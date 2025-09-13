15 историй, в которых справедливость восторжествовала так эффектно, что даже кино отдыхает

5 часов назад

Мы знаем наверняка: в фильмах добро обязательно побеждает зло — сценаристы так решили. А вот в реальной жизни злодеи часто чувствуют себя прекрасно и вовсе не собираются расплачиваться за свои выходки. Тем приятнее читать истории, где высокомерный начальник внезапно получает урок, а домашний тиран оказывается в проигрыше.

  • Дочь пошла в первый класс. Почему-то сразу начались проблемы с учительницей. Девочка у нас хорошая, тихая, но Светлане Сергеевне она не нравилась. Однажды дочь опять вернулась домой в слезах, я не выдержала, побежала в школу разбираться. Причина меня просто вынесла. Оказалось, что эта женщина была когда-то девушкой моего мужа, змея до сих пор злится на него, поэтому выпускала весь пар на нашу дочь. Добилась ее увольнения, таких людей не должно быть в школе! © Мамдаринка / VK
  • По нелепой случайности в свой отпуск я заселился в тот же отель, в котором жил и мой начальник. Мы прекрасно отдыхали, никто никому не мешал, но когда я вернулся, меня ждал сюрприз — начальник уволил меня, мотивировав это тем, что я недостаточно компанейский и команде нужен кто-то более социально адаптированный. Однако у меня оказались фотографии, где он активно зажимал разных молоденьких дам, и эти фотки отправились прямиком к его жене, с описанием ситуации. А неделю спустя меня ожидал еще один сюрприз — начальник был уволен, а меня очень вежливо попросили обратно на вакантную должность. Оказалось, что его жена занимала гораздо более высокий пост, так что решила «исправить несправедливость». © Не все поймут / VK
  • Переехала из области, зарплаты еле хватало. А тут родственники позвали в ресторан. Ну я, чтоб не хуже городских, пошла в салон. Начесали мне там стог на голове, сверху лаком залили. Я чуть не плачу. Отдала последние деньги, вышла на улицу, и вдруг на меня капает сверху — мелкий дождь пошел. Так я специально встала у здания под край крыши, вода капала мне на начес, а я прихлопывала этот шедевр руками. Тут звонят родственники, говорят, мол, в ресторан мы передумали идти, приезжай сразу к нам домой, мы щуку и гуся запекли. Иду к ним домой, а навстречу — парень из соседнего подъезда и такой: «Какая же ты сегодня красивая!» Тут я уже просто не выдержала и начала хохотать, вытирая слезы. © Марина С. / Dzen
  • Мамина подруга вышла замуж за школьную любовь. Он обращался с ней как с тряпкой, а она терпела. В итоге собрал вещички и сбежал к любовнице. Прошел год, и вдруг этот ловелас тут как тут: звонит, просится назад. Подруга такая, мол, приходи, накормлю ужином. А сама даже не открыла. Посмеялась ему в лицо и полюбовалась, как он стоит на улице — один-одинешенек, без любовницы и без дома. © Unknown author / Reddit
  • У меня была начальница — настоящая тиранша. Она считала, что жизнь всех сотрудников должна крутиться вокруг магазина. Она регулярно требовала выходить на работу в выходные, хотя сама всегда отдыхала по расписанию. В день, когда я собиралась уволиться, она в панике вызвала меня в кабинет — еще один сотрудник ушел, а на дворе был уже ноябрь, до «черной пятницы» рукой подать. Она начала уверять, что вместе мы справимся. Я ответила: «Нет, не справимся, потому что я нашла другую работу».
    Через пару дней она позвонила и умоляла выйти, сказала, что не может работать двойную смену и уже валится с ног. Это было очень приятно — знать, что теперь ей самой приходится разгребать то, что она творила с другими. © Daisy**** / Reddit
  • Однажды в пиццерию, где я работаю, зашла девушка с мамой. Мама оставила мне чаевые, а дочка с презрением заявила, что я не заслуживаю чаевых — мол, работаю в захудалой пиццерии и, скорее всего, ничего не делаю. Обидно было. На что мама ей ответила: «Эта девушка может хоть целый день ничего не делать — и все равно сделала бы больше, чем ты за всю свою жизнь». Потом добавила: «Может, тебе уже пора найти работу?» Прошло месяцев шесть. Я зашла в другую пиццерию как клиент, стою, жду заказ. И вдруг заходит та самая девчонка с подругой. Увидела меня, посмотрела в упор и громко выдала: «Из-за этой стервы мама заставила меня пойти на чертову работу». © fuzzysocks / Reddit
  • Когда училась в школе в старших классах, была у нас училка по физике. В целом позитивная, но девочек не любила. Любимая фраза была: «Девочка не может знать физику на 5». Хорошие оценки без проблем получала только одна — ее активно тянули на медаль. И вот в очередной раз после ее любимой фразы я не выдержала и сказала: «А как же вы?» Да еще и сидя на первой парте. Молчаливый взгляд, тишина в классе. К слову, в итоге я получила 4, хотя с физикой всегда были проблемы. Но страшно в тот момент было не то слово. © Подслушано / Ideer
  • Познакомился с девушкой. Ходили на свидания, если мороженое, смотрели кино, все как положено. И вот она как-то она зашла ко мне домой, хотя я предупреждал, что квартира в стадии ремонта, до этого в ней жили старики. А там действительно старые двери, облезлые обои, стройматериалы, в общем — вид малопривлекательный. Покрутила она носом, фыркнула и сбежала, явно дав понять, что с таким, как я, ей не по пути. Я не расстроился. Доделал ремонт, купил новую мебель. Стало хорошо и уютно. Про девушку эту я уже и позабыл. Но вот волею судьбы она появилась в моей жизни снова. Снимает квартиру в моем доме в соседнем подъезде. Встретились во дворе. И она рассказывает: «Я с парнем рассталась, у него вот машина, дом, деньги, и он такой прекрасный и замечательный, а как у тебя дела? А можно зайду? Ой, как красиво ты сделал, какой ремонт, ты мебель купил. А я вот такая дура...» Как выяснилось, ее парень упросил взять на себя автокредит, продал купленную машину и кинул ее с долгом. Далее она предложила мне отношения и — барабанная дробь — «Можно я у тебя поживу?» Была вежливо отшита и отправлена в свою съемную квартиру. © ufo13*** / Pikabu
  • Расстались с парнем. И думать не могла, что люди могут быть настолько мелочными: он составил список всего, что он мне покупал за 2 года отношений, чтобы я вернула ему данную сумму, даже бутылку воды за полтинник не забыл. Но самое смешное, он настолько волновался за свои деньги, что обсчитался на тысячу в мою пользу. © Подслушано / Ideer
  • Мой начальник вообще берега попутал: то просит сотрудников скинуть геопозицию, то включить Faсetime. А тут у сотрудницы дочь заболела ветрянкой, так этот чудик поперся к ней домой проверять, правду та говорит или нет. Итог: начальник не знал, что в детстве он не переболел этой заразой, и теперь у всего коллектива отпуск на 21 день. И верит он всем и во всем на слово! © Подслушано / Ideer
  • Отправили меня с коллегой в командировку в глубокую провинцию на 10 дней. Пообещали платить командировочные. Ехали мы часов 20, и в пути звонок от начальника: «Тут такое дело, слишком дорого ваша командировка обходится, поэтому мы вам в два раза командировочные обрежем». Мы, конечно же, расстроились, приехали по адресу, нас высадили, пытаемся найти адрес, а навигатор показывает, что нужного нам дома не существует, потому что новостройка. По телефону нам объяснили куда идти, три часа ночи, незнакомый город, мы не можем найти нужный дом, еще и командировочные сократили, полное разочарование... Плутаем по дворам в поисках адреса, смотрю под ноги, а к бордюру купюру прибило. Поднимаю, а там две купюры — ровно столько, сколько нам порезали ежедневных выплат. И со словами: «О, наши командировочные!» — одну протягиваю коллеге, вторую убираю себе в карман. Сразу и настроение лучше стало и дом нужный быстро нашли. © riverside / Pikabu
  • Мой младший брат еще в юности взялся помогать — косить траву у пожилой одинокой женщины. Он не только стриг газон, но и полол сорняки, помогал по хозяйству, делал мелкий ремонт, менял масло... С годами он продолжал помогать ей — больше 30 лет. Никогда не брал с нее денег, потому что она была пожилая, нуждалась в помощи, а он был просто хорошим человеком. Когда он разводился, она приютила его в квартире над гаражом, пока он не встал на ноги. В общем, он долгие годы работал бесплатно, а когда она умерла, оказалось, что она завещала ему дом, о котором он столько лет заботился. Дом продали за $350 тыс., и брат ушел на пенсию на четыре года раньше. © mossgard007 / Reddit
Яна Жуванова
1 день назад

Какая она долгожительница - была уже пожилой с юности брата и долгие годы, пока он бесплатно помогал

-
-
Ответить
  • Я работал на настоящего тирана. У него была невеста, но при этом он мутил с девушкой из моей команды. Во время аттестации он подделал ее показатели, чтобы выбить лучшую оценку, и потребовал, чтобы я это подписал. Я отказался. В ответ он перевел меня на ночные смены — и все это на последние три месяца беременности моей жены, когда мы ждали второго ребенка. В итоге она, уже на большом сроке, была вынуждена почти одна три месяца справляться с нашим старшим. Прошли годы, и моя жена устроилась в HR-отдел головного офиса банка. И вот однажды она слышит за соседней дверью знакомый голос. Оказывается, это был мой бывший начальник. Он пришел устраиваться на позицию вице-президента. Жена улыбнулась, закрыла дверь и рассказала пару историй HR-менеджеру.
    Работу он не получил. Что посеешь, то и пожнешь. © Unknown user / Reddit
  • На одной из вечеринок мы всей компанией проголодались и коллегиально решили заказать себе пиццу. Нам объясняют: «Если курьер не приезжает вовремя, пиццу вы едите бесплатно!» И тут часть компании решает, что нужно всеми силами сделать так, чтобы курьер не успел вовремя, хотя другая часть была резко против. Дело было на 23-м этаже. Смотрим вниз: курьер подходит, у него еще 11 минут. Двое хитрецов бросились к лифту, чтобы его занять и не дать курьеру подняться. Минут через 6-8 раздается стук в дверь. На пороге — запыхавшийся курьер: «Добрый вечер. У вас там какие-то люди в лифте застряли, еле успел. Хорошо, что легкой атлетикой занимался в свое время. Мастер спорта я...»
    Как выяснилось, любители халявы действительно застряли в лифте, и просидели там до самого утра, в то время как мы неспешно поедали вкусную пиццу. © TalesVenditor / Pikabu
  • Мой дядя работал пожарным. Однажды он с бригадой ехал на срочный вызов — горел многоквартирный дом. Спешили, как могли, со спецсигналами, как полагается. И вот на узкой улочке вроде все пропускают, но тут какой-то мужик уперся — едет, не торопясь, и на пожарную машину сзади внимания не обращает, несмотря на мигалки. Наконец, улица заканчивается, мой дядя объезжает этого мужика, мчится дальше. Прибыли, с пожаром разобрались, никто из людей не пострадал, но несколько квартир погорели. И тут подъезжает знакомый автомобиль, выходит тот самый мужик, который мешал пожарным приехать на вызов, и по его лицу становится понятно, что он живет в этом доме, и его квартира тоже сильно пострадала. © godfry404 / Pikabu

