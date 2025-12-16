17 курьезов, которые доказывают: сервис — это всегда приключение

Захотелось побаловать себя пельменями. Продавщица приветливо спрашивает:

— Пельмешек?

— Да, вот этих всех. И еще вареников с вишней и с творогом.

— А тут вот вкусный сервелат по скидке...

— Да, давайте! Еще сосисок вон тех.

— С вас столько-то...

— А у меня промокод на пельмени.

— Ого, какая большая скидка...

— Ага...

Беру два пакета продуктов и довольный иду домой. Чек изучать начал уже после того, как перешел дорогу, и понял, что забыли пробить вареники с вишней. Почти рванул обратно, но на улице жара, продукты растаяли бы по дороге, а дома ждет ужин. Решаю: взвешу вареники дома, потом схожу и оплачу — недалеко. Дома взвешивание прошло штатно: вареников с вишней целых 700 грамм. Взвесив все остальное и сравнив с чеком, понял — обвесили по каждой позиции. Желание возвращаться и оплачивать бонус в виде вареников с вишней отпало. © dayru / Pikabu