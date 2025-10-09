У нас был очень трусливый кот, который признавал только маму и меня, а от остальных шарахался. А ещё был уютный диван перед телевизором, где было офигенно круто валяться под пледом и дремать под сериальчик. И этот кот всегда пристраивался на ком-то из нас, мурчал, лапками массировал. Как-то раз в гости приехал старший брат и, пока нас с мамой не было дома, лег вздремнуть и накрылся пледом с головой. Возвращаемся из магазина, заходим в комнату и на нас смотрит застывший от ужаса кот, у которого происходит осознание того, что он полчаса мурчался о кого-то не того. Мне кажется, у него даже глаз задёргался.
20 раз, когда люди так обознались, что превратили обычный день в уморительную комедию
Иногда наши глаза и уши играют с нами злую шутку. Достаточно похожей куртки или походки — и вот мы уже машем рукой не тому человеку, путаем кота с мусорным пакетом или рассказываем страшную тайну незнакомцу по телефону. Неловкость длится мгновение, но от воспоминаний об этом горят щеки даже спустя годы.
- Выхожу сегодня из подъезда и слышу вслед:
— Ну привет, красавчик!
Поворачиваюсь с резко приподнятым настроением, улыбкой до ушей и вижу симпатичную девушку.
— Привет, — говорю я ей, предвкушая приятное знакомство, — благодарю.
А она краснеет:
— Ой, простите. Обозналась. Без линз. Думала, что это мой муж.
Тут к подъезду подходит мужик моего роста и в такой же кофте как у меня. Целует эту девушку, и они уходят. А я стою и думаю: «Действительно, красавчик!» © IMHONAH / Pikabu
- Стою на остановке. Напротив остановился трамвай и пропускает людей на переходе. Смотрю в окна и внезапно замечаю в этом трамвае подругу. Начинаю махать ей руками и рожи строить. Заметила — машет в ответ, улыбается. Выходит она из трамвая... в общем, обознался я. А она вышла, так как тоже обозналась. Познакомились, пригласил вместе сходить к окулисту. © derBeobachter / Pikabu
- Пошли как-то раз мы в супермаркет закупиться «на шашлыки». С нами была супружеская чета — пусть будут Миша и Маша. И вот они вдумчиво и со всей ответственностью изучают составы приправ для мяса. Тут мимо них проходит какой-то парень, а Маша, не отрываясь от чтения, командует: «Не шатайся без дела! Кетчуп принеси шашлычный!»
Парнишка покорно разворачивается к соседней полке, берет там кетчуп и протягивает его Маше. Та поднимает голову, видит какого-то левого чувака с кетчупом, позади которого в нескольких метрах стоит ее Миша, продолжая вглядываться в состав всяких сушеных петрушек. И тут у нее в глазах мелькает понимание, что она напрягла вовсе не своего Мишаню.
— О-о-ой... спасибо, — мямлит Маша.
— Пожалуйста! — отвечает парень и героическим силуэтом растворяется в колбасном отделе.
А ведь мог бы сказать: «Я здесь не работаю», «Я не ваш муж!», но то ли он оказался настоящим гусаром и не смог отказать даме, то ли у Машки за годы супружеской жизни выработался такой командный голос, что даже чужие мужики ему сопротивляться не в силах. © MihZlobin / Pikabu
- Работаю в ресторане. По воскресеньям в смене только один официант и админ — гостей мало. Мою витрину. Пришел гость. Я вынесла заказ и пошла домывать витрину. Стою на стремянке, спиной к выходу из зала. Слышу стук каблуков. Подумала, что идет админ и, не оборачиваясь, говорю:
— И что ты крадешься?
— Да у меня дела еще есть...
Поворачиваюсь, а это гость уходит. Он начал смеяться, а мне так неловко стало. © Demidova88 / Pikabu
- Бабушка историю рассказала. Жили они в деревне. Был у них пес, огромная зверюга, чистый волчара с виду. Звали его Рекс. Сидел во дворе, сторожил. В дом его не пускали — здоровый больно, снесет обязательно что-нибудь. Да он и сам не особо рвался. Во дворе просторно и будка теплая есть.
И вот, в один прекрасный весенний вечер готовятся в доме все ко сну. Бабушка выходит в сени, а там Рекс.
— Ты чего тут делаешь? — говорит бабушка, — а ну иди обратно.
Зверюга-то была умная и послушная, а тут вдруг чего-то оскалилась и зарычала.
— Ах, ты еще рычать на меня будешь, — рассердилась бабушка, — да я тебя сейчас!
Пес решил не обострять ситуацию и ретировался. Бабуля вернулась в дом и говорит деду, мол, чего ты Рекса на ночь не привязал, как обычно?
— Как же не привязал, когда привязал, — отвечает дед.
— Как же ты его привязал, когда он у нас в сенях сейчас шастал, еле прогнала. Рычать еще на меня удумал...
Дед удивился. Пошли они во двор, посмотреть, что да как. Глядят, а Рекс, обычно гордый и храбрый, сидит в будке, испуганно на всех смотрит и поскуливает жалобно. И веревка на месте. Вот тут бабушка как стояла, так и села: поняла, что это не Рекс был, а настоящий волк из леса приходил. А она не поняла в полумраке сеней, и так негостеприимно с ним обошлась. © axuta.ru / Pikabu
- Было мне лет 9. Мой друг сломал руку, не видел его пару дней. Иду по улице и вижу мальчика с перевязанной рукой. Бегу к нему с криком: «Владик, ты вернулся!» И тут я понял, что это не он! И я не придумал ничего лучше, чем взять и обнять... дерево. Очень я стеснительный был тогда. И это показалось мне лучше, чем просто извиниться. © Unknown author / Pikabu
- По работе часто закупался в одной компании — брали у них инструмент. Понадобились огнетушители, ищу в интернете ту самую фирму. Звоню им: «Продайте огнетушитель». Они говорят: «Мы этим пока не занимаемся».
Оказывается, есть фирма с аналогичным названием. А я перепутал, контакты не проверял. Через час они перезвонили и сказали: «Завтра завезем, можете приезжать». Так они с моей легкой руки начали торговать новым товаром, причем успешно. © asimpleman / Pikabu
- В детстве как-то сидела дома одна, скучала. Решила позвонить своей бабушке. Тогда еще только домашние телефоны были. Бабушка очень обрадовалась. Поговорили несколько минут на общие темы, а потом она спросила, где сейчас мама с братом. И я поняла, что ошиблась номером, ведь никакого брата у меня нет. Но я не смогла сказать незнакомой бабушке, что это вовсе не ее внучка, и насочиняла, что мама с братиком пошли гулять, а я дома сижу и рисую. Мы еще немного поболтали, а потом я свернула разговор. © Frufro / Pikabu
- У всех женщин в нашей семье одинаковые высокие голоса, так что по городскому телефону нас почти не отличить друг от друга. Как-то в юности, когда я еще жила с родителями, раздается телефонный звонок:
— Алло! — говорю я.
— Эмма Викторовна?
— Нет!
— Ах, Василий Петрович! © yyzhokh / Pikabu
- Ехал как-то домой, увидел кучу машин на обочине. Оказалось, там брошенное поле арбузов — такое бывает под конец сезона. Естественно, решил пошарить. Поле метров 200-250 шириной. Замечаю на другой стороне знакомого. Он тоже меня замечает и начинает уверенно идти навстречу. В общем, когда оставалось метров 50, понимаю, что это не мой знакомый. Вижу, что и у него уверенности уже поубавилось. Ситуация дурацкая. Вроде как зря шли, выходит. И не развернешься уже, типа другие дела появились. Так что продолжаем идти навстречу. Поравнявшись, пожали друг другу руки. Парень: «Извини, я обознался». Я: «Такая же ерунда». Парень: «Ну... вон в том углу арбузы покрупнее еще остались». © alekssx / Pikabu
- На кассе супермаркета оказываюсь следующим за мужчиной, лицо которого мне знакомо. Минут пять мучительно вспоминаю, где же я его видел? И вот прозрение — я вспомнил! Встретившись с ним взглядом, широко улыбаюсь. Протягиваю для приветствия руку и поясняю: «Возможно, вы уже не помните, но мы с вами лет 15 назад лежали на соседних койках в травматологии. Нам с вами делали артроскопию колена с разницей в день. Я очень рад встрече!» Мужик улыбается, пожимает руку и произносит: «Мне тоже очень приятно, но у меня никогда в жизни не было проблем с коленями». Неловко как-то получилось. © adzareiko / Pikabu
- Старший сын живет отдельно, поэтому редко видит свою младшую сестру, а она его стесняется и немного побаивается. Ей полтора года.
Дело было на дне рождения моей тещи. Собралась вся родня. Малая крутится под ногами, не глядя подходит к старшему сыну и тянет вверх руки — возьми меня на ручки. Сын молча берет ее на руки. Я со старшим сыном одного роста и телосложения. Малая, не замечая подвоха, сидит на руках спокойно, занимается своими делами. Тут в комнату вхожу я.
Это надо было видеть. Доча, увидев меня, поначалу обрадовалась. Но потом я буквально видел ее мысли. Она поняла, что держит ее на руках не папа. Вертела головой то на старшего сына, то на меня. Столько противоречивых эмоций на лице у маленького ребенка я никогда не видел. © Alsey / Pikabu
- Когда мне было лет 12, на домашний телефон несколько раз позвонил мужик и заговорил со мной, как со своей дочкой. Я ответила, что он ошибся номером. Кидала трубку, но он все равно перезванивал. Мне надоело, и я стала ему отвечать. В конце разговора он мне дал задание разморозить курицу и сказал: «Только не забудь!» Вечером рассказала эту историю родителям. Мама задумчиво произнесла: «А ведь какая-то девочка сегодня получит за то, что не разморозила курицу...» © RedPanda778 / Pikabu
- Познакомились с девушкой в интернете. Долго болтали, договорились на свидание. Встретились на месте, общаемся, все классно. И тут мне внезапно приходит СМС: «Прости, я не приду». И тут я понял, что обознался и гуляю с незнакомкой, которая внешне похожа на ту, да еще и с таким же именем. Но девушка замечательная, мы друг другу понравились. Прошло два года, скоро я сделаю ей предложение и расскажу, что из-за путаницы обрел свою любовь. © Подслушано / Ideer
- Настраиваю оборудование на новом объекте. Заказчик Михаил — нормальный такой дядька, общительный. Все сделали. Под конец спрашиваю: «Михаил, а почему вас все называют Сергей?» А он: «Ну, ты так уверенно называл меня Михаилом, что я не стал тебя переубеждать». © IronVas / Pikabu
- Было мне лет 35. Стою на улице, жду кого-то. Неподалеку идет мама с мальчишкой годиков двух. Вдруг малой срывается и бежит ко мне с криками: «Папа! Папа!» Мама его останавливает со словами: «Это не папа, это дядя». Чуть помолчала и добавила: «Не пугай дядю». © Balagan76 / Pikabu
- Встретил на остановке двоюродного брата. Странно, думаю. Он же должен быть на вахте! Я к нему на радостях, а тот в ответ: «Вы обознались!» Два месяца ездил с этим типом по утрам на одном автобусе. И тут в один день он вдруг подходит ко мне и выдает: «Привет! Я тебя узнал сразу, но виду не подал, проверял. Говорят, что много похожих людей на планете есть... Я с вахты ушел, квартиру тут купил». © johnstark201 / Pikabu
- Поехала как-то моя знакомая сопровождающей с группой студентов, изучающих китайский, в Пекин. В программе достопримечательностей площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и всякие интересности столицы Китая. В том числе посещение знаменитого рынка Ябаолу. Ходят они группой по рынку, смотрят — джинсы очень хорошего качества. Подходят к продавцам в ларьке, и на честно выученном за пару курсов китайском начинают торговаться о цене за чудо-штаны. Китайские продавцы на студентов смотрят, но не отвечают. Только переглядываются удивленно между собой. Попытки наших студентов найти языковой контакт с китайцами были провалены полностью. И тут, когда они порядком расстроенные, стали между собой обсуждать ситуацию, китайский продавец внезапно выдал: «А мы сперва и не поняли, что происходит. Мы сами-то казахи. Продавца ждем, за нашим размером побежал». © LesyS / Pikabu
- Жена пришла с собрания и рассказывает. В школе скандал: одна девочка-первоклашка пожаловалась маме, что их кормят объедками. Та пришла с разборками в школу. Оказалось, что в столовой девочка увидела кастрюлю с надписью красной краской «1Б». Так как она учится в 1Б, то пришла домой и рассказала маме, что в столовой специально для их класса собирают объедки. Даже есть специальная кастрюля для этого. То, что «1Б» на кастрюле означает «первое блюдо», маму не убедило. Также ее не убедило, что кастрюли других классов отсутствуют, есть только 1Б. © imv1979 / Pikabu
- Переехали в новый дом с мужем. Тогда там еще работал стационарный телефон и на него часто звонили все, кому не лень. Очень часто ошибались номером. Как-то раз звонит мне милая старушка, представляется мне бабушкой моего мужа. Просит позвать его к телефону, параллельно называя его и меня по имени. Муж тогда вышел в магазин, так что подойти не смог. Поэтому она просто решила узнать, как у нас дела, как я себя чувствую — я тогда болела. На доброй ноте и распрощались. Приходит муж. Говорю, что звонила его бабушка. А он на меня глаза выпучил и говорит: «Моя бабушка уже лет 10 как умерла...» © Ravenny / Pikabu
Комментарии
Это все очень весело, конечно, но со мной на днях произошло самое тупое, что только могло произойти - приставы прислали постановление, мол, вы должны 600К, выплачивайте. И моя девичья фамилия. Ну, думаю, обознались.
В итоге мне арестовали все счета, хотя приставы и суд находятся на другом конце России от меня 🤷🏻♀️.
Несколько дней добивалась ответа от приставов, дозвонилась. Сказали: мы не при делах, только следим за исполнением, все вопросы к судье! 🤦🏻♀️
Самое тупое в этой ситуации то, что фамилию я сменила в 17 лет, девушка, которая имеет те же данные, что и я, уже тоже имеет другую фамилию (но она хотя бы живет в той же области).
В общем, создала все обращения, какие только можно, отправила сканы всех документов с официальным письмом судье и сижу жду. От 17 рабочих до 27 календарных дней, б***ь! 🤬
А возвращение изъятых денежных средств может и вовсе растянуться на полгода... 🙄
Вот почему я всегда говорю, что у каждого человека должна быть заначка, и чем больше - тем лучше. Хотя бы не переживаю о том, как мне жить, чем платить за еду и квартиру и так далее...
Но поседела я за эти дни изрядно, я думаю 😒.