одном собеседовании мне сначала с энтузиазмом расписали должность в стиле «куча обязанностей и частые сверхурочные», а потом спросили, чем она меня привлекла. Я честно призналась, что меня интересует зарплата. И тут вдруг выяснилось, что рекрутер сама не знает точную зарплату — только примерную сумму до вычета налогов. Естественно, я отказалась. Интересно, что вакансия до сих пор открыта! © Рабочие истории / VK
- Подруга позвала на собеседование. Сказала выглядеть скромнее. Я скромненько оделась. Меня собеседовала HR. Потом секретарша устроила допрос. Задавала довольно личные вопросы. Сказала, что не подхожу. Позже от подруги узнала, что эта секретарша крутит роман с генеральным директором и что она очень ревнива. Генеральный потом женился на своей соседке, а секретаршу сменил. © Бешеная Белка / Dzen
- Назначила на утро собеседование на позицию помощника пекаря. Прихожу на работу, а возле офиса уже кто-то ждет. Спрашиваю: «Вы на собеседование?» А мне в ответ: «Конечно. Можешь, наверное, сразу домой идти. У меня 20 лет опыта в пекарне, так что место мое».
Улыбаюсь, говорю: «Дайте-ка я достану график собеседований, и сразу вас приглашу».
Уж не знаю, что именно его смутило — мои слова или то, что я открываю дверь в офис, у которого он ждал, — но лицо у него внезапно резко побледнело. С графиком-то я сверилась, но когда вернулась, он уже исчез. © 1284X / Reddit
- Когда-то, будучи бедным студентом в магистратуре, я нуждался в летней подработке. Увидел объявление: солидный ресторан (из тех, где официанты все в смокингах) ищет персонал, подача заявок — только лично. Мой опыт работы в ресторанах? Нулевой. Но смокинг у меня был, так что решил попробовать.
Встречает меня хозяйка — дама внушительная. Оценивающе смотрит и задает два вопроса: «Опыт есть?»
Я уверенно отвечаю «да», ведь столы я накрывал годами у мамы дома.
«Когда можешь начать?», — спрашивает она.
«Да хоть завтра!» — говорю.
Так меня и взяли! © Stuart Rubinow / Quora
- Десять лет проработал преподавателем в средних классах. Неподалеку находилась старшая школа, где преподавала моя жена — учительница испанского. Когда там открылась вакансия, я решил попробовать. На собеседовании меня, как и мою жену, почти все знали. И когда в конце спросили, есть ли у меня вопросы, я, не раздумывая, выдал: «Да, а та симпатичная учительница испанского здесь еще работает?»
Директор рассмеялся, замдиректора тоже, а вот представитель администрации учебного заведения выглядел что-то не в восторге. В итоге вакансию получил другой кандидат. © edgarpickle / Reddit
- Собеседовалась на позицию няни к богачам. Мама ребенка дала куклу: «Представьте, что это мой сын, и он не хочет есть кашу. Уговорите за минуту». Чего я только не делала! Мама сидела с каменным лицом. Я вздохнула, отложила ложку и говорю: «Ну и не ешь. Тогда эту вкусную кашу сейчас съест папа». Хозяйка тут же расплылась в улыбке: «Вы приняты! Это единственное, что на него действует, а остальные кандидатки пытались его кормить насильно».
Зачем бедному студенту смокинг??? И откуда он у него, вот вопрос на Магистра !!!🤣🤣🤣
- Собеседование на кассира. Старшая высыпала мелочь и сказала: «Пересчитай вслух, но я буду тебе мешать — клиенты говорливые бывают». Считаю, а она бубнит: «45, 18, 93». Сбиваюсь. Попробовала снова — опять сбила. И тут я делаю ход конем: беру и быстренько пересчитываю монеты про себя. Написала сумму на бумажке. Она посмотрела и говорит: «Верно. На кассе главное — не болтать».
- Пришла на собеседование на позицию администратора. Сказала это дамочке, беседовавшей со мной. А она такая: «У себя в голове можете быть хоть президентом, а здесь будете работать тем, кем я скажу!» И тут я с удивлением узнаю, что они искали разнорабочего на кухню. Вот зачем назначали встречу? Она еще и возмущалась отказу: «Дайте номер прошлого начальства, посмотрим, какой из вас администратор! Нет? Значит, есть что скрывать?!» © Lisenok21 / ADME
Жизнь показывает, что даже самое странное или провальное на первый взгляд интервью с работодателем может стать началом отличной карьеры или превратиться в легендарную байку для друзей. Главное — в любой ситуации сохранять чувство юмора и не терять веру в себя.
А в вашей жизни случались собеседования, после которых хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить реальность происходящего?
Комментарии
Про ревнивую секретаршу напомнило: одна дамочка (не секретарь) в одной крупной производственной компании закрутила роман с иностранным сотрудником. Ухххх, как ее плющило, когда с ним кто-то из девушек разговорила, даже чисто по делу. Это такой кайф был - некоторые спецом так играли :))))
Про кормление ребёнка насильно - там точно педагоги и няни приходили? Это откуда такая мода - насильно кормить этому реально в профильных вузах учат?
Безотказно работает, когда считающему человеку называть цифры от фонаря, или просто в обратном порядке - 10, 9, 8, 7... Жестокий прикол !!!🤣🤣🤣