16 мужчин, которые так круто обустроили свое жилье, что хоть на аукцион выставляй

Есть такой стереотип, что холостяцкая квартира — это берлога, в которой есть только диван, телевизор и унылый интерьер. Но герои нашей сегодняшней статьи разбивают этот миф вдребезги. Они себе такие интерьеры обустроили, что хочется немедленно попросить у них совета с ремонтом.

«Мне 23 и я впервые живу один. Через пару недель меня ждет новая работа. Именно благодаря ей и работодателю я хорошо сэкономил и могу позволить себе это жилье»

Где ты смог достать такой диван? © Zealousideal-War-434 / Reddit

смог достать такой диван? © Zealousideal-War-434 / Reddit Купил в магазине. Он, кстати, очень удобный, а в комплекте к нему еще шел пуфик, на котором можно спать. © OkSupermarket2334 / Reddit

«Похоже ли это пространство на мужское? Я немного переживаю из-за цветовой гаммы. Все вещи я в основном покупал б/у. Похоже, я люблю 60-е»

«Второй год живу один, и, наконец-то, я вполне доволен своим жильем. Правда, еще хочу добавить в спальню новый плед»

«Мне 30 и это мое первое самостоятельное жилье. Чуть больше года я потратил на обустройство, но дольше всего искал картины»

«Обустроил себе рабочее место на 9 квадратах. Мне, как отцу двоих детей, иногда хочется уединиться в своей „пещере“ и отдохнуть от работы и семейных дел»

«Я папа, но живу один. Когда приходит дочка, то гостиная, конечно, усыпана ее игрушками и книгами. Мы любим наш дом, у нас с ним связано столько теплых воспоминаний»

Давно думаю, что надо бы еще повесить на стену какую-нибудь картинку, но пока не нашел ничего, что бы меня зацепило.

«После развода я переехал в свою старую квартиру, подкопил денег, сделал ремонт и теперь чувствую тут себя по-настоящему счастливым»

«Я холост, и мне очень нравится моя небольшая квартира после ремонта. Это был главный ремонт в моей жизни»

«Моя мужская спальня. Мне 26. А картину с одним из моих любимых мест для меня нарисовал мой друг»

«Моя гостиная с самодельной мебелью. Я сомневался насчет сочетания цветов, но мне в подарок к дивану отдали рыжее кресло, и в результате все выглядит классно»

«Добавил зелени, и все заиграло новыми красками. А ковер на полу просто супер: и по цветам красивый, и для ног приятен»

«Мой крошечный холостяцкий домик. Соорудил его из старого школьного автобуса. Ради него я уволился с приятной работы и вот спустя 2 года он готов»

«Обустроил себе берлогу. Вот если бы у меня тут еще и ванная была, то семья, наверное, меня бы больше никогда не увидела»

«Мы с братом живем в сельской местности, и это мое тихое счастливое место. Мебель и все остальное в доме в основном я сделал своими руками»

«Мое жилье в 29 лет. Места, конечно, маловато, надо искать что-то побольше. Но сейчас я доволен»

«Начинаю все заново после расставания. Еще много дел, но это место я уже ощущаю своим домом. Думаю пока заменить ли диплом на картину, он мне дорог как память»