Ну кстати и неплохое жилье)) По мне тесновато, но уютно. А уж в 23 года такую хату снимать - вообще молодчина!👍 И чисто😊
16 мужчин, которые так круто обустроили свое жилье, что хоть на аукцион выставляй
Есть такой стереотип, что холостяцкая квартира — это берлога, в которой есть только диван, телевизор и унылый интерьер. Но герои нашей сегодняшней статьи разбивают этот миф вдребезги. Они себе такие интерьеры обустроили, что хочется немедленно попросить у них совета с ремонтом.
- Где ты смог достать такой диван? © Zealousideal-War-434 / Reddit
- Купил в магазине. Он, кстати, очень удобный, а в комплекте к нему еще шел пуфик, на котором можно спать. © OkSupermarket2334 / Reddit
«Похоже ли это пространство на мужское? Я немного переживаю из-за цветовой гаммы. Все вещи я в основном покупал б/у. Похоже, я люблю 60-е»
«Второй год живу один, и, наконец-то, я вполне доволен своим жильем. Правда, еще хочу добавить в спальню новый плед»
«Мне 30 и это мое первое самостоятельное жилье. Чуть больше года я потратил на обустройство, но дольше всего искал картины»
«Обустроил себе рабочее место на 9 квадратах. Мне, как отцу двоих детей, иногда хочется уединиться в своей „пещере“ и отдохнуть от работы и семейных дел»
Давно думаю, что надо бы еще повесить на стену какую-нибудь картинку, но пока не нашел ничего, что бы меня зацепило.
«После развода я переехал в свою старую квартиру, подкопил денег, сделал ремонт и теперь чувствую тут себя по-настоящему счастливым»
«Моя мужская спальня. Мне 26. А картину с одним из моих любимых мест для меня нарисовал мой друг»
«Моя гостиная с самодельной мебелью. Я сомневался насчет сочетания цветов, но мне в подарок к дивану отдали рыжее кресло, и в результате все выглядит классно»
«Добавил зелени, и все заиграло новыми красками. А ковер на полу просто супер: и по цветам красивый, и для ног приятен»
«Мой крошечный холостяцкий домик. Соорудил его из старого школьного автобуса. Ради него я уволился с приятной работы и вот спустя 2 года он готов»
Жить в автобусе? А что сразу не в шалаше? Ума не приложу, как туда вкрячить нормальный туалет и душ, это же не автодом, он для этого не приспособлен технически.
«Обустроил себе берлогу. Вот если бы у меня тут еще и ванная была, то семья, наверное, меня бы больше никогда не увидела»
«Мы с братом живем в сельской местности, и это мое тихое счастливое место. Мебель и все остальное в доме в основном я сделал своими руками»
«Мое жилье в 29 лет. Места, конечно, маловато, надо искать что-то побольше. Но сейчас я доволен»
"Я" это кто? Котэ или его двуногий прислужник?
Или вон та белая полосатая морда за кошачьей лежанкой?
«Начинаю все заново после расставания. Еще много дел, но это место я уже ощущаю своим домом. Думаю пока заменить ли диплом на картину, он мне дорог как память»
Именно диплом отчасти стал причиной моего переезда в эту страну. Он столько лет пылился без дела, что вешать его даже было как-то неловко.
А вот еще несколько статей на случай, если вы затеяли ремонт и вам нужно вдохновение: