Почти как Владивостокские гостинки, разве что они пошире. Приходилось и мне жить в таких.
16 человек, которые превратили маленькую квартирку в островок уюта, откуда не хочется уходить
Говорят, что уют не измеряется квадратными метрами, и эти фото — прямое тому доказательство. Мы нашли людей, которые не стали ждать переезда в особняк, а превратили свои маленькие квартиры в настоящие островки спокойствия. От гениальных систем хранения до деталей, в которых прячется душа, — эти идеи заставят вас по-новому взглянуть на собственную прихожую или балкон.
«Заселилась в общагу, и спустя год походов по секонд-хендам моя комната наконец выглядит так, как я хочу»
- А что, так можно было? Ни в жизнь бы не подумала! © Bypass-March-2022 / Reddit
«Я наконец стала чувствовать себя как дома — до и после»
«Мое новое место для учебы»
Каждый раз хочется возмутиться. Если ты сделал снимок с этого места, то и после надо делать с этого же места!
- Восхищаюсь, как тебе удалось создать сразу несколько укромных уголков в квартирке! © Both-Access-2053 / Reddit
«Обустроил свою студию — как вам?»
- Влюбился в каждую деталь — выглядит невероятно гармонично! © andrew_cherniy96 / Reddit
«Сделал ремонт в моей небольшой квартире»
«Недавно заехала в свою маленькую студию и безумно рада, как все складывается»
«Как преобразилась наша гостевая размером 3×3 м»
Вот не верю, что 3х3! Потому что у меня две спальни 3х3 и ни фига там не столько места при тех же вводных.
- Ощущается, будто комната увеличилась в два раза! © geekonmuesli / Reddit
«Моя крохотная квартирка в 18,5 м²»
«Год спустя после переезда»
- Не верится, что это одно и то же место! © Little_Cloud6126 / Reddit
«До и после в моей студенческой квартире»
«Фото до и после моей первой студии»
«До и после небольшой перестановки»
«Обставили квартиру после переезда!»
- Нравится, как ковер соединяет весь интерьер воедино, крутое решение! © StingraySteve23 / Reddit
«Сделали нашу маленькую квартиру в подвале уютной»
«Моя крохотная студия»
Как видите, чтобы создать дом мечты, не нужен замок и миллионы на счету — достаточно пары смелых идей и любви к своему пространству. Надеемся, эти примеры станут тем самым «знаком свыше», чтобы наконец переставить тот самый комод или повесить гирлянду. А если вам интересно, как обставляют квартиры мужчины, советуем заглянуть в эту подборку.