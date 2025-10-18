20 историй о том, что отношения — не сахарная вата, а настоящие «американские горки»

В романтических комедиях любовь — это прекрасное путешествие. Но иногда это путешествие напоминает поездку в переполненной маршрутке по разбитой дороге. Тут тебе и резкие торможения, и неожиданные кочки, и попутчики, вызывающие легкое недоумение. Но если посмотреть на это с правильного ракурса, даже самая хаотичная поездка может стать поводом для забавной или поучительной истории на будущее.