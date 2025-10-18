20 историй о том, что отношения — не сахарная вата, а настоящие «американские горки»

4 часа назад
20 историй о том, что отношения — не сахарная вата, а настоящие «американские горки»

В романтических комедиях любовь — это прекрасное путешествие. Но иногда это путешествие напоминает поездку в переполненной маршрутке по разбитой дороге. Тут тебе и резкие торможения, и неожиданные кочки, и попутчики, вызывающие легкое недоумение. Но если посмотреть на это с правильного ракурса, даже самая хаотичная поездка может стать поводом для забавной или поучительной истории на будущее.

  • Я разведена, есть сын, ему 11 лет. Очень давно нравился мужчина. Мы с ним встречались, но к более решительным действиям он не переходил. Позвала его в гости. Но тут в самый разгар вечера мой бывший муж вернул домой сына. В результате весь вечер мой мужчина играл с сыном в приставку, наворачивая домашние пирожки с молоком. Я думала, что такой семейный вечер его отпугнет, однако в последнее время он все чаще просит повторить такие посиделки. А недавно позвал меня и сына в парк аттракционов. Видимо, путь к сердцу мужчины лежит не только через желудок. Игрушки тоже неплохо работают. © Мамдаринка / VK
  • Покупали с женой мне на день рождения брендовые очки в салоне оптики. Стоим у кассы. Жена платит, а я решил пошутить: «Как же хорошо не работать и быть на содержании у красивой женщины!» Тетя-продавец аж в лице переменилась. А потом взяла и выдала: «Как же я не люблю таких!» Мы вышли, но было ощущение, что еще минуты три слышали ее зубовный скрежет. Супруга смеялась до самого дома. До сих пор вспоминает, а я вот решил не шутить так больше, дабы не травмировать чью-то тонкую душевную организацию. © Konung1 / Pikabu
  • Развелся и стал искать даму со схожими интересами. А я — большой любитель велоспорта. На первое свидание сразу звал покататься. Обычно все ныли: тяжело, жарко. И вот одна едет, молча крутит педали. Похвалил ее, а она пыхтит в ответ: «Чего ныть-то? Ехать надо!» Скоро годовщина, полет нормальный. © FaceOut / Pikabu
  • Подруга развелась с мужем по причине его измен. Общались, так как у них четверо детей. Он женился-развелся еще раза три. Она же пахала как конь, не до личной жизни. И вот недавно, спустя 15 лет звонит ей бывший и сочувственно так: «Я женюсь. На этот раз все серьезно. Ты, наверное, выходи замуж, не жди меня больше». © Unknown author / Pikabu
  • Разъехались с женой, собирались подать на развод. Нашли неожиданное решение и счастливы как никогда, но теперь нас осуждают все друзья. В один голос: «Вы что, с ума сошли? Это же ненормально!» А мы всего лишь решили не съезжаться обратно.
    Теперь я живу на даче, а жена в городе. По выходным она приезжает ко мне на шашлык, в баню или я к ней в театр. Мы спим в одной кровати, смеемся, делимся новостями. А в воскресенье вечером с легкой грустью и предвкушением следующей встречи снова разъезжаемся.
    Мы снова стали друг для друга желанными гостями, а не раздражающими соседями по квартире. Исчезли бытовые склоки. Остались общение, поддержка и любовь. Счастливы впервые за долгие годы. © conformista / Pikabu
  • Моя бывшая жена, когда съезжала с квартиры, забрала всю посуду, прямо под ноль. Аргументация была такая: это ее родня на свадьбу дарила разные наборы. А я вообще не в курсе, кто что дарил — 6 лет со свадьбы прошло... Ну, ок. В вечер, когда я это обнаружил, поел руками, как смог, а на следующий день купил минимальный набор посуды. Через неделю бывшая забирала остатки вещей и снова забрала всю (купленную мной) посуду. Аргументация: «Я решила, что в прошлый раз просмотрела и не все забрала». Мне так хотелось скорее это все прекратить, что я не стал разбираться, купил еще раз посуду — и все. © Anykeyman78 / Pikabu
  • Рассталась с парнем, потому что в свои 26 лет он не был готов к серьезным отношениям, мол, я слишком молод, не нагулялся, ты меня подожди — я обязательно вернусь и женюсь на тебе, точно-точно. Через год познакомилась с будущим мужем, мы 4 года встречались, поженились, потом сын родился... И вот пишет мне летом тот бывший: «Ну все, я готов жениться, к Новому году приеду. В смысле ты замужем?! В смысле ребенок? А как же я?!» И ведь приехал за 2000 км и очень удивился, что я еще не развелась и не планирую. © Котики / Dzen
  • С бывшим расстались мирно. Сначала я думала, что по общему согласию: он предложил первый, но я приняла это с облегчением, потому что явно расходилось у нас видение будущего. Но через две недели он на меня разорался, что я, такая-сякая, никогда его не любила и вообще — поматросила и бросила. Я удивилась:
    — С чего ты так решил?
    — Слишком спокойно ты отреагировала, когда я расстаться предложил!
    Тут я поржала знатно. Через год с лишним пишет он мне снова:
    — Прости, был дурак, наговорил ерунды, хочу с тобой общаться дальше.
    — Ок, давай общаться.
    — Как дела?
    — Да вот, месяц назад замуж вышла.
    И снова я такая-сякая, гулящая, и вообще ему меня жаль за то, что я посмела связать себя узами брака с другим мужиком. Больше не общаемся. © Shelob / Pikabu
  • Я полгода просила своего молодого человека прикрутить плинтус в кладовке. Плинтус был уже напилен, детали все на месте, даже сверлить не надо было — просто возьми саморезы и прикрути. Прихожу домой — стоит гордый, мол, все сделал. Заглядываю в кладовку и тихо сползаю по стенке... Уголки? Не, не слышали (при том, что они были примотаны к исходникам плинтуса). Один плинтус прикручен торцом к стене, второй к нему впритык — выглядел этот стык максимально ужасно. Я давай ругаться. В ответ парень огрызнулся, мол, если сделаешь лучше, то он готов собрать вещи. Я взяла отвертку, все перекрутила, поставила уголки и торцевые заглушки (про них он тоже забыл). Собрала ему сумку и отправила восвояси. © l.aufer / Pikabu
  • У бывшей была подруга, которая дочку на танцы водила в студию, расположенную в нашем многоквартирном доме. Она дочку сдаст — и к нам с женой домой идет, на кухне трындеть, и эта радость длилась по 2 часа 3 раза в неделю. А меня подбешивало, что я в трусах на кухню зайти не могу воды попить из-за этой гостьи. Ну, а подруга такая фигуристая, симпатичная, и я решил действовать. Сказал как-то жене, мол, сон мне приснился, будто я с Машкой замутил, и так мне это дело во сне понравилось... Больше Машу у нас в квартире я не видел. © BanPObespredelu / Pikabu
  • Познакомился с замужней девушкой, так сказать, серой мышкой. У нее стандартная бытовуха: муж, играющий в комп, работа без перспектив, домашние дела. За недолгое время наших с ней отношений втайне от мужа я помог ей найти интересное хобби, познакомил с новыми людьми, нашел ей новую интересную работу. Девочка расцвела, распустила крылья! Теперь она счастлива, а я не понимаю, почему она все еще с тем человеком, который за три года не смог сделать то, что у меня получилось за каких-то несколько месяцев. © Подслушано / VK
Ana.Rok
18 часов назад

Эх, какой наивный парнишка! Так это же она сама "расцвела, распустила крылья!". Теперь еще с мужем наладится все по волшебству (сарказм)

-
-
Ответить
  • Однажды вечером мы с моей благоверной пошли на день рождения к одному из ее коллег. Разговаривая со случайными людьми на вечеринке, я узнал, что в течение полугода, которые моя любимая там работала, она говорила всем, что свободна, и все на той вечеринке думали, будто я ее случайный знакомый. А фишка была в том, что мы на тот момент жили вместе несколько лет, воспитывали общего ребенка. Вся эта ситуация настолько поразила меня, что на следующее утро я ее бросил. © creepy-rob / Reddit
  • Мы с подругой начали встречаться с парнями, которые тоже между собой дружили. Естественно, часто тусили вместе, общались. У подруги все быстро закрутилось: через год они уже поженились, Аня сразу забеременела. Когда она была уже месяце на седьмом, ее парень начал подкатывать ко мне в такси, но я скандал затевать не стала — подумала, может, показалось. Аня благополучно родила. Мелкому было полгода, когда мы собрались на празднование ее дня рождения. Хорошо посидели, пришло время пить чай. Аня пошла сына спать укладывать, а я зашла на кухню, чтобы чайник поставить и посуду взять. Ее муж заходит за мной и говорит: «У нас с Аней сейчас отношения не ахти... А ты мне давно нравишься. Эх, если бы меньше жену любил, то приударил бы за тобой прямо тут». У меня чуть глаза не выпали. Еще и с такой гордостью это сказал, типа, зацени, какой я молодец. © kadya79 / Pikabu
  • Моя девушка постоянно обвиняла меня в измене. Ей снились сны о том, как я ей изменяю, и такие реалистичные, по ее словам, что явно неспроста. Я всегда приходил домой сразу после работы, нигде не задерживался, чтобы не попасть в неприятности. Она постоянно тусила по вечерам с коллегами и никогда не отвечала на телефон, если я ей звонил в этот момент. Однажды мне все это надоело, и я ее бросил. Она умоляла меня начать все сначала и случайно призналась в измене. Мы, конечно, больше не сошлись, но общение продолжаем. Я до сих пор уверен, что расстаться с ней было чертовски правильным решением. © EerieArizona / Reddit
  • Был мне 21 год. Возвращалась домой на попутке. Водитель с такой нежностью в голосе мне рассказывал о жене, что я ехала и поражалась: «Оказывается, и правда бывает такая любовь!» А когда подъехали к моему дому, я офигела: он взял и внаглую начал просить у меня мой номер телефона. Мол, ты красивая, рядом живешь, мне удобно для встреч. © Poushistik / Pikabu
  • Ухаживал за мной парень, со всех сторон положительный. Мы год встречались, он сделал мне предложение. Вдруг моя мама стала настаивать, чтобы мы с ним пожили до свадьбы. Съехались, и теперь я в раздрае. Нет, он не бытовой инвалид, хуже. Оказалось, что он не переносит животных в доме. А у меня два семилетних кота и четырехлетний дурковатый бигль! Жених о них знал! Сказал, что я могу отдать животных родителям, если по-настоящему его люблю. Не знаю, что меня больше пугает: что он спланировал такое или что всю жизнь буду без животных, и мои дети тоже не смогут их заводить. Но и расстаться сейчас — как отрезать часть себя... Зачем он изначально строил со мной отношения? © Подслушано / VK
  • Знакомый парень рассказывал: познакомился он с одной девушкой и захотел он ей свидание интересное устроить. Выяснил, что она плохо знает город, и решил показать ей самые красивые места. Заморочился, продумал маршрут. В общем, погуляли, потом он ее спрашивает, что ей запомнилось и понравилось из тех мест, которые они посетили. А она и говорит: «Бочка с морсом! Ух, вкусный был!» Как этот парень в разговоре со мной возмущался! Я, говорит, так старался, там такие места были! Такие памятники, в том числе архитектуры! А ей, блин, бочка с морсом понравилась! После этого он с ней сразу расстался. © TheKate / Pikabu
  • Однажды сидел я в раздумьях жабьих: хотел купить для игр в приставку специальную мышку и клавиатуру, но они стоили 12 тысяч. И вроде деньги есть, и вроде жалко. Сказал жене, а она: «Обалдеть, как дорого! Тем более, мне еще сапоги надо». Я мало тратил на себя, а жена в том месяце себе шмоток накупила тысяч на 100-150. Мне обидно слегка стало, мы поскандалили, и жена поставила условие, что у нас теперь раздельный бюджет. Прямо настояла на этом. И знаете, это был лучший момент, как оказалось. У меня появились деньги на себя. Купил я эту мышку в итоге и с кайфом какое-то время поюзал. Спустя неделю-две жена стала активно намекать, что погорячилась и хочет вернуть все, как было. А я уже вошел во вкус, что, оказывается, деньги-то есть, и их можно спокойно тратить и на свои хотелки тоже. В целом, это был один из кирпичиков того, почему супруга стала бывшей. © KaiKadaskas / Pikabu
  • Встречался с одной дамой. В выходной делать было нечего, поэтому решили прокатиться на авто по области. Перед выездом и по пути поели. Вечером заехали на заправку. Уходя платить за бензин, уточнил у дамы, хочет ли она чего-нибудь из заправочного кафе. Дама пожелала кофе. Ну кофе, так кофе, оплатил бензин, купил ей кофе, а себе хот-дог. В машине меня ждала лютая обида: как я посмел купить себе хот-дог, а ей только кофе! Спрашиваю: «Так что ж ты сразу не сказала, что проголодалась? Вот, держи половину моего или давай схожу еще куплю». Она отвернулась, обиделась. В итоге выяснилось: я должен был подумать о том, что ей будет обидно, если я стану есть в одиночку, а о ней не позабочусь. И вообще: как можно дальнейшее общение с таким эгоистом продолжать она не представляет. В итоге тот несчастный хот-дог был выброшен мною в мусорку, обратную дорогу ехали молча, отношения на этом прекратились. До сих пор не могу понять: кто тут неправ и почему? © EugeneCrowley / Pikabu
  • По словам моего бывшего, я подала на развод из-за чашки чая. А я понимаю, что это просто стало последней каплей. Мы оба работали до 17:00, потом я готовила ужин (пока муж смотрел телевизор), кормила мужа и сына, прибиралась и садилась за вторую работу. Все это время муж был увлечен своими заботами. Потом я укладывала сына, а когда они с мужем засыпали, я садилась доделывать работу. И так почти каждый день. Зарплата выходила в 2 раза больше, чем у мужа. Я, конечно, не всегда успевала наводить дома порядок, на что получала кучу недовольства от свекрови, которая любила припереться в гости с утра пораньше в мой выходной.
    И вот сидим мы как-то после работы. Ужин готов, я спокойно села есть. И муж, наевшись, мне говорит: «Сделай чай!» И тут у меня словно пелена спала. Это была просто чашка чая, но именно она заставила меня понять, что я хочу совершенно другой жизни. И в тот же вечер я приняла решение. © Unknown author / Pikabu

