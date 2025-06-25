17 человек, чья жадность уже ни в какие ворота не лезет

Друзей со свадьбой можно понять. Они рассчитывали на БЕСПЛАТНОГО тамаду, а не на полуплатного. Там, возможно, каждый цент\пенни\копейка были подсчётные... Вот у меня сейчас предстоит крупная покупка, и если мне в последний момент понимут сумму даже на 5%, я не знаю, как выкручиваться буду... Отменять всё? И в долг же не дадут...

Но и героиню тоже понимаю.

В общем, очень идиотская ситуация для обеих сторон...