20 раз, когда люди так обознались, что превратили обычный день в уморительную комедию

Это все очень весело, конечно, но со мной на днях произошло самое тупое, что только могло произойти - приставы прислали постановление, мол, вы должны 600К, выплачивайте. И моя девичья фамилия. Ну, думаю, обознались.

В итоге мне арестовали все счета, хотя приставы и суд находятся на другом конце России от меня 🤷🏻‍♀️.

Несколько дней добивалась ответа от приставов, дозвонилась. Сказали: мы не при делах, только следим за исполнением, все вопросы к судье! 🤦🏻‍♀️

Самое тупое в этой ситуации то, что фамилию я сменила в 17 лет, девушка, которая имеет те же данные, что и я, уже тоже имеет другую фамилию (но она хотя бы живет в той же области).

В общем, создала все обращения, какие только можно, отправила сканы всех документов с официальным письмом судье и сижу жду. От 17 рабочих до 27 календарных дней, б***ь! 🤬

А возвращение изъятых денежных средств может и вовсе растянуться на полгода... 🙄

Вот почему я всегда говорю, что у каждого человека должна быть заначка, и чем больше - тем лучше. Хотя бы не переживаю о том, как мне жить, чем платить за еду и квартиру и так далее...

Но поседела я за эти дни изрядно, я думаю 😒.