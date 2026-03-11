16 человек, которые превратили маленькую квартирку в островок уюта, откуда не хочется уходить

Фотоподборки
5 часов назад
16 человек, которые превратили маленькую квартирку в островок уюта, откуда не хочется уходить

Говорят, что уют не измеряется квадратными метрами, и эти фото — прямое тому доказательство. Мы нашли людей, которые не стали ждать переезда в особняк, а превратили свои маленькие квартиры в настоящие островки спокойствия. От гениальных систем хранения до деталей, в которых прячется душа, — эти идеи заставят вас по-новому взглянуть на собственную прихожую или балкон.

«Заселилась в общагу, и спустя год походов по секонд-хендам моя комната наконец выглядит так, как я хочу»

Rina RedHead
7 часов назад

Почти как Владивостокские гостинки, разве что они пошире. Приходилось и мне жить в таких.

Ответить

«Я наконец стала чувствовать себя как дома — до и после»

«Мое новое место для учебы»

«Я учитель в Южной Корее. Год ютился в крохотной студии и наконец обставил»

Ирина Ермакова
8 часов назад

Каждый раз хочется возмутиться. Если ты сделал снимок с этого места, то и после надо делать с этого же места!

Ответить
  • Восхищаюсь, как тебе удалось создать сразу несколько укромных уголков в квартирке! © Both-Access-2053 / Reddit

«Обустроил свою студию — как вам?»

«Сделал ремонт в моей небольшой квартире»

«Недавно заехала в свою маленькую студию и безумно рада, как все складывается»

«Как преобразилась наша гостевая размером 3×3 м»

Svetlana
8 часов назад

Вот не верю, что 3х3! Потому что у меня две спальни 3х3 и ни фига там не столько места при тех же вводных.

Ответить

«Моя крохотная квартирка в 18,5 м²»

«Год спустя после переезда»

«До и после в моей студенческой квартире»

«Фото до и после моей первой студии»

«До и после небольшой перестановки»

«Обставили квартиру после переезда!»

  • Нравится, как ковер соединяет весь интерьер воедино, крутое решение! © StingraySteve23 / Reddit

«Сделали нашу маленькую квартиру в подвале уютной»

«Моя крохотная студия»

Как видите, чтобы создать дом мечты, не нужен замок и миллионы на счету — достаточно пары смелых идей и любви к своему пространству. Надеемся, эти примеры станут тем самым «знаком свыше», чтобы наконец переставить тот самый комод или повесить гирлянду. А если вам интересно, как обставляют квартиры мужчины, советуем заглянуть в эту подборку.

Фото на превью tommy-b-goode / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее