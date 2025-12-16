Раз там указана не просто дата, а и время, то это дата изготовления, а не срок годности. Бутылочки на вид небольшие, не больше стакана. Думаю, в холодильнике, пока они закрыты, ничего с ними не случится. А если и случится, то кислое молоко полезнее.
17 курьезов, которые доказывают: сервис — это всегда приключение
Мы привыкли, что в обслуживании все должно быть четко — пришел, забрал, ушел. Но жизнь иногда подкидывает квесты: то кофе нельзя налить без платного стаканчика, то заказ зависает где-то между пунктом выдачи и несуществующим курьером. Такие эпизоды потом долго пересказываешь друзьям — потому что абсурдно, но очень забавно.
Когда логика ушла в отпуск
- Я как-то заказал еду — позвонил примерно в полдень, но забрать хотел только к 19:30. Они приготовили все сразу, в тот же момент. Делать заново они отказались, мол: раз заказ был сделан в полдень, значит, и готовили в полдень. А когда моя жена спокойно сказала им, что нам по сути пытаются сунуть испорченную еду, на нас еще и накричали. © Starbucks__Lovers / Reddit
«Я провел час, общаясь со службой поддержки, потому что мне прислали только один кроссовок»
- Возможно, это была распродажа за полцены? © PurpleRiverRat / Reddit
Лифт, который неожиданно свел людей
- Недавно я застряла в лифте со своим соседом. Мы позвонили в службу поддержки, но нам сказали, что произошел сбой во многих домах, поэтому придется подождать. Сосед был моего возраста, так что мы быстро нашли общие темы для разговора. Я проголодалась, и он угостил меня пиццей. Мы увлеклись беседой и даже не заметили, как пролетело время и лифт, наконец, поехал. С тех пор мы часто заходим друг к другу в гости, я подружилась с его женой и скоро стану крестной их еще нерожденного сына. © Карамель / VK
«Заказал 2 упаковки по 8 бутылок молока. Когда все пришло, увидел, что срок хранения истекает на следующий день. Вот это я понимаю, сервис»
Принтер вернулся — а провода нет
- Привезли нам принтер из ремонта без проводов. А я за него материально ответственна. Звоню в техподдержку, так они все отрицают, мы аж поругались. Приперлась к ним в отдел, отобрала все провода, какие нашла. Прихожу на работу, а коллега говорит: «Наталья, тут без тебя принтер привозили, и я к себе в тумбочку припрятал провода и забыл про них». © Не все поймут / VK
«А зачем эта штука вообще тут лежит?»
Только восклицательные знаки и скобки ставить можете? Грамотность где-то затерялась - не иначе. Ложить🤦♀️
Как потерять постоянного клиента за полминуты
- Раньше всегда покупал кофе в вендинговой машине. Единственное, там не было подставки для стаканчиков. Так что я брал пару пустых стаканчиков, чтобы нести было не так горячо. Через несколько месяцев как обычно беру кофе и стаканчики. Тут подбегает мужик и выдает «Зачем стаканы трогаешь? Тебе выдали стаканчик! Из-за таких вандалов, как ты, я должен два раза стаканы покупать. Каждый день меня обкрадываешь, я по камерам вижу!»
Минуты две он доказывал, что я «каждый день беру лишние стаканы, и он несет потери». В конце он сказал: «Если горячо нести, купи кофемашину себе домой и готовь там». На удивление, совет оказался дельным — в тот же день мы сгоняли в магазин электроники и купили кофемашину домой! © somedayphd / Pikabu
«Попросила побольше кинзы, спасибо доставке!»
не доставке, а сборщику. и да, у него могло не быть возможности что-то добавить в готовое блюдо
Дорогой стаканчик
- Как-то раз зашел в кофейню с фиксированными ценами на напитки. Заказал морс и попросил бумажный стаканчик, потому что не люблю пить прямо из бутылки.
На это продавец сказал, что стаканчик продать не может — можно только вместе с напитком. Я согласился и получил пустой стаканчик по цене чашки кофе. Оказалось, у них стаканчики просто так не продаются, за каждый они обязаны отчитаться. Спорить не стал, но после этого в эту кофейню больше не хожу. Слишком уж удивила меня эта строгость. © KMGG.Inc / Pikabu
«Из 12 новых тарелок 9 пришли вот в таком виде. Служба поддержки слишком занята, чтобы отвечать на звонки и письма»
У нас в Хесбургере тоже вопреки законам логики не дают стаканчики, даже если бутылку воды у них покупаешь.
- Update: мне вернули деньги за все тарелки! Съездила в магазин и обменяла их! © BluebirdTears / Reddit
Доставка, которая так и не приехала
- Заказал всякую мелочь для посудомойки. Посылка пришла в пункт выдачи, уже собирался идти забирать, как вдруг приложение мне предлагает доставить заказ курьером за 2 часа. Ну я подумал, почему бы и нет, нажал на кнопку, появляется надпись «Ищем курьера». Сижу жду, прошло 6 часов, пишу в техподдержку: «Когда курьер принесет мой заказ?» — ответа нет.
Прошло еще 15 часов, тишина. Прихожу сам на пункт выдачи, даю код, а мне отвечают: «Ваша посылка у нас, но мы не можем отдать ее напрямую — она висит в программе как „доставка курьером“». Говорю: «А когда же курьер? Обещали за 2 часа, а прошли сутки». Слышу: «Да никто толком не знает».
В итоге уже 4-й день статус заказа в приложении: «Ищем курьера». Ни ответа от поддержки, ни возможности забрать самому. Вот такой вот «сервис доставки за 2 часа». © osdesign / Pikabu
«Попросил бутерброд без огурчиков. Спасибо, конечно»
Мы с коллегой не едим лук. Вообще. И вот как то на обеде рабочем зашли в недешевое заведение, попросили нам в некоторые блюда не класть лук, в ответ жуткое закатывание глаз, отказы и все с таким видом, как будто мы им должны. Ну и для сравнения зашли как то в дешманскую кафешку с восточной кухней (да, к гастарбайтерам, так сказать). Говорим про лук, что не едим, спрашиваем можно ли его не класть в наши блюда, а я еще и помидорки не ем. Так нам со всем уважением и вообще без всяких доплат и условий все сделали в лучшем виде по персональному заказу (притом что мы как девочки брали 1 порцию на двоих, а то по одной нам многовато), все поделили и вынесли, согласно нашим предпочтениям))) Все вежливо и доброжелательно. и вкусно)
Путаница с бонусом
- Решила недавно купить домой принтер. Выбрала попроще на сайте, заказала и сразу оплатила. В итоге курьер привез мне более новую модель, которая стоит раза в четыре дороже. Мне чужого добра не надо — хотела обменять на тот, что выбрала изначально. Принтер неделю стоял в упаковке, а я тем временем и звонила в компанию, и писала, и даже съездила в магазин. Никто ничего толком не объяснил и забирать устройство не спешил. Так и не поняла, что это был за аттракцион щедрости, но спасибо, конечно. © Подслушано / Ideer
«Я попросил, чтобы корм для питомца доставил курьер в костюме пингвина»
Пельмешки, скидки и внезапный бонус
Захотелось побаловать себя пельменями. Продавщица приветливо спрашивает:
— Пельмешек?
— Да, вот этих всех. И еще вареников с вишней и с творогом.
— А тут вот вкусный сервелат по скидке...
— Да, давайте! Еще сосисок вон тех.
— С вас столько-то...
— А у меня промокод на пельмени.
— Ого, какая большая скидка...
— Ага...
Беру два пакета продуктов и довольный иду домой. Чек изучать начал уже после того, как перешел дорогу, и понял, что забыли пробить вареники с вишней. Почти рванул обратно, но на улице жара, продукты растаяли бы по дороге, а дома ждет ужин. Решаю: взвешу вареники дома, потом схожу и оплачу — недалеко. Дома взвешивание прошло штатно: вареников с вишней целых 700 грамм. Взвесив все остальное и сравнив с чеком, понял — обвесили по каждой позиции. Желание возвращаться и оплачивать бонус в виде вареников с вишней отпало. © dayru / Pikabu
«Моя девушка заказала куртку, а прислали вот это. У них даже нет такого товара в каталоге»
Покупать все продукты лучше в магазинах самообслуживания - там нет риска обвешивания.
Вот как нужно продавать
- Заказала такси. Села в машину, поздоровалась, а водитель вдруг говорит:
— Вы такая красивая, хорошо одеты... может, одежду новую хотите?
— Нет, спасибо, зачем мне это?
— Да вы не видели! Новая, только из Турции!
— Мне не нужна одежда, мужчина. Мне надо домой.
— Подождите секунду, сейчас из багажника достану. Вот, смотрите — все под вашу фигуру! Пальто отличное, и туфли какие!
Итог: я купила у него семь вещей и приехала домой уже на маршрутке. © Подслушано / Ideer
В конечном счете, все эти истории напоминают, что иногда маленькие ситуации с сервисом оставляют самые сильные впечатления — хоть и не всегда так, как планировалось. Если хочется еще порции забавных случаев, загляните в подборку историй о работе на кассе — там точно найдется, чему улыбнуться вместе с героями.